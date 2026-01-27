Одежда народов библейских стран - Ирина Богословская



Уникальный комплекс источников позволяет реконструировать внешний вид и костюм как местного населения, так и пришедшего на эту территоррию в эпоху Великого переселения народов, нашедшую свое отражение в Библии. Кроме того, исследование костюма ряда народов на протяжении пяти столетий даёт уникальную возможность судить о6 общих закономерностях в развитии одежды в целом. В монографии впервые собраны и исследованы все дошедшие до нашего времени свидетельства древнеегипетских изображений костюма народов Ближнего Востока XVI-ХI вв. до н. э.

Ирина Владимировна Богословская - Одежда народов библейских стран

М.: МАЭ РАН, 1995. - 144 с.

ISBN 5-88431-019-6



Ирина Богословская - Одежда народов библейских стран - Содержание

Введение

Одежда оседлых народов Ханаана

Одежда кочевых и мигрирующих народов Хаваана

Одежда хеттов

Заключение

Библиография

Список сокращений

Ирина Богословская - Одежда народов библейских стран - Предисловие

Целый ряд наук изучает памятники, сохранившиеся на Ближнем Востоке, и все же по некоторым объективным причинам еще очень многое остается спорным, а то и вовсе неизученным. Одни народы, сыгравшие важную роль в ис­тории, не имели письменности, другие - использовали письменность только для узкоспециальных целей (хозяйственные записи, тексты религиозного или литературного характера). Реальная же жизнь, быт целых народов не нашли своего отражения в текстах. Проблема осложняется и тем, что природные особенности региона не позволили со­храниться органическим материалам. В результате исследо­ватели, изучающие определенный археологический комплекс, либо вовсе не могут точно определить, какому именно народу (народам) он принадлежит, либо судят о его этнической принадлежности по косвенным признакам или опре­деленным знакам.

Одним из подобных .знаков является костюм. Практи­чески все культурные комплексы содержат те или иные изображения (царей, богов, воинов), а значит - данные об одежде. Проблема состоит в том, что скульптор или резчик рассчитывал на посвященного зрителя, грамотность была распространена лишь у представителей небольшого слоя населения.