«Библия говорит сегодня» представляет нам серию книг, посвященных Ветхому и Новому Заветам. Авторы этих книг ставят перед собой три задачи: дать точное изложение и разъяснение библейского текста, связать его с современной жизнью и сделать это так, чтобы читателю было интересно.

Библия говорит сегодня - комментарии Джона Стотта

Эти книги, следовательно, не являются комментариями, ибо цель комментариев — скорее прояснить текст, чем способствовать его применению. Они больше похожи на справочники, чем на литературные произведения. С другой стороны, нет здесь и чего–то вроде «проповедей», когда пытаются говорить интересно и в духе времени, но без достаточно серьезного отношения к Писанию.

Все, работавшие над серией, едины в убеждении, что Бог по–прежнему говорит с нами через Библию и что нет ничего более необходимого для жизни, здоровья и духовного роста христиан, чем умение чутко внимать тому, что говорит им Дух через Свое древнее — и вечно юное — Слово.

Дж. А. Мотиер Дж. Р. У. Стотт

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Библия говорит сегодня - Толкование на 1 послание Фессалоникийцам - проблемное о восхищении Церкви

1. Проблема утраты близких (4:13—18)



Утрата близких является очень горьким переживанием для любого человека. Какой бы крепкой ни была наша христианская вера, потеря близкого родственника или друга наносит глубокую эмоциональную раку. Потерять любимого человека — значит потерять часть самого себя. Эта потеря влечет за собой радикальные и болезненные перемены, которые могут растянуться на месяцы.



Боль утраты также вызывает горькие вопросы о тех, кто умер. Что с ними произошло? Все ли с ними в порядке? Увидимся ли мы снова? Эти вопросы возникают отчасти из–за нашего любопытства, отчасти из–за христианской озабоченности об умерших и отчасти потому, что их смерть напоминает нам о нашей собственной морали и подрывает наше чувство безопасности. Кроме того, фессалоникийцев интересовал богословский вопрос, который они хотели задать Павлу. Он, очевидно, учил их тому, что Господь Иисус должен был явиться вновь, чтобы забрать своих детей к Себе в небесный дом. Я не верю, что он определил время parousia, либо дал им понять, что Христос явится в скором времени, еще при их жизни.

Вероятнее всего, учение Павла согласовывалось с учением Иисуса о том, что Он может явиться в любое время и поэтому они должны быть готовы ко всему. В любом случае, похоже, они ждали Его в самое ближайшее время. Некоторые даже оставили свою работу, а другие оказались совершенно неготовыми к утрате своих близких. Их родственники и друзья умирали до пришествия Христа, они этого совершенно не ожидали. Смерть близких явилась для них полной неожиданностью и сильно обеспокоила их.

Что будет с умершими христианами? Когда Иисус придет забрать тех, кто принадлежит Ему? Возьмет ли Он умерших? Не упустят ли они благословений parousia? He потеряны ли они навсегда? Похоже, что такие вопросы были заданы Павлу фессалоникийцами либо напрямую, либо через Тимофея.

Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 17 Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

Слово «восхищение» происходит от лат. rареrе, имеющего значение «захватить». Греческий глагол harpazo, который Павел употребляет здесь, выражает внезапность и стремительность, подобно как тысяченачальник приказал своим воинам взять Павла силой, чтобы спасти его от возможного линчевания (Деян. 23:10). Именно так оставшиеся в живых до parousia будут «взметены» (ДБФ) или «выхвачены»[45] вместе с ними на облаках.

Очень впечатляющая параллель между стихом 15 и 17. Согласно стиху 15, «мы, живущие, оставшиеся…» не предупредим умерших христиан. Согласно стиху 17, «мы, оставшиеся в живых» будем взяты вместе с ними. Негативные и позитивные утверждения согласовываются между собой самым убедительным образом. Мы никак не пойдем впереди них, мы присоединимся к ним. Целью этого стремительного воздействия будет не только воссоединение живущих и умерших христиан (вместе с ними), но также соединение их со Христом (в сретение Господу).

И опять Павел утешает тех, кого это так тревожит, говоря, что живущие, умершие и Господь будут вместе. Та истина, что покойные тоже восхищены будут, выражается другим специальным термином (apantesis). «Когда знатный человек наносил официальный визит (parousia) в какой–нибудь город галльских времен[46], действия горожан, выходивших встретить его и проводить до места назначения назывались apantesis»[47].

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Книги серии Библия говорит сегодня

Роналд Уоллес - Книга пророка Даниила - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. / Роналд Уоллес. — СПб.: Мирт, 2005. — 187 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»)

ISBN 5-88869-190-9.

Роналд Уоллес - Книга пророка Даниила - читайте на Эсхатосе

Том Гпедхил - Послание Книги Песни Песней - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2010. — 254 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»).

ISBN 978-5-88869-259-2.

Том Гпедхил - Книга Песни Песней - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт - Нагорная проповедь - Христианская контркультура - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — 3-е изд., перераб. — СПб.: Мирт, 2004. — 238 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»)

ISBN 5-88869-167-4.

Джон Стотт - Нагорная проповедь - читайте на Эсхатосе

Дональд Инглиш - Евангелие от Марка - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. - 288 с.

ISBN 5-88869-058-9.

Дональд Инглиш - Евангелие от Марка - читайте на Эсхатосе

Майкл Уилкок - Евангелие от Луки - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2003. — 207 с.

ISBN 5-88869-149-6.

Майкл Уилкок - Евангелие от Луки - читайте на Эсхатосе

Брюс Милн - Евангелие от Иоанна - Се царь ваш - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. / Брюс Милн. — СПб.: Мирт, 2005. — 384 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»).

ISBN 5–88869–151–8 (рус.) ISBN 0–85110–971–3 (англ.)

Брюс Милн - Евангелие от Иоанна - Се царь ваш - Библия говорит сегодня - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт – Деяния святых Апостолов – Библия говорит сегодня

Санкт-Петербург: «Мирт», 1998. – 608 с.

ISBN: 5-88869-035-Х

Джон Стотт – Деяния святых Апостолов – Библия говорит сегодня - читайте на Эсхатосе

Алек Мотиер - Послание Иакова - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. — 267 с.

Алек Мотиер - Послание Иакова - читайте на Эсхатосе

Дейвид Джекман - Послания апостола Иоанна - Жизнь в Божьей любви - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Мирт, 2004. - 257 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»)

ISBN 5-88869-147-Х

Дейвид Джекман - Послания апостола Иоанна - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт - Послание к Римлянам - Библия говорит сегодня - Божья Благая весть

Джон Р.У.Стотт - Послание к Римлянам - Божья Благая весть, предназначенная для всего мира

Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Мирт, 2004. — 526 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»)

ISBN 5-88869-150-Х

Джон Стотт - Послание к Римлянам - читайте на Эсхатосе

Дейвид Прайер - Первое послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня

Мирт; Санкт‑Петербург; 2002

ISBN 5‑88869‑126‑7

Дейвид Прайер - Первое послание к Коринфянам - читайте на Эсхатосе

Пол Барнетт - Второе послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня



Второе послание к Коринфянам: Пер. с англ.: Мирт; СПб.; 2002

ISBN 5088869013800

Пол Барнетт - Второе послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт - Послание к Ефесянам - Библия говорит сегодня

Послание к Ефесянам: Божье новое общество: Мирт; СПб; 2004

ISBN 5-88869-166-6

Джон Стотт - Послание к Ефесянам - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт – Послание к Галатам – Библия говорит сегодня

Санкт-Петербург: «Мирт», 2002. — 202 с.

ISBN: 5-88869-102-Х

Джон Стотт – Послание галатам – читайте на Эсхатосе

Лукас - Послание к Колоссянам и Послание к Филимону - Полнота и свобода - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. / Р. Лукас. — СПб.: Мирт, 2007. — 207 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»).

ISBN 978-5-88869-202-8

Лукас - Послание к Колоссянам и Послание к Филимону - читайте на Эсхатосе

Алек Мотиер - Послание к Филиппийцам - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1997. — 288 с.

Алек Мотиер - Послание к Филиппийцам - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт - Послания к фессалоникийцам - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 1997. - 264 с.

ISBN 5-88869-018-X

Джон Стотт - Послания к фессалоникийцам - читайте на Эсхатосе

Эдмунд Клоуни - Первое послание Петра - Библия говорит сегодня

Первое послание Петра: Мирт; Санкт-Петербург; 2001

ISBN 5-88869-106-2

Эдмунд Клоуни - Первое послание Петра - читайте на Эсхатосе

Дик Лукас - Кристофер Грин - Второе послание Петра и Послание Иуды - Библия говорит сегодня

Второе послание Петра и Послание Иуды: Обетование Его пришествия

Пер. с англ. Дик Лукас, Кристофер Грин. — СПб.: Мирт, 2010. — 335 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»).

ISBN 978-5-88869-236-3.



Лукас - Грин - Второе послание Петра и Послание Иуды - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт - Первое послание к Тимофею и Послание к Титу - Жизнь поместной церкви - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. / Джон Р. У. Стотт. — СПб.: Мирт, 2005. — 281 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»).

Джон Стотт - Первое послание к Тимофею и Послание к Титу - читайте на Эсхатосе

Джон Стотт - Второе послание к Тимофею - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000.— 144с.

Джон Стотт - Второе послание к Тимофею - читайте на Эсхатосе

Реймонд Браун - Послание к Евреям - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2002 — 269 с.

ISBN 5-88869-145-3.

Реймонд Браун - Послание к Евреям - Библия говорит сегодня - читайте на Эсхатосе

Майкл Уилкок - Откровение Иоанна Богослова - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. - СПб.: Мирт, 2000. - 253 с.

ISBN 5-88869-076-7

Майкл Уилкок - Откровение Иоанна Богослова - читайте на Эсхатосе

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