Письмо к филиппийцам — радостное послание, но в нем присутствует ясное осознание быстротечности времени.Сам Павел ожидал смертного приговора; церковь находилась в напряжении, готовая к нападению со стороны внешнего мира и к посягательству на истину ложного учения внутри церкви.

Помимо всего, стрелки часов Бога неумолимо приближались к часу, который одновременно мог стать и концом, и кульминацией событий. Так обстояли дела в то время, когда писал Павел, и течение лет только в известной мере приблизило конец мира, а характерные приметы и напряжение в двадцатом столетии сделали Послание к Филиппийцам в высшей степени актуальным сейчас.

Краткость человеческой жизни, печальное зрелище, которое представляет собой церковь, отступившая перед миром и постепенно дряхлеющая в убежищах деноминаций, — все это вместе должно пробудить в нас важнейшие вопросы.

Каким целям посвятить свою оставшуюся жизнь? В чем истинная природа церкви? Что такое верность церкви и как нам сохранить ее неколебимой и незапятнанной в дни опасности и догматической неразберихи? И что обещает нам наш Господь? Чем Он окажется для нас в час нужды?

Как нам воспользоваться Его благами и будем ли мы удовлетворены ими? Это письмо Павла, самое теплое и непритязательное, является трактатом, обращенным к нашему времени.

Алек Мотиер - Послание к Филиппийцам - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1997. — 288 с.

ISBN: 5-88869-015-5

Алек Мотиер - Послание к Филиппийцам - Библия говорит сегодня - Предисловие автора



В 1966 году Товарищество Интер–Варсити опубликовало мою книгу «Богатство Христа, исследование Послания к Филиппийцам». Пятнадцать лет спустя издательство Интер–Варсити Пресс и редактор серии «Библия говорит сегодня» Джон Р. У. Стотт дали мне (что редко бывает в жизни) второй шанс. В результате появилась эта книга.



Немногое осталось от издания 1966 года: все пересмотрено, по большей части переписано и дополнено большим количеством нового материала. Я весьма признателен м–ру Стотту за его всегда полезные критические замечания и подсказки, которые помогли мне увидеть в исследуемом тексте то, что сам я мог бы не заметить; а также мисс Джо Брэмуэлл из Интер–Варсити Пресс, благодаря ее внимательной и тщательной работе эта книга приобрела ясность и четкость; и преподобному Фрэнку Энтуистлу, директору–издателю «Пресс», за его терпение и настойчивость, это было как раз то, в чем я нуждался. Они были настоящими друзьями и помогли мне понять, какое это благо — сотрудничество с теми, кто любит нашего Господа.



Если работа над изданием книги о Послании к Филиппийцам дала мне возможность многое понять, насколько значительнее должен быть результат от изучения самого этого Послания! Я хочу сказать, что еще много есть неисследованных вопросов, с которыми Послание к Филиппийцам обращается к современной церкви. Как бы мне хотелось, чтобы поучения о единстве церкви и о служении церкви были услышаны и восприняты сегодня. В этих областях мы слишком долго задаем неверные вопросы и идем ложными путями: мы нуждаемся в Послании к Филиппийцам, чтобы пересмотреть устоявшиеся взгляды и идти вперед. Однако все это (и многое другое, о чем лишь упомянуто в моей книге) не главное. Призыв к единению, учение о служении и т. д. мало что будут значить, если мы не вернемся к познанию Его, нашего Господа Иисуса Христа, к пониманию того, Кем и чем Он является, и не осознаем, что только в Нем мы можем найти совершенную радость.

Алек Мотиер



Полное осознание Его воли



Все способствовало тому, чтобы, придя в Филиппы, Павел ясно осознал, что именно в этом и заключалась Божья воля.



Начало его второго миссионерского путешествия было малообещающим, и в конце концов оно, похоже, сошло на нет (Деян. 15:36–40; 16:6–8). Таковы факты, и было бы рискованно дополнять то, что Библия оставляет недосказанным. Тем не менее мы видим контраст между началом первого и началом второго путешествия. В первом случае ясно видны руководство Святого Духа и единодушие церкви, из которого родилось первое путешествие (Деян. 13:1—3); во втором — отсутствие упоминания о руководстве Божьем, нарушение тесного товарищества Павла и Варнавы и несколько сдержанная похвала братьев (Деян. 15:36—40).



Позднее Павел писал филиппийцам о том, как необходимо сохранять единство в истине и в работе благовествования (Флп. 1:27–2:3; 3:17–4:3). Возможно, он с сожалением думал о том, что все могло бы сложиться иначе, если бы только он и Варнава повременили с отъездом. Понял ли он запоздало, что Господь времен не может быть прославлен торопливостью Его слуг? Может быть, начиная второе путешествие ради работы Божьей, он не услышал волю Бога?



Тем не менее Павел и его товарищи направились на север из сирийской Антиохии, идя по длинной главной дороге через Киликийские ворота на родину самого Павла. Неутомимая евангелизационная работа Апостолов видна в том, что уже существовали церкви, которые надо было укрепить (Деян. 15:41), но записей о том, как и кем они были основаны, не сохранилось. Церкви, основанные самим Павлом в Антиохии, Листре и Дервии, действительно существовали, это подтверждается тем, что теперь он должен путешествовать «по городам», передавая им решения Иерусалимского совета (Деян. 16:4; ср. 15:22–29). Красноречивее всяких слов о самом Павле говорит то, что он без колебаний, еще раз (ср. Деян. 14:21) возвращается в Листру, место его жестоких страданий (Деян. 14:19—20)!



Но теперь миссия Павла столкнулась с непосредственным противодействием Святого Духа. Текст Деян. 16:6—8 — единственный в своем роде: здесь так ярко передается ощущение, что бьешься головой о каменную стену; этот текст мог бы считаться классическим в любом литературном произведении:



«Прошедши чрез Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду».



Галатия располагалась в той части Малой Азии, которая сейчас нам известна как Турция; область Фригии лежала к западу от Галатии, Мисия — к северу от Фригии, а Вифиния замыкала участок вдоль побережья Черного моря, в пределах которого все дороги оказались для Апостолов заблокированными постоянным «нет» с небес, до тех пор пока они, в конце концов, не повернули на запад и, нигде не останавливаясь в Мисии, достигли города Троады (на северо–западе средиземноморского побережья современной Турции).