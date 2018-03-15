Послание Павла к Римлянам представляет собой нечто вроде христианского манифеста.

Очевидно также, что содержание его определялось конкретной ситуацией, в которой и сам Апостол, и римляне оказались в то время.

Однако оно остается манифестом на все времена, манифестом свободы в Иисусе Христе.

Это самое полное и величественное заявление Нового Завета.

И в отличие от Руссо, который в своем «Общественном договоре» (1762 г.) говорил, что «человек рожден свободным, но со всех сторон опутан цепями», Павел утверждает, что люди рождаются в грехе и рабстве, но Иисус Христос пришел освободить их.

Он разворачивает Благую весть об освобождении от святого гнева Бога, изливающегося на все противное Ему, об освобождении от вражды и обращении к примирению, об освобождении от осуждения Божьим законом, от того, что Мэлком Маггеридж называл «тесной темницей нашего эго»; он говорит об освобождении от страха смерти, от уничиженного состояния всего падшего, стонущего творения и обретении им славной свободы детей Божьих, а также об освобождении от этнических конфликтов в Божьей семье и обретении свободы, дающей возможность покориться милосердной власти Бога.

Джон Стотт - Послание к Римлянам - Библия говорит сегодня - Божья Благая весть

Джон Р.У.Стотт - Послание к Римлянам - Божья Благая весть, предназначенная для всего мира