Путеводитель по Ветхому Завету

Из всех книг, унаследованных нами от древних цивилизаций, ни одна не сравнится по своему влиянию и увлекательности с еврейской Библией — великим классическим произведением, чтимым в качестве Священного Писания тремя мировыми религиями: исламом, иудаизмом и христианством. Одного этого было бы достаточно, чтобы обеспечить не только долговечность книги, но и широчайшее ее распространение, диалог с людьми, далекими и от культурной, и от религиозной среды, в которой создавался этот текст. Хотя описанные в Библии события происходили давно в экзотических для нас местах, они все еще поражают воображение читателей.

Более того, в постмодернистской культуре на фоне все возрастающего скептицизма по отношению ко всему научному, современному многих искателей духовной истины привлекает возможность открыть новые пути в будущее. И этот шанс человеку даруют духовные сокровища, которые много веков скрывались в древних или эзотерических текстах, отражающих иной взгляд на мир или даже иной способ бытия. Еврейская Библия, Ветхий Завет, содержит в себе множество тайн. На ее страницах мы обнаруживаем сокровища литературы и поэзии целого народа — древнего народа Израиля. Повествование охватывает весь ранний период формирования мировой цивилизации: по нынешним представлениям, это соответствует эпохе от каменного века до создания Римской империи.

Издательство: Триада, 2007 г.

Переводс англ.: Л. Сумм

М: Триада, 2007. - 620 с.

ISBN-10: 5-86181-241-1

ISBN-13: 978-5-86181-241-2

Джон Дрейн - Путеводитель по Новому Завету - Содержание

1. Начало повествования

2. Рождение Иисуса и Его детство

3. Кем был Иисус?

4. Как понимать смерть Иисуса?

5. Воскресение

6. Что такое Царство Божье

7. Иисус — Учитель

8. Признаки Царства

9. Божье Царство в действии

10. Как понимать Евангелия

11. Четыре портрета Иисуса

12. Можем ли мы доверять Евангелиям?

13. Общение с миром

14. Появление Павла

15. Павел-гонитель

16. Всему миру

17. Павел-миссионер

18. Павел-пастырь

19. Павел прибывает в Рим

20. Что значит быть христанином

21. Свобода и община

22. Дух и буква

23. Церковь и ее еврейские корни

24. Внутренние враги

25. Как читать и понимать

Специальные статьи



Джон Дрейн - Путеводитель по Новому Завету - Признаки Царства



Один из наиболее удивительных разделов Евангелий состоит из историй о чудесах Иисуса. Он исцелял больных (Марка 1:29–34), проявлял власть над силами природы (Марка 4:35–41), иногда даже воскрешал умерших (Марка 5:21–43; Луки 7:11–17; Иоанна 11:1–44). Пожалуй, для читателей последних столетий именно эти темы, связанные с Иисусом, представляют больше всего проблем. Не так уж трудно воспринять учение Иисуса о Боге и Царстве. Даже люди, которые не способны принять то, что Он говорил, как истину, по большей части уважают Его идеалы и иногда даже предпринимают искренние усилия, чтобы осуществить их в жизни. Но когда доходит до чудес, то многие, в том числе и некоторые христиане, не готовы признать, что эти истории, записанные в Евангелиях, могли действительно иметь место.



Под влиянием научного рационализма, пропитавшего западную культуру за последние двести или триста лет, появилась тенденция списывать рассказы о чудесах на невежество и суеверия древних. Но в XX веке это мнение постепенно перестало казаться очевидным, как это было в пору колониализма и строительства империй, когда европейцы охотно принимали научный материализм, убеждавший их в том, что их образ жизни и мышления был наиболее прогрессивным из всех возможных.

Пока все культуры, кроме собственной, считались примитивными, нетрудно было отбрасывать представления древних как проявление невежества и суеверия. Но сегодня такое мировоззрение показало свое истинное лицо — это расовое чванство и форма интеллектуального колониализма. Множество фактов свидетельствуют о том, что в древности люди были не наивнее и не легковернее наших современников. Кроме того, новые достижения науки подтвердили возможность существования таинственных событий, включая исцеление болезней.

По мере того, как увеличиваются наши знания о других культурах, кроме западной, становится очевидно, что ошибочен рационализм Запада, ищущего повсюду логические причинно–следственные связи, а не вера в духовный мир за гранью известного и доступного. Если большинство людей в разных концах мира во все времена без колебаний допускали реальность подобных событий, лишь консервативная разновидность интеллектуального и культурного империализма способна до сих пор подвергать их сомнению. Вот почему универсалистская духовность «Нью Эйдж» с такой легкостью вернула западному сознанию веру в чудеса и сверхъестественное.



Слишком легко извинять нежелание принимать всерьез свидетельства очевидцев какого–то из ряда вон выходящего события нашими собственными предрассудками. Но вряд ли чудеса Иисуса можно объяснить, попросту заявив о своем нежелании верить в них. Разумеется, пытаясь объяснить эти события, не можем мы и вернуться к мировоззрению I века: даже верующие не в состоянии доказать истинность чудес, просто сославшись на свой круг идей, как не могут неверующие опровергнуть чудеса, ссылаясь на особенности своего мировоззрения. Необходимо рассмотреть все свидетельства в совокупности.



Также важно иметь ясное представление о том, что именно мы понимаем под «чудом». Для человека из удаленного от цивилизации племени чудом будет современное изобретение вроде телевизора. Но человек, знающий, как он работает, воспринимает его совершенно иначе. Если после ряда выкидышей у женщины родится здоровый ребенок, она назовет это чудом, хотя другой человек, ссылаясь на статистику, возразит, что это событие должно было рано или поздно случиться. Люди смотрят на одно и то же событие со своей точки зрения и, в зависимости от нее, оценивают его по–своему.

Например, сейчас стало известно, что связь между разумом и телом существует и что иногда телесные болезни могут иметь психологические корни. Неудивительно, если какие–то из больных, излеченных Иисусом, были, как мы сейчас говорим, психосоматическими. Некоторые евангельские истории, вероятно, намекают на это: например, когда женщина, страдавшая кровотечениями, исцелилась от одного только прикосновения к одежде Иисуса (Марка 5:25–34). Или вспомните тот случай, когда Он исцелил слепого, смешав глину и положив ему на глаза (Иоанна 9:1–11).



Сами Евангелия с самого начала задают совершенно особый контекст для чудес. Проповедуя в синагоге Назарета, Иисус ссылается на текст Исайи, в котором говорилось, что мессианский век принесет «благую весть нищим… пленникам освобождение, слепым прозрение» (Луки 4:18). Слова были важной частью вести Иисуса. Но не все сводится к словам: дела Иисуса, в том числе чудеса, повысили Его популярность и спровоцировали ожесточенное сопротивление со стороны религиозных властей. Нетрудно понять причины этого явления. Рассматривая чудеса Иисуса, следует обратить внимание не только на то, что Он делал, но и на то, когда Он свершал чудеса и для кого. Поразительно, что в рассказах о целителях–современниках Иисуса никогда не говорится, что они исцеляли глухих, немых и парализованных.

А ведь именно на эти немощи указывает текст Исайи 35:5–6. Поэтому исцеление этих недугов считалось признаком исполнения мессианского пророчества о наступающем Царстве. Подобное совпадение не могли не заметить те, кто с подозрением относился к намерениям Иисуса. Кроме того, от их внимания не мог ускользнуть факт, что обстоятельства, при которых Он исцелял людей, часто ставили исцеления на грань традиционной законности. Иисус не только исцелял людей в субботу, Он исцелял и тех, кого не считали за людей, потому что они были ритуально нечистыми: иноплеменников (например, язычницу, Марка 7:24–30), тех, кто жил в нечистых местах (бесноватого, прячущегося на языческом кладбище, Марка 5:1–20), и других, кто по определению был нечистым — такой была женщина, страдавшая постоянным кровотечением (Марка 5:25–34).



Как может исцеление страдальцев вызывать протест со стороны людей доброй воли? Именно такой вполне разумный вопрос задал Иисус, когда исцелил в синагоге человека с парализованной рукой (Марка 3:4). Если так отнестись к самому факту исцелений, то всякое противление Иисусу выглядит особенно зловеще. Но Иисус исцелял людей не только потому, что сострадал им. Любого рода немощи Он считал проявлением власти Сатаны. Вот почему Он, например, «преисполнился гнева» при виде человека, изуродованного проказой (Марка 1:40–45). Но Он не отождествлял страдание с грехом больного и не утверждал, что страдальцы сами каким–то образом виноваты в своих несчастьях. Напротив, когда фарисеи высказали такое предположение, Иисус категорически его отверг (Иоанна 9:1–5)[21]. Если Божье Царство должно прийти на смену «царству мира сего», то к проблеме болезней нужно отнестись всерьез.

Следовательно, в чудесах Иисуса заключено глубокое богословское значение. Именно это и вызывало возмущение Его противников. При внимательном исследовании рассказов о чудесах обнаруживаются те же основные темы, что и в жизни Иисуса. Бог — любящий Отец, который заботится обо всех людях без исключения. Иисус и словом, и делом учил, что Бог любит всех людей, какими бы они ни были. Чудеса Иисуса затрагивают даже изгоев общества. Тем самым Он показывает, что Его заявление о любви и заботе Бога — не просто красивые слова, а реальные дела (Матфея 8:1–4; Луки 17:11–19; Марка 5:21–43). Исцеление идет рука об руку с прощением (Марка 2:1–12). Иногда для исцеления необходима вера (Марка 5:32–34; 9:14–29), по крайней мере в одном случае недостаток веры помешал исцелению (Марка 6:5–6).