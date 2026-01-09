Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 1 - Пятикнижие
Проект, первую часть которого составляет эта книга, я хотел первоначально сделать частью «Пособия по христианской этике». В этот учебник также были включены части «Основы» и «Медицинская этика».
С большой радостью я начал часть, в которой должна быть разобрана тема «Библия и этика». Когда я приступил к работе над этим разделом, оказалось, что полное раскрытие данной темы именно так, как я себе это представлял, требует много работы. Ее оказалось настолько много, что я стал перед выбором.
Должен ли я определенное внимание уделить только теме «Библия и этика» и, следовательно, окончить «Пособие», или же мне нужно расширить тему «Библия и этика»? Но в таком случае остается малая вероятность того, что «Пособие» все же будет завершено. Я выбрал последнее, и поэтому буду рассматривать связь между этикой и Библией более широко.
Почему я захотел уделить больше внимания теме «Библия и этика»?
По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это научная сторона данной темы. Конечно, по этому вопросу написано очень много, но практически всегда речь идет о таких темах, как брак и сексуальность, работа и другие социальные вопросы, рассмотрение десяти заповедей, Нагорной проповеди и т. д.
Результат таких исследований Ветхого и Нового Заветов или рассмотрение вопросов, которые как-то связаны с этим, имеет большое значение.
Но почему же я раскрываю эту тему не посредством анализа Библии от книги Бытия до Откровения, ища в каждом разделе, что нам говорит текст с точки зрения этики?
Часть, которую я предлагаю, составляет начало. В процессе чтения книги Бытия я поставил перед собой вопрос: что значит эта книга для нас, желающих идти по следам Библии?
Именно в таком контексте я изучил большую часть Ветхого Завета.
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Вместе с автором читатель пройдет по каждой странице Ветхого Завета в поисках ответа на вопросы: «Что означает для нас сегодня этот стих, Псалом, пророчество?
Что означают они для тех, кто хочет идти дорогами Писания, путями Господа?»
Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 1 - Пятикнижие
Пер. с нидерл. - Черкассы: Коллоквиум, 2010. - 224 с.
ISBN 978-966-8957-14-7
Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 1 - Пятикнижие - Содержание
Предисловие
Предисловие ко второму тому оригинала
Таблица сокращений
1. Сотворение мира и грехопадение
2. Рождение Израиля
3. Из Египта в Ханаан
4. Десять заповедей
5. Святой Бог и его святой народ
05/07/2012
Большое спасибо!
Хорошо бы сделать оглавление интерактивное.
спасибо