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Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 1 - Пятикнижие

Дорогами Ветхого Завета - 1 - Пятикнижие - Даума Й.
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics
Series Даума Дорогами Ветхого Завета (5 books)

Проект, первую часть которого составляет эта книга, я хотел первоначально сделать частью «Пособия по христианской этике». В этот учебник также были включены части «Основы» и «Медицинская этика».

С большой радостью я начал часть, в которой должна быть разобрана тема «Библия и этика». Когда я приступил к работе над этим разделом, оказалось, что полное раскрытие данной темы именно так, как я себе это представлял, требует много работы. Ее оказалось настолько много, что я стал перед выбором.

Должен ли я определенное внимание уделить только теме «Библия и этика» и, следовательно, окончить «Пособие», или же мне нужно расширить тему «Библия и этика»? Но в таком случае остается малая вероятность того, что «Пособие» все же будет завершено. Я выбрал последнее, и поэтому буду рассматривать связь между этикой и Библией более широко.

Почему я захотел уделить больше внимания теме «Библия и этика»?

По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это научная сторона данной темы. Конечно, по этому вопросу написано очень много, но практически всегда речь идет о таких темах, как брак и сексуальность, работа и другие социальные вопросы, рассмотрение десяти заповедей, Нагорной проповеди и т. д.

Результат таких исследований Ветхого и Нового Заветов или рассмотрение вопросов, которые как-то связаны с этим, имеет большое значение.

Но почему же я раскрываю эту тему не посредством анализа Библии от книги Бытия до Откровения, ища в каждом разделе, что нам говорит текст с точки зрения этики?

Часть, которую я предлагаю, составляет начало. В процессе чтения книги Бытия я поставил перед собой вопрос: что значит эта книга для нас, желающих идти по следам Библии?

Именно в таком контексте я изучил большую часть Ветхого Завета.

***

Вместе с автором читатель пройдет по каждой странице Ветхого Завета в поисках ответа на вопросы: «Что означает для нас сегодня этот стих, Псалом, пророчество?

Что означают они для тех, кто хочет идти дорогами Писания, путями Господа?»

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 1 - Пятикнижие

Пер. с нидерл. - Черкассы: Коллоквиум, 2010. - 224 с.

ISBN 978-966-8957-14-7

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 1 - Пятикнижие - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму тому оригинала

Таблица сокращений

  • 1. Сотворение мира и грехопадение

  • 2. Рождение Израиля

  • 3. Из Египта в Ханаан

  • 4. Десять заповедей

  • 5. Святой Бог и его святой народ

05/07/2012

Views 5 416
Rating 4.9 / 5
Added 09.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (24)

Comments (4 comments)

S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо!
B
brat Andron 7 years ago

Хорошо бы сделать оглавление интерактивное.
G
gios76 8 years ago


спасибо


 
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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