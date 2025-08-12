Новое сканирование клуба

Как после разговора о прощении мы можем отнестись ко злу? Я утверждал, что проблема зла, представленная в ее классическом философском виде, просто неразрешима, отчасти потому, что за ней стоит образ бога, отличающегося от Бога, открытого в Иисусе Христе. Когда мы рассматриваем ее в свете Библии и особенно евангельских рассказов об Иисусе, картина становится сложнее, а в итоге и богаче, но проблема начинает звучать по–другому.

Мы здесь не найдем ответов — во всяком случае, таких ответов, которые удовлетворили бы нашу любознательность — на вопросы, как и почему в Божьем удивительном, прекрасном и по существу благом творении появилось радикальное зло. Я думаю, однажды мы об этом узнаем, но на данный момент просто лишены способности это понять, как младенец в утробе матери лишен возможностей для понимания внешнего мира. Однако мы верим обетованию о том, что Бог создаст мир, где «все будет хорошо и будет хорошо все без исключения», мир, построенный на фундаменте прощения, где все связывает между собой воедино цемент примирения.

И это обетование не имеет ничего общего с показным оптимизмом или с верой, начисто оторванной от сегодняшней реальности, потому что мы его получили в Иисусе Христе и через его смерть и воскресение и в Духе и через Духа, который претворяет совершенное Иисусом в реальность в нашем мире и в нашей жизни. Когда мы принимаем прощение, эту странную и мощную реальность, порожденную деяниями Иисуса и Духа, мы начинаем понимать, что дар прощения Бога для нас и наш дар прощать других — это нож, перерезающий веревку, которая все еще связывает нас с грехом, злобой, страхом, обидами и смертью. В итоге зло умолкнет, потому что победа креста осуществится во всей ее полноте.

И здесь мы возвращаемся к той точке, откуда начали путь. На новом небе и новой земле уже не будет моря, не будет хаоса, не будет чудовищ, выходящих из бездны. И самая прекрасная новость (что присуще любому аспекту христианской эсхатологии) заключается в том, что нам не нужно дожидаться будущего, чтобы начать процесс освобождения себя от зла. Мы приглашены и призваны начать так жить уже сейчас.

Это ставит перед нами новые задачи — непосредственную задачу научиться прощать себя и других, а также практическую и политическую задачи трудиться над созданием такого мира, где люди уже не хотят становиться террористами, где они не порабощают друг друга с помощью парализующих долгов, и те, кому угрожают природные катаклизмы, получают от гражданских властей особую защиту.

Я думаю, что это — реальные проблемы, тогда как философские проблемы часто выполняют роль дымовой завесы, за которой мы прячемся. И я думаю, что чем лучше мы понимаем значение прощения в нашей жизни, тем яснее мы видим глубокую богословскую правду, что «все будет хорошо и будет хорошо все без исключения», и тем лучше мы можем предвосхищать эту реальность уже сейчас, в нашем страдающем мире.

Том Райт - Тайна зла - Откровенный разговор с Богом

N.T. Wright EVIL & THE JUSTICE of GOD

Тайна зла: откровенный разговор с Богом

Том Райт; [пер. с англ. М. Завалова]

М.: Эксмо, 2010. — 256 с.— (Книга-откровение)

ISBN 978-5-699-41167-2

Том Райт - Тайна зла - Откровенный разговор с Богом - Содержание

Предисловие

1. Короткое слово «зло»: новая проблема зла

Почему мы любим море

Когда начинаешь думать о зле

Зло было всегда, и кто и как его победит

Чему посвящена эта книга

Новая проблема зла

Зло: новое рождение

Обманчивая вера в прогресс

Что бывает, когда игнорируют зло

Попытка свалить вину на Бога

Новый нигилизм постмодернизма

Проблема зла, постмодернизм и ужасы Освенцима

В поисках более точного понимания зла

Как научиться понимать зло «по–взрослому»

Заключение

2. Что Бог может сделать с проблемой зла Введение

Что может сказать Бог о проблеме зла

Ветхий Завет: попытка понимания

Благословение обновляется

История Авраама: почувствуйте остроту проблемы

Одно из самых трагических мест в Библии

Первые люди, змей и запретный плод

Зло: проблема существует

Люди решения, ставшие людьми проблемы

Святые Ветхого Завета и границы зла

Как Бог поступал со злом

Другая сторона медали

Суровый суд над злом

Грязное дело Бога

Пороки государственного управления: свидетельство Библии

Сокровища Псалтири

Раб мой, Израиль, раб мой, Иов

Пороки и справедливость Бога

Трагедия всего творения

Загадка зла: позитивные стороны

Как Бог судит людей и зверей

Великий страдалец Иов

Бог отвечает на вопросы о зле

Каким же миром правит Бог

Зло: величие темы

Заключение

3. Зло и распятый Бог

Почему Он допустил такое

Заново перечитывая евангелия

Что мы узнаём о зле из евангелий

Точка концентрации всех форм и проявлений зла

Столкновение Иисуса со злом

Исцеления Иисуса

Застольное братство с грешниками

Иисус словом и примером призывает Израиль быть Израилем

Представления первых поколений христиан о победе над злом

Воскресение Иисуса и прощение грехов

Зло и история Иисуса

Как Бог поступает со злом

Результат: искупление и проблема зла

Победа Иисуса над силами зла

Божьи замыслы

К чему призывают нас евангелия

Иисус и победа Бога над злом

4. Представь себе, что зла нет: Божье обещание освобожденному миру

Введение

Интерлюдия: назовем власти по имени

Несколько слов о сатане

Опасные крайности понимания дьявола

Какие сущности и как могут властвовать над нами

Мир без зла

Реальность нового мира

Великая картина будущего мира

Задачи промежуточного периода

Молитва

Святость

Политика и империя

Законы и наказания

Международные конфликты

Обновленное воображение

Заключение

5. Избавь нас от лукавого: прощение для меня и прощение для других

Введение

Окончательная победа Бога над злом

Что сдерживает зло

Как Бог упразднит зло

Как человек может победить зло сегодня

Участь злодеев

Прощение сегодня

Бог и ваш список добра и зла

Сила прощать зло

Что сдерживает зло

Подлинный смысл прощения

Чем мы подменяем прощение

Прощать всегда

Сложная притча о спасении

Для чего мы прощаем

Любовь к ближнему

Заключение

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