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Райт Николас Томас - Тайна зла

Райт Николас Томас - Тайна зла - откровенный разговор с Богом
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics, Wright Nicholas Thomas

Новое сканирование клуба

Как после разговора о прощении мы можем отнестись ко злу? Я утверждал, что проблема зла, представленная в ее классическом философском виде, просто неразрешима, отчасти потому, что за ней стоит образ бога, отличающегося от Бога, открытого в Иисусе Христе. Когда мы рассматриваем ее в свете Библии и особенно евангельских рассказов об Иисусе, картина становится сложнее, а в итоге и богаче, но проблема начинает звучать по–другому.

Мы здесь не найдем ответов — во всяком случае, таких ответов, которые удовлетворили бы нашу любознательность — на вопросы, как и почему в Божьем удивительном, прекрасном и по существу благом творении появилось радикальное зло. Я думаю, однажды мы об этом узнаем, но на данный момент просто лишены способности это понять, как младенец в утробе матери лишен возможностей для понимания внешнего мира. Однако мы верим обетованию о том, что Бог создаст мир, где «все будет хорошо и будет хорошо все без исключения», мир, построенный на фундаменте прощения, где все связывает между собой воедино цемент примирения.

И это обетование не имеет ничего общего с показным оптимизмом или с верой, начисто оторванной от сегодняшней реальности, потому что мы его получили в Иисусе Христе и через его смерть и воскресение и в Духе и через Духа, который претворяет совершенное Иисусом в реальность в нашем мире и в нашей жизни. Когда мы принимаем прощение, эту странную и мощную реальность, порожденную деяниями Иисуса и Духа, мы начинаем понимать, что дар прощения Бога для нас и наш дар прощать других — это нож, перерезающий веревку, которая все еще связывает нас с грехом, злобой, страхом, обидами и смертью. В итоге зло умолкнет, потому что победа креста осуществится во всей ее полноте.

И здесь мы возвращаемся к той точке, откуда начали путь. На новом небе и новой земле уже не будет моря, не будет хаоса, не будет чудовищ, выходящих из бездны. И самая прекрасная новость (что присуще любому аспекту христианской эсхатологии) заключается в том, что нам не нужно дожидаться будущего, чтобы начать процесс освобождения себя от зла. Мы приглашены и призваны начать так жить уже сейчас.

Это ставит перед нами новые задачи — непосредственную задачу научиться прощать себя и других, а также практическую и политическую задачи трудиться над созданием такого мира, где люди уже не хотят становиться террористами, где они не порабощают друг друга с помощью парализующих долгов, и те, кому угрожают природные катаклизмы, получают от гражданских властей особую защиту.

Я думаю, что это — реальные проблемы, тогда как философские проблемы часто выполняют роль дымовой завесы, за которой мы прячемся. И я думаю, что чем лучше мы понимаем значение прощения в нашей жизни, тем яснее мы видим глубокую богословскую правду, что «все будет хорошо и будет хорошо все без исключения», и тем лучше мы можем предвосхищать эту реальность уже сейчас, в нашем страдающем мире.

Том Райт - Тайна зла - Откровенный разговор с Богом

N.T. Wright EVIL & THE JUSTICE of GOD

Тайна зла: откровенный разговор с Богом

Том Райт; [пер. с англ. М. Завалова]

М.: Эксмо, 2010. — 256 с.— (Книга-откровение)

ISBN 978-5-699-41167-2

Том Райт - Тайна зла - Откровенный разговор с Богом - Содержание

Предисловие

1. Короткое слово «зло»: новая проблема зла

  • Почему мы любим море

  • Когда начинаешь думать о зле

  • Зло было всегда, и кто и как его победит

  • Чему посвящена эта книга

  • Новая проблема зла

  • Зло: новое рождение

  • Обманчивая вера в прогресс

  • Что бывает, когда игнорируют зло

  • Попытка свалить вину на Бога

  • Новый нигилизм постмодернизма

  • Проблема зла, постмодернизм и ужасы Освенцима

  • В поисках более точного понимания зла

  • Как научиться понимать зло «по–взрослому»

  • Заключение

2. Что Бог может сделать с проблемой зла Введение

  • Что может сказать Бог о проблеме зла

  • Ветхий Завет: попытка понимания

  • Благословение обновляется

  • История Авраама: почувствуйте остроту проблемы

  • Одно из самых трагических мест в Библии

  • Первые люди, змей и запретный плод

  • Зло: проблема существует

  • Люди решения, ставшие людьми проблемы

  • Святые Ветхого Завета и границы зла

  • Как Бог поступал со злом

  • Другая сторона медали

  • Суровый суд над злом

  • Грязное дело Бога

  • Пороки государственного управления: свидетельство Библии

  • Сокровища Псалтири

  • Раб мой, Израиль, раб мой, Иов

  • Пороки и справедливость Бога

  • Трагедия всего творения

  • Загадка зла: позитивные стороны

  • Как Бог судит людей и зверей

  • Великий страдалец Иов

  • Бог отвечает на вопросы о зле

  • Каким же миром правит Бог

  • Зло: величие темы

  • Заключение

3. Зло и распятый Бог

  • Почему Он допустил такое

  • Заново перечитывая евангелия

  • Что мы узнаём о зле из евангелий

  • Точка концентрации всех форм и проявлений зла

  • Столкновение Иисуса со злом

  • Исцеления Иисуса

  • Застольное братство с грешниками

  • Иисус словом и примером призывает Израиль быть Израилем

  • Представления первых поколений христиан о победе над злом

  • Воскресение Иисуса и прощение грехов

  • Зло и история Иисуса

  • Как Бог поступает со злом

  • Результат: искупление и проблема зла

  • Победа Иисуса над силами зла

  • Божьи замыслы

  • К чему призывают нас евангелия

  • Иисус и победа Бога над злом

4. Представь себе, что зла нет: Божье обещание освобожденному миру

  • Введение

  • Интерлюдия: назовем власти по имени

  • Несколько слов о сатане

  • Опасные крайности понимания дьявола

  • Какие сущности и как могут властвовать над нами

  • Мир без зла

  • Реальность нового мира

  • Великая картина будущего мира

  • Задачи промежуточного периода

  • Молитва

  • Святость

  • Политика и империя

  • Законы и наказания

  • Международные конфликты

  • Обновленное воображение

  • Заключение

5. Избавь нас от лукавого: прощение для меня и прощение для других

  • Введение

  • Окончательная победа Бога над злом

  • Что сдерживает зло

  • Как Бог упразднит зло

  • Как человек может победить зло сегодня

  • Участь злодеев

  • Прощение сегодня

  • Бог и ваш список добра и зла

  • Сила прощать зло

  • Что сдерживает зло

  • Подлинный смысл прощения

  • Чем мы подменяем прощение

  • Прощать всегда

  • Сложная притча о спасении

  • Для чего мы прощаем

  • Любовь к ближнему

  • Заключение

Все книги Николаса Томаса Райта читайте на Эсхатосе

Views 2 927
Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (13)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
A
Avel 11 months ago

Большое спасибо!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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