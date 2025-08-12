Райт Николас Томас - Тайна зла
Новое сканирование клуба
Как после разговора о прощении мы можем отнестись ко злу? Я утверждал, что проблема зла, представленная в ее классическом философском виде, просто неразрешима, отчасти потому, что за ней стоит образ бога, отличающегося от Бога, открытого в Иисусе Христе. Когда мы рассматриваем ее в свете Библии и особенно евангельских рассказов об Иисусе, картина становится сложнее, а в итоге и богаче, но проблема начинает звучать по–другому.
Мы здесь не найдем ответов — во всяком случае, таких ответов, которые удовлетворили бы нашу любознательность — на вопросы, как и почему в Божьем удивительном, прекрасном и по существу благом творении появилось радикальное зло. Я думаю, однажды мы об этом узнаем, но на данный момент просто лишены способности это понять, как младенец в утробе матери лишен возможностей для понимания внешнего мира. Однако мы верим обетованию о том, что Бог создаст мир, где «все будет хорошо и будет хорошо все без исключения», мир, построенный на фундаменте прощения, где все связывает между собой воедино цемент примирения.
И это обетование не имеет ничего общего с показным оптимизмом или с верой, начисто оторванной от сегодняшней реальности, потому что мы его получили в Иисусе Христе и через его смерть и воскресение и в Духе и через Духа, который претворяет совершенное Иисусом в реальность в нашем мире и в нашей жизни. Когда мы принимаем прощение, эту странную и мощную реальность, порожденную деяниями Иисуса и Духа, мы начинаем понимать, что дар прощения Бога для нас и наш дар прощать других — это нож, перерезающий веревку, которая все еще связывает нас с грехом, злобой, страхом, обидами и смертью. В итоге зло умолкнет, потому что победа креста осуществится во всей ее полноте.
И здесь мы возвращаемся к той точке, откуда начали путь. На новом небе и новой земле уже не будет моря, не будет хаоса, не будет чудовищ, выходящих из бездны. И самая прекрасная новость (что присуще любому аспекту христианской эсхатологии) заключается в том, что нам не нужно дожидаться будущего, чтобы начать процесс освобождения себя от зла. Мы приглашены и призваны начать так жить уже сейчас.
Это ставит перед нами новые задачи — непосредственную задачу научиться прощать себя и других, а также практическую и политическую задачи трудиться над созданием такого мира, где люди уже не хотят становиться террористами, где они не порабощают друг друга с помощью парализующих долгов, и те, кому угрожают природные катаклизмы, получают от гражданских властей особую защиту.
Я думаю, что это — реальные проблемы, тогда как философские проблемы часто выполняют роль дымовой завесы, за которой мы прячемся. И я думаю, что чем лучше мы понимаем значение прощения в нашей жизни, тем яснее мы видим глубокую богословскую правду, что «все будет хорошо и будет хорошо все без исключения», и тем лучше мы можем предвосхищать эту реальность уже сейчас, в нашем страдающем мире.
Том Райт - Тайна зла - Откровенный разговор с Богом
N.T. Wright EVIL & THE JUSTICE of GOD
Тайна зла: откровенный разговор с Богом
Том Райт; [пер. с англ. М. Завалова]
М.: Эксмо, 2010. — 256 с.— (Книга-откровение)
ISBN 978-5-699-41167-2
Том Райт - Тайна зла - Откровенный разговор с Богом - Содержание
Предисловие
1. Короткое слово «зло»: новая проблема зла
Почему мы любим море
Когда начинаешь думать о зле
Зло было всегда, и кто и как его победит
Чему посвящена эта книга
Новая проблема зла
Зло: новое рождение
Обманчивая вера в прогресс
Что бывает, когда игнорируют зло
Попытка свалить вину на Бога
Новый нигилизм постмодернизма
Проблема зла, постмодернизм и ужасы Освенцима
В поисках более точного понимания зла
Как научиться понимать зло «по–взрослому»
Заключение
2. Что Бог может сделать с проблемой зла Введение
Что может сказать Бог о проблеме зла
Ветхий Завет: попытка понимания
Благословение обновляется
История Авраама: почувствуйте остроту проблемы
Одно из самых трагических мест в Библии
Первые люди, змей и запретный плод
Зло: проблема существует
Люди решения, ставшие людьми проблемы
Святые Ветхого Завета и границы зла
Как Бог поступал со злом
Другая сторона медали
Суровый суд над злом
Грязное дело Бога
Пороки государственного управления: свидетельство Библии
Сокровища Псалтири
Раб мой, Израиль, раб мой, Иов
Пороки и справедливость Бога
Трагедия всего творения
Загадка зла: позитивные стороны
Как Бог судит людей и зверей
Великий страдалец Иов
Бог отвечает на вопросы о зле
Каким же миром правит Бог
Зло: величие темы
Заключение
3. Зло и распятый Бог
Почему Он допустил такое
Заново перечитывая евангелия
Что мы узнаём о зле из евангелий
Точка концентрации всех форм и проявлений зла
Столкновение Иисуса со злом
Исцеления Иисуса
Застольное братство с грешниками
Иисус словом и примером призывает Израиль быть Израилем
Представления первых поколений христиан о победе над злом
Воскресение Иисуса и прощение грехов
Зло и история Иисуса
Как Бог поступает со злом
Результат: искупление и проблема зла
Победа Иисуса над силами зла
Божьи замыслы
К чему призывают нас евангелия
Иисус и победа Бога над злом
4. Представь себе, что зла нет: Божье обещание освобожденному миру
Введение
Интерлюдия: назовем власти по имени
Несколько слов о сатане
Опасные крайности понимания дьявола
Какие сущности и как могут властвовать над нами
Мир без зла
Реальность нового мира
Великая картина будущего мира
Задачи промежуточного периода
Молитва
Святость
Политика и империя
Законы и наказания
Международные конфликты
Обновленное воображение
Заключение
5. Избавь нас от лукавого: прощение для меня и прощение для других
Введение
Окончательная победа Бога над злом
Что сдерживает зло
Как Бог упразднит зло
Как человек может победить зло сегодня
Участь злодеев
Прощение сегодня
Бог и ваш список добра и зла
Сила прощать зло
Что сдерживает зло
Подлинный смысл прощения
Чем мы подменяем прощение
Прощать всегда
Сложная притча о спасении
Для чего мы прощаем
Любовь к ближнему
Заключение
Большое спасибо!