Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет

Трудно представить более достойный общехристианский проект.

Все, кто интересуется толкованиями Библии, будут рады публикации многотомной серии раннехристианских комментариев на Писание, с помощью которой становятся доступными идеи многих отцов Церкви относительно важных мест Библии и апокрифов.

Брюс М. Мецгер, профессор Нового Завета, Принстонская богословская семинария

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет

Тверь: Герменевтика

28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.

Цель Библейских комментариев отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - возрождение интереса к классической христианской экзегезе, помощь в изучении Священного Писания мирянам, которые желают размышлять о нем вместе с ранней Церковью, и побуждение христианских историков, библеистов, богословов и пастырей к дальнейшим исследованиям раннехристианской экзегетики.

Хронологические границы комментариев, включенных в данную серию, простираются от конца ветхозаветной эпохи до конца эпохи вселенских соборов, от Климента Александрийского до Беды Достопочтенного и Иоанна Дамаскина.

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Предисловие



Довольно часто мы слышим вопросы о том, как следует изучать священные тексты под руководством великих умов древней Церкви. Наша серия подготовлена с учетом данного интереса и предназначена главным образом для рядовых читателей без профессиональной подготовки в областях библеистики, истории Церкви или патристики, но имеющих желание регулярно изучать как буквальный смысл, так и богословскую мудрость и нравственное значение Писания, взяв за основу опыт ранней Церкви.

Настоящее издание, предпринятое с намерением позволить древним христианским авторам говорить от своего имени, исключает нескончаемую фиксацию на современной критике источников и предлагает доступ к замечательной истории христианской экзегетики, которая была в значительной степени недоступна или предана забвению в течение последнего столетия. С помощью данной антологии читатель получит возможность познакомиться с источниками, принадлежавшими разным культурам, языкам и поколениям неразделенной Церкви эпохи вселенских соборов.

Христианская проповедь конца первого тысячелетия была сосредоточена прежде всего на тексте Священного Писания в изложении предшествующей, и почитаемой, экзегетической традиции, и прежде всего тех авторов, которые наиболее полно отражали классическое и общепринятое церковное учение. Христианская проповедь конца второго тысячелетия следовала обратному принципу. Большинство классических комментариев было забыто или же существовало в виде архаичных изданий и неадекватных переводов.

Слова многих проповедников в наше время большей частью лишены вдохновляющего патристического влияния. В то же время современные академические исследования оказались в такой зависимости от исторического и литературного анализа, развитых в эпоху пост-Просвещения, что оказались не способны удовлетворить жажду и стремление многих христиан жить в соответствии с традицией древней Церкви.



Наша серия снабжает читателя удобным материалом для знакомства с тем, что, например, Афанасий Александрийский, или Иоанн Златоуст, или отцы-пустынники говорили о разных текстах Писания в связи с проповедью, духовными размышлениями или библейскими толкованиями. Сегодня и православные, и католики, и протестанты соглашаются, что проповедь и духовное формирование нуждаются в основаниях более прочных, чем те, что предлагаются историко-критическими подходами, которые определяли библейские исследования в течение последних двух столетий.

И потому наше издание ориентировано на аудиторию, которая не ограничена кругом университетских профессоров, занятых текстологией, филологией и другими в высшей степени техническими и специализированными исследованиями в области патристики и библеистики. Несмотря на очевидную важность последних, они не являются предметом данного издания.

В Средние века собрания комментариев на Библию существовали в том или ином виде и в восточном, и в западном христианстве, и позднее - в традиции Реформации.

Наша серия является первым аналогичным изданием, ориентированным на современного читателя. Подготовленная совместными усилиями ученых, представляющих православную, католическую и протестантскую традиции, она предназначена как для представителей последних, так и для тех, кто занят академическими исследованиями в области истории христианства или же просто интересуется раннехристианской Церковью.

В большинстве случаев были использованы существующие английские переводы источников, подвергнутые, при необходимости, соответствующей стилистической редакции. В остальных случаях были сделаны новые переводы. Фундаментальные христианские источники, использованные в данном комментарии, постепенно возвращаются в публичные библиотеки и на полки личных библиотек.

Наша цель - способствовать этому процессу и помочь всем заинтересованным читателям получить доступ к тем из них, которые имеют прямое отношение к толкованию Священного Писания.

Томас К. Одэн,

главный редактор

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Состав серии

До 2013 года вышли следующие тома - они доступны членам клуба:

DJVU Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13 - 02/07/2012

DJVU Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28 - 02/07/2012

DJVU Том II. Евангелие от Марка - 02/07/2012

DJVU Том VI. Послание к Римлянам - 02/07/2012

DJVU Том VII: Первое и Второе послания к Коринфянам - 02/07/2012

DJVU Том VIII: Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам - 02/07/2012

DJVU Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону - 02/07/2012

DJVU Том XI: Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды - 02/07/2012

DJVU Том XII. Книга Откровения - 02/07/2012

Внимание: 21/07/2016 г все тома перекачаны по-новому, улучшения:

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Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Новые поступления - 2013 - 2016 годы

Новые книги серии комментариев отцов

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том V: Деяния Апостолов

Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакци ей Фрэнсиса Мартина в сотрудничестве с Эваном Смитом / Русское издание под редакцией H. A. Кульковой. - Тверь: Герменевтика, 2013. - 408 с.

Читайте на Эсхатосе книгу - Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том V: Деяния Апостолов

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям

Переводчики: Ю. Варзонин, Константин Гаврилкин, А. Фокин

Русское издание под редакцией Константина Гаврилкина

Тверь: Герменевтика, 2015

ISBN 978-5-901494-23-3

Читайте на Эсхатосе - Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10

Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Джоэла Эловски

Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзонина.

Тверь: Герменевтика, 2016. — 488 с.

ISBN 978-5-901494-24-0

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10

Специальные предложения

1 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - 14 томов в 1 файле

Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13

Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28

Том II. Евангелие от Марка

Том III Евангелие от Луки

Том IVa. Евангелие от Иоанна 1-10

Том IVб. Евангелие от Иоанна 11-21

Том V. Деяния Апостолов

Том VI. Послание к Римлянам

Том VII. Первое и Второе послания к Коринфянам

Том VIII. Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам

Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону

Том X. Послание к евреям

Том XI. Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды

Том XII. Книга Откровения

2 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Ветхий Завет - 11 томов - Новый Завет - 14 томов - в 1 файле

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23/12/2023