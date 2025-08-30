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Библейские комментарии отцов Церкви - Новый Завет

Комментарии отцов Церкви - авторов I-VIII веков - Новый Завет
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Библейские комментарии отцов Церкви (1 book)

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет

Трудно представить более достойный общехристианский проект.

Все, кто интересуется толкованиями Библии, будут рады публикации многотомной серии раннехристианских комментариев на Писание, с помощью которой становятся доступными идеи многих отцов Церкви относительно важных мест Библии и апокрифов.

Брюс М. Мецгер, профессор Нового Завета, Принстонская богословская семинария

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет

Тверь: Герменевтика
28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.

Цель Библейских комментариев отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - возрождение интереса к классической христианской экзегезе, помощь в изучении Священного Писания мирянам, которые желают размышлять о нем вместе с ранней Церковью, и побуждение христианских историков, библеистов, богословов и пастырей к дальнейшим исследованиям раннехристианской экзегетики.
Хронологические границы комментариев, включенных в данную серию, простираются от конца ветхозаветной эпохи до конца эпохи вселенских соборов, от Климента Александрийского до Беды Достопочтенного и Иоанна Дамаскина.

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Предисловие


Довольно часто мы слышим вопросы о том, как следует изучать священные тексты под руководством великих умов древней Церкви. Наша серия подготовлена с учетом данного интереса и предназначена главным образом для рядовых читателей без профессиональной подготовки в областях библеистики, истории Церкви или патристики, но имеющих желание регулярно изучать как буквальный смысл, так и богословскую мудрость и нравственное значение Писания, взяв за основу опыт ранней Церкви.

Настоящее издание, предпринятое с намерением позволить древним христианским авторам говорить от своего имени, исключает нескончаемую фиксацию на современной критике источников и предлагает доступ к замечательной истории христианской экзегетики, которая была в значительной степени недоступна или предана забвению в течение последнего столетия. С помощью данной антологии читатель получит возможность познакомиться с источниками, принадлежавшими разным культурам, языкам и поколениям неразделенной Церкви эпохи вселенских соборов.

Христианская проповедь конца первого тысячелетия была сосредоточена прежде всего на тексте Священного Писания в изложении предшествующей, и почитаемой, экзегетической традиции, и прежде всего тех авторов, которые наиболее полно отражали классическое и общепринятое церковное учение. Христианская проповедь конца второго тысячелетия следовала обратному принципу. Большинство классических комментариев было забыто или же существовало в виде архаичных изданий и неадекватных переводов.

Слова многих проповедников в наше время большей частью лишены вдохновляющего патристического влияния. В то же время современные академические исследования оказались в такой зависимости от исторического и литературного анализа, развитых в эпоху пост-Просвещения, что оказались не способны удовлетворить жажду и стремление многих христиан жить в соответствии с традицией древней Церкви.

Наша серия снабжает читателя удобным материалом для знакомства с тем, что, например, Афанасий Александрийский, или Иоанн Златоуст, или отцы-пустынники говорили о разных текстах Писания в связи с проповедью, духовными размышлениями или библейскими толкованиями. Сегодня и православные, и католики, и протестанты соглашаются, что проповедь и духовное формирование нуждаются в основаниях более прочных, чем те, что предлагаются историко-критическими подходами, которые определяли библейские исследования в течение последних двух столетий.

И потому наше издание ориентировано на аудиторию, которая не ограничена кругом университетских профессоров, занятых текстологией, филологией и другими в высшей степени техническими и специализированными исследованиями в области патристики и библеистики. Несмотря на очевидную важность последних, они не являются предметом данного издания.

В Средние века собрания комментариев на Библию существовали в том или ином виде и в восточном, и в западном христианстве, и позднее - в традиции Реформации.
Наша серия является первым аналогичным изданием, ориентированным на современного читателя. Подготовленная совместными усилиями ученых, представляющих православную, католическую и протестантскую традиции, она предназначена как для представителей последних, так и для тех, кто занят академическими исследованиями в области истории христианства или же просто интересуется раннехристианской Церковью.

В большинстве случаев были использованы существующие английские переводы источников, подвергнутые, при необходимости, соответствующей стилистической редакции. В остальных случаях были сделаны новые переводы. Фундаментальные христианские источники, использованные в данном комментарии, постепенно возвращаются в публичные библиотеки и на полки личных библиотек.

Наша цель - способствовать этому процессу и помочь всем заинтересованным читателям получить доступ к тем из них, которые имеют прямое отношение к толкованию Священного Писания.

Томас К. Одэн,
главный редактор

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Состав серии

До 2013 года вышли следующие тома - они доступны членам клуба:

DJVU Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13 - 02/07/2012
DJVU Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28 - 02/07/2012
DJVU Том II. Евангелие от Марка - 02/07/2012
DJVU Том VI. Послание к Римлянам - 02/07/2012
DJVU Том VII: Первое и Второе послания к Коринфянам - 02/07/2012
DJVU Том VIII: Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам - 02/07/2012
DJVU Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону - 02/07/2012
DJVU Том XI: Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды - 02/07/2012
DJVU Том XII. Книга Откровения - 02/07/2012

Внимание: 21/07/2016 г все тома перекачаны по-новому, улучшения:

  • добавлены удобные оглавления для навигации

  • устранены ошибки

  • переделан 5 том

  • выполнен общий файл с 12 томами Нового Завета в 1 файле

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Новые поступления - 2013 - 2016 годы

Деяния апостолов

Новые книги серии комментариев отцов

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том V: Деяния Апостолов

Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакци ей Фрэнсиса Мартина в сотрудничестве с Эваном Смитом / Русское издание под редакцией H. A. Кульковой. - Тверь: Герменевтика, 2013. - 408 с.

Читайте на Эсхатосе книгу - Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый  Завет. Том V: Деяния Апостолов

Том X - Послание к евреям

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям

Переводчики: Ю. Варзонин, Константин Гаврилкин, А. Фокин

Русское издание под редакцией Константина Гаврилкина

Тверь: Герменевтика, 2015

ISBN 978-5-901494-23-3

Читайте на Эсхатосе - Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый  Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10

Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Джоэла Эловски

Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзонина.

Тверь: Герменевтика, 2016. — 488 с.

ISBN 978-5-901494-24-0

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый  Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый  Завет - 12 томов в 1 файле

Специальные предложения

1 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - 14 томов в 1 файле

Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13
Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28
Том II. Евангелие от Марка

Том III Евангелие от Луки

Том IVa. Евангелие от Иоанна 1-10

Том IVб. Евангелие от Иоанна 11-21

Том V. Деяния Апостолов

Том VI. Послание к Римлянам
Том VII. Первое и Второе послания к Коринфянам
Том VIII. Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам
Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону

Том X. Послание к евреям

Том XI. Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды
Том XII. Книга Откровения

2 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Ветхий Завет - 11 томов - Новый Завет - 14 томов - в 1 файле

Примечание: в 2023 году все файлы DJVU пересобраны, а также изготовлены новые файлы PDF небольшого размера, что позволило сделать полные комплекты книг в DJVU и PDF из новых файлов

23/12/2023

Views 14 102
Rating 4.6 / 5
Added 30.08.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.6/5 (30)

Comments (19 comments)

W
Wy4y 1 year ago

Люди добрые, подскажите пожалуйста, как скачать?
G
Greeven 1 year ago

здравствуйте, как скачать?
E
esxatos 1 year ago

Читайте личное сообщение.
E
ekspert111 4 years ago

Спасибо!!!
S
Sergey05 4 years ago

Огромное спасибо за такой солидный комментарий, содержащий наследие патристики!
C
coderun 8 years ago

а на луки я так понимаю пока не существует вообще?

 
E
esxatos 8 years ago
Ну да, все что вышло из печати - у нас на сайте...
B
brat Braun 7 years ago

На Лк комментарии обещали в начале 2019 года выпустить
E
esxatos 4 years ago

Уже существует 
Петровкин08 9 years ago

Поскорее бы выпустили ещё оставшиеся 3 книги (коммент. Отцов Ц.) Нового Завета и 5 - Ветхого З.

Классные книги! и классный сайт! Спасибо Вам за огромную работу, что отсканировали и выложили их для нас. Спасибо!!!
Петровкин08 9 years ago

Единение души с Богом. Слово Божие есть одна плоть с душою в большей степени, чем муж с женою (Ср. Быт. 2:24). Но кому же еще подобает быть более единым с Богом в духе, как не душе, которая так соединилась с Богом в любви, что может быть справедливо названа единым с Богом духом? (Ср. Втор. 11:22; Рим. 5:5; 1 Иоан. 2:5, 4:7-16) Ориген, О началах.

 

Классно!!! Правда?!

 

Да!.. это отрывок из Комментариев Отцов Ц. на Еванг. от Марка.

 

Читайте все!
T
Tanuwa77 11 years ago
Спасибо!
D
dengil 13 years ago
о шапке темы (или страницы), в частности как раз этой... потому как при подписке на обновления, на почту приходит письмо, в тело которого каждый раз включается весь текст первого сообщения из соответствующей ветки -- каждый раз приходится довольно долго скроллить, чтобы увидеть сам комментарий (или линк на эту тему) в рамках самого письма-оповещения 
D
dengil 13 years ago
*небольшой оффтоп* (если позволите) => большие шапки затрудняют чтение комментов через e-mail подписку... может можно прятать хотя бы часть текста под кат?
E
esxatos 13 years ago
О каких шапках речь?
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
D
dimab 13 years ago
автор не Томас Одэн???
E
esxatos 13 years ago
Он не автор - главный редактор серии, см. выше, добавил его предисловие к серии.
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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