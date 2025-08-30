Библейские комментарии отцов Церкви - Новый Завет
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет
Трудно представить более достойный общехристианский проект.
Все, кто интересуется толкованиями Библии, будут рады публикации многотомной серии раннехристианских комментариев на Писание, с помощью которой становятся доступными идеи многих отцов Церкви относительно важных мест Библии и апокрифов.
Брюс М. Мецгер, профессор Нового Завета, Принстонская богословская семинария
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет
Тверь: Герменевтика
28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.
Цель Библейских комментариев отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - возрождение интереса к классической христианской экзегезе, помощь в изучении Священного Писания мирянам, которые желают размышлять о нем вместе с ранней Церковью, и побуждение христианских историков, библеистов, богословов и пастырей к дальнейшим исследованиям раннехристианской экзегетики.
Хронологические границы комментариев, включенных в данную серию, простираются от конца ветхозаветной эпохи до конца эпохи вселенских соборов, от Климента Александрийского до Беды Достопочтенного и Иоанна Дамаскина.
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Предисловие
Довольно часто мы слышим вопросы о том, как следует изучать священные тексты под руководством великих умов древней Церкви. Наша серия подготовлена с учетом данного интереса и предназначена главным образом для рядовых читателей без профессиональной подготовки в областях библеистики, истории Церкви или патристики, но имеющих желание регулярно изучать как буквальный смысл, так и богословскую мудрость и нравственное значение Писания, взяв за основу опыт ранней Церкви.
Настоящее издание, предпринятое с намерением позволить древним христианским авторам говорить от своего имени, исключает нескончаемую фиксацию на современной критике источников и предлагает доступ к замечательной истории христианской экзегетики, которая была в значительной степени недоступна или предана забвению в течение последнего столетия. С помощью данной антологии читатель получит возможность познакомиться с источниками, принадлежавшими разным культурам, языкам и поколениям неразделенной Церкви эпохи вселенских соборов.
Христианская проповедь конца первого тысячелетия была сосредоточена прежде всего на тексте Священного Писания в изложении предшествующей, и почитаемой, экзегетической традиции, и прежде всего тех авторов, которые наиболее полно отражали классическое и общепринятое церковное учение. Христианская проповедь конца второго тысячелетия следовала обратному принципу. Большинство классических комментариев было забыто или же существовало в виде архаичных изданий и неадекватных переводов.
Слова многих проповедников в наше время большей частью лишены вдохновляющего патристического влияния. В то же время современные академические исследования оказались в такой зависимости от исторического и литературного анализа, развитых в эпоху пост-Просвещения, что оказались не способны удовлетворить жажду и стремление многих христиан жить в соответствии с традицией древней Церкви.
Наша серия снабжает читателя удобным материалом для знакомства с тем, что, например, Афанасий Александрийский, или Иоанн Златоуст, или отцы-пустынники говорили о разных текстах Писания в связи с проповедью, духовными размышлениями или библейскими толкованиями. Сегодня и православные, и католики, и протестанты соглашаются, что проповедь и духовное формирование нуждаются в основаниях более прочных, чем те, что предлагаются историко-критическими подходами, которые определяли библейские исследования в течение последних двух столетий.
И потому наше издание ориентировано на аудиторию, которая не ограничена кругом университетских профессоров, занятых текстологией, филологией и другими в высшей степени техническими и специализированными исследованиями в области патристики и библеистики. Несмотря на очевидную важность последних, они не являются предметом данного издания.
В Средние века собрания комментариев на Библию существовали в том или ином виде и в восточном, и в западном христианстве, и позднее - в традиции Реформации.
Наша серия является первым аналогичным изданием, ориентированным на современного читателя. Подготовленная совместными усилиями ученых, представляющих православную, католическую и протестантскую традиции, она предназначена как для представителей последних, так и для тех, кто занят академическими исследованиями в области истории христианства или же просто интересуется раннехристианской Церковью.
В большинстве случаев были использованы существующие английские переводы источников, подвергнутые, при необходимости, соответствующей стилистической редакции. В остальных случаях были сделаны новые переводы. Фундаментальные христианские источники, использованные в данном комментарии, постепенно возвращаются в публичные библиотеки и на полки личных библиотек.
Наша цель - способствовать этому процессу и помочь всем заинтересованным читателям получить доступ к тем из них, которые имеют прямое отношение к толкованию Священного Писания.
Томас К. Одэн,
главный редактор
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Состав серии
До 2013 года вышли следующие тома - они доступны членам клуба:
DJVU Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13 - 02/07/2012
DJVU Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28 - 02/07/2012
DJVU Том II. Евангелие от Марка - 02/07/2012
DJVU Том VI. Послание к Римлянам - 02/07/2012
DJVU Том VII: Первое и Второе послания к Коринфянам - 02/07/2012
DJVU Том VIII: Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам - 02/07/2012
DJVU Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону - 02/07/2012
DJVU Том XI: Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды - 02/07/2012
DJVU Том XII. Книга Откровения - 02/07/2012
Внимание: 21/07/2016 г все тома перекачаны по-новому, улучшения:
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переделан 5 том
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Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет - Новые поступления - 2013 - 2016 годы
Новые книги серии комментариев отцов
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том V: Деяния Апостолов
Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакци ей Фрэнсиса Мартина в сотрудничестве с Эваном Смитом / Русское издание под редакцией H. A. Кульковой. - Тверь: Герменевтика, 2013. - 408 с.
Читайте на Эсхатосе книгу - Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том V: Деяния Апостолов
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям
Переводчики: Ю. Варзонин, Константин Гаврилкин, А. Фокин
Русское издание под редакцией Константина Гаврилкина
Тверь: Герменевтика, 2015
ISBN 978-5-901494-23-3
Читайте на Эсхатосе - Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10
Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Джоэла Эловски
Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзонина.
Тверь: Герменевтика, 2016. — 488 с.
ISBN 978-5-901494-24-0
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10
Специальные предложения
1 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - 14 томов в 1 файле
Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13
Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28
Том II. Евангелие от Марка
Том III Евангелие от Луки
Том IVa. Евангелие от Иоанна 1-10
Том IVб. Евангелие от Иоанна 11-21
Том V. Деяния Апостолов
Том VI. Послание к Римлянам
Том VII. Первое и Второе послания к Коринфянам
Том VIII. Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам
Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону
Том X. Послание к евреям
Том XI. Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды
Том XII. Книга Откровения
2 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Ветхий Завет - 11 томов - Новый Завет - 14 томов - в 1 файле
Примечание: в 2023 году все файлы DJVU пересобраны, а также изготовлены новые файлы PDF небольшого размера, что позволило сделать полные комплекты книг в DJVU и PDF из новых файлов
23/12/2023
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как скачать?
здравствуйте, как скачать?
Читайте личное сообщение.
Спасибо!!!
Огромное спасибо за такой солидный комментарий, содержащий наследие патристики!
а на луки я так понимаю пока не существует вообще?
На Лк комментарии обещали в начале 2019 года выпустить
Уже существует
Поскорее бы выпустили ещё оставшиеся 3 книги (коммент. Отцов Ц.) Нового Завета и 5 - Ветхого З.
Классные книги! и классный сайт! Спасибо Вам за огромную работу, что отсканировали и выложили их для нас. Спасибо!!!
Единение души с Богом. Слово Божие есть одна плоть с душою в большей степени, чем муж с женою (Ср. Быт. 2:24). Но кому же еще подобает быть более единым с Богом в духе, как не душе, которая так соединилась с Богом в любви, что может быть справедливо названа единым с Богом духом? (Ср. Втор. 11:22; Рим. 5:5; 1 Иоан. 2:5, 4:7-16) Ориген, О началах.
Классно!!! Правда?!
Да!.. это отрывок из Комментариев Отцов Ц. на Еванг. от Марка.
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