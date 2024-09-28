Эсхатос представляет своим читателям очередную книгу из полюбившейся серии комментариев Отцов, на сей раз это 5-й том комментариев на Новый Завет - Деяния апостолов.

Предлагаемая читателям серия «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I—VIII веков» является примером обращения к многовековой традиции толкования Священного Писания, получившей наиболее полное вы ражение именно в святоотеческом наследии.

Этот кропотливый труд богосло вов, патрологов и историков Церкви дает возможность прикоснуться к неисчер паемому богатству соборного разума Церкви и, несомненно, может оказать зна чительную помощь священнослужителям, проповедникам, преподавателям и студентам духовных школ, а также всем изучающим Священное Писание с це лью его постижения в духе живого церковного Предания.

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том V - Деяния Апостолов

Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакци ей Фрэнсиса Мартина в сотрудничестве с Эваном Смитом

Русское издание под редакцией H. A. Кульковой

Тверь: Герменевтика, 2013. - 408 с.

ISBN 978-5-901494-22-6

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том V - Деяния Апостолов - Предисловие

С начала и до конца Лука намеревается рассказать историю того, как Церковь была собрана и возрастала благодаря Божественной активности. В рав ной степени ясно, что Бог, Который формирует, направляет и наделяет Церковь силой, это Бог Израиля. Таким образом, несмотря на неведение вождей и народа, Бог, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу так и исполнил (Деян 3:18).

То, что Христос - это исполнение обетования Бога Израилю, поясняется тек стами из еврейских Писаний, или цитируемых или подразумеваемых на протяже нии всех Деяний, особенно в начальных главах, а также и в продолжительных описа ниях истории Израиля в речах Стефана (Деян 7:1-53) и Павла (Деян 13:16-41).

Петр также говорит своим слушателям в доме Корнилия, что они, несомненно, слышали, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исце ляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним (Деян 10:38).

И теперь Тот же Бог повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его (Деян 10:42-43). Чем отличается рассказ Луки, так это тем, что Божественная активность приписывается Святому Духу, так же как и Иисусу Христу, на протяжении всего повествования. Важно отметить интересное двойное описание Духа в Деян 16:6-7 то как Святого Духа, то как Духа Иисуса.