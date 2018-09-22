Догмат искупления в русской богословской науке - Петр Гнедич

ГЛАВА I Догмат искупления в русском богословии второй половины XIX века

ГЛАВА II Начало нового периода. Критика «юридической» теории

ГЛАВА III Учение Священного Писания и церковного Предания об искуплении по исследованиям русских богословов

ГЛАВА IV Опыты систематического изложения учения об искуплении в первой половине изучаемого периода (1893-1917)

ГЛАВА V Защита «юридической» теории искупления в русской богословской литературе XX века

ГЛАВА VI Литература о догмате искупления второй половины изучаемого периода (1918-1944)

ГЛАВА VII Итоги

Ни один догмат не привлекал к себе столько внимания, не занимал так русскую богословскую мысль в последние десятилетия, как догмат искупления.

В этот период было подвергнуто критическому рассмотрению то его истолкование, которое ранее считалось общепринятым. Разнообразие предложенных истолкований, неодинаковое решение глубочайших вопросов богословия, высказывание различных спорных мнений, содержательная полемика — все это создало обширнейшую литературу, до настоящего времени не систематизированную и не изученную.

Изучение же это является тем более необходимым, что при разнообразии высказанных взглядов было бы затруднительно указать, какое из этих истолкований следует считать принятым в русской богословской науке, какое из них следует излагать в духовной школе.

Поставив перед собой задачу исследования этой литературы, автор вполне сознает ответственность задачи вместе с трудностью ее разрешения. Но в начале нового периода в развитии русской богословской науки необходимо иметь отчетливое представление о

направлении богословской мысли периода предшествующего по отношению к основным вопросам и проблемам православного богословия. А это было бы невозможно без ее специального изучения и анализа. Такие соображения и глубокий интерес к постижению тайны нашего спасения явились основанием для избрания автором соответствующей темы как для курсового сочинения, так и для предлагаемой диссертации.