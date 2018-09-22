Догмат искупления в русской богословской науке - Петр Гнедич

Гнедич - Догмат искупления в русской богословской науке
Фундаментальный труд протоиерея Петра Гнедича посвящен теме искупления — важнейшей в православном богословии и при этом крайне дискуссионной вплоть до сегодняшнего дня. Автор предпринял чрезвычайно важную попытку изучения и систематизации отечественной богословской литературы по этому вопросу. Работа показывает, что единого учения об искуплении в русском православном богословии нет, а существует несколько различных «теорий», ни одна из которых не может претендовать на окончательное выражение церковной истины.
Автор рассматривает в своем труде учение Священного Писания и церковного Предания об искуплении и дает систематическое изложение учения об искуплении с конца XIX столетия до 1918 года и с 1918 года по 1944 год, касается систем таких православных богословов, как архиепископ Гурий (Степанов), митрополит Антоний (Храповицкий), протоиерей Сергий Булгаков, профессор Н.Н. Глубоковский, протоиерей Георгий Флоровский, В.Н. Лосский, и многих других. Кроме того, важно обратить внимание на методологию труда протоиерея Петра Гнедича. Касаясь учения важного, актуального, богословски глубочайшего, автор умеет отнестись с уважением как к богословам, мнение которых он разделяет, которые ему близки, так и к тем, точки зрения которых, в полной мере или в значительной части, он не считает правильными. Нигде мы не увидим в оценках протоиерея Петра Гнедича попыток навешивания ярлыков, именования тех или иных точек зрения еретическими, стремления здесь и сейчас расставить всех по окончательной шкале истинности. Уважение к богословскому труду своих предшественников, желание не обличить и не опровергнуть, но во всей своей богословской мысли увидеть и отразить стремление к выявлению церковной истины Священного Предания — вот главная нить труда протоиерея Петра Гнедича, вот та методология, которая так актуальна и которой, решимся сказать, так не хватает современным авторам, пишущим на богословские темы.
Протоиерей Петр Гнедич. Догмат искупления в русской богословской науке (1893—1944)
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 496 с.
Православное богословие
ISBN 5-7533-0065-0
ISBN 5-7533-0065-0
Протоиерей Петр Гнедич - Догмат искупления в русской богословской науке - Содержание
ГЛАВА I Догмат искупления в русском богословии второй половины XIX века
- 1. Время составления и особенности догматической системы митрополита Макария (Булгакова)
- 2. Изложение догмата искупления в системе архиепископа Филарета (Гумилевского)
- 3. Изложение догмата искупления в системе епископа Сильвестра (Малеванского)
- 4. Изложение догмата искупления в творениях митрополита Московского Филарета (Дроздова)
- 5. Изложение догмата искупления в «академическом» богословии рассматриваемого периода
- 6. Значение богословских сочинений А.С. Хомякова и Вл. Соловьева
ГЛАВА II Начало нового периода. Критика «юридической» теории
- 1. Сочинения протоиерея П. Светлова
- 2. «Учение о спасении» патриарха Сергия
- 3. Второй том «Науки о человеке» профессора Несмелова
ГЛАВА III Учение Священного Писания и церковного Предания об искуплении по исследованиям русских богословов
- 1. Обоснования «юридической» теории в Священном Писании
- 2. Учение об искуплении в Священном Писании
- 3. Учение об искуплении у святых отцов
- 4. Западное понимание искупления и его проникновение в русское богословие
- 5. Учение о спасении в православном богослужении
ГЛАВА IV Опыты систематического изложения учения об искуплении в первой половине изучаемого периода (1893-1917)
- 1. Влияние критики «юридической» теории на общее направление в изложении догмата искупления
- 2. Истолкование догмата искупления в учебных курсах протоиерея Н. Малиновского и И. Николина
- 3. Лекции «Об искуплении» профессора священника Н. Петрова
- 4. Учение об искуплении в сочинениях профессора М. Тареева
- 5. Учение об искуплении в статьях архиепископа Илариона (Троицкого)
- 6. Учение об искуплении в диссертации доцента А. Туберовского
- 7. Учение об искуплении в трудах профессора П. Пономарева
- 8. Учение об искуплении в статьях митрополита Антония (Храповицкого)
- 9. «Смысл жизни» Е. Трубецкого
ГЛАВА V Защита «юридической» теории искупления в русской богословской литературе XX века
ГЛАВА VI Литература о догмате искупления второй половины изучаемого периода (1918-1944)
- 1. Состояние богословской науки и литературы
- 2. Опыт православной теодицеи архиепископа Гурия (Степанова)
- 3. Трактат митрополита Варфоломея (Городцова)
- 4. Полемика о догмате искупления в зарубежной литературе
- 5. Учение об искуплении в системе протоиерея С. Булгакова
- 6. Учение об искуплении в исследованиях профессора Н.Н. Глубоковского
- 7. «О смерти крестной» Г. Флоровского
- 8. «Очерк мистического богословия» В. Лосского
- 9. Последующие замечания патриарха Сергия об истолковании догмата искупления
ГЛАВА VII Итоги
- 1. Основное направление русского богословия в изучаемый период
- 2. Отношение к «юридической» теории
- 3. Отношение к богословию инославному
- 4. Непрерывность традиции как существенный признак православного богословия
- 5. Важность правильного учения о Боге при истолковании догмата искупления
- 6. Важность правильного учения о человеке при истолковании догмата искупления
Протоиерей Петр Гнедич - Догмат искупления в русской богословской науке - Предисловие
Ни один догмат не привлекал к себе столько внимания, не занимал так русскую богословскую мысль в последние десятилетия, как догмат искупления.
В этот период было подвергнуто критическому рассмотрению то его истолкование, которое ранее считалось общепринятым. Разнообразие предложенных истолкований, неодинаковое решение глубочайших вопросов богословия, высказывание различных спорных мнений, содержательная полемика — все это создало обширнейшую литературу, до настоящего времени не систематизированную и не изученную.
Изучение же это является тем более необходимым, что при разнообразии высказанных взглядов было бы затруднительно указать, какое из этих истолкований следует считать принятым в русской богословской науке, какое из них следует излагать в духовной школе.
Поставив перед собой задачу исследования этой литературы, автор вполне сознает ответственность задачи вместе с трудностью ее разрешения. Но в начале нового периода в развитии русской богословской науки необходимо иметь отчетливое представление о
направлении богословской мысли периода предшествующего по отношению к основным вопросам и проблемам православного богословия. А это было бы невозможно без ее специального изучения и анализа. Такие соображения и глубокий интерес к постижению тайны нашего спасения явились основанием для избрания автором соответствующей темы как для курсового сочинения, так и для предлагаемой диссертации.
Спасибо!