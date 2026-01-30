В основу русского издания был положен материал английского словаря «New Bible Dictionary» (Inter-Varsity Press, Leicester, England; Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1996). В этом словаре содержится информация о 1500 персонажах, в нем много карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические связи и это делает библейскую историю реальной. В основу словаря положен материал "New Bible Dictionary" Inter-Varsity Press.

Новый Библейский словарь: Часть 1 - Библейские персонажи

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 1999. — 440 с, ил.

Энциклопедия христианства

ISBN 5-88869-068-6

Новый Библейский словарь: Часть 1 - Библейские персонажи - Предисловие

Задача первой части «Нового библейского словаря» состоит в том, чтобы очертить круг лиц, достаточно активно проявивших себя в библейской истории, и показать реальность библейских персонажей, чтобы читатели Библии поняли, что библейские события являются частью общечеловеческой истории, и, возможно, наиболее значимой ее частью.

В основу русского издания был положен материал словаря «New Bible Dictionary» (Inter-Varsity Press, Leicester, England; Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1996). При этом структура английского словаря была значительно изменена, материалы переработаны и дополнены, но содержание статей и принципиальные позиции авторов сохранены полностью. Статьи различны по объему и тематике, написаны разными авторами, но есть и общая черта — корректное отношение к истории и к Библии. Авторы стараются избегать категоричных оценок и не пытаются навязать читателям собственное мнение, они лишь показывают различные точки зрения по многим спорным моментам библейской истории. Большинство статей отличаются информативной насыщенностью, хорошим научным уровнем и широтой проблематики.

Статьи словаря снабжены научными комментариями востоковеда-гебраиста.

Эти комментарии помогают лучше понять библейские реалии, разъясняют научную терминологию и расширяют тематические рамки. Помимо этого, в словаре есть указатель библейских ссылок, список научной литературы на английском, французском, немецком, латинском и русском языках. Эта информация может быть использована теми, кто хочет составить собственное мнение о роли тех или иных персонажей в библейской истории. И, несомненно, читателей заинтересует тот факт, что ударения в именах поставлены с учетом орфоэпических норм языка-источника (еврейского, греческого, латинского).

Новый Библейский словарь: Часть 1 - Библейские персонажи - Гамалиил

ГАМАЛИЙЛ (евр. gamli'el, «награда Божья»; греч. Gamaliel).

1. Сын Педацура и «начальник сынов Манассии», выбранный Моисеем, чтобы исчислить народ в пустыне (Чис. 1:10; 2:20; 7:54,59; 10:23).

2. Согласно более позднему, но достаточно сомнительному преданию, Г. был сыном Симона и внуком Гиллеля; он был учителем закона и членом синедриона. Будучи последователем школы Гиллеля, которая представляла собой либеральное крыло фарисеев (в противовес школе Шаммая), он выступил с благоразумной и убедительной речью в защиту апостолов при разбирательстве их дела (Деян. 5:33—40).

Павел признавал его своим учителем (Деян. 22:3), а всеобщее уважение к нему было настолько велико, что его называли «раббан» («наш учитель»), титул более высокого ранга, чем «рабби» («мой учитель»).

См. Neusner J.The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70, 1, 1971. P. 34Iff.

В Мишне (Sota 9. 15)53 сообщается: «Поскольку раббан Гамалиил умер, то некому больше учить закону и чистота и воздержание умерли в это же время». Как и следует ожидать, исходя из такого почитания и уважения к Г. среди евреев, нет никаких свидетельств о том, что он стал христианином, кроме ранних предположений (напр.: Clementine Recognitions 1. 65).

J.D.D. Р.Ш.

Новый Библейский словарь: Часть 2. Библейские реалии