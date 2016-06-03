Библейские комментарии отцов Церкви - 4а - Евангелие Иоанна 1-10
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет
Из четырёх животных Апокалипсиса Евангелие от Иоанна чаще всего отождествлялось с орлом. Августин уподобляет Иоанна «орлу, парящему среди речений Христа самого высокого порядка и не спускающемуся на землю, разве что в редких случаях». Орёл символизирует Евангелие столь возвышенное, что, как говорит Иоанн Златоуст, «если бы люди были способны принять и удерживать эти слова, они бы уже не смогли оставаться простыми смертными и пребывать на земле».
Сама природа этого Евангелия особым образом являет самое лучшее в древней христианской традиции интерпретации. Чисто историко-грамматический подход к этому тексту, не говоря уже об историко-критическом, давал бы полезное, но в лучшем случае обедненное истолкование — не согласный с этим самым «духовным Евангелием», как его называл Климент Александрийский. Раннехристианские интерпретаторы обладают тем, что Морис Уайлз называет «определённой интуитивной симпатией понимания», обеспечивающей куда более полное проникновение в смысл Евангелия, и важнейшие из них включены в данный том Библейских комментариев отцов Церкви.
Наше введение поможет читателю сориентироваться в особенностях комментариев на Евангелие от Иоанна в эпоху ранней Церкви.
Глубокий интерес к сравнению Евангелия от Иоанна с остальными тремя Евангелиями - один из характерных моментов для писателей ранней Церкви. Эти сравнения неизбежно вели к размышлениям о том, какую цель преследовал Иоанн Богослов, создавая ещё одно Евангелие, к тому же столь отличное от других6. И цель Иоанна, и даже его композиционный метод порождали затруднения в решении вопросов о времени, месте создания, а также авторе Евангелия.
В свою очередь, всё это прямо влияло на рецепцию Евангелия в толковательных, гомилетических и литургических традициях ранних веков Церкви. Данное введение посвящено рассмотрению именно этих вопросов, поскольку они более всего занимали раннехристианских писателей и определяли их подход к этому Евангелию.
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10
Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Джоэла Эловски
Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзонина.
Тверь: Герменевтика, 2016. — 488 с.
ISBN 978-5-901494-24-0
Originally published as Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament IVa:Johny edited Joel C. Elowsky (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006).
Переводчики:
Ю.Н. Варзонин, H.A. Кулькова, Е.П. Ореханова, Т.Л. Александрова
Издание тома осуществлено при поддержке Института изучения христианской классики (Institute of Classical Christian Studies, USA).
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10 - Содержание
Предисловие - Митрополит Волоколамский Иларион
Общее введение к серии - Томас Одэн
Введение к комментариям на Евангелие от Иоанна - Джоэл Эловски
Ключ к научному аппарату издания
Принятые сокращения
Комментарии на Евангелие от Иоанна 1-10
Справочник имен, названий и терминов
Библиография первоисточников
Указатель авторов и анонимных произведений
Указатель ссылок на книги Священного Писания
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10 - Цель Иоанна
Когда раннехристианские писатели говорят о цели Иоанна при написании Евангелия, всегда имеется в виду соотношение с другими Евангелиями. Это, к примеру, с очевидностью следует из фрагмента, относящегося к Мураториеву канону II века — одному из самых ранних описаний создания четвёртого Евангелия:
Четвёртое Евангелие — от Иоанна, одного из учеников (Иисуса). Когда другие соученики и епископы обратились к нему с мольбой, он сказал: «Ныне поститесь со мной в течение трёх дней, и давайте перескажем друг другу то, что нам может открыться». В ту же ночь Андрею, одному из апостолов, открылось, что Иоанн должен обо всём пересказать от своего имени, обо всём, что они держали в памяти. И вот, хотя в разных Евангелиях нам сообщаются разные события, в них нет различия в том, что касается веры человека, ибо во всех них всё подчинено одному царственному Духу... Иоанн исповедает себя не только как очевидца, но и как слушателя, а кроме того, и как историка всех тех чудесных деяний, которые относятся к Господу в их порядке
.
Этот фрагмент представляет часть традиции, передаваемой от начала и распространенной христианскими толкователями в ранние века Церкви, согласно которой Евангелие от Иоанна было составлено по двум главным причинам. Первая из них касается исторического характера Иоанна. Уже со времён Папия отмечалось, что авторы других Евангелий, такие как Марк, аккуратно описали, «пусть и не по порядку, изречённое или содеянное Христом». Иоанн же, как следует из этого фрагмента, среди четырёх авторов Евангелий считался «очевидцем» и «историком». Четвёртое Евангелие давало историческую канву для повествования о жизни Иисуса, в которую помещались версии Матфея, Марка и Луки, то есть синоптические Евангелия.
Большинство раннехристианских писателей исходят из того, что Иоанн располагал остальными Евангелиями, когда составлял своё, дополняя опущенное ими или включая схожие рассказы, в которых, однако, выявлял их богословскую значимость, как, например, в случае Ин 6, или в случае с чудом насыщения пяти тысяч, к которому прибавляется учение о хлебе жизни. Тем не менее, ранние комментаторы осознавали трудности, возникавшие при сравнении Иоанна с синоптическими Евангелиями.
Ранняя еретическая секта «алогов» обосновывала своё отрицание четвёртого Евангелия трудностями соотнесения хронологии у Иоанна с остальными евангелистами. Но другие, как Ириней Лионский, рассматривали такое несоответствие как ценное качество. Ириней отмечал, что, к примеру, именно Евангелие от Иоанна, упоминающее трижды, или даже четырежды, как Иисус направляется на празднование Пасхи, позволяет нам понять, что служение Иисуса продолжалось два или три года, а не один, как, по видимости, предполагается в синоптических Евангелиях. Многие, хотя и не все знамения, которые Иоанн использует для доказательства того, что Иисус — Мессия, Сын Божий, не включены в другие Евангелия.
Чудо на свадьбе в Кане, исцеление слепорождённого и воскрешение Лазаря можно найти только у Иоанна. Но и Иоанн опускает некоторые важнейшие события, как преображение на горе Фавор, упоминание об учреждении трапезы Господней, или, что возможно, он включает их в повествование не прямо, а в богословски значимом виде. Есть и другие примечательные эпизоды: размышления Иисуса о добром пастыре и виноградной лозе и ветвях, молитва Иисуса к Отцу, рассказ об омовении Иисусом ног ученикам, встреча Марии с Иисусом у гроба. Без них наше понимание Спасителя было бы обеднено, не включи их Иоанн. И, конечно же, сам Иоанн говорит, что он лишь коснулся поверхности того, чего был участником.
03.06.2016
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Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - 12 томов в 1 файле
Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13
Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28
Том II. Евангелие от Марка
Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28
Том II. Евангелие от Марка
Том IVa. Евангелие от Иоанна 1-10
Том V. Деяния Апостолов
Том VI. Послание к Римлянам
Том VII. Первое и Второе послания к Коринфянам
Том VIII. Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам
Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону
Том VII. Первое и Второе послания к Коринфянам
Том VIII. Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам
Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону
Том X. Послание к евреям
Том XI. Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды
Том XII. Книга Откровения
Том XII. Книга Откровения
Спасибо!!!!!
Спасибо за такой отличный подарок - очередной том 2016 года!