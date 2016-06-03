Из четырёх животных Апокалипсиса Евангелие от Иоанна чаще всего отождествлялось с орлом. Августин уподобляет Иоанна «орлу, парящему среди речений Христа самого высокого порядка и не спускающемуся на землю, разве что в редких случаях». Орёл символизирует Евангелие столь возвышенное, что, как говорит Иоанн Златоуст, «если бы люди были способны принять и удерживать эти слова, они бы уже не смогли оставаться простыми смертными и пребывать на земле».

Сама природа этого Евангелия особым образом являет самое лучшее в древней христианской традиции интерпретации. Чисто историко-грамматический подход к этому тексту, не говоря уже об историко-критическом, давал бы полезное, но в лучшем случае обедненное истолкование — не согласный с этим самым «духовным Евангелием», как его называл Климент Александрийский. Раннехристианские интерпретаторы обладают тем, что Морис Уайлз называет «определённой интуитивной симпатией понимания», обеспечивающей куда более полное проникновение в смысл Евангелия, и важнейшие из них включены в данный том Библейских комментариев отцов Церкви.

Наше введение поможет читателю сориентироваться в особенностях комментариев на Евангелие от Иоанна в эпоху ранней Церкви.

Глубокий интерес к сравнению Евангелия от Иоанна с остальными тремя Евангелиями - один из характерных моментов для писателей ранней Церкви. Эти сравнения неизбежно вели к размышлениям о том, какую цель преследовал Иоанн Богослов, создавая ещё одно Евангелие, к тому же столь отличное от других6. И цель Иоанна, и даже его композиционный метод порождали затруднения в решении вопросов о времени, месте создания, а также авторе Евангелия.

В свою очередь, всё это прямо влияло на рецепцию Евангелия в толковательных, гомилетических и литургических традициях ранних веков Церкви. Данное введение посвящено рассмотрению именно этих вопросов, поскольку они более всего занимали раннехристианских писателей и определяли их подход к этому Евангелию.

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10 Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Джоэла Эловски Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзонина. Тверь: Герменевтика, 2016. — 488 с. ISBN 978-5-901494-24-0 Originally published as Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament IVa:Johny edited Joel C. Elowsky (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006). Переводчики: Ю.Н. Варзонин, H.A. Кулькова, Е.П. Ореханова, Т.Л. Александрова Издание тома осуществлено при поддержке Института изучения христианской классики (Institute of Classical Christian Studies, USA). Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том IVa - Евангелие от Иоанна - 1-10 - Содержание

Предисловие - Митрополит Волоколамский Иларион Общее введение к серии - Томас Одэн Введение к комментариям на Евангелие от Иоанна - Джоэл Эловски Ключ к научному аппарату издания Принятые сокращения Комментарии на Евангелие от Иоанна 1-10 Справочник имен, названий и терминов Библиография первоисточников Указатель авторов и анонимных произведений Указатель ссылок на книги Священного Писания