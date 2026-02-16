История и теология в евангельских повествованиях
На протяжении ряда лет Международное общество исследователей Нового Завета (SNTS) проводит в Восточной Европе совместные симпозиумы восточноевропейских и западных исследователей (в том числе в 2005 г. в Санкт-Петербурге, в 2010 г. в Минске). Цель этих встреч — создать платформу для диалога ученых, принадлежащих разным географическим, культурным и конфессиональным традициям.
HISTORY AND THEOLOGY IN THE GOSPEL NARRATIVES
Proceedings of the Seventh East-West Symposium of New Testament Scholars
- M.: Издательский дом «Познание», 2018. - 628 с.
Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева)
Ответственный редактор М.Г. Селезнев
Научный редактор Л.В. Шуляков
ISBN 978-5-906960-45-0
История и теология в евангельских повествованиях - Содержание
От редакции
I. ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
Митрополит Волоколамский Иларион - «Демифологизация» новозаветной науки
Карл Холлэдей - Обзор пленарной дискуссии
Основные выступления в ходе дискуссии:
Уильям Лоудер
Фрэнсис Уотсон
Джоэл Маркус
Митрополит Волоколамский Иларион
II. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
Джоэл Маркус - История и богословие в Евангелии от Матфея
Мануэль Фогель - миссия к Израилю после Иудейской войны в Евангелии от Матфея: некоторые наблюдения над иудейским контекстом первого Евангелия
Лаури Турен - Рассказ о Страшном Суде в свете нарративного анализа
Петр Маречек - Функция и значение Мф. 28:16—20
III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
Фрэнсис Уотсон - История и богословие в Евангелии от Марка
Христос Караколис - Пророческая христология в Евангелии от Марка? Подход, ориентированный на читателя
Священник Стелиан Тофана - Образ Иисуса в Евангелии от Марка и его отражение в христологических титулах «Сын Человеческий» и «Сын Божий»
IV. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
Карл Холлэдей - Рассказ про путь» в Евангелии от Луки: история и богословие
Томас Шумахер - Рассказы Луки о Вознесении (Лк. 24:50-53; Деян. 1:9—11): их повествовательная функция и богословская роль в корпусе Луки
Готфрид Шимановский - Молитва Господня и богословие Луки
V. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
Маргарета Грубер - «Он действовал в храме тела Своего»: Символическое представление смерти и Воскресения в рассказе об очищении Храма (Ин. 2:13—23)
Ханс-Ульрих Вайдеманн - Из Каны в Кану, от иудеев к язычникам? Наблюдения за Иоанновым «циклом Каны» (Ин. 2—4)
Джеймс Бьюкенен Уоллес - Манна и Евхаристия: чудо умножения хлебов в Евангелии от Иоанна
Священник Петр Шитиков -Когнитивный подход к Евангелию от Иоанна
VI. КОНТЕКСТЫ
Арман Пуйч и Таррек - Образ Иисуса в канонических Евангелиях
Тобиас Никлас - История и богословие в неканоническихЕвангелиях
VII. ИСТОРИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Стефанос Алексопулос - Евангельское повествование в византийской литургии
А.А. Алексеев - Евангелие от Иоанна: от христологии к богословию
Диакон Космин Прикоп - Между критической библеистикой и патристикой. Рассказ о Преображении в Евангелии от Марка с восточной точки зрения
А.С. Десницкий - Евангелие от Луки: история, богословие и переводческие проблемы
Владан Таталович - Повествование о Страстях Господних в Евангелии от Матфея: сербская интерпретация
Сведения об авторах
От редакции
Седьмой совместный симпозиум проходил в Москве в 2016 г. под эгидой Общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской Православной Церкви. Его отличительной чертой стала острая дискуссия об основаниях и аксиомах современной академической библеистики, инициированная пленарным докладом митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).
Название доклада - «Демифологизация новозаветной науки» — отсылает слушателей к известному тезису Рудольфа Бультмана о необходимости «демифологизации» Нового Завета; только здесь объектом «демифологизации» выступает не текст Нового Завета, а тексты его исследователей. В своем докладе митрополит Иларион задает вопрос: следует ли считать незыблемыми аксиомами такие общепринятые положения новозаветной науки XX-XXI вв., как датировка всех Евангелий временем после Иудейской войны (66-70 гг. по P. X.)? Или, например, «теория двух источников», согласно которой Евангелия от Матфея и Луки основываются на Евангелии от Марка и дополняют его материалами из некоего не дошедшего до нас письменного источника (в библеистической литературе обычно обозначаемого буквой Q)? Оценка, данная в докладе европейской новозаветной науке, звучит довольно жестко: «Заявив о своей независимости от какой-либо традиции и о своей адогматичности, европейская новозаветная наука создала свою собственную традицию и собственную догматику».
Последовавшая дискуссия, мягкая по форме, но напряженная по существу, недвусмысленно показала, что обсуждение подобных вопросов — неотъемлемое условие диалога между церковной традицией и современной библейской наукой. Для этого митрополитом Иларионом было предложено провести серию международных конференций под эгидой Общецерковной аспирантуры. Первая такая конференция, посвященная Евангелию от Матфея, состоится в Москве в сентябре 2018 г.
Материалы пленарного доклада и вызванной им пленарной дискуссии содержатся в первом разделе настоящего сборника.
Последующие четыре раздела содержат доклады, посвященные соответственно Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Среди авторов - и известнейшие специалисты (такие, как Джоэл Маркус, Фрэнсис Уотсон, Карл Холлэдей), по книгам которых учатся студенты-новозавет-ники по всему миру, и начинающие ученые, и представители нарождающейся православной библеистики. Находясь в целом в русле историко-филологического подхода к библейскому тексту, доклады демонстрируют, насколько разнообразным может быть этот подход, включающий, в том числе, нарративный анализ, анализ библейской символики, когнитивный анализ. Эти доклады не складываются в какой-то единый «учебник», скорее они представляют читателю некий «срез» современной новозаветной науки, с ее сильными и слабыми сторонами.
Статьи шестой части сборника говорят о том богословском и историческом контексте, в котором формировались наши Евангелия. Особое место занимает здесь доклад профессора Тобиаса Никласа о неканонических Евангелиях в их отношении к евангельской традиции.
Доклады последней части сборника посвящены тому, как евангельские тексты продолжали и продолжают жить в церковной традиции: в литургии, в патриотическом богословии, в библейских переводах. Перебрасывать мостик «между критической библеистикой и патристикой» (пользуясь выражением из заглавия доклада диакона Космина Прикопа) — непростое дело; насколько это удалось докладчикам — судить читателю.
