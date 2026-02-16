На протяжении ряда лет Международное общество исследователей Нового Завета (SNTS) проводит в Восточной Европе совместные симпозиумы восточноевропейских и западных исследователей (в том числе в 2005 г. в Санкт-Петербурге, в 2010 г. в Минске). Цель этих встреч — создать платформу для диалога ученых, принадлежащих разным географическим, культурным и конфессиональным традициям.

История и теология в евангельских повествованиях - Материалы Седьмого совместного симпозиума восточноевропейских и западных исследователей Нового Завета

HISTORY AND THEOLOGY IN THE GOSPEL NARRATIVES

Proceedings of the Seventh East-West Symposium of New Testament Scholars

- M.: Издательский дом «Познание», 2018. - 628 с.

Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева)

Ответственный редактор М.Г. Селезнев

Научный редактор Л.В. Шуляков

История и теология в евангельских повествованиях - Материалы Седьмого совместного симпозиума восточноевропейских и западных исследователей Нового Завета - Содержание

От редакции

I. ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ

Митрополит Волоколамский Иларион - «Демифологизация» новозаветной науки

Карл Холлэдей - Обзор пленарной дискуссии

Основные выступления в ходе дискуссии: Уильям Лоудер Фрэнсис Уотсон Джоэл Маркус Митрополит Волоколамский Иларион



II. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Джоэл Маркус - История и богословие в Евангелии от Матфея

Мануэль Фогель - миссия к Израилю после Иудейской войны в Евангелии от Матфея: некоторые наблюдения над иудейским контекстом первого Евангелия

Лаури Турен - Рассказ о Страшном Суде в свете нарративного анализа

Петр Маречек - Функция и значение Мф. 28:16—20

III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

Фрэнсис Уотсон - История и богословие в Евангелии от Марка

Христос Караколис - Пророческая христология в Евангелии от Марка? Подход, ориентированный на читателя

Священник Стелиан Тофана - Образ Иисуса в Евангелии от Марка и его отражение в христологических титулах «Сын Человеческий» и «Сын Божий»

IV. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Карл Холлэдей - Рассказ про путь» в Евангелии от Луки: история и богословие

Томас Шумахер - Рассказы Луки о Вознесении (Лк. 24:50-53; Деян. 1:9—11): их повествовательная функция и богословская роль в корпусе Луки

Готфрид Шимановский - Молитва Господня и богословие Луки

V. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Маргарета Грубер - «Он действовал в храме тела Своего»: Символическое представление смерти и Воскресения в рассказе об очищении Храма (Ин. 2:13—23)

Ханс-Ульрих Вайдеманн - Из Каны в Кану, от иудеев к язычникам? Наблюдения за Иоанновым «циклом Каны» (Ин. 2—4)

Джеймс Бьюкенен Уоллес - Манна и Евхаристия: чудо умножения хлебов в Евангелии от Иоанна

Священник Петр Шитиков -Когнитивный подход к Евангелию от Иоанна

VI. КОНТЕКСТЫ

Арман Пуйч и Таррек - Образ Иисуса в канонических Евангелиях

Тобиас Никлас - История и богословие в неканоническихЕвангелиях

VII. ИСТОРИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Стефанос Алексопулос - Евангельское повествование в византийской литургии

А.А. Алексеев - Евангелие от Иоанна: от христологии к богословию

Диакон Космин Прикоп - Между критической библеистикой и патристикой. Рассказ о Преображении в Евангелии от Марка с восточной точки зрения

А.С. Десницкий - Евангелие от Луки: история, богословие и переводческие проблемы

Владан Таталович - Повествование о Страстях Господних в Евангелии от Матфея: сербская интерпретация

Сведения об авторах

История и теология в евангельских повествованиях - Материалы Седьмого совместного симпозиума восточноевропейских и западных исследователей Нового Завета - От редакции

Седьмой совместный симпозиум проходил в Москве в 2016 г. под эгидой Общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской Православной Церкви. Его отличительной чертой стала острая дискуссия об основаниях и аксиомах современной академической библеистики, инициированная пленарным докладом митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Название доклада - «Демифологизация новозаветной науки» — отсылает слушателей к известному тезису Рудольфа Бультмана о необходимости «демифологизации» Нового Завета; только здесь объектом «демифологизации» выступает не текст Нового Завета, а тексты его исследователей. В своем докладе митрополит Иларион задает вопрос: следует ли считать незыблемыми аксиомами такие общепринятые положения новозаветной науки XX-XXI вв., как датировка всех Евангелий временем после Иудейской войны (66-70 гг. по P. X.)? Или, например, «теория двух источников», согласно которой Евангелия от Матфея и Луки основываются на Евангелии от Марка и дополняют его материалами из некоего не дошедшего до нас письменного источника (в библеистической литературе обычно обозначаемого буквой Q)? Оценка, данная в докладе европейской новозаветной науке, звучит довольно жестко: «Заявив о своей независимости от какой-либо традиции и о своей адогматичности, европейская новозаветная наука создала свою собственную традицию и собственную догматику».

Последовавшая дискуссия, мягкая по форме, но напряженная по существу, недвусмысленно показала, что обсуждение подобных вопросов — неотъемлемое условие диалога между церковной традицией и современной библейской наукой. Для этого митрополитом Иларионом было предложено провести серию международных конференций под эгидой Общецерковной аспирантуры. Первая такая конференция, посвященная Евангелию от Матфея, состоится в Москве в сентябре 2018 г.

Материалы пленарного доклада и вызванной им пленарной дискуссии содержатся в первом разделе настоящего сборника.

Последующие четыре раздела содержат доклады, посвященные соответственно Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Среди авторов - и известнейшие специалисты (такие, как Джоэл Маркус, Фрэнсис Уотсон, Карл Холлэдей), по книгам которых учатся студенты-новозавет-ники по всему миру, и начинающие ученые, и представители нарождающейся православной библеистики. Находясь в целом в русле историко-филологического подхода к библейскому тексту, доклады демонстрируют, насколько разнообразным может быть этот подход, включающий, в том числе, нарративный анализ, анализ библейской символики, когнитивный анализ. Эти доклады не складываются в какой-то единый «учебник», скорее они представляют читателю некий «срез» современной новозаветной науки, с ее сильными и слабыми сторонами.

Статьи шестой части сборника говорят о том богословском и историческом контексте, в котором формировались наши Евангелия. Особое место занимает здесь доклад профессора Тобиаса Никласа о неканонических Евангелиях в их отношении к евангельской традиции.

Доклады последней части сборника посвящены тому, как евангельские тексты продолжали и продолжают жить в церковной традиции: в литургии, в патриотическом богословии, в библейских переводах. Перебрасывать мостик «между критической библеистикой и патристикой» (пользуясь выражением из заглавия доклада диакона Космина Прикопа) — непростое дело; насколько это удалось докладчикам — судить читателю.