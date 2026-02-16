История и теология в евангельских повествованиях - Материалы Седьмого совместного симпозиума восточноевропейских и западных исследователей Нового Завета
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference

На протяжении ряда лет Международное общество исследователей Нового Завета (SNTS) проводит в Восточной Европе совместные симпозиумы восточноевропейских и западных исследователей (в том числе в 2005 г. в Санкт-Петербурге, в 2010 г. в Минске). Цель этих встреч — создать платформу для диалога ученых, принадлежащих разным географическим, культурным и конфессиональным традициям.

  • HISTORY AND THEOLOGY IN THE GOSPEL NARRATIVES

  • Proceedings of the Seventh East-West Symposium of New Testament Scholars

  • - M.: Издательский дом «Познание», 2018. - 628 с.

  • Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева)

  • Ответственный редактор М.Г. Селезнев

  • Научный редактор Л.В. Шуляков

  • ISBN 978-5-906960-45-0

История и теология в евангельских повествованиях - Материалы Седьмого совместного симпозиума восточноевропейских и западных исследователей Нового Завета - Содержание

От редакции

I. ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ

  • Митрополит Волоколамский Иларион - «Демифологизация» новозаветной науки

  • Карл Холлэдей - Обзор пленарной дискуссии

  • Основные выступления в ходе дискуссии:

    • Уильям Лоудер

    • Фрэнсис Уотсон

    • Джоэл Маркус

    • Митрополит Волоколамский Иларион

II. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

  • Джоэл Маркус - История и богословие в Евангелии от Матфея

  • Мануэль Фогель - миссия к Израилю после Иудейской войны в Евангелии от Матфея: некоторые наблюдения над иудейским контекстом первого Евангелия

  • Лаури Турен - Рассказ о Страшном Суде в свете нарративного анализа

  • Петр Маречек - Функция и значение Мф. 28:16—20

III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

  • Фрэнсис Уотсон - История и богословие в Евангелии от Марка

  • Христос Караколис - Пророческая христология в Евангелии от Марка? Подход, ориентированный на читателя

  • Священник Стелиан Тофана - Образ Иисуса в Евангелии от Марка и его отражение в христологических титулах «Сын Человеческий» и «Сын Божий»

IV. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

  • Карл Холлэдей - Рассказ про путь» в Евангелии от Луки: история и богословие

  • Томас Шумахер - Рассказы Луки о Вознесении (Лк. 24:50-53; Деян. 1:9—11): их повествовательная функция и богословская роль в корпусе Луки

  • Готфрид Шимановский - Молитва Господня и богословие Луки

V. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

  • Маргарета Грубер - «Он действовал в храме тела Своего»: Символическое представление смерти и Воскресения в рассказе об очищении Храма (Ин. 2:13—23)

  • Ханс-Ульрих Вайдеманн - Из Каны в Кану, от иудеев к язычникам? Наблюдения за Иоанновым «циклом Каны» (Ин. 2—4)

  • Джеймс Бьюкенен Уоллес - Манна и Евхаристия: чудо умножения хлебов в Евангелии от Иоанна

  • Священник Петр Шитиков -Когнитивный подход к Евангелию от Иоанна

VI. КОНТЕКСТЫ

  • Арман Пуйч и Таррек - Образ Иисуса в канонических Евангелиях

  • Тобиас Никлас - История и богословие в неканоническихЕвангелиях

VII. ИСТОРИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

  • Стефанос Алексопулос - Евангельское повествование в византийской литургии

  • А.А. Алексеев - Евангелие от Иоанна: от христологии к богословию

  • Диакон Космин Прикоп - Между критической библеистикой и патристикой. Рассказ о Преображении в Евангелии от Марка с восточной точки зрения

  • А.С. Десницкий - Евангелие от Луки: история, богословие и переводческие проблемы

  • Владан Таталович - Повествование о Страстях Господних в Евангелии от Матфея: сербская интерпретация

Сведения об авторах

Седьмой совместный симпозиум проходил в Москве в 2016 г. под эгидой Общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской Православной Церкви. Его отличительной чертой стала острая дискуссия об основаниях и аксиомах современной академической библеистики, инициированная пленарным докладом митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Название доклада - «Демифологизация новозаветной науки» — отсылает слушателей к известному тезису Рудольфа Бультмана о необходимости «демифологизации» Нового Завета; только здесь объектом «демифологизации» выступает не текст Нового Завета, а тексты его исследователей. В своем докладе митрополит Иларион задает вопрос: следует ли считать незыблемыми аксиомами такие общепринятые положения новозаветной науки XX-XXI вв., как датировка всех Евангелий временем после Иудейской войны (66-70 гг. по P. X.)? Или, например, «теория двух источников», согласно которой Евангелия от Матфея и Луки основываются на Евангелии от Марка и дополняют его материалами из некоего не дошедшего до нас письменного источника (в библеистической литературе обычно обозначаемого буквой Q)? Оценка, данная в докладе европейской новозаветной науке, звучит довольно жестко: «Заявив о своей независимости от какой-либо традиции и о своей адогматичности, европейская новозаветная наука создала свою собственную традицию и собственную догматику».

Последовавшая дискуссия, мягкая по форме, но напряженная по существу, недвусмысленно показала, что обсуждение подобных вопросов — неотъемлемое условие диалога между церковной традицией и современной библейской наукой. Для этого митрополитом Иларионом было предложено провести серию международных конференций под эгидой Общецерковной аспирантуры. Первая такая конференция, посвященная Евангелию от Матфея, состоится в Москве в сентябре 2018 г.

Материалы пленарного доклада и вызванной им пленарной дискуссии содержатся в первом разделе настоящего сборника.

Последующие четыре раздела содержат доклады, посвященные соответственно Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Среди авторов - и известнейшие специалисты (такие, как Джоэл Маркус, Фрэнсис Уотсон, Карл Холлэдей), по книгам которых учатся студенты-новозавет-ники по всему миру, и начинающие ученые, и представители нарождающейся православной библеистики. Находясь в целом в русле историко-филологического подхода к библейскому тексту, доклады демонстрируют, насколько разнообразным может быть этот подход, включающий, в том числе, нарративный анализ, анализ библейской символики, когнитивный анализ. Эти доклады не складываются в какой-то единый «учебник», скорее они представляют читателю некий «срез» современной новозаветной науки, с ее сильными и слабыми сторонами.

Статьи шестой части сборника говорят о том богословском и историческом контексте, в котором формировались наши Евангелия. Особое место занимает здесь доклад профессора Тобиаса Никласа о неканонических Евангелиях в их отношении к евангельской традиции.

Доклады последней части сборника посвящены тому, как евангельские тексты продолжали и продолжают жить в церковной традиции: в литургии, в патриотическом богословии, в библейских переводах. Перебрасывать мостик «между критической библеистикой и патристикой» (пользуясь выражением из заглавия доклада диакона Космина Прикопа) — непростое дело; насколько это удалось докладчикам — судить читателю.

Comments (1 comment)

O
otec Vyacheslav 7 years ago

Больше спасибо за новенький сборник по библеистике)

