Танах создан евреями для евреев, но в нем речь идет также о человеке вообще и о человечестве в целом. Поэтому Танах смог стать авторитетной книгой еще двух мировых религий помимо йахвизма-иудаизма (термин «йахвизм» означает религию евреев эпохи Танаха, термин «иудаизм» — религию евреев после этой эпохи) — христианства и ислама, оказался одним из основополагающих компонентов двух мировых цивилизаций — западнохристианской и восточноисламской, обрел универсальную глобальную значимость.

Возвращение к Танаху означает ознакомление и познание этого удивительного текста, поразительной многообразности его содержания, неисчерпаемости и всеобъемности его мира. Но современного путника в мире Танаха подстерегают два препятствия. Первое — язык, ибо древнееврейский язык, на котором созданы основные части Танаха, невзирая на его возрождение в современном иврите, не принадлежит к языкам широко известным. Это препятствие преодолевается с помощью переводов Танаха на современные языки, в том числе и на русский. Но есть второе препятствие, общее для Танаха с любым древним текстом, созданным социально-духовной средой, существенно отличающейся от нашей современной. Для постижения таких текстов, для проникновения в их мир необходимо знать: когда, где и в какой среде создавался текст (в данном случае Танах), его отдельные части и пласты, каковы построение, жанровая принадлежность и поэтика отдельных книг и частей Танаха, каковы причины и функции многочисленных повторений и разночтений в Танахе и многое другое.

Эти сведения призвана предоставлять особая разновидность научного исследования, так называемое «Введение в Танах», дисциплина, родившаяся в конце XVIII в. и прошедшая долгий и сложный путь развития до определения своей задачи и назначения, своего содержания и формы.

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Пятикнижие - Часть I Пространство и время Танаха - Часть II Пятикнижие: через испытания к свершению

М.: Издательство М. Гринберга; Студия «4+4», 2020. — 456 с.

ISBN 978-5-905826-17-7

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Пятикнижие - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Пространство и время Танаха

глава I Вместо предисловия: «На каком языке был создан Танах?»

глава II «Библия», «Ветхий Завет», «Микра» или «Танах»? Вопросы терминологии, транскрипции и перевода

глава III Пространственная определенность и внепространственность, временная определенность и надвременность Танаха ...

глава IV Танах и древняя история евреев

глава V Археологические и эпиграфические данные о мире Танаха

глава VI Жанровое многообразие Танахаглава vi Вместо послесловия: «Танах создан на древнееврейском языке, но звучит на всех языках мира»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Пятикнижие: через испытания к свершению

глава I Место Пятикнижия в Танахе

глава II Пятикнижие глазами толкователей и исследователей: поиски, находки, вопросы

глава III Законы в Пятикнижии

глава IV Повествовательный комплекс в Пятикнижии

глава V Оформление Пятикнижия: что читал Эзра в Иерусалиме перед народом в 445/4 г. до н.э.?

глава VI Пятикнижие как цельность: через испытания к свершению

глава VII Уроки Пятикнижия

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Часть III Пророки

М.: Издательство М. Гринберга; Студия «4+4», 2020. — 368 с.

ISBN 978-5-905826-19-1

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Часть III Пророки - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ - Книги ранних (первых) пророков: Повествование об обретении и утрате Страны обетованной

глава I Ранние (первые) пророки: собрание отдельных произведений или единый цельный текст?

глава II Ранние пророки: содержание и построение текста

глава III Кем был создатель (создатели) сочинения ранних пророков: теологом, рассказчиком или историописцем?

глава IV Автор сочинения ранних пророков и его аудитория

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ - Поздние (последние) пророки: призыв к покаянию и надежде

глава I Древнееврейское пророчество в научном освещении

глава II Древнееврейское пророчество в контексте общечеловеческом и в контексте древнего Ближнего Востока

глава III Древнееврейское пророчество: единство во множественности

глава IV Книга Иешаиаху

глава V Книга Йирмйаху

глава VI Книга Йехезкеэла

глава VII Двенадцать «малых» пророков

глава VIII Три «больших» пророка и двенадцать «малых» пророков: случайный или обдуманный выбор?

Заключение

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Часть III Пророки - Предисловие

Название «Пророки» и обозначенное им собрание впервые упоминается во второй половине II в. до н. э. внуком Йехошуи, сына Элеазара, сына Сиры, автора книги Премудрости (см. ч. IV), в предисловии к переводу сочинения Йехошуи на древнегреческий язык. Внук пишет о своем деде, что тот посвятил себя «изучению закона и пророков и остальных книг, дошедших от отцов» (Prol. 5). Двумя столетиями позже Йосеф, сын Матитйа ху (Иосиф Флавий), писал: «От смерти Моше до Артаксеркса (царя империи Ахеменидов, правил в середине V в. до н. э.) писали пророки, которые были после Моше, историю событий своего времени в тринадцати книгах» (Ар. 1:40). Древний историк не приводит перечня этих тринадцати книг, но, судя по косвенным данным, сюда, видимо, включали книгу Йехошуи, книгу Судей, книги Рут, Шемуэла, Царей, Хроник, Эзры и Нехемйи, Ийова, Йешайаху, Йирмйаху и книгу Плача, Йехезкеэла, книги «малых» пророков и Даниэла.

Эти данные позволяют предположить, что собрание текстов «Пророки» в целом было сформировано между первой половиной IV в. до н. а, вероятной датой составления сборника пророческих речений, и началом II в. до н. э., когда представление об общности обоих сборников не вызывало особых возражений. Сомнения по поводу правомерности их сохранения в едином своде возникли позже, видимо, ко времени Йосефа Флавия, когда единое собрание «Пророки» было разделено на две части: Ранние (Первые) пророки и Поздние (Последние) пророки; эти две части располагались в масоретском изводе Танаха рядом, одна за другой. Разделение собрания на две части, но сохранение для них общего названия «Пророки» указывает, с одной стороны, на традиционное осознание и признание сущностной близости и взаимной связи обоих произведений, а с другой — на возникшее понимание их различия, особости каждого из них.

Однако прежде чем приступить к изложению содержания этой части и описанию исследуемого материала, необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Слово «Введение», вынесенное в заголовок, подразумевает, что автор намерен ввести читателя в круг серьезного и глубокого изучения Танаха, которое продолжается много веков, включает в себя множество этапов, направлений, школ, разработавших разные теологические и научные подходы, создавших специальную терминологиию, и т. д. Разумеется, при всем желании втиснуть все накопленные за тысячелетия сведения в четыре книги, составляющие наше «Введение», невозможно, как невозможно и ответить на все возникающие вопросы. Это «Введение» — отнюдь не универсальный ключ. Не предназначено оно и для легкого чтения «между делом». Но ведь недаром писал поэт: «душа обязана трудиться и день и ночь»! Чтобы постичь Танах, который человечество почтило титулом самой великой книги, мало познакомиться с библейскими легендами или полистать популярный библейский словарь, мало освоить парочку цитат. Надо вдумываться, вчитываться, сопоставлять свои впечатления с суждениями других людей — последователей и исследователей Танаха. Такую задачу и ставил перед собой автор этой книги.

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Часть IV Писания

М.: Издательство М. Гринберга; Студия «4+4», 2020. — 376 с.

ISBN 978-5-905826-18-4

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Часть IV Писания - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ - Писания: человек в мире людей

глава I Писания: название, состав, расположение

глава II Книга Псалтирь: человек беседует со своим Богом

глава III Книга Притчи: поучение, как человеку праведно и счастливо жить

глава IV Книга Ийова: человек в поиске истинной веры

глава V Книга Песнь песней: человек и его земная любовь

глава VI Книга Рут: человек и его долг по отношению к человеку

глава VII Книга Плач: оплакивание гибели Иерусалима 168

глава VIII Книга Кохелет: как человеку жить в мире текущем и меняющемся

глава IX Книга Эстер: человек спасает свой народ

глава X Книга Даниэла: человек и его размышления о ходе истории человечества

глава XI Книги Эзры — Нехемйи: человек повествует о своей жизни и деятельности

глава XII Книга Хроник: человек в попытке осмыслить свою общность

глава XIII Писания: набор или собрание отдельных и разных сочинений?

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ - Канонизация Танаха: процесс становления и результаты создания канона

глава I Канон Танаха: становление

глава II Канонизация Танаха: результаты его появления

Заключение: непрестанное постижение вечных истин

Йоэль Вейнберг - Введение в Танах - Часть IV Писания - Предисловие

Автор всемирно известного сочинения «Кохелет» («Экклезиаст» в переводе на древнегреческий), завершая свою книгу, полную глубоких раздумий о жизни человека и его месте среди людей на земле, предупреждал: «Писанье книг — занятье без конца, их чтенье утомительно для тела». Мудрец прав: писанию книг, созданию всевозможных текстов нет и не будет конца, пока жив человек, пока человечество мыслит и, еле довательно, существует. Но каждой отдельной книге, тексту, труду присуще свое начало и свое окончание.

Как уже говорилось в предисловии к I части «Введения», Танах создавался в древние времена евреями для евреев, но ему суждено было стать одной из наиболее авторитетных и почитаемых книг в мире, книгой, которая легла в основу трех мировых цивилизаций, приобрела поистине глобальную значимость.

Любой текст — словесный, изобразительный, музыкальный — сочетает в себе три мира: собственный мир данного текста, его слова, образы, звуки; мир, в котором родился этот текст и который он воплощает; и мир читателя, зрителя или слушателя, вольного или невольного «соучастника» текста. Чем богаче и ярче миры, которые объемлет то или иное произведение, тем значительнее текст, возникший в результате их взаимодействия. И Танах представляет такой текст, которому нет равных по богатству и разнообразию содержащихся в нем миров.