Ивлиев - Евангелие от Матфея - Комментарий - 2 тома
«Что может быть банальней выхода еще одного комментария к Евангелию от Матфея?» - скажет искушенный читатель. Сколько их уже написано на Западе, и некоторые переведены на русский. Но эта книга совершенно необычна, и сразу по нескольким причинам.
Во-первых, автор ее не писал. Он проводил беседы по Евангелию от Матфея на радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» в 2015 - 2016 годах. Всего вышло 84 передачи. Конспекты этих бесед, составленные самим о. Ианнуарием, были собраны и подготовлены к печати его учениками - уже неплохая параллель к самому Евангелию, не так ли? Оно тоже не сразу стало письменным текстом, и тоже при помощи учеников.
Комментарий на Нагорную проповедь, важнейшая часть Евангелия от Матфея, уже публиковался: сначала в 2015 году Санкт-Петербургским государственным университетом в сборнике Studia Petropolitana Biblica I, а в 2020 году он вышел в издательстве «Никея» под названием «Жемчужины Нагорной проповеди». И в издательстве ББИ уже выходили подготовленные подобным образом комментарии о. Ианнуария на Евангелия от Марка, Луки и Иоанна, на Деяния апостолов и Откровение Иоанна Богослова.
Во-вторых, это - книга, которая многим очень нужна, но вряд ли будет многими востребована. Впрочем, так можно сказать обо всей отечественной библеистике. Что может сказать священник о Евангелии? Разумеется, прочитать проповедь, в которой все акценты будут расставлены заранее. Проповедь, в которой сам евангельский текст станет основой для размышлений о том, как надо жить. Немногие выйдут за эти пределы.
Чего же можно ожидать от ученого-новозаветника? Разговора о традициях, жанрах, формах, особенностях арамейских прототипов греческих лексем и тому подобное. И все это как раз в отрыве от жизни читателей - интересная, но бесполезная для большинства читателей информация.
Ианнуарий Ивлиев - Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий Том 1: Мф 1:1 - 12:50
М.: Издательство ББИ, 2021. - xii + 465 с.
ISBN 978-5-89647-394-7
Ианнуарий Ивлиев - Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий. Том 1: Мф 1:1 - 12:50 - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ I. ИИСУС - ВОПЛОЩЕННАЯ ВЕРНОСТЬ БОЖЬЯ (1:1 - 2:23)
- Глава 1. Родословие Иисуса Христа (1:1-17)
- Глава 2. Рождество Иисуса Христа (1:18-25)
- Глава 3. Поклонение волхвов (2:1-12)
- Глава 4. Воспоминание о Египте (2:13-23)
ЧАСТЬ II. ИИСУС - ИСТИННЫЙ СЫН БОЖИЙ (3:1 - 4:11)
- Глава 1. Иоанн Креститель (3:1-12)
- Глава 2. Крещение Иисуса (3:13-17)
- Глава 3. Искушение Иисуса в пустыне (4:1-11)
ЧАСТЬ III. ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ! (4:12 - 9:34)
- Глава 1. Воссиял Свет (4:12-25)
- Глава 2. Первая речь Иисуса. Нагорная проповедь (5:1 - 7:29)
- Глава 3. Чудеса в Израиле (8:1 - 9:34)
ЧАСТЬ IV. НАЧАЛО БУДУЩЕЙ ЦЕРКВИ (9:35 - 12:50)
- Глава 1. Наставления апостолам (9:35 - 11:1)
- Глава 2. Израиль не знает, чего он хочет (11:2-24)
- Глава 3. Иисус возвещает людям правду (11:25 - 12:50)
Ианнуарий Ивлиев - Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий. Том 2: Мф 13:1 - 28:20
М.: Издательство ББИ, 2021. - х + 384 с.
ISBN 978-5-89647-408-1
Ианнуарий Ивлиев - Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий. Том 2: Мф 13:1 - 28:20 - Содержание
ЧАСТЬ V. СЕЯНИЕ СЕМЕНИ (13:1 - 16:12)
- Глава 1. Действие Евангелия (13:1-23)
- Глава 2. «Законы» Царства Небесного (13:24-52)
- Глава 3. Неизбежность разделения (13:53 - 16:12)
ЧАСТЬ VI. ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА (16:13 - 20:34)
- Глава 1. Исповедание Петра в Кесарии Филипповой и ответ Иисуса (16:13-20)
- Глава 2. Следование за Иисусом (16:21 - 17:23)
- Глава 3. О Пастыре добром (17:24 - 19:12)
- Глава 4. Первые и последние (19:13 - 20:34)
ЧАСТЬ VII. ПРИБЛИЖЕНИЕ КОНЦА (21:1 - 25:46)
- Глава 1. Вход в Иерусалим и очищение Храма (21:1-22)
- Глава 2. Отвержение иудейских вождей (21:23-45)
- Глава 3. О званых и избранных: притча о царском брачном пире (22:1-14)
- Глава 4. Искусительные вопросы (22:15-46)
- Глава 5. Обличение книжников и фарисеев (23:1-39)
- Глава 6. Пророческая беседа на Елеонской горе. Конец мира и суд (24:1 - 25:46)
ЧАСТЬ VIII. СТРАСТИ И ВОСКРЕСЕНИЕ (26:1 - 28:20)
- Глава 1. Предание Иисуса в руки грешников (26:1 - 27:26)
- Глава 2. Распятие и погребение (27:27-66)
- Глава 3. Воскресение Иисуса Христа (28:1-20)
Заключение
Замечательная работа отца Ианнуария. Огромное спасибо.
Огромное спасибо, что выложили! С нетерпением ждал!
Жаль, что отец Ианнуарий так скоро умер. Наверное написал бы еще много интересных книг.
Спасибо большое!!! Очень ценный источник. Просто праздник
Спасибо клубу еще за один комментарий к Евангелию Матфея, есть много нового и полезного всем христианам и богословам!
500/1000
Спасибо большое!
Очень ожидаемая книга, тоже присоединяюсь!
Я первый в очереди замечательного комментария Богослова с большой буквой Ианнуария!!!