«Что может быть банальней выхода еще одного комментария к Евангелию от Матфея?» - скажет искушенный читатель. Сколько их уже написано на Западе, и некоторые переведены на русский. Но эта книга совершенно необычна, и сразу по нескольким причинам.

Во-первых, автор ее не писал. Он проводил беседы по Евангелию от Матфея на радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» в 2015 - 2016 годах. Всего вышло 84 передачи. Конспекты этих бесед, составленные самим о. Ианнуарием, были собраны и подготовлены к печати его учениками - уже неплохая параллель к самому Евангелию, не так ли? Оно тоже не сразу стало письменным текстом, и тоже при помощи учеников.

Комментарий на Нагорную проповедь, важнейшая часть Евангелия от Матфея, уже публиковался: сначала в 2015 году Санкт-Петербургским государственным университетом в сборнике Studia Petropolitana Biblica I, а в 2020 году он вышел в издательстве «Никея» под названием «Жемчужины Нагорной проповеди». И в издательстве ББИ уже выходили подготовленные подобным образом комментарии о. Ианнуария на Евангелия от Марка, Луки и Иоанна, на Деяния апостолов и Откровение Иоанна Богослова.

Во-вторых, это - книга, которая многим очень нужна, но вряд ли будет многими востребована. Впрочем, так можно сказать обо всей отечественной библеистике. Что может сказать священник о Евангелии? Разумеется, прочитать проповедь, в которой все акценты будут расставлены заранее. Проповедь, в которой сам евангельский текст станет основой для размышлений о том, как надо жить. Немногие выйдут за эти пределы.

Чего же можно ожидать от ученого-новозаветника? Разговора о традициях, жанрах, формах, особенностях арамейских прототипов греческих лексем и тому подобное. И все это как раз в отрыве от жизни читателей - интересная, но бесполезная для большинства читателей информация.

Ианнуарий Ивлиев - Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий Том 1: Мф 1:1 - 12:50

М.: Издательство ББИ, 2021. - xii + 465 с.

ISBN 978-5-89647-394-7

Ианнуарий Ивлиев - Евангелие от Матфея. Богословско-экзегетический комментарий. Том 1: Мф 1:1 - 12:50 - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. ИИСУС - ВОПЛОЩЕННАЯ ВЕРНОСТЬ БОЖЬЯ (1:1 - 2:23)

Глава 1. Родословие Иисуса Христа (1:1-17)

Глава 2. Рождество Иисуса Христа (1:18-25)

Глава 3. Поклонение волхвов (2:1-12)

Глава 4. Воспоминание о Египте (2:13-23)

ЧАСТЬ II. ИИСУС - ИСТИННЫЙ СЫН БОЖИЙ (3:1 - 4:11)

Глава 1. Иоанн Креститель (3:1-12)

Глава 2. Крещение Иисуса (3:13-17)

Глава 3. Искушение Иисуса в пустыне (4:1-11)

ЧАСТЬ III. ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ! (4:12 - 9:34)

Глава 1. Воссиял Свет (4:12-25)

Глава 2. Первая речь Иисуса. Нагорная проповедь (5:1 - 7:29)

Глава 3. Чудеса в Израиле (8:1 - 9:34)

ЧАСТЬ IV. НАЧАЛО БУДУЩЕЙ ЦЕРКВИ (9:35 - 12:50)

Глава 1. Наставления апостолам (9:35 - 11:1)

Глава 2. Израиль не знает, чего он хочет (11:2-24)

Глава 3. Иисус возвещает людям правду (11:25 - 12:50)