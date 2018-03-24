На Эсхатосе вся Сумма Теологии Фомы Аквинского!

Фома Аквинский - Сумма теологии

"Сумма теологии" - одно из самых знаменитых в истории философии произведений, главный труд великого христианского философа и богослова, крупнейшего схоласта и метафизика святого Фомы Аквинского, чья теология - по меткому определению Жильсона - это теология философа, а философия - философия христианского святого.

Вся "Сумма..." состоит из трех частей. В первой части речь идет о Боге и Его актах, или, как сказал сам Аквинат, "о Первообразе"; во второй, посвященной "Его подобию", т.е. человеку, поднимаются вопросы этики; в третьей - незавершенной - говорится о Спасителе и путях спасения.

Книга представляет собой ряд трактатов, но основой деления являются "вопросы" (всего в "Сумме..." именно Фомы их 512, хотя в так называемом полном издании вопросов на сотню больше. Вопросы, в свою очередь, состоят из "разделов". Структура "разделов", которая может показаться несколько необычной, на самом деле во времена Фомы была весьма распространенной и отражает форму университетских диспутов.



Так, после объявления темы сначала излагаются мнения ("возражения") оппонентов Фомы (бытующие суждения, которые автор намерен опровергнуть), затем приводится противоречащее этим "возражениям" мнение, которое, однако, не кажется Аквинату достаточно убедительным или исчерпывающим, и только затем (после слова "отвечаю") излагается решение проблемы, принадлежащее самому автору, включая и опровержения "возражений".

Фома Аквинский - Сумма теологии - полное издание на Эсхатосе

Часть I. Вопросы 1-43 Издательство Алетейя, Эльга, 2007 г

Часть I. Вопросы 44-74 К.: Эльга, Ника-Центр 2003 г

Часть I. Вопросы 75-119 Эльга, 2006 г Включает два трактата: о человеке (вопросы 75-102) и трактат о сохранении и управлении творением (вопросы 103-119)

Часть II-1. Вопросы 1-48 Эльга, 2006 г Вошли три трактата: трактат о конечной цели (вопросы 1-5), трактат о человеческих действиях, а именно действиях, присущих человеку (вопросы 6-21), и трактат о страстях (вопросы 22-48)

Часть II-1. Вопросы 49-89 Ника-Центр, Эльга, 2008 г. Три трактата. Трактат о навыках в целом (вопросы 49-54), в котором исследуются: субстанция навыков, их субъект, причина их возникновения, возрастания и разрушения, а также их отличие друг от друга. Трактат о добрых навыках, т. е. добродетелях (вопросы 55-70), в котором исследуются: сущность добродетели, ее субъект, классификация добродетели, причина добродетели и некоторые свойства добродетели. Трактат о дурных навыках, т. е. пороках и грехах (вопросы 71-89), в котором исследуются: порок и грех как таковые, их различие, их сравнение друг с другом, субъект греха, причина греха и следствие греха

Часть II-I. Вопросы 90-114 К.: Ника-Центр 2010 г Два трактата: трактат о законе и трактат о благодати

Часть II-II. Вопросы 1-46 К.: Ника-Центр 2011 г «Трактат о теологических добродетелях», который, в свою очередь, состоит из трех трактатов: «О вере» (вопросы 1-16), «О надежде» (вопросы 17-22) и «О любви» (вопросы 23-46).

Новые книги 2014 г

В 2014 году Эсхатос продолжает радовать своих читателей новыми книгами Суммы теологии Фомы Аквинского.





Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 2.2 - Вопросы 47-122

Киев, Ника-Центр, 2013, 832 стр.

В этот том вошли вопросы 47-170 большого труда "О главных добродетелях"

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 2.2 - Вопросы 47-122 - читайте на Эсхатосе

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 2.2 - Вопросы 123-189

Киев, Ника-Центр, 2014, 736 стр.

В этот том вошли вопросы 123-189 большого труда "О главных добродетелях"





Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 2.2 - Вопросы 123-189 - читайте на Эсхатосе

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 1-26

Киев, Ника-Центр, 2012, 360 стр.

В этот том вошли вопросы 1-26 третьей части - первая половина "Трактата о Воплощении"

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 1-26 - читайте на Эсхатосе

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 27-59

Киев, Ника-Центр, 2013, 440 стр.

В этот том вошли вопросы 27-59 третьей части - окончание "Трактата о Воплощении"

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 27-59 - читайте на Эсхатосе

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