Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 1-26 - Фома Аквинский

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Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 1-26

Киев, Ника-Центр, 2012, 360 страниц

В этот том вошли вопросы 1-26 третьей части - первая половина "Трактата о Воплощении".

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 1-26 - Содержание

ТРАКТАТ О ВОПЛОЩЕНИИ

Пролог

Вопрос 1 ОС уместности Воплощения

Вопрос 2. О модусе соединения воплощенного Слова

Вопрос 3 О модусе соединение со стороны принимающего Лица

Вопрос 4 О модусе соединение со стороны человеческой природы

Вопрос 5 О частях человеческой природы, которые были приняты

Вопрос 6 О порядке принятия

Вопрос 7. О благодати Христа как отдельного человека

Вопрос 8 О благодати Христа как Главы Церкви

Вопрос 9. О знании Христа в целом

Вопрос 10. О блаженном знании Христовой души

Вопрос 11. О впечатленном, или всеянном, в душу Христа Знании

Вопрос 12. О приобретенном, или эмпирическом, знании души Христа

Вопрос 13. О могуществе души Христовой

Вопрос 14. О принятых Сыном Божиим телесных изъянах

Вопрос 15 О принятых Сыном Божиим душевных изъянах

Вопрос 16. О том. что может сказываться о Христе в Его становлении и бытии

Вопрос 17 О единстве бытия Христа

Вопрос 18. О единстве воли Христа

Вопрос 19. О единстве деятельности Христа

Вопрос 20 О подчинении Христа Отцу

Вопрос 21.0 молитве Христа

Вопрос 22. О священничестве Христа

Вопрос 23 О принятии как приличествующем Христу

Вопрос 24. О предопределении Христа

Вопрос 25. О поклонении Христу

Вопрос 26. О Христе как о Посреднике между Богом и человеком



КОММЕНТАРИИ

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 1-26 - ПРИЛИЧЕСТВУЕТ ЛИ КАКОЙ-ЛИБО ВИД ПОЧИТАНИЯ СВЯТЫМ МОЩАМ?

С шестым [положением дело] обстоит следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что святые мощи не должны почитаться вообще. В самом деле, мы должны всячески избегать того, что может быть связано с заблуждением. Но почитание мощей напоминает заблуждение язычников, почитавших мертвецов. Следовательно, святые мощи почитать не должно.

Возражение 2. Далее, почитание бесчувственного представляется нелепым. Но святые мощи бесчувственны. Следовательно, их почитание нелепо.

Возражение 3. Далее, мертвое тело не относится к тому же самому виду, что и живое, так что его, похоже, нельзя отождествлять с ним. Следовательно, дело представляется так, что тело святого не должно почитаться после его смерти.

Этому противоречит следующее постановление [Церкви]: «Мы полагаем, что тела святых, тем более мощи блаженных мучеников, членов Христовых, должны быть поистине почитаемы», и далее: «Если же кто мыслит иначе, то его должно считать не христианином, а последователем Евномия и Вигилантия».

Отвечаю: как говорит Августин, «если отцовские одежды, кольца и иные какие вещи тем дороже детям, чем сильнее они любили его, то тем более не должны презираться и тела, бывшие, конечно, куда ближе и дороже покойным, нежели их одежды. Они ведь — не предметы роскоши или вещи, созданные для удобства, но принадлежат самой человеческой природе».

Из сказанного понятно, что когда один человек привязан к другому, он почтительно относится ко всему, что осталось после его смерти, причем не только к телу и его частями, но даже к внешним вещам, вроде одежды и т. п. Затем, очевидно, что мы должны оказывать почести святым Божиим как членам Христовым, сынам и друзьям Божиим и нашим заступникам.

Поэтому в память о них мы должны приличествующим образом почитать любые их реликвии, и в первую очередь — их тела, бывшие храмами и органами пребывавшего и действовавшего в них Святого Духа, которые предопределены быть уподобленными телу Христову в славе Воскрешения. Ведь и Сам Бог надлежаще удостаивает эти мощи своим присутствием творить чудеса.

Ответ на возражение 1. Этот аргумент принадлежит Вигилантию. Вот его слова, приведенные Иеронимом в написанной им против него книге: «Мы видим, что под предлогом религии нам предъявляют какой-то языческий обряд: они, говорю, склоняются с поцелуями к какой-то кучке праха, лежащей в убогом сосуде, обернутом дорогим полотном».

Иероним на это отвечает так: «Мы не поклоняемся не то что мощам мучеников, но и солнцу, луне и даже ангелам», — то есть не поклоняемся поклонением «latria». — «Но мы почитаем мощи мучеников так, чтобы этим почтить Того, чьими свидетелями11 они являются.

Мы почитаем слуг, дабы оказанные им почести были возведены к их Хозяину». Следовательно, почитая святые мощи, мы не впадаем в заблуждение язычников, которые воздавали умершим поклонение «latria».

Ответ на возражение 2. Мы поклоняемся бесчувственному телу не ради него самого, а ради той души, которая некогда была соединена с ним, а ныне наслаждается Богом; а еще — ради Бога, чьими служителями были святые.

Ответ на возражение 3. Мертвое тело святого не тождественно тому, которым он обладал при жизни, по причине различия формы, а именно души, но оно тождественно ему со стороны материи, которой суждено воссоединиться с формой.