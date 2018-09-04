Антропологическое учение Карла Йозефа Эриха Ранера является одним из наиболее интересных и значимых интеллектуальных проектов не только для теологии, но и для философии.

В значительной степени это обусловлено тем, что провозглашая свой знаменитый тезис о том, что теология должна быть сегодня антропологией и, прежде всего, трансцендентальной антропологией, К. Ранер обозначил новый путь для католической теологии. Путь, позволяющий включить достижения трансцендентальной философии в католическую теологию, способствуя тем самым переориентации последней в постановке вопроса об отношениях человека и Бога.

Антропология К. Ранера является тем необходимым основанием, с которым следует подходить к осмыслению его теологии в целом. Как такового систематического антропологического учения К. Ранером разработано не было. Теолог предпочитал небольшие статьи и эссе фундаментальным трудам, и когда речь идёт об антропологии К. Ранера, основанием служат две книги «Дух в мире» (1939] и «Слушатель слова» (1941], несколько статей, а также частично лекции теолога по догматической антропологии, прочитанные им в летнем семестре 1959 года и записанные его учеником О. Шарпом.

Тем не менее, можно сказать, что такие ключевые идеи, как «предвосхищение бытия», «сверхъестественный экзистенциал», «человек как Слушатель Слова» оказали глубочайшее влияние на интерпретацию теологом важнейших теологических проблем.

Показать возникновение, развитие и влияние этих ключевых антропологических идей К. Ранера на основные темы его теологии и является задачей данной монографии.

Ирина Сергеевна Хромец - Введение в антропологию Карла Ранера

Монография. - К. : ДУХ I ЛIТЕРА, 2014. - 168 с.

ISBN 978-966-378-355-0

Ирина Хромец - Введение в антропологию Карла Ранера - Содержание

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основания антропологии Карла Ранера

1. Проблема соотношения философии и теологии в антропологии Карла Ранера

2. Обоснование экзистенциального подхода к пониманию антропологии Карла Ранера

3. Ключевые понятия антропологии Карла Ранера 3.1. Метафизика знания и понятие «пред-восхищение бытия» 3.2. Проблема взаимодействия природы и благодати и понятие «сверхъестественный экзистенциал» 3.3. Антропологический смысл понятия «самосообщение Бога»..



Глава 2. Христианская догматика в трансцендентальной антропологии Карла Ранера

1. Антропологические аспекты отношений человека и Бога 1.1. Концепт «человек как Слушатель Слова» 1.2. Основные положения трансцендентальной христологииКарла Ранера 1.3. Тринитарное учение Карла Ранера

2. Трансцендентальный подход к сотериологии 2.1. Учение о трансцендентальной и опосредованной свободе 2.2. Особенности учения о грехе Карла Ранера 2.3. Философские аспекты концепции «анонимного христианства»

3. Особенности понимания эсхатологии и танатологии Карлом Ранером 3.1. Понятия автономной и теономной смерти 3.2. Смерть как следствие греха 3.3. Смерть и воскресение Иисуса Христа: антропологические следствия



Заключение

Ирина Хромец - Введение в антропологию Карла Ранера - Теоретико-методологические основания антропологии Карла Ранера

Трансцендентальная антропология Карла Ранера является одним из наиболее решительных теологических проектов в католической мысли XX века, и в этом контексте является одним из важнейших проектов неотомизма в целом, наряду с работами М. Блонделя, Ж. Марешаля, Ж. Маритена, Э. Жильсона, М. Грабмана, И. де Фриза, И.Б. Лотца и др. Программной идеей трансцендентального неотомизма было переосмысление наследия Фомы Аквинского с точки зрения решений, предлагаемых современной теологией и философией.

Трансцендентальный подход занимает оправданное место среди других современных подходов к католической теологии, таких, как герменевтический, аналитический, коррелятивный, либерационистский. Стоит, однако, отметить, что крайне редко мыслители придерживаются лишь одного из этих подходов, чаще каждый из них дополняется остальными. Понятие «трансцендентальный» в данном случае соединяет в себе средневековое и кантианское понимание этого термина, и в этом смысле теология является трансцендентальной тогда, когда её сутью является познание априорных условий возможности познания, которыми обладает верующий, для познания важнейших истин веры, а также отсылает к бесконечному горизонту человеческого знания.

Понятие «трансцендентальный» отсылает к ничем не ограниченному динамизму человеческого интеллекта в его стремлении к схватыванию не только специфических объектов опыта, но и смысла реальности в её целостности.

Следуя задаче, поставленной Орденом иезуитов, К. Ранер в первый период своего творчества, готовясь стать доктором философии, тщательно изучает не только историю католической теологии, начиная с патристики, и заканчивая последними, наиболее актуальными работами по теологии М. Блонделя, Ж. Марешаля и др., но и немецкое философское наследие, находя в нем множество решений, способных помочь теологии справиться с интеллектуальными вызовами XX века.

В творчестве К. Ранера гармонично сосуществуют два направления, главенствующие в католической теологической мысли XX века: с одной стороны, его работа проходит в рамках т.н. «новейшей теологии», с её акцентом на историчности, индивидуальном бытии человека и взаимодействии с современными философскими направлениями для решения важнейших проблем, с другой стороны, для него остаются незыблемыми ключевые положения учения Фомы Аквинского.

Теолог находит свой путь в понимании того, что есть теология, какова её роль в человеческом существовании, оставаясь, тем не менее, в рамках учения католической Церкви. Немецкий исследователь биографии К. Ранера Б.Й. Хильберат отмечает, что: «жизнь и творческий путь Ранера не проясняются ни с позиции изначального тотального предназначения, ни с позиции радикального сопротивления; Ранер не является ни показательным католиком, ни одиноким подрывным бойцом.

Вдали от этих крайностей формируется личность, которую хотел бы охарактеризовать как решительную индивидуальность или как личность персонального решения» [1] . Учитывая общую методологическую установку К. Ранера, заключающуюся в том, что прежде чем приступать к разъяснению возможности познания Бога, необходимо обратиться к тому, кто же, собственно, является познающим, задачами данной главы являются:

1. проанализировать основные точки пересечения философии, философии религии, теологии и антропологии в мысли теолога;

2. прояснить основания ключевых положений теологии К. Ранера и обосновать продуктивность экзистенциального подхода в интерпретации его теологии, как наиболее соответствующего интенции теолога;

3. рассмотреть ключевые понятия антропологии К. Ранера, прежде всего, введённые им самим, поскольку, на наш взгляд, именно создание новых концептов позволяет лучше выявить те проблемы, которые самим теологом считались нерешёнными, и справиться с которыми, по его мнению, ему удалось.

Кроме того, указанные задачи представляют значительную важность для нашей работы, поскольку они проясняют методологию К. Ранера, что позволит нам во второй главе проанализировать, каким образом его антропология получает применение в толковании теологических проблем.