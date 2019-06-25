Что же есть алетейя, истина? В чем она? Это засвидетельствовал Иоанн в Четвертом Евангелии: это есть сам Иисус.

Своим молчанием Иисус возвещает окончательное откровение истины посредством Своей смерти, смерти крестной. Отказавшись продолжать разговор, Пилат отказывается и от попытки спасения. И по этой причине обрекает себя на смертельное поражение. Уклонение от истины в присутствии истины есть отказ от истины и жизни.

Согласно Иоанну Богослову, язычник Пилат, олицетворяющий имперскую власть Рима, задает схваченному и приведенному к нему Иисусу Назарянину вопрос: «Что есть истина?». Остается лишь удивляться тому, что Пилат не ожидает ответа на свой четко сформулированный и такой насущный вопрос.

Андреа Милано - В чем истина - К «критике» теологического разума

Предисл. Митрополита Илариона (Алфеева); под науч. ред. М. Талалая; пер. с итал. А. Бакулова, М. Талалая.

СПб.: Алетейя, 2016. -480 с.

ISBN 978-5-906860-34-7

Андреа Милано - В чем истина - К «критике» теологического разума - Содержание

Предисловие. Митрополит Волоколамский Иларион

К русскому читателю Предисловие к первому изданию Глава первая. Краткое рассуждение о методев христианской теологии 1.1. Quaestio de veritate. На что претендовал Иисус Назарянин? 1.2. Methodus de veritate. Исключительность Христа и развитие теологии 1.3. Theologia iuxta aliena principia. К вопросу о «повороте к субъекту» 1.4. Fides quae creditur. О примате «объекта» в христианской теологии 1.5. De reductione theologiae in Christum. Что понимается под «христологическим сосредоточением»? Глава вторая. Наше время, обученное мыслить 2.1. Сумерки нашего времени и атеизм 2.2. Пустыня истины или законченного нигилизма? 2.3. От homo creator к homo salvator. История Запада как история теологии Глава третья. Христианская теология и герменевтическое сознание 3.1. Utrum theologia sit hermeneutica. Древняя философия как теология 3.2. Homo hermeneuticus. Динамизм полезного круга 3.3. Какая герменевтика и для какой теологии 3.4. Теория πίστις и практика άγάπη Глава четвертая. Αλήθεια. Христологическое сосредоточение истины 4.1. Истина-пленница 4.2. Неоконченное обращение 4.3. Summus modus. Вечная и неизменная сущность истины по (св. Августину) 4.4. Humilis Iesus. Величие и ограниченность августиновской христологии 4.5. Ordo veritatis по Фоме Аквинскому 4.6. Интермеццо Хайдеггера 4.7. Томистское теологическое сосредоточение истины 4.8. Εγώ ειμί - христологическое сосредоточение истины в Четвертом Евангелии 4.9. Persona veritatis. Иисус Христос как истина истины 4.10.Itinerarium mentis in veritatem Глава пятая. Аналогия «Христос». Что значит в теологии «сказать "Бог"» 5.1. Вопрос об аналогии и событии Христа 5.2. «Прекраснейшая из связей». Аналогия и греческая онто-тео-логия 5.3. Бытие и творение. Парадигма томистской онто-тео-логии 5.4. De divinis nominibus. «Онтологическое различие» и кризис аналогии 5.5. «Что достойно Бога». Аналогия под судом христологии 5.6. «За» и «против» аналогии существования. Барт, Бонхёффер, Пшивара 5.7. «Новое творение». Христологический образ аналогии Глава шестая. Как в смутном зеркале и в тайне. Теодицея и христология 6.1. Unde malum? 6.2. «Разумный» Христос в «машине мира» Лейбница 6.3. Христос как «образец хорошего поведения» в чистой религии Канта 6.4. «Умозрительный» Христос в проявлении абсолютного духа по Гегелю 6.5. Преступление и наказание. Столкновение теодицей в Библии 6.6. Веровать задаром. Иов и тупик всех теодицей 6.7. «Евангелие»: открытая и действующая теодицея 6.8. Mors turpissima crucis 6.9. Теодицея, которая «есть» Христос, распятый Бог Глава седьмая. Страдание Бога. Неизменность Бога и событие Христа 7.1. Difficillima quaestio. Труднейший вопрос 7.2. Бог превращается в другого. Позиция Карла Ранера 7.3. Оспоренная теологическая традиция. Ганс Кюнг как интерпретатор Гегеля 7.4. Кеносис Слова и вечная Троица. Синтез Ганса Урса фон Бальтазара 7.5. Бог есть Господь. Карл Барт и его прочтение Эберхардом Юнгелем 7.6. Deus crucifixus, Deus quo maior concipi nequit 7.7. Mysterium incarnationis passio charitatis Глава восьмая. Предопределение как благодать и свобода 8.1.Через Христа, со Христом и во Христе Предопределение и «Христологическое сосредоточение» 8.2. Doctor praedestinationis. Учение св. Августина 8.3. Remoto Christo. Размышления Фомы Аквинского 8.4. Mysterium charitatis. Христос - субъект предопределения 8.5. Gloria hominis praedestinatio Dei. Парадокс благодати и свободы Глава девятая. Церковь в Духе. Откровение, предание, прогресс: смысл и бессмыслица теологии истории 9.1. Propter nos homines. Церковь как смысл веры в Святого Духа . 9.2. Tria munera. Пророчество, священство и царство Христа в понимании христиан 9.3. Christus totus. От Откровения к Преданию 9.4. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Предание и развитие догматики 9.5. Mysterium historiae. Конец характерных моделей прогресса в теологии Глава десятая. Уникальность Христа и мировые религии 10.1. Переход к будущему 10.2. Христос - притязание возмутительное и безумное 10.3. Эксклюзивность, инклюзивность, плюрализм истины 10.4. In aliquo alio salus? Христос - истина агапической любви Вместо послесловия. Интервью Примечания Указатель имен

Андреа Милано - В чем истина - К «критике» теологического разума - 1.1. QUAESTIO DE VERITATE - НА ЧТО ПРЕТЕНДОВАЛ ИИСУС НАЗАРЯНИН?

Всё более глубокое расщепление культуры современности является знаком времени, двусмысленным по своей сущности: оно не заведомо позитивно и не обязательно негативно. Поэтому, если смотреть из настоящего, то можно сказать, что будущее не станет для христианской теологии более многообещающим, чем прошлое, если она не сумеет быстро и ответственно воспользоваться моментом колебаний, свидетелями которых все мы являемся и которые испытываем сами. Без робости, но и без бравады мы должны прочно «встать» на центр, у которого может быть только одно имя: Иисус Назарянин.

Культурная «притча», характерная исключительно для Запада и завершившаяся возвещением «смерти Бога», способствует распространению или, лучше сказать, выходу проблемы атеизма на более широкое пространство, где всё более напряженно и драматично враждуют религии. Мы живем во времена немощей и огромных трудностей, вызванных недостатком веры в саму возможность добраться до истины. И ответственность за это в первую очередь несут религии. Поэтому возникает настоятельная необходимость раскрыть своеобразие и оценить приемлемость каждой религии. Христианство также должно проверить собственную идентичность и еще раз сформулировать само себя, а этого нельзя сделать без обращения к собственным исходным и нормативным положениям.

В современном христианском мире теология оказывается перед выбором одного из множества, возможно, плодотворных и, возможно, опасных путей. Но успех ей не гарантирован - так же, как не может она достичь полного и неизменного единообразия. Уже не только в Ветхом, но и в Новом Завете обнаруживаются различные направления и варианты. Почему же теология, представляющая собой человеческое слово, но связанное со Словом Божиим, должна обладать иммунитетом от провалов и почему в таком случае она должна отказываться от дальнейших разъяснений и уточнений?

Христианская теология призвана убеждать, что вера отнюдь не абсурдна и показывать, что вера есть совершенство и завершение человеческой природы: как апология, так и универсализм являются постоянным, естественным и необходимым измерением теологии. Не раз теология пыталась прояснить причины расхождения и даже несовместимости веры с человеком. В атмосфере экуменического иренизма, в которой мы живем, в многоглаголии, заменяющем сейчас строгую рефлексию, теологический стиль вышел из моды. К нему редко обращаются. Предпочитают умалчивать о расхождениях, оставляя в тени конфликты и сглаживая острые углы. Короче говоря, боятся добраться до истины.

Но до сих пор обжигающая память о древней постыдной нетерпимости никогда не сможет оправдать цензурирования или обесценивая вопроса: имеет ли христианство отношение к истине? Может быть, уместно и даже необходимо придумать новые пути свободы и диалога и пройти по ним, ничуть не отклоняясь от поиска и споров о том, насколько делает человека человеком вопрос об истине.

Аристотель заявил, что «философию правильно называть наукой об истине» (έπιστήμην της άληθείας). Захочет ли теология сегодня сделаться, как это уже было в прошлом, тоже наукой об истине!

Только при безусловной и обезоруживающей открытости христианская теология сегодня, как в самом начале христианства, может осмелиться ступить на тернистый путь раскрытия веры как истины и, следовательно, предложить себя не как соблазн и безумие с точки зрения человека, но как силу и мудрость Бога (см. 1 Кор 1:22-24). В самом деле, кто до Христа и кто после Него поставил на такую высоту право на истину? Тотчас и без малейших колебаний утвердить отношение ко Христу как к Тому, кто есть начало (άρχή) и конец (τέλος) веры (Евр 12:2; Откр 1:8) и кто, согласно Евангелию от Иоанна (14:6), единственный из всех в мире провозгласил, что Он сам есть истина (άλήθεια) - вот проект, который может смутить и даже вызвать протест, но который мы в состоянии или, лучше сказать, должны осуществить в наше время - время потрясающих перемен. Невозможно стыдиться Иисуса Христа, не замечая его стесняющего нас присутствия и его настоятельных требований, только потому, что многие так называемые христиане ими пренебрегли и даже позорно их предали, отвернувшись от сонма мучеников и приняв сторону врагов Христа.