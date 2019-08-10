Бачинин - Мистерия гуманитарной аномии
Человеческому уму не свойственна глухая герметичность. Он, как правило, открыт, динамичен, постоянно занят осмыслением и переосмыслением поступающей извне информации. В нём всегда имеются «окна», распахнутые в мир и позволяющие новому вину свежих впечатлений и мыслей вливаться в старые мехи устоявшихся миросозерцательных структур. Последние при этом время от времени переживают внутренние метаморфозы, самые значительные из которых.связаны с процессом метанойи.
В одном из своих исходных значений метанойя означает поворот в мышлении. Оно позволяет сфокусировать первостепенное внимание на деятельности интеллекта, на переменах в содержании, структуре и строе мышления субъекта, переходящего из состояния безверия в состояние веры.
При таких переходах главным мотиватором, заставляющим мыслящее «я» двигаться вперед, становится то особое экзистенциальное чувство, которое П. Тиллих назвал предельной заботой. Именно она, эта забота, настраивает интеллект на новую волну, подготавливает разум к восприятию интеллигибельного мира, трансцендентной реальности и причастных к ним высших сущностей, предельных смыслов и абсолютных ценностей.
В отдельных случаях эта фаза духовной деятельности становится этапомподготовки гуманитарного сознания к труду на теологическом поприще.
Владислав Аркадьевич Бачинин - Мистерия гуманитарной аномии - Духовная война интеллектуалов
Киев, ООО «Книгоноша», 2014. — 338 с. — (Серия: «Национальные евангельские авторы»)
ISBN 978-966-2615-85-2
ISBN 978-966-2615-38-8 (серия)
Издано Ассоциацией «Духовное возрождение» (www.asr.ru)
Владислав Бачинин - Мистерия гуманитарной аномии - Духовная война интеллектуалов - Содержание
Вводное слово. Суть духовной войны
Экзистенциальная меланхолия Екклесиаста
Иисус идёт в политику (К истории нескончаемого диспута)
Апостол Симон Зилот и древнеиудейский «правый сектор»
Симеон Новый Богослов: мистический опыт «религиозного виртуоза»
Начало Лютеровского поворота
Женевская теократия Жана Кальвина
И увидел Конт, что это хорошо... (Сотворение социологии из духа богоборчества)
Утомлённые византизмом, опустошенные атеизмом (Метанойя как факт биографии русского либертина)
Ж.-Ж. Руссо, О. Конт, Л. Толстой как несостоявшиеся религиозные реформаторы
«Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Смерть, Венеция и игра в гомоэротический бисер)
- Художественная презентация антропологической девиации
- Эстетика без этики: искусство подмен
- Как быть со «всеми оттенками голубого»?
- Гомоэротическая сакральность
- Мифологизирующая/языческая оптика
- Библейский интеллектуализм, «похоть очей» и визуальная антропология
- Смерть либертина
- Красота — «страшная вещь»
- Порог нравственного восприятия
Духовное зрение и «похоть очей» (Культура в перекрестии визуальной антропологии и визуальной теологии)
- Антиномия (а) визуальности Демокрита — Тейяра
- Визуальный поворот
- Библейские наблюдатели
- Трансцендентная реальность и духовное зрение
- Эстетика сакрального и принцип визуального остранения
- «Черный квадрат» К. Малевича, духовная слепота и «дьявол визуальности»
- Черный квадрат компьютерного экрана
- Визуалия ризомы и «мистерия аномии»
Галактика Гуттенберга против Вселенной Бога
- Некорректность вопроса профессора Г. фон Гижицкого
- Секуляризация морали
- Две гуманитарные методологии
- Секулярное моральное сознание: автономия и гетерономия
- Нравственные последствия неоязыческого ренессанса
- Религиозное сознание и теономная нравственность
- Этическая антропология: возрасты человеческой жизни и типы морали
Тайна беззакония уже в действии
- Что происходит с добром, истиной и справедливостью в эпоху перманентной аномии?
- Отблески трансцендентного в триаде «истина-справедливость-правда»
- Множественность реальностей и полифонический мир идей истинного и справедливого
- «Каждый творческий философ является тайным теологом»
- Теологический поворот как поворот к сакральному
Трансцендентное-сакральное-профанное
- Трансцендентные основания истины-справедливости-правды
- Архетипические модели справедливости, истины, правды (Ной, Иов, Исайя)
- Метафоры трансцендентного
- Сакральное и профанное в истине-справедливости-правде
Гуманитарная аномии и дьявол социальности
- Джорджо Агамбен об изнанке справедливости и о невыносимости истины
- «Мистерия аномии» и «мерзость запустения»
- Поворот гуманитарного сознания к абсолютному-трансцендентному
Сторож, сколько ночи? Приближается утро, но ещё ночь
- Проснулся, глянул за окно, а там — тоталитаризм
- Университетские «бесы»
- Они заключили договор с преисподней и заявили: «Ад наш!»
- «Хохороны» РАН
- У русской души закончился срок годности (Интеллектуальные похождения Невзорова)
- Политическая теология Майдана
- Интеллектуальные клячи атакуют феномен Майдана
- Адская сотня и сделка с «отцом лжи»
- Свиное рыло интеллектуального скверномыслия
- Добрый самарянин из «Беркута»
- Игры имперского воображения
- Христианские незнайки на Луне
- Побеждённые и непобеждённые злом
Заключительное слово. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего»
Владислав Бачинин - Мистерия гуманитарной аномии - Духовная война интеллектуалов - Вводное слово - Суть духовной войны
Если кто-то думает, что христианин-протестант — это пацифист-непротивленец, в жизненный мир которого можно безапелляционно вторгаться, топча значимые для него смыслы и расшвыривая дорогие ему ценности, тот рискует встретить нешуточное сопротивление. Он же, вероятно, удивится следующим словам апостола Павла из Послания к Ефесянам:
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф.6:10-17).
Апостол говорит о христианине не как о слабосильным, мягкотелым существе, но как о неустрашимом воине, вооруженном мечом, щитом, шлемом и готовом сражаться с самым страшным из всех врагов — дьяволом и со всей его бесовской армадой.
Павел призывает христианина не просто на военную службу, а на войну. Это война совершенно особая. Она направлена не против людей, не против их плоти и крови, а носит исключительно духовный характер. Это война света Божьей истины, духа высшей правды против тьмы, лжи, низости и грязи века сего, против нечестивых духов злобы, наглости, коварства, подлости и насилия.
Темные духи зла, лжи, лукавства присутствуют в нашей жизни повсеместно. Из-за них она переполнена внутренними противоречиями, внешними конфликтами, всевозможными распрями и раздорами, от микроскопических семейных ссор до мировых войн. При всём кажущемся разнообразии всех этих столкновений у них есть общее свойство: все они — проявления духовной войны, той самой невидимой вечной брани, в которой, как писал Достоевский, «дьявол с Богом борется» и в которой нет ни передышек, ни перемирий. Духовная брань продолжается днём и ночью. Её пожаром охвачена вся земля, все народы и государства, ум каждого человека, каждая человеческая душа.
Демонические начала вторгаются в социальные, гуманитарные, художественные контексты, используют их как мосты, чтобы пробираться в нужные им места. Они приспосабливают культурные формы к своим целям, наполняют их собственным ядовитым содержимым, стремясь изменять мышление людей.
Многое в этой духовной войне совершается невидимым образом, в глубинах и высях незримого духовного мира Но невидимые духовные сражения часто становятся видимыми, если того пожелают их участники, будь то обычные люди или профессиональные философы, теологи, моралисты, художники, писатели, поэты. Когда они начинают говорить вслух о том, что видят, чувствуют, знают, о чем размышляют, во что веруют, на что надеются, то тайное облекается в слова, тексты и становится явным. Так появляются репортажи с полей духовной брани, блистательные истории победителей и горькие исповеди побеждённых. Из них, исполненных высокого драматизма, а временами и настоящего трагизма, складывается гигантский массив духовного опыта человечества.
спасибо
Мир вам! Подскажите, как скачать книгу?