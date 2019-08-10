Владислав Бачинин - Мистерия гуманитарной аномии

Человеческому уму не свойственна глухая герметичность. Он, как правило, открыт, динамичен, постоянно занят осмыслением и переосмыслением поступающей извне информации. В нём всегда имеются «окна», распахнутые в мир и позволяющие новому вину свежих впечатлений и мыслей вливаться в старые мехи устоявшихся миросозерцательных структур. Последние при этом время от времени переживают внутренние метаморфозы, самые значительные из которых.связаны с процессом метанойи.

В одном из своих исходных значений метанойя означает поворот в мышлении. Оно позволяет сфокусировать первостепенное внимание на деятельности интеллекта, на переменах в содержании, структуре и строе мышления субъекта, переходящего из состояния безверия в состояние веры.

При таких переходах главным мотиватором, заставляющим мыслящее «я» двигаться вперед, становится то особое экзистенциальное чувство, которое П. Тиллих назвал предельной заботой. Именно она, эта забота, настраивает интеллект на новую волну, подготавливает разум к восприятию интеллигибельного мира, трансцендентной реальности и причастных к ним высших сущностей, предельных смыслов и абсолютных ценностей.

В отдельных случаях эта фаза духовной деятельности становится этапомподготовки гуманитарного сознания к труду на теологическом поприще.