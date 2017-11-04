Эссе о Пасхе

Сегодня Пасха...

Мы говорим о событии воскресения Христа как о чем-то понятном. Между тем, это самое непонятное и самое неосознанное событие из тех, что мы привыкли обозначать словами. Никто из нас ещё не достиг личного воскресения, а, значит, воскресение Христа не внутри нас, а мы внутри этого события. Есть разные духовные события. Священное Писание позволяет нам сопоставить нашу жизнь и то, что написано там. И, если быть внимательным и стремиться к богообщению, можно обнаружить много параллелей между происходящим там и тогда и происходящим здесь и сейчас.

Но при разговоре о воскресении Христа разум чувствует свое бессилие, ибо прикасается к некоей запредельной для него тайне. Однако сказанное не отменяет надежды на то, что когда-то эта тайна личного воскресения будет познана. Тогда же будет познана и тайна творения. Христос воскрес и дал нам великую надежду...

Дударев Андрей - Теология публичного пространства

СПб.: Алетейя, 2017. 164 с.

ISBN 978-5-906980-16-8

Дударев Андрей - Теология публичного пространства - Содержание

Предисловие автора

От «сакральности» власти к сакральности жизни

Внутрицерковная ситуация и ответственность церковных элит

Конспирологические версии вместо разделения ответственности

Издержки пубертатного периода? Кафедра теологии в МИФИ как зеркало отношений Церкви и общества

Вулканическая деятельность в общественной жизни

Возможно ли возрождение традиции печалования в России?

Отец Павел Адельгейм и тема неразделенного православия

По поводу «дела» отца Павла Адельгейма

Заостровское противостояние: пейзаж после битвы

Глыба поднимается

Споры вокруг «богдановской» статьи

Проблемы старшинства и иерархизма применительно к творчеству прот. Сергия Булгакова

Булгаковский тренд

Экклезиологические поиски в Преображенском содружестве малых православных братств

Нужен ли нам Устав братства?

Некоторые соображения, вызванные прочтением «Таинствоводственных бесед» отца Георгия Кочеткова

Литургия в храме Христа Спасителя в день 25-летия Преображенского содружества малых братств как начало нового этапа в жизни духовного движения

Обеты, клятвы и... мессианские времена

Смена церковной нормы? Попытка сравнительного анализа двух духовных движений, у истоков которых стояли священники Александр Мень и Георгий Кочетков

По поводу статьи ОА Седаковой «Светская культура и Церковь: поле взаимодействия»

Нам гласность не нужна! Или освобождение дьякона Андрея Кураева

Пророчество и идеология

Христианская сотериология и судьба Израиля

Девятнадцатое «благословение»

Атеизм внутри веры?

Проблема второго покаяния

Столыпин-Неплюев. Противостояние неизбежно?

Протестантская этика трудовых отношений и братство Н. Н Неплюева

Статья Александра Филоненко «Богословие общения и евхаристическая антропология»

Полутона в духовной жизни

Благодатен ли «благодатный огонь»?

Похвала глупости

О земном рае

О предельных обстоятельствах и запредельных состояниях

Сексуальность и... идолопоклонство

О докладе Татьяны Касаткиной, в котором она размышляет о теме красоты в творчестве Ф.М. Достоевского и митрополита Антония Сурожского

Разгадка фильма «Куклы» Такеши Китано

Фильм Карла Теодора Дрейера «Слово»

О фильме Кирилла Серебренникова «Ученик»

О предательстве

О Витгенштейне

О «Хронике Сурожской смуты»

Отзыв на книгу Иулиании Шмеман «Моя жизнь с отцом Александром»

Книга «История евреев»

Книга Пинхаса Полонского «2000 лет вместе»

О книге Павла Басинского «Лев Толстой Бегство из рая»

О книге Михаила Эпштейна «Отцовство»

О романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова»

Об отношении к слову. Или «стремитесь к дарам большим»

Есть ли современные Священные тексты?

О новых откровениях

О переписке архимандрита Софрония (Сахарова) с Давидом Бальфуром

О преподобном Серафиме Саровском

О переписке отца Александра Меня с отцом Всеволодом Рошко

Симона Вейль и издержки процесса канонизации

О статье АИ Шмаиной-Великановой «Святые на вырост: к осмыслению канонизации жертв армянского геноцида»

Одна из задач третьего тысячелетия

Краткий отзыв на статью архимандрита Кирилла Говоруна «Община как природа Церкви»

Об оскорблении чувств верующих

Эссе о Пасхе

Дударев Андрей - Теология публичного пространства - Предисловие автора

Предметом исследования для теолога является обычно какое-то событие, где так или иначе проявило себя Божественное. Либо это может быть изучение свидетельства об этом событии. Уже на основании этого создаются доктрины, концепции, догматы и каноны...

Можно также говорить о той или иной человеческой деятельности и рассматривать эту деятельность в связи с Божественным, т.к. Бог согласно библейской картине мира входит в активное взаимодействие с человеком.

Бог проявляет Себя в человеческой деятельности... Так, уже вполне устойчивым стало такое выражение, как «теология истории»... А известный немецкий теолог Пауль Тиллих одну из своих работ озаглавил «Теология культуры».

Не означает ли подобная «перенастройка» фокуса внимания от священных текстов к пространству типично человеческому попытку расширить зону осознанного в Божьем промысле? Конечно, при этом ответственность за такую попытку только увеличивается, а сложность умножается.

Характерно также то, что теолог обычно занимается тем, что было... в том смысле, что поток времени унёс происшедшее довольно далеко от настоящего момента. Там, в прошлом происходили великие события Священной истории, там формировалось предание и закладывались основы вероучения. А что же сейчас? Неужели Бог оставил человека? Неужели Его действия недоступны для восприятия, понимания и усвоения? Думать так не означает ли постулировать неверие?

Современный верующий человек испытывает известную «ностальгию по настоящему»... В теологическом смысле это означает, что удовлетвориться только прошлым он не может и не хочет... Он хочет быть соучастником Божественной жизни «здесь и сейчас».

Однако как ему осмыслить настоящее? Большинство сильных умов в т.н. гуманитарной области (историки, социологи, философы, религиоведы, богословы) занимаются как раз анализом прошлого. Считается, что настоящее - удел людей легкомысленных, новостных дикторов и публицистов, а глубина и высота становятся заметны лишь с некоторой исторической дистанции... Но так ли это на самом деле? Ведь, скажем, во времена Христа, это настоящее было в известном смысле больше и глубже прошлого! Может быть, вся проблема в том, что удержаться в этом настоящем, не потеряв измерение вечного, сложнее?

В этой связи можно сказать о том, что сила слова, звучащего в настоящем, больше. Это слово способно менять реальность, возвышаясь до слова творящего, Божьего Слова... В таком смысловом контексте профессия публициста, как человека, обращающегося к широким массам, обществу наделяется дополнительным значением... Если бы только публицисты осознали это! Если бы только они за мерцающей тканью настоящего не забывали бы и о вечном! Раскрывать Божественные действия в настоящем, а не только перемывать косточки недругам — вот настоящая задача пишущего и говорящего человека... Конечно, после такого патетического начала необходимо добавить известную долю иронии, сказав, что всё это относится к некоему почти недостижимому идеалу...

Но всё же, но всё же...

А теперь немного о данной книге. В ней собраны некоторые мои попытки участвовать в публичном пространстве общения на церковные и околоцерковные темы последних лет. Я пробую размышлять и о старых (но окончательно не решенных) вопросах (как, допустим, вопрос взаимоотношения Церкви и государства), и о громких духовно-политических резонансных событиях, касаюсь сугубо современных реалий (как, скажем, духовное движение, возглавляемое священником Георгием Кочетковым), не забываю и про ярких персон «от религии», пытаюсь искать примеры для подражания...

Несмотря на кричащую пестроту современной церковно-общественной палитры, мне думается, за этим смешением красок можно попытаться увидеть и нечто другое... Может быть, нет-нет, да и мелькнет где-то в незримой глубине свет вечности, и откроется в происходящих событиях сила и премудрость Божья?..

Андрей Дударев