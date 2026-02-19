Шнирельман - Колено Даново - эсхатология и антисемитизм в современной России
Вопреки радужным ожиданиям, в начале XXI века мир вступил в новый турбулентный период - нарастают межгосударственные конфликты, прежние сплоченные международные союзы переживают кризис, вместо движения к разоружению и всеобщему миру формируются новые военные блоки, и даже прежние, казалось бы, прочные добрососедские отношения переживают нелегкие времена. Новым тревожным фактором стал терроризм, бросающий новый вызов человечеству. На этом фоне растет уровень ксенофобии и популярными становятся конспирологические представления. Сладкоречивые призывы к толерантности и политкорректности сталкиваются с высокой волной секъюритизации и патриотизма, сужающей рамки демократии и создающей опасную тенденцию возврата к закрытому обществу.
В этих условиях возникает настоятельная потребность в изучении особенностей современной ксенофобии. Что составляет ее содержание, ограничивается ли она мимолетными бытовыми настроениями и расхожими стереотипами или же апеллирует к сложным мифологическим схемам, идет ли речь о каком-либо едином блоке представлений или о веере разнообразных противоречивых взглядов, в какой именно среде популярны такие взгляды и против кого они направлены, где следует искать корни ксенофобии и что ее подпитывает сегодня, кто формирует и кто и как именно транслирует такие представления, наконец, как именно они воспринимаются массовым сознанием - поддерживаются ли они обществом, игнорируются или отвергаются.
Серия «Диалог»
М.: Издательство ББИ, 2017. - xiv + 617 с.
ISBN 978-5-89647-364-0
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ. Православие: милленаризм или антисемитизм?
ГЛАВА 1. ЭСХАТОЛОГИЯ И ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ – ИСТОРИЯ ИДЕИ
- 1.1 «Откровение Иоанна Богослова» как богословский дискурс
- 1.2 Отцы церкви о евреях и антихристе
- 1.3 Эсхатология и эпохи турбулентности в России
- 1.4 Эсхатологический дискурс в эпоху борьбы двух систем: веер интерпретаций
- 1.5 Выводы
ГЛАВА 2. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ И ПРОРОЧЕСТВА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
ГЛАВА 3. ИЗДАНИЕ КНИГИ НИЛУСА И ПУБЛИКАЦИИ ПРОРОЧЕСТВ
- 3.1 Издание книги С. Нилуса «Близ есть, при дверехъ»
- 3.2 Публикации пророчеств
ГЛАВА 4. «АПОКАЛИПСИС» В НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ
- 4.1 Газета «Земщина»
- 4.2 Газета «Русский вестник»
- 4.3 Газета «День»
- 4.4 Выводы
ГЛАВА 5. УБИЙСТВО В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
ГЛАВА 6. ЦЕРКОВЬ ВОИНСТВУЮЩАЯ
- 6.1 Православные священнослужители и эсхатологический взгляд на Россию
- 6.2 Движение «Антихрист в Москве»
- 6.3 Комментарии священнослужителей на «Апокалипсис»
- 6.4 Позиция прицерковных идеологов и экспертов
- 6.5 Церковное переписывание истории
- 6.6 РПЦЗ и «последние времена»
- 6.7 «Этика поражения»
- 6.8 Эсхатологическая конференция 2005 г.
- 6.9 Эсхатология и иные православные церкви
- 6.10 Выводы
ГЛАВА 7. НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СУДЬБУ РОССИИ В СВЕТЕ ЭСХАТОЛОГИИ
- 7.1 Эсхатология и альтернативная история
- 7.2 «Масонский заговор»
- 7.3 «Борьба цивилизаций» и судьба России
- 7.4 Эсхатология и система образования
- 7.5 Борьба с глобализацией – борьба с антихристом
- 7.6 Эсхатология – прорыв в политику
- 7.7 Альтернативные версии Апокалипсиса
- 7.8 Выводы
ГЛАВА 8. «ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА» И МОБИЛИЗАЦИЯ МАСС
- 8.1 Кампания против ИНН
- 8.2 Православный антиглобализм и борьба с ИНН
- 8.3 Паломники и старцы
- 8.4 Эсхатология и уход из мира
- 8.5 Общественные движения против ИНН
- 8.6 Чин всенародного покаяния
- 8.7 Почитание царской семьи
- 8.8 Деятельность православных фундаменталистов по мобилизации масс
- 8.9 Эсхатология и российское общество
- 8.10 Выводы
ГЛАВА 9. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕРКВИ: АПОКАЛИПСИС И НЕПРАВОСЛАВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧЕНИЯ
- 9.1 Белое Братство
- 9.2 Богородичный Центр
- 9.3 Церковь Последнего завета
ГЛАВА 10. АПОКАЛИПСИС И ЦЕРКОВНАЯ ИЕРАРХИЯ
ГЛАВА 11. АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛЕНАРИСТЫ И ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Виктор Шнирельман - Колено Даново - эсхатология и антисемитизм в современной России - Православие: милленаризм или антисемитизм?
Сегодня роль религии в общественной жизни в России снова растет. Если до недавнего времени речь шла об идентичности, понимаемой в религиозных терминах[1], то после введения уроков религии в школе, особенно, в случае реализации планов сплошного религиозного образования в школе можно ожидать более глубокого отношения новых поколений россиян к религии, включая знание священных текстов и богословия. В то же время для Русской православной церкви (РПЦ) ее идентичность и самобытность связаны с консервативной традицией, уходящей корнями в дореволюционную эпоху. И многие священнослужители не только не приемлют изменений в понимании христианства, произошедших во второй половине XX в., но предпочитают использовать богословские книги, изданные веком ранее[2]. Высказывания отцов церкви пользуются у них не меньшим авторитетом, чем Священное Писание[3]. «Богословие после Освенцима», призывающее христиан и иудеев отказаться от предрассудков и взаимных обвинений и пойти на мировую[4], РПЦ не одобряет, предпочитая придерживаться консервативной позиции[5]. Не одобряют ее и некоторые представители православной общественности[6]. По словам Э. Вандерхилл, «философия православия представляет собой достаточно жесткую систему метафизических и морально-нравственных воззрений, практически не изменившуюся с начала XVIII века»[7].
Председатель Союза духовного возрождения Отечества М. Ф. Антонов когда-то даже выразил возмущение по поводу идеи о том, что Освенцим мог повлиять на христианское вероучение. Он заявил, что к православию все это не имеет никакого отношения[8]. Кроме того, сегодня некоторые российские авторы доказывают, что никаких политических, социальных или экономических причин для революции в России в начале XX в. не было. Тем самым, они осознанно или, чаще, неосознанно оставляют место лишь одному пониманию смысла революции - церковно-религиозному, причем сформулированному в классической христианской парадигме[9]. Ниже мы увидим, что именно по этому пути идут некоторые «новые православные историографы». Сегодня такая тенденция встречается и в некоторых СМИ. Например, газета «Великая Эпоха» публиковала рукопись искусствоведа Мирека, где доказывалось, что революция 1917 г. была совершена «масонами» и большевиками, которые виделись автору «носителями сатанинской идеологии». А сутью революции он называл не политический переворот, а «подрыв духовности» и «хула на Святого Духа». Иными словами, революция описывалась в апокалипсическом духе[10].
В январе 2013 г. по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда патриарх Кирилл заявил, что светскому прочтению истории не хватает духовного наполнения. Якобы только религиозный подход может открыть подлинный смысл истории[11]. Той же логике следует доцент МГИМО и член Академии геополитических проблем О. Н. Четверикова, утверждающая, что происходящие сегодня события «можно понять только в свете Евангелия и Откровения Иоанна»[12]. А военный историк Б. Г. Галенин доказывает, что якобы сутью истории является «борьба вселенского православного царства, «вселенского града» - удерживающего - с апостасийным «мировым сообществом» в той или иной его форме»[13].
В свою очередь первый вице-спикер Госдумы А. Жуков утверждал, что школьное воспитание должно строиться с опорой на православие[14]. При этом «Основы православной культуры» в течение последних нескольких лет изучали примерно треть школьников. Сегодня годовой курс «основ религиозной культуры и светской этики» стал обязательным во всех российских школах, и в дальнейших планах церкви - его сплошное преподавание в курсе средней школы[15].
Все это имеет прямое отношение к цивилизационному подходу, который делит мир на несколько самостоятельных цивилизаций, имеющих свои собственные системы традиционных ценностей. Некоторые понимают это как естественный многополярный мир[16], другие обнаруживают в таком подходе яркие черты национализма и культурного расизма[17], третьи предупреждают об опасности «православного фашизма», грозящего России окончательной гибелью[18]. Сегодня этот подход обсуждается даже на уровне межгосударственных отношений.
Летом 2014 г. тогдашний министр иностранных дел Швеции Карл Бильд отметил, что Россия демонстрирует приверженность не «общемировым», а обособленным православным ценностям. Православие показалось ему опаснее исламского фундаментализма и главной угрозой для западной цивилизации[19]. В ответ министр иностранных дел РФ С. Лавров выразил озабоченность тем, что некоторые политики «стали оперировать тезисом, что Советский Союз с его коммунистической доктриной, по крайней мере, оставался в рамках выработанной на Западе системы идей, в то время как новая Россия возвращается к своим традиционным ценностям, коренящимся в православии, и вследствие этого становится еще менее понятной»[20].
2017-07-10
