Вопреки радужным ожиданиям, в начале XXI века мир вступил в новый турбулентный период - нарастают межгосударственные конфликты, прежние сплоченные международные союзы переживают кризис, вместо движения к разоружению и всеобщему миру формируются новые военные блоки, и даже прежние, казалось бы, прочные добрососедские отношения переживают нелегкие времена. Новым тревожным фактором стал терроризм, бросающий новый вызов человечеству. На этом фоне растет уровень ксенофобии и популярными становятся конспирологические представления. Сладкоречивые призывы к толерантности и политкорректности сталкиваются с высокой волной секъюритизации и патриотизма, сужающей рамки демократии и создающей опасную тенденцию возврата к закрытому обществу.

В этих условиях возникает настоятельная потребность в изучении особенностей современной ксенофобии. Что составляет ее содержание, ограничивается ли она мимолетными бытовыми настроениями и расхожими стереотипами или же апеллирует к сложным мифологическим схемам, идет ли речь о каком-либо едином блоке представлений или о веере разнообразных противоречивых взглядов, в какой именно среде популярны такие взгляды и против кого они направлены, где следует искать корни ксенофобии и что ее подпитывает сегодня, кто формирует и кто и как именно транслирует такие представления, наконец, как именно они воспринимаются массовым сознанием - поддерживаются ли они обществом, игнорируются или отвергаются.