Первое, самое потрясающее и важнейшее для нас открытие: у нас теперь есть практически бесспорные доказательства того, что жизнь после смерти существует.

И я имею сейчас в виду не столько знаменитые «околосмертные состояния», о которых говорят все больше и больше.

Это опыт, пережитый людьми, которых уже считали умершими, но которые тем не менее сумели вернуться к жизни.

На него обратили внимание в 1970, и первым исследованием в этой области, наделавшим много шума, стала книга доктора Муди, вышедшая в 1975 в Америке. О ней я скажу ниже.

Сейчас же я хочу обратиться к еще более неслыханному опыту.

И, как ни странно, еще более раннему, хотя никто или почти никто его и не упоминает.

Речь идет о записи голосов умерших на магнитофонную пленку.

Правда, исследования в этой области производились в основном в германо-язычном мире, а до нас почему-то легче доходят сведения с той стороны Атлантики, чем с той стороны Рейна.

Франсуа Брюн - Расслышать умерших

Пер. с фр. Н.В. Ликвинцевой

СПб.: Алетейя, 2015. - 336 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека)

ISBN 978-5-90670-586-0

Франсуа Брюн - Расслышать умерших - Содержание

I. Никто не умирает

1. Юргенсон и Раудив, первыми записавшие голоса умерших

2. Люксембургский опыт: «нерушимая частица вечности»

3. Первые визуальные изображения мира иного

4. Хроновизор и образы прошлого

5. Телефонные звонки из иного мира

II. Смерть — это второе рождение

1. Радость умирания

2. Пьер Моннье, или как привыкнуть быть невидимкой

3. Зов вечности

III. Новое тело для нашей новой жизни

1. Душа — это тонкое тело

2. Ролан де Жувенель: выстроить себе обитель на века, жилище вечности

3. Способности духовного тела

IV. На границах смерти

1. Свидеться с теми, кого мы любили

2. Встреча с существом, излучающим свет

3. «Что ж ты сделал со своею жизнью?»

4. Между жизнью и смертью: туннель и сон

V. Первые шаги в мире ином

1. Вестники невидимого

2. Картография страны, лежащей по ту сторону смерти

3. Первые уровни в мире ином

VI. В сердцевине Добра и Зла

1. Наша мысль, хотим мы того или нет, предопределяет нашу судьбу

2. Наша мысль творит живые символы

3. Наши мысли — живые энергии

4. Наше сознание строит Вселенную

VII. Изгнание в миры несчастья

1. Во тьме внешней

2. Бунт «неисцеленных душ»

3. Этапы возврата к Богу

VIII. Реинкарнация: последнее испытание несчастных душ

1. Реинкарнация — всего лишь исключение из правил

2. Что же это такое: реинкарнация

IX. Возвращение в миры счастья

1. Силы счастья сопутствуют нам

2. Ангел-хранитель и прошлая жизнь

3. К свету

X. Единение с Богом: предельный опыт блаженной души

1. Бог как энергия

2. Бог как Любовь

3. Христос как Бог

4. Стать едиными с Богом, быть с Ним одним целым

5. Наше обожение: бесконечный процесс

Франсуа Брюн - Расслышать умерших - Введение

«Я считаю, что смерть — это именно смерть, что ни к какой притаившейся за ней реальности она не отсылает; и что если люди падают замертво, то так тому и быть и вовсе не значит, что сейчас они встанут, словно актеры на сцене» [1]

Большинство наших современников и сейчас готовы подписаться под этой фразой Жана Ростана. Для них после смерти ничего нет. Их сознание будет уничтожено. Вышедшие из небытия, в небытие они и вернутся. От них самих не останется ничего, разве что несколько разрозненных воспоминаний в памяти тех, кто их здесь любил.

Проследить истоки этой новейшей идеологии небытия в западной мысли — не входит в мою задачу. Наибольшее недоумение вызывает другое: молчаливое пренебрежение, почти цензурный запрет, установленный и наукой, и церковью в отношении самого неслыханного и неоспоримого открытия нашего времени: жизнь после смерти существует, и с теми, кого мы называем умершими, можно общаться.

Я написал эту книгу, чтобы попробовать пробить прочную стену молчания, недопонимания, остракизма, стену, к воздвижению которой приложило руку большинство из лучших представителей западной интеллектуальной культуры. Для них: рассуждать о вечности — еще куда ни шло; утверждать, что можно прикоснуться к ней на опыте — уже более спорный шаг; а вот заявлять, что можно наладить с ней общение — совершенно немыслимо.

Мне, как священнику и богослову, хотелось взяться за эту проблему, как говорится, от чистого сердца. Почему ко всем этим свидетелям нужно априори относиться с подозрением? Ведь раз большая часть посланий и записанных сообщений вписывается, как я покажу далее, в линию основных мистических текстов самых разных традиций, вряд ли это можно объяснить случайным совпадением. Я с увлечением и интересом изучил и обработал результаты самых последних исследований в этой области. Итоги такой работы превзошли мои самые смелые ожидания. Не просто подтвердилась научная достоверность опытов общения с умершими, так что она уже просто не может вызывать сомнений, но, кроме того, удивительное богатство этой литературы о мире ином пробудило во мне то, что так долго старалось угасить отяжелевшее наследие богословского интеллектуализма.

Определенно, наша эпоха находится накануне беспрецедентного переворота в истории своего духовного развития, и это несмотря на то, что она никак не хочет открыть глаза на главное открытие: вечность существует, и живые посланцы из иного и запредельного мира могут с нами общаться.

Написав эти слова, я уже предвкушаю выражение иронии и сомнения на лице читателя, вызванное непостижимостью такого утверждения. Рационалистский и позитивистский корсет, заковавший наши умы и души — причем это верно как для научных, так и для религиозных кругов — настолько прочен, что все, что рискует пробить в нем брешь, тут же отшвыривается в полумрак так называемых оккультных наук или парапсихологии. И это еще одна из причин, почему это открытие не получило широкого распространения. Не забудем, что для того, чтобы открытие Галилея прочно вошло в наш кругозор, потребовались века. Видимо, то же самое происходит и с трудами пионеров науки о коммуникации с умершими: Юргенсона, Раудива и всех, кого я цитирую в этой книге.

Jean Rostand. Се que je crois, Grasset, 1953, p. 61.

Франсуа Брюн

Франсуа Брюн родился в 1931 году в г. Ур (Eure). После получения степени бакалавра по латинскому и греческому языкам и классической филологии проходит дополнительное 4-х летнее обучение и получает в Сорбонне диплом по специальности «латинский и греческий языки».

После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.

В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме. Затем в качестве профессора в течение 7 лет преподаёт догматику и Священное Писание (Нант, Родез, Байо). Параллельно этому продолжает изучать традицию восточного христианства (православных церквей, мистиков Запада и Востока).

В 1988 году публикует имевшую шумный успех книгу «Умершие нам говорят», принимает участие в исследовательском комитете Французского отделения I.A.N.D.S. (Международная организация по изучению околосмертных состояний). Член исследовательских организаций в Люксембурге и Германии по теме «транскоммуникации».

DJVU - 21/01/2015

RTF, FB2, EPUB - 11/12/2015

2015-12-11