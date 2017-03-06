Брюн - Расслышать умерших
Первое, самое потрясающее и важнейшее для нас открытие: у нас теперь есть практически бесспорные доказательства того, что жизнь после смерти существует.
И я имею сейчас в виду не столько знаменитые «околосмертные состояния», о которых говорят все больше и больше.
Это опыт, пережитый людьми, которых уже считали умершими, но которые тем не менее сумели вернуться к жизни.
На него обратили внимание в 1970, и первым исследованием в этой области, наделавшим много шума, стала книга доктора Муди, вышедшая в 1975 в Америке. О ней я скажу ниже.
Сейчас же я хочу обратиться к еще более неслыханному опыту.
И, как ни странно, еще более раннему, хотя никто или почти никто его и не упоминает.
Речь идет о записи голосов умерших на магнитофонную пленку.
Правда, исследования в этой области производились в основном в германо-язычном мире, а до нас почему-то легче доходят сведения с той стороны Атлантики, чем с той стороны Рейна.
Франсуа Брюн - Расслышать умерших
Пер. с фр. Н.В. Ликвинцевой
СПб.: Алетейя, 2015. - 336 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека)
ISBN 978-5-90670-586-0
Франсуа Брюн - Расслышать умерших - Содержание
I. Никто не умирает
- 1. Юргенсон и Раудив, первыми записавшие голоса умерших
- 2. Люксембургский опыт: «нерушимая частица вечности»
- 3. Первые визуальные изображения мира иного
- 4. Хроновизор и образы прошлого
- 5. Телефонные звонки из иного мира
II. Смерть — это второе рождение
- 1. Радость умирания
- 2. Пьер Моннье, или как привыкнуть быть невидимкой
- 3. Зов вечности
III. Новое тело для нашей новой жизни
- 1. Душа — это тонкое тело
- 2. Ролан де Жувенель: выстроить себе обитель на века, жилище вечности
- 3. Способности духовного тела
IV. На границах смерти
- 1. Свидеться с теми, кого мы любили
- 2. Встреча с существом, излучающим свет
- 3. «Что ж ты сделал со своею жизнью?»
- 4. Между жизнью и смертью: туннель и сон
V. Первые шаги в мире ином
- 1. Вестники невидимого
- 2. Картография страны, лежащей по ту сторону смерти
- 3. Первые уровни в мире ином
VI. В сердцевине Добра и Зла
- 1. Наша мысль, хотим мы того или нет, предопределяет нашу судьбу
- 2. Наша мысль творит живые символы
- 3. Наши мысли — живые энергии
- 4. Наше сознание строит Вселенную
VII. Изгнание в миры несчастья
- 1. Во тьме внешней
- 2. Бунт «неисцеленных душ»
- 3. Этапы возврата к Богу
VIII. Реинкарнация: последнее испытание несчастных душ
- 1. Реинкарнация — всего лишь исключение из правил
- 2. Что же это такое: реинкарнация
IX. Возвращение в миры счастья
- 1. Силы счастья сопутствуют нам
- 2. Ангел-хранитель и прошлая жизнь
- 3. К свету
X. Единение с Богом: предельный опыт блаженной души
- 1. Бог как энергия
- 2. Бог как Любовь
- 3. Христос как Бог
- 4. Стать едиными с Богом, быть с Ним одним целым
- 5. Наше обожение: бесконечный процесс
Франсуа Брюн - Расслышать умерших - Введение
«Я считаю, что смерть — это именно смерть, что ни к какой притаившейся за ней реальности она не отсылает; и что если люди падают замертво, то так тому и быть и вовсе не значит, что сейчас они встанут, словно актеры на сцене»[1].
Большинство наших современников и сейчас готовы подписаться под этой фразой Жана Ростана. Для них после смерти ничего нет. Их сознание будет уничтожено. Вышедшие из небытия, в небытие они и вернутся. От них самих не останется ничего, разве что несколько разрозненных воспоминаний в памяти тех, кто их здесь любил.
Проследить истоки этой новейшей идеологии небытия в западной мысли — не входит в мою задачу. Наибольшее недоумение вызывает другое: молчаливое пренебрежение, почти цензурный запрет, установленный и наукой, и церковью в отношении самого неслыханного и неоспоримого открытия нашего времени: жизнь после смерти существует, и с теми, кого мы называем умершими, можно общаться.
Я написал эту книгу, чтобы попробовать пробить прочную стену молчания, недопонимания, остракизма, стену, к воздвижению которой приложило руку большинство из лучших представителей западной интеллектуальной культуры. Для них: рассуждать о вечности — еще куда ни шло; утверждать, что можно прикоснуться к ней на опыте — уже более спорный шаг; а вот заявлять, что можно наладить с ней общение — совершенно немыслимо.
Мне, как священнику и богослову, хотелось взяться за эту проблему, как говорится, от чистого сердца. Почему ко всем этим свидетелям нужно априори относиться с подозрением? Ведь раз большая часть посланий и записанных сообщений вписывается, как я покажу далее, в линию основных мистических текстов самых разных традиций, вряд ли это можно объяснить случайным совпадением. Я с увлечением и интересом изучил и обработал результаты самых последних исследований в этой области. Итоги такой работы превзошли мои самые смелые ожидания. Не просто подтвердилась научная достоверность опытов общения с умершими, так что она уже просто не может вызывать сомнений, но, кроме того, удивительное богатство этой литературы о мире ином пробудило во мне то, что так долго старалось угасить отяжелевшее наследие богословского интеллектуализма.
Определенно, наша эпоха находится накануне беспрецедентного переворота в истории своего духовного развития, и это несмотря на то, что она никак не хочет открыть глаза на главное открытие: вечность существует, и живые посланцы из иного и запредельного мира могут с нами общаться.
Написав эти слова, я уже предвкушаю выражение иронии и сомнения на лице читателя, вызванное непостижимостью такого утверждения. Рационалистский и позитивистский корсет, заковавший наши умы и души — причем это верно как для научных, так и для религиозных кругов — настолько прочен, что все, что рискует пробить в нем брешь, тут же отшвыривается в полумрак так называемых оккультных наук или парапсихологии. И это еще одна из причин, почему это открытие не получило широкого распространения. Не забудем, что для того, чтобы открытие Галилея прочно вошло в наш кругозор, потребовались века. Видимо, то же самое происходит и с трудами пионеров науки о коммуникации с умершими: Юргенсона, Раудива и всех, кого я цитирую в этой книге.
Jean Rostand. Се que je crois, Grasset, 1953, p. 61.
Франсуа Брюн
Франсуа Брюн родился в 1931 году в г. Ур (Eure). После получения степени бакалавра по латинскому и греческому языкам и классической филологии проходит дополнительное 4-х летнее обучение и получает в Сорбонне диплом по специальности «латинский и греческий языки».
После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.
В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме. Затем в качестве профессора в течение 7 лет преподаёт догматику и Священное Писание (Нант, Родез, Байо). Параллельно этому продолжает изучать традицию восточного христианства (православных церквей, мистиков Запада и Востока).
В 1988 году публикует имевшую шумный успех книгу «Умершие нам говорят», принимает участие в исследовательском комитете Французского отделения I.A.N.D.S. (Международная организация по изучению околосмертных состояний). Член исследовательских организаций в Люксембурге и Германии по теме «транскоммуникации».
В 2014 году в издательстве «Алетейя» опубликован русский перевод его книги «Чтобы человек стал Богом».
- DJVU - 21/01/2015
- RTF, FB2, EPUB - 11/12/2015
2015-12-11
Читаю сейчас... Интереснейшая книга. Теология уже где-то не срабатывает.