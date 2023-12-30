Один лишь объём сочинений Эдвардса уже составляет серьёзную проблему. Роберт Холл, известный английский пастор, говорил, что мог бы «шестьдесят лет без устали и с превеликим удовольствием читать труды Джонатана Эдвардса», однако биографы не располагают таким количеством времени. Уже ни у кого не вызывает удивления тот факт, что многие авторы, решившиеся на написание биографии Эдвардса, так и не смогли исполнить свою мечту. В 60-х годах XIX века пресвитерианский проповедник и редактор трудов пуритан Александр Б. Гросарт писал, что собрал немало материалов для написания «достойной биографии» Эдвардса. Эта книга так и не увидела свет. Возможно, Гросарт оставил попытки её написать, узнав, что по ту сторону Атлантики профессор Эдвардс Амаза Парк уже взялся за дело.

Успешно составив в 1854 году биографию Сэмюэла Хопкинса, Парк, по-видимому, на протяжении всей оставшейся жизни занимался Эдвардсом. В 1897 году Гросарт писал: «Профессор Парк из Эндовера, Массачусетс, глубокоуважаемый и почтенный богослов и учёный, уже давно занят написанием достойной биографии Эдвардса». Но в 1900 году Парк умер, не завершив биографию, которая так и не была издана.

Редакторы и издатели сталкивались с похожей проблемой и в попытке издать труды Эдвардса. Издательство Йельского университета начало выпуск полного собрания сочинений Джонатана Эдвардса (The Works of Jonathan Edwards)ещё в 1957 году, но на сегодняшний день, много лет спустя, выпущено лишь семь томов, в которых содержится менее половины всех материалов, вошедших в лондонское двухтомное издание 1834 года, которое в настоящее время переиздаётся в издательстве The Banner of Truth. В ближайшем будущем именно это британское издание трудов Эдвардса, скорее всего, будет единственным доступным (в том числе и материально) широким кругам верующих, ведь именно им главным образом и принадлежит духовное достояние Джонатана Эдвардса.

Мы писали эту книгу с целью побудить читателей прочесть труды самого Эдвардса. Поэтому, приводя цитаты, мы даём ссылки на страницы текстов Эдвардса по двухтомному изданию.

Иан Мюррей - Джонатан Эдвардс: Биография

Иан Мюррей; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 608 с.

ISBN 978-617-8232-11-5

Иан Мюррей - Джонатан Эдвардс: Биография - Содержание

Предисловие

Введение. О понимании Эдвардса

Глава 1. Сын Ист-Виндзора

Глава 2. Новое ощущение действительности

Глава 3. Нью-Йорк: стремление к святости

Глава 4. Преподаватель в Йеле

Глава 5. Стоддард и Нортгемптон

Глава 6. Зелёная долина уничижения

Глава 7. Преодолевая дух бездеятельности

Глава 8. «Тринадцать часов ежедневно»

Глава 9. Великое пробуждение

Глава 10. Личные портреты

Глава 11. Разделения и неустройство

Глава 12. В защиту религиозных переживаний

Глава 13. «Религиозные чувства»

Глава 14. Перемены в Нортгемптоне и за его пределами

Глава 15. Международный союз и миссионерское видение

Глава 16. Спор о причастии

Глава 17. За кулисами спора о причастии

Глава 18. Смещение с должности

Глава 19. Распри в приграничной деревне

Глава 20. Миссионер среди индейцев

Глава 21. Глазами Эстер

Глава 22. «Мой Бог жив»

Глава 23. Служение продолжается

Приложения

Приложение 1. Опубликованные произведения Эдвардса A. Прижизненные публикации Б. Основные посмертные публикации B. Собрания сочинений

Приложение 2. Рукописи Эдвардса

Приложение 3. Письмо Сары Эдвардс, 1750 г

Приложение 4. «Свидетельство Святого Духа». Случай, однажды произошедший с Уайтфилдом

Примечания

Тематический указатель