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Мюррей - Джонатан Эдвардс

Иан Мюррей - Джонатан Эдвардс: Биография
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Religious Studies Atheism

Один лишь объём сочинений Эдвардса уже составляет серьёзную проблему. Роберт Холл, известный английский пастор, говорил, что мог бы «шестьдесят лет без устали и с превеликим удовольствием читать труды Джонатана Эдвардса», однако биографы не располагают таким количеством времени. Уже ни у кого не вызывает удивления тот факт, что многие авторы, решившиеся на написание биографии Эдвардса, так и не смогли исполнить свою мечту. В 60-х годах XIX века пресвитерианский проповедник и редактор трудов пуритан Александр Б. Гросарт писал, что собрал немало материалов для написания «достойной биографии» Эдвардса. Эта книга так и не увидела свет. Возможно, Гросарт оставил попытки её написать, узнав, что по ту сторону Атлантики профессор Эдвардс Амаза Парк уже взялся за дело.

Успешно составив в 1854 году биографию Сэмюэла Хопкинса, Парк, по-видимому, на протяжении всей оставшейся жизни занимался Эдвардсом. В 1897 году Гросарт писал: «Профессор Парк из Эндовера, Массачусетс, глубокоуважаемый и почтенный богослов и учёный, уже давно занят написанием достойной биографии Эдвардса». Но в 1900 году Парк умер, не завершив биографию, которая так и не была издана.

Редакторы и издатели сталкивались с похожей проблемой и в попытке издать труды Эдвардса. Издательство Йельского университета начало выпуск полного собрания сочинений Джонатана Эдвардса (The Works of Jonathan Edwards)ещё в 1957 году, но на сегодняшний день, много лет спустя, выпущено лишь семь томов, в которых содержится менее половины всех материалов, вошедших в лондонское двухтомное издание 1834 года, которое в настоящее время переиздаётся в издательстве The Banner of Truth. В ближайшем будущем именно это британское издание трудов Эдвардса, скорее всего, будет единственным доступным (в том числе и материально) широким кругам верующих, ведь именно им главным образом и принадлежит духовное достояние Джонатана Эдвардса.

Мы писали эту книгу с целью побудить читателей прочесть труды самого Эдвардса. Поэтому, приводя цитаты, мы даём ссылки на страницы текстов Эдвардса по двухтомному изданию.

Иан Мюррей - Джонатан Эдвардс: Биография

Иан Мюррей; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 608 с.

ISBN 978-617-8232-11-5

Иан Мюррей - Джонатан Эдвардс: Биография - Содержание

  • Предисловие

  • Введение. О понимании Эдвардса

  • Глава 1. Сын Ист-Виндзора

  • Глава 2. Новое ощущение действительности

  • Глава 3. Нью-Йорк: стремление к святости

  • Глава 4. Преподаватель в Йеле

  • Глава 5. Стоддард и Нортгемптон

  • Глава 6. Зелёная долина уничижения

  • Глава 7. Преодолевая дух бездеятельности

  • Глава 8. «Тринадцать часов ежедневно»

  • Глава 9. Великое пробуждение

  • Глава 10. Личные портреты

  • Глава 11. Разделения и неустройство

  • Глава 12. В защиту религиозных переживаний

  • Глава 13. «Религиозные чувства»

  • Глава 14. Перемены в Нортгемптоне и за его пределами

  • Глава 15. Международный союз и миссионерское видение

  • Глава 16. Спор о причастии

  • Глава 17. За кулисами спора о причастии

  • Глава 18. Смещение с должности

  • Глава 19. Распри в приграничной деревне

  • Глава 20. Миссионер среди индейцев

  • Глава 21. Глазами Эстер

  • Глава 22. «Мой Бог жив»

  • Глава 23. Служение продолжается

Приложения

  • Приложение 1. Опубликованные произведения Эдвардса

    • A. Прижизненные публикации

    • Б. Основные посмертные публикации

    • B. Собрания сочинений

  • Приложение 2. Рукописи Эдвардса

  • Приложение 3. Письмо Сары Эдвардс, 1750 г

  • Приложение 4. «Свидетельство Святого Духа». Случай, однажды произошедший с Уайтфилдом

Примечания

Тематический указатель

Views 1 445
Rating 4.8 / 5
Added 30.12.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (6)

Comments (4 comments)

Y
youesxatos 10 months ago
Спасибо огромное
S
Sergey05 2 years ago

Почему-то ссылка на "Сперджен против крайнего кальвинизма" нерабочая
E
esxatos 2 years ago

уже рабочая
T
teolog 8 years ago
Любопытненько

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