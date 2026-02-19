Эстеп - История анабаптизма - Радикальная реформация XVI века
Книга издана в рамках проекта «Реформация 500» Исследовательского центра Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации
Кем были анабаптисты XVI века? Были ли они еретиками, фанатиками или святыми? Где начало этого движения? Каковы были его отношения с Реформацией? Является ли движение крещенцев определенного рода ответвлением и разновидностью в рамках Реформации? Каковы главные побудительные причины возникновения движения? Что думали анабаптисты о Боге, человеке, церкви, крещении, христианской жизни? Что это были за люди? На эти и другие вопросы можно будет найти ответы на страницах этой книги, в которой делается попытка рассказать историю крещенцев.
Сегодня как раз подходящий момент для того, чтобы рассказать историю этого малоизвестного движения. Важность нового исследования по анабаптизму будет становиться все очевидней по ходу самого повествования. Одна из причин этого — историческое наследие, которому обязаны многие современные деноминации. Важность исследования анабаптизма связана и с теми проблемами, с которыми сталкивается евангельское христианство в современном мире.
Могут ли анабаптисты что-то сказать современному человеку? Уверенность что могут и привела к тому, что автор попытался написать их историю для людей XX века.
Возрождение интереса к анабаптизму было связано с иными причинами... Главным здесь был потрясающий рост так называемых свободных церквей. Этот рост, как и формирование марксистского мировоззрения, стал вызовом для старых как мир представлений о государственной церкви, хотя оба вызова исходили из совершенно разных предпосылок.
Поскольку система государственных церквей была в западном мире поставлена под вопрос коммунизмом, те, кто считал, что эта форма существования церкви сакральная, должны были впервые обратиться к достоинствам идеи свободной церкви.
В США различные деноминации успешно функционировали без государственной поддержки. Напротив, система поддерживаемых государством церквей обнаружила существенные недостатки на континенте, где она появилась. Эти факты привели многих к пониманию, что религиозная монополия при поддержке государства не представляет собой чистое благо.
Критика Сёреном Кьеркегором государственной церкви в Дании не стала той искрой, из которой возгорелось пламя пожара, опасного для «системы» в его время. Однако его мнение подтвердилось тем, что пожар со всей силой разгорелся в настоящее время. За такое положение отвечают, в первую очередь, протестантские теологи-неоортодоксы. Карл Барт и Эмиль Бруннер подлили масла в огонь критического анализа системы государственных церквей. Они во многом повторили аргументы, какие выдвигали анабаптисты XVI века против католиков, лютеран и реформатов. Книга Барта Die Kirchliche Lehre von der Taufe была могучим ударом, нанесенным по застарелым ошибкам в крещении. Оскар Кульман, Томас Торранс и Джон Бейли пытались ответить на это. Тем не менее, серьезная критика практики крещения младенцев и использования многих церковных обрядов средневекового происхождения, имеющих внешний характер, продолжается. Эти споры помогают по-новому осветить данную проблему в историческом исследовании, посвященном движению свободной церкви некогда презираемых анабаптистов.
К.: «Книгоноша», 2017. - 320 с.
ISBN 978-617-7248-60-5
THE ANABAPTIST STORY An Introduction to Sixteenth-Century Anabaptism
Third Edition, Revised and Enlarged
WILLIAM R. ESTEP
William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.
Введение
- I. Рождение анабаптизма
- II. Метеоры в ночи
- III. Величайшеесвидетельство
- IV. Истина бессмертна
- V.От Цолликона до Аугсбурга
- VI.О Моравии и общности имущества
- VII.Менно Симоне и анабаптизм в Нидерландах
- VIII.Анабаптизм и теология Реформации
- IX.Крещение и следование за Христом
- Х.Церковь и государство
- XI. Через моря и сквозь годы
Библиография
История анабаптизма относится к тому, о чем говорят: «Теперь это можно рассказать». Пожалуй, не было такой группы в истории христианства, о которой бы судили так несправедливо, как об анабаптистах XVI века. Их в корне не понимали, намеренно искажали их учение и вообще игнорировали. За исключением людей нашего поколения, все, кроме горстки специалистов-историков, в течение четырех веков относились к анабаптистам как к чему-то, что не заслуживает места под солнцем[1].
Вот несколько причин, объясняющих такое непростительное и оскорбительное отношение. Во-первых, это ненависть противников анабаптизма. Ученые прошлого больше опирались на предвзятое мнение о движении крещенцев XVI века, высказанное в трудах Ульриха Цвингли, Юстуса Мениуса, Генриха Буллингера и Кристофа Фишера, не говоря уже о более мягком, но все же неверном отзыве Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона[2]. Другими причинами были недоступность источников, отсутствие интереса у европейских ученых и нежелание американских историков (за некоторым исключением) иметь дело с доступными материалами[3].
В 1534 г. в Мюнстере группа фанатиков силой попыталась установить Царство Божье. Прежде чем их разгромили, «во имя веры» были совершены многие преступления. Значение этого поражения, как наиболее тяжкого обстоятельства анабаптизма XVI века, издавна муссируется[4]. Вся эта история помогла тем, кто преследовал крещенцев и делал само имя анабаптистов одиозным. Парадоксальным образом понятие «анабаптисты» стали приравнивать к таким, как Schwarmer (фанатики), «большевики» и «пасынки Реформации»[5].
Часто природа анабаптистской Реформации искажалась из-за того, что путали между собой анабаптистов, спиритуалистов (Spiritualisten), рационалистов (антитринитариев) и ли-бертинистов. Лютеране постоянно смешивали радикальных спиритуалистов, таких как пророки из Цвиккау и Томаса Мюнцера, со Швейцарскими братьями. Кальвинисты часто связывали их с рационалистами и либертинистами. Намеренное или случайное, но такое отношение не помогало пониманию сути анабаптизма и правильной оценке этого движения. Однако современные исследователи, для которых характерен более объективный и менее предвзятый подход к предмету, начали исправлять это положение[6].
Историография анабаптизма
Одним из первых, кто посмотрел на анабаптизм по-новому, был католический ученый Карл Корнелиус. Он обратился к первоисточникам, а не к работам враждебно настроенных к крещенцам авторов. Начало современной историографии анабаптизма было положено его работой Die Geschihte des Miinsterischen Aufruhrs (1855). Этот прорыв вдохновил немецкого историка Людвига Келлера продолжить исследования в том же направлении. Он опубликовал по этой теме несколько книг. Неоценимый вклад в историографию движения крещенцев своими религиозно-социологическими исследованиями внесли Эрнст Трёльч и Макс Вебер. В настоящее время мы располагаем прекрасными работами по историографии анабаптизма на английском языке.
Свой вклад в исследование анабаптизма внесли ученые многих христианских деноминаций. Если бы не их совместные усилия, результат изучения движения крещенцев был бы иным, если бы вообще был.
[1] Начиная с работ Карла Корнелиуса (СЛ. Cornelius) и Людвига Келлера (Ludwig Keller) в Европе и Джона Хорша (John Horsch) в Америке, наметилось заметное улучшение ситуации и с доступностью материалов для исследования анабаптизма XVI века, и с оценкой истории анабаптизма учеными, не принадлежащими к меннонитам. Символом этих изменений была публикация The Recovery of the Anabaptist Vision, ed. Guy F. Hershberger (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1957), в которой появились статьи исследователей, принадлежащих к различным деноминациям.
[2] Самыми оскорбительными были нападки на анабаптизм швейцарского реформатора Генриха Буллингера (Heinrich Bullingers): Der Widertzufferen Ursprung, jurgang, Secten, w'isen, fnrneme und gemeine jrer leer Artickel, опубликованная в 1561 г., и Кристофа Андреаса Фишера (Christoph Andreas Fischer's): Von der Wiedertauffer verfluchtem Ursprung, gottlosen Lehre und derselben griindli-che Widerlegung of 1603.
[3] К наиболее важным источникам по анабаптизму, найденным или ставшим доступными недавно, относятся:
(1) Geschicht-Buch der Hutterischen Briider (Wienn: S. Fromme), отредактированная и опубликованная Рудольфом Волканом (Rudolf Wolkan) в 1923 г. Многие годы считалось, что эта книга потеряна. Она была обнаружена в одной из колоний гуттеритов в Парагвае и стала доступна миру благодаря усилиям Р. Волкана. В 1943 г. вышло ее американское издание.
(2) В 1947 г. Фридрих Циглшмид (AJ. Е Zieglschmid) опубликовал Das Klein-Geschichtsbuch der Hutterischen Briider (Philadelphia: Carl Schurz Memorial Foundation). По величине она почти такая же большая, как и «Большая хроника» (Die alteste Chronik der Hutterischen Bruder). В дополнение к едва не исчерпывающей библиографии по анабаптизму книга содержит неизвестные до сих пор общинные правила Gemeinde Ordnungen и историю гуттеритского братства с 1802 по 1947 гг.
(3) В 1939 г. Общество братьев в Парагвае в своем журнале Plough and Pflug опубликовало на английском и немецком языках «Исповедание» Клауса Фельбингера (Claus Felbinger's) (1560 г.). Доселе неизвестный манускрипт был найден в Центральной библиотеке Цюриха, Швейцария. Его английское издание под названием "Claus Felbinger's Confession of 1560," было сделано Робертом Фридманом (Robert Friedmann) в The Mennonite Quarterly Review 29 (April 1955): 141-61. В дальнейшем ссылки на The Mennonite Quarterly Review как MQR.
(4). В1946 г. Самюэль Гейзер (Samuel Geiser) нашел на чердаке меннонитской фермы в Эмментхале, кантон Берна, Швейцария, кодекс 1737 года "Claus Wuterich in der varderen Noremat Un Trubn. Oh был расшифрован в 1955 г. Манускрипт в 156 страниц содержал 13 гимнов, некоторые из них были написаны еще в 1530 г., а также пять вероучительных трудов, датируемых с 1529 по 1583 гг.
(5) В 1949 г. книга Rechenschaft Питера Ридмана (Peter Riedemann's) была впервые опубликована на английском.
(6) В 1954 г. Роберт Фридман нашел манускрипт Offenbarung Johannis, толкование книги Откровения в 22 главах на 162 листах, переписанное Элиасом Вальтером (Elias Walter) в 1883 г. Оказалось, что это комментарии духовного францисканца по имени Петр Иоанн Оливи (Petrus Johannis Olivi) (1248-1298), впервые опубликованные через год после его смерти в 1299 г. и оказавшиеся собственностью гуттеритов с 1573 г.
(7) В 1955 г. Хейнольд Фаст (Heinold Fast) нашел в городской библиотеке Берна, Швейцария, рукописный кодекс, состоящий из 740 страниц, датированный 21 сентября 1561 г. редактором и переписчиком Йоргом Малером (JorgMaler) из Аугсбурга. Он содержит Kuntsbuch, некоторые небольшие произведения, а также 42 письма и документа 1527-55 гг., большей частью из кружка южногерманских анабаптистов Пилграма Марпека (Pilgram Магреск). Некоторое время спустя X. Фаст сделал подробное описание Kuntsbuch и комментарии к ряду частей этой важной книги. См. более подробно об этом открытии у William Klassen, "Pilgram Магреск in Recent Research," MQR 32 (July 1958): 211-14.
(8) В том же 1955 году Хейнольд Фаст и Герхард Гётерс (Gerhard Goeters) обнаружили два дополнительных кодекса меньшего значения.
(9) Также в том же 1955 г. были обнаружены 22 гуттеритских кодекса, бывших некогда в Шлосс Миттерзиле, Австрия, (три из них утеряны). В настоящее время они хранятся в городской библиотеке Братиславы, Словакия.
(10)В 1957 г. на английском вышло собрание сочинений анабаптистских и мистически настроенных писателей (Spiritual and Anabaptist Writers (Philadelphia: Westminster Press, 1957), ed.George Hunston Williams and Angel Mergal. Книга содержит выдержки из работ Георга Блаурока (George Blaurock), Томаса Мюнцера (Thomas Miintzer), Джона (Ганса) Денка (John [Hans] Denck), Бальтазара Губмайера {Balthasar Hubmaier), Мельхиора Хофмана (Melchior Hofmann)y Обби Филипса {Obbe Philips), Дирка Филипса (Dietrich Philips), Менно Симонса {Меппо Simons), Ульриха Стадлера {Ulrich Stadler), Себастьяна Франка (Sebastian Franck) и Каспара Швенкфельда {Casper Schwenckfeld). Около ста страниц отведено переводам Хуана де Вальдеса (Juan de Valdes). Кроме того, эта работа содержит обширную библиографию английских переводов писателей, представляющих Радикальную Реформацию (1524-75).
(11). Гарольд Бендер (Harold Bender) пишет: «Наиболее полное изложение анабаптистской историографии принадлежит Кристиану Хеге (Christian Hege) (см. его статью 'Geschichtssch-reibung' в Mennonitisches Lexicon, Vol. II, 96-101," MQR 31 (April 1957): 100. Ганс Иоахим Хил-лебранд (Hans Joachim Hillerbrand) составил наиболее полную библиографию об анабаптизме, опубликованную под заглавием A Bibliography of Anabaptism, 1520-1630 (Elkhart, Ind.: Institute of Mennonite Studies, 1962). В 1975 г. Центр исследований Реформации опубликовал в своей серии Sixteenth Century Bibliography A Sequel — 1962-1974 к предыдущей библиографии по анабаптизму Г. а.
(12) В 1958 г. Роберт Фридман был допущен гуттеритами в Канаде к доселе неизвестному собранию писем анабаптистов XVI века. До сих пор до конца не ясна ценность этого собрания.
[4] О Мюнстере писалось слишком много. На самом деле он маргинален для всего течения библейского, евангельского анабаптизма. Мюнстерскую трагедию следует понимать в контексте движения, а не движение в контексте Мюнстера. Корнелиус Кран (Kornelius Krahn) сумел поместить Мюнстерский эпизод в правильную перспективу (см. его History of Dutch Anabaptism, Origin, Spread, Life and Thought (1450-1600) (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968).
[5] Лютер называл анабаптистов Schw'irmer, что буквально означает «фанатики» (ряд авторов переводит «мечтатели»). Презервид Смит (Preserved Smith) употребляет понятие «большевики», Уильяме (Williams) указывает, что Дж. Линдельбум (/. Lindeboom) использует понятие «пасынки Реформации». См.: Williams and Mergal, Spiritual and Anabaptist Writers, p. 26. Также Leonard Ver-duin, The Reformers and Their Stepchildren (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1964), таким образом, богословские исследования анабаптизма XVI столетия бросают ему упрек уже в своих названиях.
[6] Теперь, когда мы обладаем достаточным материалом для исследования, уже ничем не оправдано смешение различных групп в Радикальной Реформации. Бейтон (Bainton) использовал понятие «левого крыла Реформации» для обозначения спиритуалистов, перекрещенцев и рационалистов, но Уильяме предпочитает понятие «Радикальная Реформация». Он полагает, что все три группы в рамках Радикальной Реформации соглашались в том, что касается отделения церкви и вероисповедания от того, что им представлялось удушливым разрастанием церковной традиции и прерогатив магистратов. Именно это превращало их в «Радикальную Реформацию» (Williams and Mergal, Spiritual and Anabaptist Writers p. 22). Уильяме не первый, кто использовал этот термин, но он объяснил, почему такое использование предпочтительно. Похожее различение проводилось учеными уже в течение полувека. В 1531 г. Уильям Барлоу {William Barlow), английский исследователь континентального анабаптистского движения, называл его «третьим обликом» (the thyrd faccyon) Реформации. См. Irvin В. Horst, "England," Mennonite Encyclopedia, 2:220. Далее ссылки на Mennonite Encyclopedia как ME.
