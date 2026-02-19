Могут ли анабаптисты что-то сказать современному человеку? Уверенность что могут и привела к тому, что автор попытался написать их историю для людей XX века.

Сегодня как раз подходящий момент для того, чтобы рассказать историю этого малоизвестного движения. Важность нового исследования по анабаптизму будет становиться все очевидней по ходу самого повествования. Одна из причин этого — историческое наследие, которому обязаны многие современные деноминации. Важность исследования анабаптизма связана и с теми проблемами, с которыми сталкивается евангельское христианство в современном мире.

Кем были анабаптисты XVI века? Были ли они еретиками, фанатиками или святыми? Где начало этого движения? Каковы были его отношения с Реформацией? Является ли движение крещенцев определенного рода ответвлением и разновидностью в рамках Реформации? Каковы главные побудительные причины возникновения движения? Что думали анабаптисты о Боге, человеке, церкви, крещении, христианской жизни? Что это были за люди? На эти и другие вопросы можно будет найти ответы на страницах этой книги, в которой делается попытка рассказать историю крещенцев.

Возрождение интереса к анабаптизму было связано с иными причинами... Главным здесь был потрясающий рост так называемых свободных церквей. Этот рост, как и формирование марксистского мировоззрения, стал вызовом для старых как мир представлений о государственной церкви, хотя оба вызова исходили из совершенно разных предпосылок.

Поскольку система государственных церквей была в западном мире поставлена под вопрос коммунизмом, те, кто считал, что эта форма существования церкви сакральная, должны были впервые обратиться к достоинствам идеи свободной церкви.

В США различные деноминации успешно функционировали без государственной поддержки. Напротив, система поддерживаемых государством церквей обнаружила существенные недостатки на континенте, где она появилась. Эти факты привели многих к пониманию, что религиозная монополия при поддержке государства не представляет собой чистое благо.

Критика Сёреном Кьеркегором государственной церкви в Дании не стала той искрой, из которой возгорелось пламя пожара, опасного для «системы» в его время. Однако его мнение подтвердилось тем, что пожар со всей силой разгорелся в настоящее время. За такое положение отвечают, в первую очередь, протестантские теологи-неоортодоксы. Карл Барт и Эмиль Бруннер подлили масла в огонь критического анализа системы государственных церквей. Они во многом повторили аргументы, какие выдвигали анабаптисты XVI века против католиков, лютеран и реформатов. Книга Барта Die Kirchliche Lehre von der Taufe была могучим ударом, нанесенным по застарелым ошибкам в крещении. Оскар Кульман, Томас Торранс и Джон Бейли пытались ответить на это. Тем не менее, серьезная критика практики крещения младенцев и использования многих церковных обрядов средневекового происхождения, имеющих внешний характер, продолжается. Эти споры помогают по-новому осветить данную проблему в историческом исследовании, посвященном движению свободной церкви некогда презираемых анабаптистов.

Уильям Р. Эстеп - История анабаптизма - Радикальная реформация XVI века К.: «Книгоноша», 2017. - 320 с. ISBN 978-617-7248-60-5 THE ANABAPTIST STORY An Introduction to Sixteenth-Century Anabaptism Third Edition, Revised and Enlarged WILLIAM R. ESTEP William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. Уильям Р. Эстеп - История анабаптизма - Радикальная реформация XVI века - Содержание Введение I. Рождение анабаптизма

II. Метеоры в ночи

III. Величайшеесвидетельство

IV. Истина бессмертна

V.От Цолликона до Аугсбурга

VI.О Моравии и общности имущества

VII.Менно Симоне и анабаптизм в Нидерландах

VIII.Анабаптизм и теология Реформации

IX.Крещение и следование за Христом

Х.Церковь и государство

XI. Через моря и сквозь годы Библиография Уильям Р. Эстеп - История анабаптизма - Радикальная реформация XVI века - Введение