Брюн - Чтобы человек стал Богом
Указав на важность, которую мы придаём свидетельству мистиков, мы хотели бы вначале кратко дать несколько указаний на деликатную проблему их интерпретации, особенно в связи с психоанализом.
Брюн Франсуа. Чтобы человек стал Богом
3-е изд., испр. и доп. / пер. с фр. С. А. Гриб. - СПб.: Алетейя, 2013. - 548 с.
ISBN 978-5-91419-648-3
Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом - Содержание
Предисловие автора
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. БЕСКОНЕЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ: БОГ И ЧЕЛОВЕК, НЕВОЗМОЖНЫЙ СОЮЗ
Глава I. Откровение Любви: Троица
- Диалектика Любви
- Решение Любви
- Логика Любви
- Требование Любви
Глава II. Призыв Любви: Творение
- Смысл Творения.
- Тайна времени и пространства
- Тайна Зла: ложные решения при «классической» постановке проблемы
Глава III. Поражение любви: грех
- Постановка вопроса
- Сущность греха
- Первородный грех
- Попытка синтеза воззрений на связь между грехом и несчастьем
- Заключение
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ ЛЮБВИ: БОГ ТВОРИТ ЧЕЛОВЕКА
Глава IV. На пороге тайны Христа
- Современное крушение традиционной веры в Христа.
- Слабости «классической» христологии8
- Последовательное действие
Глава V. Тайна нашего союза со Христом
- Природа воплощения во Христе
- Распространение воплощения во Христе.
- Свидетельство мистиков
Глава VI. Тайна славы Христа
- Постановка вопроса, основанная на «классической» христологии
- Прославление «тела»
- Свидетельство мистиков
- Бог — огонь и свет
- Прославление «души»: Бог, ощущаемый как любовь
- Очерк по богословию славы Христа
Глава VII. Тайна страдания Христа
- Постановка вопроса
- Несостоятельные теории
- Наша отправная точка
- Как Христос мог действительно страдать?
- Богословские размышления
Глава VIII. Тайна нашего спасения
- Общая схема
- Общее подтверждение
- Греческая и восточная святоотеческая традиция
- Свидетельства западных мистиков
- Богословские размышления
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРИУМФ ЛЮБВИ: ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ БОГОМ
Глава IX. Обожение человека
- Традиция вне схоластики
- Схоластика, неосхоластика и прочие неорационализмы
- Источники этого расхождения
- Богословские и практические выводы
- Пути единения с Богом
Заключение
Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом - Введение
Церковь всегда переживала кризис. С самого начала. Весь мир неизменно повторяет это. И в определённом смысле такое утверждение верно. Но так как такое заявление сегодня повторяется так часто ,всё происходит парадоксальным образом как бы для уменьшения тяжести действительного кризиса и для превращения его в обычный, помещая его в длинную последовательность следующих друг за другом кризисов, которые никогда не мешали Церкви жить, жить и развиваться. Но именно здесь, вне всякого сомнения, и есть роковая ошибка.
Не все кризисы имеют одну и ту же степень серьёзности. Кризисы церковной дисциплины угрожали единству Церкви, но не её сущности. Моральные кризисы, так часто происходившие в течение долгой истории, смущали умы людей , но не затрагивали основу веры. Кризисы веры сами по себе, по крайней мере, со времён конца арианства, не затрагивали суть христианства (Троицу и воплощение) или, скорее, оставались достаточно ограниченными и быстро преодолимыми. Наиболее серьёзный кризис веры — кризис протестантизма — не относился, однако, к сущности и захватил лишь некоторые грани христианства, но отнюдь не всё.
Всё, что осталось, объединилось вокруг Рима, чтобы продвинуться в последующие века в новом миссионерском устремлении к покорению мира.Сегодняшний кризис по существу затрагивает всю Церковь.
Официальные высказывания, которые стремятся скорее успокоить верующих, чем проанализировать болезнь, которой они страдают, утверждают, что во всеобъемлющем движении для необходимого приспособления Церкви к современному миру некоторые, захваченные рвением, заходят слишком далеко, переходя через истинную меру, установленную последним собором. Но большая часть верующих и даже некоторые священники хорошо понимают, что речь идёт о гораздо большем.
В течение веков казалось, что Церковь была обращена к Богу по существу для лучшего приведения к Нему всех верующих. Это выражалось даже направлением алтаря, обращенного вместе со священником к Иерусалиму в ожидании возвращения Христа; в использовании архаического языка, который нигде более, кроме Церкви, не звучал, чтобы ничего не изменить в старинных формулах, которые были утверждены Богом при Его обращении к людям; в употреблении «сакральной» музыки, сильно отличной даже в её нотации от всех видов светской музыки Запада; в сохранении сакральных мест — грандиозных строений величественных храмов для прославления Бога; в осуществлении длинных церемоний и достаточно многочисленных священных обрядов, представляемых как совершенно необходимые для обеспечения спасения души.
Откуда следует значимая роль священства, которое для приближения к Богу должно удовлетворять очень строгим требованиям чистоты, поддерживаемым, в частности, целибатом и достаточно долгой ежедневной молитвой.
Есть особые люди, особые места, особое время, чтобы создать в потерянном мире несколько обособленных укреплённых пунктов, посвященных Богу, несколько зон спасения, обособленных от мира.
Испытав очень глубокий шок от последней мировой войны, который произвёл коренной поворот в современной цивилизации, Церковь осознаёт — возможно, особенно во Франции — что эти зоны спасения, не способные более к расширению, замыкаются и превращаются в гетто. В результате этого следует полная перемена ориентации. Это — знаменитая «открытость миру».
С этих пор алтари обращаются вместе со священником к верующим. Литургия, наконец, совершается для людей и именно на их языке в сопровождении мелодий и ритмов, к которым они привыкли во время их труда и отдыха. Церемонии идут навстречу людям, в мастерские, в дома, вплоть до брачного ложа. Однако, вскоре обнаруживается, что лучшей молитвой является собственная жизнь людей и в таком случае, конечно, только миряне могут быть священниками, способными совершить этот ритуал жизни. Прежнее священство очень быстро поняло, что оно должно учиться у тех мирян, которые действительно живут и, следовательно, передают жизнь.
Клир начал растворяться в среде верующих, среда верующих — в массе неверующих, Церковь — в мире, который она должна спасать.
Реакция была настоятельно необходима и уже в значительной степени началась. Но при этом она слишком часто брала курс на простую попытку Реставрации. Конечно, это было не решение. Ясно представляется, что Церковь Запада не способна освятить и обожить мир. Она обнаруживает свою идентичность и обнаруживает Бога, только отделяясь от мира, и открывается миру, только растворяясь в нём. Неспособная привести мир к Богу, она лишь знает, как уклониться от мира или как поклониться ему. Интегризм или прогрессизм — это, в действительности, один и тот же тупик.
Спасибо