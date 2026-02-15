Данная книга посвящена браку и разводу - вопросу, который горячо обсуждают служители, руководители и преподаватели, стремясь найти на него ответы в Писании, и который часто стоит перед всеми нами. Конечно, о браке и разводе написано немало книг, но уверяю вас, что эта книга не похожа на остальные.

Джерри Джонс удачно применяет новый подход, исходя из системы иных понятий. Читатель сразу заметит огромное количество сносок, свидетельствующих о многолетних исследованиях, которые провел автор.

Все описанное в книге уходит корнями в библейское учение. Доктор Джонс обладает обширными знаниями в области еврейского языка Ветхого Завета и греческого языка Нового Завета. Эта книга имеет полное право занять достойное место среди важных научных работ.

Джерри Джонс - Брак, развод и повторный брак - в свете Божьей сущности и разумения Христа

Шлюб, розлучення i повторний шлюб

Д. Джонс [Пер. з англ. К. Стулова, С. Коршенко]

К.: Книгоноша, 2019. - 296 с.

ISBN 978-617-7517-35-0

Джерри Джонс - Брак, развод и повторный брак - в свете Божьей сущности и разумения Христа - Содержание

Посвящение

Особая благодарность

Предисловие

Как появилось это исследование

Часть первая - Павел: секс, безбрачие и брак (толкование 1 Кор. 7) I. Тема седьмой главы: сексуальные отношения II.Ответ Павла на отношение коринфян к сексу: 7:2-7 III.Безбрачным и вдовам: 7:8-9 IV. Состоящим в браке: 7:10-16 V. Изложение главной темы: 7:17-24 VI. Девственникам: 7:25-38 VII. Заключительные слова вдовам: 7:39-40а VIII. Вывод Павла: 7:406 IX. Павел и брак X. 1 Послание коринфянам 7:1-40

Часть вторая - Иисус: брак, развод и повторный брак в Евангелиях I. Тексты еврейской Библии II. Основные определения III. Контекстуальные аспекты стихов о браке и разводе IV. Мк. 10:1-12 VI. Мф. 19:1-12 VII. Лк. 16:18 VIII. Сравнение Мф. 19:1-12 и Мк. 10:1-12 IX. Толкование текстов о браке и разводе X. Связанные тексты XI Заключение

Часть третья - Богословие брака, развода и повторного брака I. Понимание ситуационно-событийного характера Писания II. Современное библейское понимание брака, развода и повторного брака III. Пасторские соображения

Заключение

Библиография

Список сокращений

Таблицы 1. Сравнение отрывков Мф. 19:2-12 и Мк. 10:1-12 2. Крещение Иисуса 3. Отречение Петра 4. Мф. 19:1-12 и Мк. 10:1-12 5. Преображение 6. Сравнение отрывков Мф. 15:19 и Мк. 7:21-22 7. Сравнение списков шести грехов

Приложения А. Соотношение Мф 19:1-9 и Мк. 10:1-12 B. Краткое описание и оценка четырех точек положений относительно развода и повторного брака C. Сравнение рассказов об овцах в Евангелиях Матфея и Луки D. Порядок 2 Кор. E. Расторжение брака в Римско-католической церкви F. Богодухновенность и Евангелия G. Исход 21:7-11 и Новый Завет H. Общение за трапезой I. Указание Павла в 1 Кор. 7:12-16 J. Структуры хиазма К. Рассмотрение Евангелия в контрасте с культурой L. Анализ Мф. 19:1-22:46 М. Альтернативный перевод Мк. 10:11-12 N. Толкование Римлянам 7:1-4 О. Библейский текст и основополагающие принципы для брака и развода Р. Молитвы Иисуса в Мф. 6:9-13 и Лк. 11:2-4 Q. Двоякое использование терминов в библейском тексте R. Иисус в роли раввина S. Вера Павла в конец времен Т. Слово «прелюбодеяние» в латинском и раннеанглийском переводе U. Сравнение текстов об искушении Иисуса у Матфея и Луки V. Употребление терминов «мойхейа» и «порнэйа» W. Греческие слова, обозначающие прелюбодеяние в синоптических Евангелиях X. Толкование 1 Тим. 3:2 Y. Происхождение и значение оговорки в Мф. 5:32а и 19:9

Примечания

Джерри Джонс - Брак, развод и повторный брак в свете Божьей сущности и разумения Христа - Как появилось это исследование

Изучение темы брака, развода и повторного брака возникло по двум основным причинам. Первой причиной стали разведенные люди, с которыми я познакомился в начале своего служения. Они хотели стать христианами, некоторые уже успели жениться или выйти замуж повторно, но теперь были в замешательстве относительно своего семейного положения. Что можно было сказать этим людям? Я решил обратиться за советом к опытным служителям, но никто не знал, что с ними делать. Кто-то посоветовал мне изучать Библию по этой теме вместе с одним или обоими супругами, а дальше пусть сами решают, что им делать. Но это означало, что неверующие способны понять то, что не могут понять руководители церкви.

Второй причиной были семейные конференции, которые мы много лет назад проводили вместе с Линн. И для меня, и для моей жены Линн Томпсон наш брак был вторым. Моя первая жена умерла, а первый брак Линн закончился разводом. Но проблема была не в разводе. Дело в том, что в рамках нашего служения семьям нам приходилось почти каждую неделю общаться с растерянными людьми. К моменту написания этой книги мы провели 450 конференций в 43 штатах и 6 странах. За многие годы служения мы увидели, что все больше людей, руководителей церквей не знают, как решать вопросы брака, развода и повторного брака.

Во многих церквях не представляли, что делать с разведенными. Иногда состоявших во втором (или даже третьем) браке просили оставить своих супругов или уйти из церкви. В некоторых случаях им разрешали посещать церковь, но часто ограничивали в возможностях служения и не назначали на руководящие роли. Я даже слышал о библейском и небиблейском разводе - понятиях, которых нет в Библии. Другие считали, что развод возможен только в глазах человека, но не в глазах Бога, потому что разведенные навсегда состояли в браке друг с другом. Убеждение в том, что из-за единичного проступка неверный супруг или супруга больше никогда не могли вступить в брак, только усугубило мое беспокойство.

В книге Деяний говорится об обращении людей в христианство, но нет ни слова об их семейном положении. Даже тех, кто совершил в жизни массу серьезных ошибок, не просили развестись и не запрещали им вступать в брак ни до, ни после обращения. Последней каплей для меня стало восторженное признание одного человека, что наконец-то его вторая половина попалась на измене. И теперь у него есть отличная возможность развестись и обрести счастье в другом браке.