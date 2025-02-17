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Ганс Кюнг — один из известнейших западных теологов XX века, руководитель Института экуменических исследований Тюбингенского университета. Поставив перед собой задачу создания общехристианской концепции, он последовательно разрабатывает ее на протяжении всей своей деятельности. В результате Кюнг вступил в конфронтацию с Ватиканом: в 1979 году Конгрегация по делам веры официально заявила, что он не может считаться католическим теологом.

Настоящая книга — первый опубликованный в России труд этого неоднозначного мыслителя. Здесь Кюнг предпринял попытку свести всю историю развития христианской теологии (и католической, и протестантской, и православной) в единую схему и использовал для этого парадигмальный подход. Несмотря на всю серьезность рассматриваемых проблем, во многом благодаря легкости стиля в сочетании с поразительной эрудицией автора, книга будет интересна широким кругам читателей.

Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители

Пер. с нем. О. Ю. Бойцовой

СПб.: Алетейя, 2000. — 442 с. ISBN 5-89329-229-4

Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители - Содержание

ОПАЛЬНЫЙ КАТОЛИК, ИЩУЩИЙ ЕДИНСТВА (О. Бойцова)

АПОСТОЛ ПАВЕЛ - ПРЕВРАЩЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В МИРОВУЮ РЕЛИГИЮ Хронологическая таблица 1. Человек, о котором больше всего спорят христиане и иудеи

2. Перелом в жизни — смена эпох

3. Не принимая во внимание Иисуса?

4. Что общего у Павла и Иисуса?

5. Одно и то же дело

6. Выступал ли Павел против иудейского закона?

7. Тора остается в силе

8. Самый знаменитый спор в древней церкви

9. Обусловленное временем

10. Выводы для отдельного человека, для народа, для общины ОРИГЕН - ВЕЛИКИЙ СИНТЕЗ АНТИЧНОГО И ХРИСТИАНСКОГОДУХА Хронологическая таблица 1. Новый вызов

2. Несостоявшийся мученик

3. Первая модель научной теологии

4. Примирение христианства и эллинизма: видение целого

5. Как Ориген читал Писание

6. Христианский универсализм

7. Новые гонения и победа христианства

8. Раскрытие сути Евангелия или отпадение от него?

9. Неоднозначное смещение центра

10. Борьба за ортодоксию

11. Христианская самокритика в свете будущего БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН - РОДОНАЧАЛЬНИК ВСЕЙ ЗАПАДНОЙ ЛАТИНСКОЙ ТЕОЛОГИИ Хронологическая таблица 1. Творец новой парадигмы

2. Ориген и Августин: общее и различное

3. Жизнь, ввергнутая в кризис

4. Поворот к христианству

5. Истинная церковь: спор с Донатом и его последствия

6. Оправдание применения насилия в делах религии

7. Благодать: спор с Пелагием и его последствия

8. Теология первородного греха и предопределения

9. Критические вопросы к Августину

10. Великая угроза империи

11. В чем смысл истории ФОМА АКВИНСКИЙ - УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА И ПАПИСТСКАЯ ПРИДВОРНАЯ ТЕОЛОГИЯ Хронологическая таблица 1. Изменение жизненного мира и формы жизни

2. Опасный Аристотель

3. Теология как рациональная университетская наука

4. Осознание силы разума

5. Две «Суммы» — один принцип построения

6. Новая теология, первоначально воспринятая в штыки

7. Неоднозначная зависимость от Августина

8. Античная картина мира и Фома

9. Придворная теология. Оправдание папизма

10. Диалог с исламом и иудаизмом?

11. Таинственное прекращение работы над «Суммой теологии» МАРТИН ЛЮТЕР - ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ КАК КЛАССИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СМЕНЫ ПАРАДИГМ Хронологическая таблица 1. Причины лютеровской Реформации

2. Основной вопрос: как оправдаться перед Богом?

3. Католический Лютер

4. Искра Реформации

5. Реформаторская программа

6. Главный побудительный мотив Реформации

7. Реформаторская парадигма

8. Критерий теологии

9. В чем следует признать правоту Лютера

10.Неоднозначные результаты лютеровской Реформации

11. Раскол Реформации

12. Свобода церкви? ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР - ТЕОЛОГИЯ В СУМЕРКАХ МОДЕРНА Хронологическая таблица 1. По ту сторону пиетизма и рационализма

2. Человек модерна

3. Во что верили в новые времена

4. Совместимы ли верность духу времени и религиозность?

5. Что такое религия?

6. Значение «позитивных религий»

7. Сущность христианства

8. Учение о вере в парадигме модерна

9. Христос — истинный человек

10. Христос — также и истинный Бог?

11. Контрвопросы

12. И все же: создатель теологической парадигмы модерна КАРЛ БАРТ - ТЕОЛОГИЯ НА ПУТИ К ПОСТМОДЕРНУ Хронологическая таблица 1. Воинственный протестант во Всемирном Совете Церквей

2. Критика римского католицизма

3. Католические попытки понять Барта

4. Экуменическое согласие

5. II Ватиканский собор

6. Почему парадигма модерна заслуживает критики?

7. Вдохновитель теологической парадигмы постмодерна

8. Незавершенность парадигмы постмодерна

9. Вызов «естественной теологии» по-прежнему актуален

10. Вызов Рудольфа Бультмана по-прежнему актуален

11. Благожелательно-критический пересмотр бартианства в свете постмодерна ЭПИЛОГ - КОНТУРЫ ТЕОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДУХУ ВРЕМЕНИ ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КЮНГ. ТЕОЛОГИЯ НА ПУТИ К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ Прощание с неосхоластикой

Средневековая контрреформаторская неосхоластическая парадигма

Спекулятивные пути разрешения кризиса?

Теология кризиса

Реформаторско-протестантская парадигма

Историко-критическая экзегетика как предпосылка историко-критической догматики

Христианская весть как основополагающая норма теологии

Современный мир познания как горизонт теологии

Просветительская парадигма модерна

Основополагающее доверие и основополагающее недоверие

Этика и стиль критической экуменической теологии

Смена парадигм в истории теологии и церкви (попытка периодизации) ЛИТЕРАТУРА Апостол Павел

Ориген

Блаженный Августин ,

Фома Аквинский

Мартин Лютер

Фридрих Шлейермахер

Карл Барт ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ НЕБОЛЬШОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ

Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители - Предисловие

Если христианство желает соответствовать новой эпохе, то оно должно, следуя контурам, намеченным Карлом Бартом, выработать новую, экуменическую теологическую парадигму, ориентированную на единство христианских церквей и мир между религиями. Свое видение этой проблемы Кюнг изложил в статье «Теология на пути к новой парадигме». Она помещена в приложении к настоящей книге, поэтому здесь нет смысла разбирать предлагаемые автором решения — читатель имеет возможность составить о них собственное мнение.



Дополнится ли список великих теологов именем Ганса Кюнга как мыслителя, разработавшего парадигму постмодерна? Будущее покажет. Кюнг полон сил и продолжает работать, выпуская одну книгу за другой. Из наиболее известных — «Вечная жизнь?» (1982), «Христианство и мировые религии. Предисловие к диалогу с исламом, индуизмом и буддизмом» (1985), «Искусство и смысл жизни» (1980), «Credo. Апостольское исповедание веры» (1992), «Манифест всемирногоэтоса. Декларация парламента мировых религий» (1993), «Христиансгво и ислам» (1995).



Теперь он занят проблемой вычленения того общего, что присуще всем религиям мира, и определением принципов конструктивного диалога между христианеми и нехристианами. Может быть, эта работа завершится созданием новой схемы, в которой будет представлен единый процесс эволюции мировых религий. Возможно, Кюнг назовет новые имена — имена величайших представителей религиозной мысли человечества в целом. Так или иначе, книг профессора Тюбингенского университета с нетерпением ждут его друзья и враги в самых разных странах. Будем надеяться на то, что его труды окажутся доступными и российским читателям.