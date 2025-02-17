Кюнг - Великие христианские мыслители
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Ганс Кюнг — один из известнейших западных теологов XX века, руководитель Института экуменических исследований Тюбингенского университета. Поставив перед собой задачу создания общехристианской концепции, он последовательно разрабатывает ее на протяжении всей своей деятельности. В результате Кюнг вступил в конфронтацию с Ватиканом: в 1979 году Конгрегация по делам веры официально заявила, что он не может считаться католическим теологом.
Настоящая книга — первый опубликованный в России труд этого неоднозначного мыслителя. Здесь Кюнг предпринял попытку свести всю историю развития христианской теологии (и католической, и протестантской, и православной) в единую схему и использовал для этого парадигмальный подход. Несмотря на всю серьезность рассматриваемых проблем, во многом благодаря легкости стиля в сочетании с поразительной эрудицией автора, книга будет интересна широким кругам читателей.
Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители
Пер. с нем. О. Ю. Бойцовой
СПб.: Алетейя, 2000. — 442 с.
ISBN 5-89329-229-4
Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители - Содержание
ОПАЛЬНЫЙ КАТОЛИК, ИЩУЩИЙ ЕДИНСТВА (О. Бойцова)
НЕБОЛЬШОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ
АПОСТОЛ ПАВЕЛ - ПРЕВРАЩЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В МИРОВУЮ РЕЛИГИЮ
Хронологическая таблица
- 1. Человек, о котором больше всего спорят христиане и иудеи
- 2. Перелом в жизни — смена эпох
- 3. Не принимая во внимание Иисуса?
- 4. Что общего у Павла и Иисуса?
- 5. Одно и то же дело
- 6. Выступал ли Павел против иудейского закона?
- 7. Тора остается в силе
- 8. Самый знаменитый спор в древней церкви
- 9. Обусловленное временем
- 10. Выводы для отдельного человека, для народа, для общины
ОРИГЕН - ВЕЛИКИЙ СИНТЕЗ АНТИЧНОГО И ХРИСТИАНСКОГОДУХА
Хронологическая таблица
- 1. Новый вызов
- 2. Несостоявшийся мученик
- 3. Первая модель научной теологии
- 4. Примирение христианства и эллинизма: видение целого
- 5. Как Ориген читал Писание
- 6. Христианский универсализм
- 7. Новые гонения и победа христианства
- 8. Раскрытие сути Евангелия или отпадение от него?
- 9. Неоднозначное смещение центра
- 10. Борьба за ортодоксию
- 11. Христианская самокритика в свете будущего
БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН - РОДОНАЧАЛЬНИК ВСЕЙ ЗАПАДНОЙ ЛАТИНСКОЙ ТЕОЛОГИИ
Хронологическая таблица
- 1. Творец новой парадигмы
- 2. Ориген и Августин: общее и различное
- 3. Жизнь, ввергнутая в кризис
- 4. Поворот к христианству
- 5. Истинная церковь: спор с Донатом и его последствия
- 6. Оправдание применения насилия в делах религии
- 7. Благодать: спор с Пелагием и его последствия
- 8. Теология первородного греха и предопределения
- 9. Критические вопросы к Августину
- 10. Великая угроза империи
- 11. В чем смысл истории
ФОМА АКВИНСКИЙ - УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА И ПАПИСТСКАЯ ПРИДВОРНАЯ ТЕОЛОГИЯ
Хронологическая таблица
- 1. Изменение жизненного мира и формы жизни
- 2. Опасный Аристотель
- 3. Теология как рациональная университетская наука
- 4. Осознание силы разума
- 5. Две «Суммы» — один принцип построения
- 6. Новая теология, первоначально воспринятая в штыки
- 7. Неоднозначная зависимость от Августина
- 8. Античная картина мира и Фома
- 9. Придворная теология. Оправдание папизма
- 10. Диалог с исламом и иудаизмом?
- 11. Таинственное прекращение работы над «Суммой теологии»
МАРТИН ЛЮТЕР - ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ КАК КЛАССИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СМЕНЫ ПАРАДИГМ
Хронологическая таблица
- 1. Причины лютеровской Реформации
- 2. Основной вопрос: как оправдаться перед Богом?
- 3. Католический Лютер
- 4. Искра Реформации
- 5. Реформаторская программа
- 6. Главный побудительный мотив Реформации
- 7. Реформаторская парадигма
- 8. Критерий теологии
- 9. В чем следует признать правоту Лютера
- 10.Неоднозначные результаты лютеровской Реформации
- 11. Раскол Реформации
- 12. Свобода церкви?
ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР - ТЕОЛОГИЯ В СУМЕРКАХ МОДЕРНА
Хронологическая таблица
- 1. По ту сторону пиетизма и рационализма
- 2. Человек модерна
- 3. Во что верили в новые времена
- 4. Совместимы ли верность духу времени и религиозность?
- 5. Что такое религия?
- 6. Значение «позитивных религий»
- 7. Сущность христианства
- 8. Учение о вере в парадигме модерна
- 9. Христос — истинный человек
- 10. Христос — также и истинный Бог?
- 11. Контрвопросы
- 12. И все же: создатель теологической парадигмы модерна
КАРЛ БАРТ - ТЕОЛОГИЯ НА ПУТИ К ПОСТМОДЕРНУ
Хронологическая таблица
- 1. Воинственный протестант во Всемирном Совете Церквей
- 2. Критика римского католицизма
- 3. Католические попытки понять Барта
- 4. Экуменическое согласие
- 5. II Ватиканский собор
- 6. Почему парадигма модерна заслуживает критики?
- 7. Вдохновитель теологической парадигмы постмодерна
- 8. Незавершенность парадигмы постмодерна
- 9. Вызов «естественной теологии» по-прежнему актуален
- 10. Вызов Рудольфа Бультмана по-прежнему актуален
- 11. Благожелательно-критический пересмотр бартианства в свете постмодерна
ЭПИЛОГ - КОНТУРЫ ТЕОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДУХУ ВРЕМЕНИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Г. КЮНГ. ТЕОЛОГИЯ НА ПУТИ К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ
- Прощание с неосхоластикой
- Средневековая контрреформаторская неосхоластическая парадигма
- Спекулятивные пути разрешения кризиса?
- Теология кризиса
- Реформаторско-протестантская парадигма
- Историко-критическая экзегетика как предпосылка историко-критической догматики
- Христианская весть как основополагающая норма теологии
- Современный мир познания как горизонт теологии
- Просветительская парадигма модерна
- Основополагающее доверие и основополагающее недоверие
- Этика и стиль критической экуменической теологии
- Смена парадигм в истории теологии и церкви (попытка периодизации)
ЛИТЕРАТУРА
- Апостол Павел
- Ориген
- Блаженный Августин ,
- Фома Аквинский
- Мартин Лютер
- Фридрих Шлейермахер
- Карл Барт
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители - Предисловие
Если христианство желает соответствовать новой эпохе, то оно должно, следуя контурам, намеченным Карлом Бартом, выработать новую, экуменическую теологическую парадигму, ориентированную на единство христианских церквей и мир между религиями. Свое видение этой проблемы Кюнг изложил в статье «Теология на пути к новой парадигме». Она помещена в приложении к настоящей книге, поэтому здесь нет смысла разбирать предлагаемые автором решения — читатель имеет возможность составить о них собственное мнение.
Дополнится ли список великих теологов именем Ганса Кюнга как мыслителя, разработавшего парадигму постмодерна? Будущее покажет. Кюнг полон сил и продолжает работать, выпуская одну книгу за другой. Из наиболее известных — «Вечная жизнь?» (1982), «Христианство и мировые религии. Предисловие к диалогу с исламом, индуизмом и буддизмом» (1985), «Искусство и смысл жизни» (1980), «Credo. Апостольское исповедание веры» (1992), «Манифест всемирногоэтоса. Декларация парламента мировых религий» (1993), «Христиансгво и ислам» (1995).
Теперь он занят проблемой вычленения того общего, что присуще всем религиям мира, и определением принципов конструктивного диалога между христианеми и нехристианами. Может быть, эта работа завершится созданием новой схемы, в которой будет представлен единый процесс эволюции мировых религий. Возможно, Кюнг назовет новые имена — имена величайших представителей религиозной мысли человечества в целом. Так или иначе, книг профессора Тюбингенского университета с нетерпением ждут его друзья и враги в самых разных странах. Будем надеяться на то, что его труды окажутся доступными и российским читателям.
Дополнится ли список великих теологов именем Ганса Кюнга как мыслителя, разработавшего парадигму постмодерна? Будущее покажет. Кюнг полон сил и продолжает работать, выпуская одну книгу за другой. Из наиболее известных — «Вечная жизнь?» (1982), «Христианство и мировые религии. Предисловие к диалогу с исламом, индуизмом и буддизмом» (1985), «Искусство и смысл жизни» (1980), «Credo. Апостольское исповедание веры» (1992), «Манифест всемирногоэтоса. Декларация парламента мировых религий» (1993), «Христиансгво и ислам» (1995).
Теперь он занят проблемой вычленения того общего, что присуще всем религиям мира, и определением принципов конструктивного диалога между христианеми и нехристианами. Может быть, эта работа завершится созданием новой схемы, в которой будет представлен единый процесс эволюции мировых религий. Возможно, Кюнг назовет новые имена — имена величайших представителей религиозной мысли человечества в целом. Так или иначе, книг профессора Тюбингенского университета с нетерпением ждут его друзья и враги в самых разных странах. Будем надеяться на то, что его труды окажутся доступными и российским читателям.
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