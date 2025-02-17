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Кюнг - Великие христианские мыслители

Великие христианские мыслители - Ганс Кюнг
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Ethics
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Ганс Кюнг — один из известнейших западных теологов XX века, руководитель Института экуменических исследований Тюбингенского университета. Поставив перед собой задачу создания общехристианской концепции, он последовательно разрабатывает ее на протяжении всей своей деятельности. В результате Кюнг вступил в конфронтацию с Ватиканом: в 1979 году Конгрегация по делам веры официально заявила, что он не может считаться католическим теологом.
Настоящая книга — первый опубликованный в России труд этого неоднозначного мыслителя. Здесь Кюнг предпринял попытку свести всю историю развития христианской теологии (и католической, и протестантской, и православной) в единую схему и использовал для этого парадигмальный подход. Несмотря на всю серьезность рассматриваемых проблем, во многом благодаря легкости стиля в сочетании с поразительной эрудицией автора, книга будет интересна широким кругам читателей.

Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители

Пер. с нем. О. Ю. Бойцовой
СПб.: Алетейя, 2000. — 442 с.
ISBN 5-89329-229-4

Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители - Содержание

ОПАЛЬНЫЙ КАТОЛИК, ИЩУЩИЙ ЕДИНСТВА (О. Бойцова)
НЕБОЛЬШОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ

АПОСТОЛ ПАВЕЛ - ПРЕВРАЩЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В МИРОВУЮ РЕЛИГИЮ

Хронологическая таблица
  • 1. Человек, о котором больше всего спорят христиане и иудеи
  • 2. Перелом в жизни — смена эпох
  • 3. Не принимая во внимание Иисуса?
  • 4. Что общего у Павла и Иисуса?
  • 5. Одно и то же дело
  • 6. Выступал ли Павел против иудейского закона?
  • 7. Тора остается в силе
  • 8. Самый знаменитый спор в древней церкви
  • 9. Обусловленное временем
  • 10. Выводы для отдельного человека, для народа, для общины

ОРИГЕН - ВЕЛИКИЙ СИНТЕЗ АНТИЧНОГО И ХРИСТИАНСКОГОДУХА

Хронологическая таблица
  • 1. Новый вызов
  • 2. Несостоявшийся мученик
  • 3. Первая модель научной теологии
  • 4. Примирение христианства и эллинизма: видение целого
  • 5. Как Ориген читал Писание
  • 6. Христианский универсализм
  • 7. Новые гонения и победа христианства
  • 8. Раскрытие сути Евангелия или отпадение от него?
  • 9. Неоднозначное смещение центра
  • 10. Борьба за ортодоксию
  • 11. Христианская самокритика в свете будущего

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН - РОДОНАЧАЛЬНИК ВСЕЙ ЗАПАДНОЙ ЛАТИНСКОЙ ТЕОЛОГИИ

Хронологическая таблица
  • 1. Творец новой парадигмы
  • 2. Ориген и Августин: общее и различное
  • 3. Жизнь, ввергнутая в кризис
  • 4. Поворот к христианству
  • 5. Истинная церковь: спор с Донатом и его последствия
  • 6. Оправдание применения насилия в делах религии
  • 7. Благодать: спор с Пелагием и его последствия
  • 8. Теология первородного греха и предопределения
  • 9. Критические вопросы к Августину
  • 10. Великая угроза империи
  • 11. В чем смысл истории

ФОМА АКВИНСКИЙ - УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА И ПАПИСТСКАЯ ПРИДВОРНАЯ ТЕОЛОГИЯ

Хронологическая таблица
  • 1. Изменение жизненного мира и формы жизни
  • 2. Опасный Аристотель
  • 3. Теология как рациональная университетская наука
  • 4. Осознание силы разума
  • 5. Две «Суммы» — один принцип построения
  • 6. Новая теология, первоначально воспринятая в штыки
  • 7. Неоднозначная зависимость от Августина
  • 8. Античная картина мира и Фома
  • 9. Придворная теология. Оправдание папизма
  • 10. Диалог с исламом и иудаизмом?
  • 11. Таинственное прекращение работы над «Суммой теологии»

МАРТИН ЛЮТЕР - ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ КАК КЛАССИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СМЕНЫ ПАРАДИГМ

Хронологическая таблица
  • 1. Причины лютеровской Реформации
  • 2. Основной вопрос: как оправдаться перед Богом?
  • 3. Католический Лютер
  • 4. Искра Реформации
  • 5. Реформаторская программа
  • 6. Главный побудительный мотив Реформации
  • 7. Реформаторская парадигма
  • 8. Критерий теологии
  • 9. В чем следует признать правоту Лютера
  • 10.Неоднозначные результаты лютеровской Реформации
  • 11. Раскол Реформации
  • 12. Свобода церкви?

ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР - ТЕОЛОГИЯ В СУМЕРКАХ МОДЕРНА

Хронологическая таблица
  • 1. По ту сторону пиетизма и рационализма
  • 2. Человек модерна
  • 3. Во что верили в новые времена
  • 4. Совместимы ли верность духу времени и религиозность?
  • 5. Что такое религия?
  • 6. Значение «позитивных религий»
  • 7. Сущность христианства
  • 8. Учение о вере в парадигме модерна
  • 9. Христос — истинный человек
  • 10. Христос — также и истинный Бог?
  • 11. Контрвопросы
  • 12. И все же: создатель теологической парадигмы модерна

КАРЛ БАРТ - ТЕОЛОГИЯ НА ПУТИ К ПОСТМОДЕРНУ

Хронологическая таблица
  • 1. Воинственный протестант во Всемирном Совете Церквей
  • 2. Критика римского католицизма
  • 3. Католические попытки понять Барта
  • 4. Экуменическое согласие
  • 5. II Ватиканский собор
  • 6. Почему парадигма модерна заслуживает критики?
  • 7. Вдохновитель теологической парадигмы постмодерна
  • 8. Незавершенность парадигмы постмодерна
  • 9. Вызов «естественной теологии» по-прежнему актуален
  • 10. Вызов Рудольфа Бультмана по-прежнему актуален
  • 11. Благожелательно-критический пересмотр бартианства в свете постмодерна
ЭПИЛОГ - КОНТУРЫ ТЕОЛОГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДУХУ ВРЕМЕНИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Г. КЮНГ. ТЕОЛОГИЯ НА ПУТИ К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ

  • Прощание с неосхоластикой
  • Средневековая контрреформаторская неосхоластическая парадигма
  • Спекулятивные пути разрешения кризиса?
  • Теология кризиса
  • Реформаторско-протестантская парадигма
  • Историко-критическая экзегетика как предпосылка историко-критической догматики
  • Христианская весть как основополагающая норма теологии
  • Современный мир познания как горизонт теологии
  • Просветительская парадигма модерна
  • Основополагающее доверие и основополагающее недоверие
  • Этика и стиль критической экуменической теологии
  • Смена парадигм в истории теологии и церкви (попытка периодизации)

ЛИТЕРАТУРА

  • Апостол Павел
  • Ориген
  • Блаженный Августин ,
  • Фома Аквинский
  • Мартин Лютер
  • Фридрих Шлейермахер
  • Карл Барт
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители - Предисловие

Если христианство желает соответствовать новой эпохе, то оно должно, следуя контурам, намеченным Карлом Бартом, выработать новую, экуменическую теологическую парадигму, ориентированную на единство христианских церквей и мир между религиями. Свое видение этой проблемы Кюнг изложил в статье «Теология на пути к новой парадигме». Она помещена в приложении к настоящей книге, поэтому здесь нет смысла разбирать предлагаемые автором решения — читатель имеет возможность составить о них собственное мнение.

Дополнится ли список великих теологов именем Ганса Кюнга как мыслителя, разработавшего парадигму постмодерна? Будущее покажет. Кюнг полон сил и продолжает работать, выпуская одну книгу за другой. Из наиболее известных — «Вечная жизнь?» (1982), «Христианство и мировые религии. Предисловие к диалогу с исламом, индуизмом и буддизмом» (1985), «Искусство и смысл жизни» (1980), «Credo. Апостольское исповедание веры» (1992), «Манифест всемирногоэтоса. Декларация парламента мировых религий» (1993), «Христиансгво и ислам» (1995).

Теперь он занят проблемой вычленения того общего, что присуще всем религиям мира, и определением принципов конструктивного диалога между христианеми и нехристианами. Может быть, эта работа завершится созданием новой схемы, в которой будет представлен единый процесс эволюции мировых религий. Возможно, Кюнг назовет новые имена — имена величайших представителей религиозной мысли человечества в целом. Так или иначе, книг профессора Тюбингенского университета с нетерпением ждут его друзья и враги в самых разных странах. Будем надеяться на то, что его труды окажутся доступными и российским читателям.
Views 3 387
Rating 4.9 / 5
Added 17.02.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (15)

Comments (1 comment)

A
Avel 6 months ago
Большое спасибо!

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