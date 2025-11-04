Для публикации в «Сретенском сборнике» научные статьи представляются преподавателями и администрацией СДС по широкой тематике образовательной деятельности СДС как высшей православной духовной школы.

Для публикации в «Сретенском сборнике» научные статьи представляются преподавателями и администрацией СДС по широкой тематике образовательной деятельности СДС как высшей православной духовной школы.

Сретенский сборник - Выпуск 1-5 - Научные труды преподавателей Сретенской духовной семинарии Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2010 г. - 2014 г.

По благословению главного редактора «Сретенского сборника», ректора СДС и Председателя Ученого Совета СДС в сборнике могут публиковаться новые статьи, подготовленные преподавателями в соавторстве с учеными, не входящими в профессорско-преподавательскую корпорацию СДС, а также труды бывших преподавателей СДС, труды по истории Московского ставропигиального Сретенского монастыря, труды ученых, оказавших значительное содействие Сретенскому монастырю и СДС, статьи, подготовленные по специальной персональной рекомендации Ученого Совета СДС выпускниками СДС, представившими к защите лучшие выпускные квалификационные работы. Соавторы работ и авторы, не являющиеся преподавателями СДС, должны подать прошение Ректору СДС о разрешении участия в публикации, с указанием кратких сведений о себе.

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 1

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2010 г. - 528 с.

ISBN 978-5-7533-0438-4

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 1 - Содержание

1. Богословие

Протоиерей Иоаннис С. Романидис О соглашении между православными и Ватиканом, Перевод и комментарии профессора протоиерея Максима Козлова

Профессор А. И. Сидоров. Святой Ириней Лионский. Его жизнь, творения и богословие

Доцент священник Вадим Леонов. Взаимосвязь понятий «личность» и «образ Божий» в православном богословии

Священник Александр Задорнов. Имяславие и догмат искупления в интерпретации проф. С. В. Троицкого

Иеромонах Ириней (Пиковский). Ветхозаветные образы в событии Преображения Господня (по евангелисту Матфею)

2. Церковное право

Профессор протоиерей Владислав Цыпин. Значение 123-й новеллы св. императора Юстиниана для церковного права

3. История

Доцент Н. Н. Трухина. Императорский культ в поздней Римской империи

Протоиерей Николай Скурат. Московский храм святого пророка Божия Илии, что слывет Обыденным, в начале XVIII века

Иеромонах Иоанн (Лудищев). История Сретенского монастыря в период от учреждения Святейшего Синода до 1757 года

Т. А. Шутова. заведующая Кафедрой древних и новых языков. Священник Александр Ельчанинов:Тифлисский период биографии

Д. В. Сафонов. Из истории Русской Духовной Миссии на Святой Земле в 1917–1957 гг.

4. Словесность

Профессор А. Н. Ужанков. О времени написания и месте прочтения «Слова о Законе и Благодати»Илариона Киевского

Профессор Л. И. Маршева. «Православный социолект»: мифы и реальность

Доцент Н. К. Малинаускене. Исторический аспект в начальном курсе древнегреческого языка для высших духовных учебных заведений

Е. Е. Серегина. Композиция, стиль и язык первых печатных изданий русского Пролога

Г. И. Трубицына. Размышление над церковнославянским языком (к проблеме понимания)

М. А. Скобелев. Мотивы книги Екклесиаст в русской лирике начала ХХ века

5. Церковное искусство

Доцент О. В. Стародубцев. заведующий кафедрой Церковной истории. Видимые образы невидимого мира

6. Миссиология, педагогика и психология

Иеромонах Никодим (Шматько). Методика и особенности преподавания «Основ Православия» в условиях внутренней миссии

И. Н. Мошкова. Духовно-нравственная и психолого-педагогическая поддержка современной семьи — новый вид социального и миссионерского служения Церкви

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 1 - Доцент священник Вадим Леонов. Взаимосвязь понятий «личность» и «образ Божий» в православном богословии

В работе рассматривается один из важнейших вопросов христианской антропологии — учение об образе Божием. Эта тема представляет особый интерес в связи с широко употребляемым понятием человеческой личности. Автор проясняет богословский смысл этих понятий и описывает их взаимосвязь. Данная работа адресована всем читателям, интересующимся православным богословием, антропологией и может представлять интерес для психологов, педагогов, философов и всех интересующихся учением Церкви

Диалог между богословием и наукой — это весьма перспективное направление, важное для обеих сторон. Наука на пути осмысления религиозного опыта может открыть для себя реальности иного плана бытия и обогатиться не только в содержательном плане, но и в методологическом. Ибо очевидно, что тех средств, которыми она обладает, катастрофически не хватает для раскрытия загадок человеческой жизни.

Для Церкви же очень важно найти новые формы общения в нецерковной среде и помочь современным людям приобщиться к Божественному Откровению, которое даровано всему миру, чтобы оплодотворить и преобразить человека и все богоугодные сферы его жизни. Церковь никогда не останавливалась на этом пути, не скрывала что-то у себя в тайне только для посвященных, но готова поделиться своим сокровищем с каждым, кто желает его принять и воспользоваться.

Однако современные ученые порой с большей готовностью склонны заимствовать духовно негативный опыт из оккультных сфер и не торопятся познакомиться с духовным наследием Церкви. Например, современная психология уже давно активно не только исследует, но и применяет различные практики воздействия на человека, имеющие оккультные, магические корни. Суггестивное воздействие на человека стало обыденным делом для современного психотерапевта. На этой основе разработана масса методик психического влияния. Церковь относится к этому отрицательно, поскольку степень деформирования личности в этом случае оказывается значительно больше, чем наблюдаемая реакция, а возможное повреждение человека выходит за рамки его земного существования и не может контролироваться психотерапевтом. Однако если все же интегрирование отрицательного религиозного опыта в психологию происходит, то почему не видно заметных успехов в восприятии христианского духовного наследия? Существуют ли для этого какие-то преграды?

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 2

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2010 г. - 728 с.

ISBN 978-5-7533-0612-8

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 2 - Содержание

1. Богословие

Жила Стефан, протоиерей Экзегетический анализ посланий святого апостола Павла к Фессалоникийцам

Святитель Феолипт Филадельфийский Монашеские установления. (Главы I и II) //Редакция перевода и комментарий профессора А.И.Сидорова

«Богословские главы» (LOCI COMMUNES), приписываемые преподобному Максиму Исповеднику /Перевод П.К.Доброцветова

Козлов Максим, протоиерей, профессор Браки с инославными: пастырский аспект

Леонов Вадим, протоиерей, доцент Свобода человека: опыт богословского осмысления

2. Церковное право

Задорнов Александр, протоиерей, заведующий Кафедрой общих гуманитарных дисциплин Имущественные права православного епископата

3. История и философия

Василик Владимир, диакон Отражение стихийных бедствий в кондаках святого Романа Сладкопевца

Стародубцев О.В., доцент, заведующий кафедрой Церковной истории Отношения Карла Великого и римских пап

Цыпин Владислав, профессор, протоиерей, заведующий Кафедрой церковно-практических дисциплин К вопросу о дате рождения преподобного Сергия Радонежского

Иоанн (Лудищев), иеромонах, проректор СДС Материалы к изучению истории Сретенского монастыря

Осипова А.И. Московский Сретенский монастырь в период настоятельства архимандрита Димитрия (Ключарева): 1891–1904 гг.

Шутова Т.А., заведующая Кафедрой древних и новых языков Александр Ельчанинов: университетские годы

Скурат Николай, протоиерей, заведующий Кафедрой богословских дисциплин К истории особо чтимых в Москве икон Божией Матери, именуемых «Нечаянная радость», и московских местностей сугубого почитания этих святынь после октября 1917 года

Скурат Николай, протоиерей, секретарь Ученого совета СДС Уничтоженная часовня Можайского Лужецкого Ферапонтова монастыря Московской епархии, находившаяся у Серпуховских ворот Москвы и именовавшаяся «Нечаянная Радость» по чтимой иконе Божией Матери, в ней пребывавшей

Сафонов Д.В. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме в 1921–1923 гг. (по новым документам из архива Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле (США))

Светозарский А.К., профессор Возвращение Московской духовной академии в стены Троице Сергиевой Лавры в 1948 году

Малинаускене Н.К., доцент А.Ф.Лосев: личность и наследие

Малинаускене Н.К., доцент Сократовские традиции в наследии А.Ф.Лосева

4. Словесность

Маршева Л.И., профессор Понятие гимнографического нарратива в свете идей А.В.Попова Серегина Е.Е. Лексическая и грамматическая вариативность в летописных сообщениях XI–XIV веков

5. Педагогика и психология

Дементьев Д.В. Воцерковленность супружеских пар и удовлетворенность браком

Дементьев Д.В. Модификация методики изучения представления о любви (на примере православных воцерковленных людей)

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 2 - Леонов Вадим, протоиерей, доцент Свобода человека: опыт богословского осмысления

В статье рассматривается в различных аспектах одна из важнейших антропологических категорий — «свобода». Автор компактно формулирует важнейшие богословские идеи, содержащиеся в понятии «свобода», представленные в святоотеческом наследии, показывая их взаимосвязь. Статья может быть интересна всем, кто интересуется богословием, антропологией, философией, психологией и подобной тематикой.

Человек — свободное существо. В этом общеизвестном утверждении присутствует таинственная парадоксальность, послужившая основанием для бесчисленных недоумений, рассуждений и стремлений в человеческой истории. Каждый человек осознает себя свободным существом изначально, бездоказательно, согласно внутреннему ведению своего человеческого достоинства. Но при этом, будучи изначально свободным и осознавая себя таковым, человек понимает, что он также и несвободное существо. Он привязан к земле, нуждается в пище, воздухе, сне, общении, он зависит от внешних впечатлений и обстоятельств, ему нужен Бог…Человеческая свобода антиномична и люди с древних времен ищут разгадку тайны свободы. В Божественном Откровении она приоткрыта, и мы постараемся мысленно соприкоснуться с ней.

Истина о свободе человека в Священном Писании засвидетельствована сразу после создания мужчины и женщины: Бог дает им заповеди, указывает на их предназаначение и звучит Божественный призыв к осуществлению (Быт 1:26–29). Если бы человек не был свободным существом, то все эти Божьи слова были бы лишены смысла. И далее, во всей человеческой истории Бог, вступая в общение с человеком, открывает Свою волю, призывает осуществить ее, говорит о последствиях, которые могут возникнуть, если люди пренебрегут Его словом, и предлагает им самоопределиться. Очевидно, что нельзя призывать к чему-либо предопределенное существо, оно способно исполнить лишь то, на что запрограммировано. Но в чем суть свободы человека — это вопрос непростой.

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 3

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2012 г. - 368 с.

ISBN 978-5-7533-0705-7

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 3 - Содержание

1. Богословие

Сидоров А.И., профессор Святитель Кирилл Александрийский как главный оппонент Нестория: его христология до Ефесского Собора

Избранные гимны преподобного Феодора Студита Перевод и комментарий Доброцветова П.К.

Конь Р.М., доцент Представление баптистов о благодати

2. История и философия

Скобелев М.А., доцент Параллели Библейскому Откровению о Творении в памятниках литературы древнего Ближнего Востока

Козлов Максим, профессор, протоиерей Трактат Сенеки «О провидении»: перевод текста и комментарий

Гаджикурбанов А.Г., доцент Проблема взаимоотношения души и тела у Блаженного Августина (философский взгляд)

Дубровин Онисим, диакон Почитаемый христианами Запада Хальвард Вербъерсон (1020-1043)

Стародубцев О.В., доцент, заведующий кафедрой Церковной истории Начало грамотности и школы Древней Руси

Скурат Николай, протоиерей, секретарь Ученого совета СДС, заведующий кафедрой Богословских дисциплин История духовного завещания святителя Филарета Московского

Иоанн (Лудищев), иеромонах, проректор СДС История Московского Сретенского монастыря: 1919-1923 годы

3. Словесность

Маршева Л.И., профессор Дифференцирующий принцип церковнославянской орфографии

Малинаускене Н.К., доцент Пономарь и родственные ему слова в русском языке (из материалов к историко-этимологическому словарю русских церковных терминов греческого происхождения)

Василик Владимир, диакон, доцент Освещение некоторых аспектов национального вопроса в «Дневнике писателя» Федора Михайловича Достоевского

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 3 - Конь Р.М., доцент Представление баптистов о благодати

В статье дается сравнительный анализ православного и сектантского понимания природы единения человека с Богом, вновь вводящий диспут с сектантами в русло святоотеческой традиции полемики с ересями

Сущность христианства, как и любой религии, усматривается в единении человека с Богом. Пути достижения единства в каждом религиозном течении различны, но незыблемой остается идея этого единства. Способ или природа единения творения и Творца зависит от представления о Боге и от Его отношения к миру.

Перечисленные идеи принимаются почти всеми религиями и христианскими вероисповеданиями, к которым принадлежат протестантские секты (баптисты, адвентисты, пятидесятники, харизматы и другие), и, казалось бы, должны их объединять, однако одной из важнейших причин, по которым они различаются и разделяются между собою, является вопрос понимания ими существа этого единства.

Поскольку представление о природе единения твари и Творца проистекает из учения о Боге и Его отношения к миру, то, чтобы установить, чем отличается сектантский взгляд по данному вопросу от православного, рассмотрим представление сектантов о Боге и сравним его с православным учением на примере баптизма.

В баптистском учении о Боге центральными являются понятия сущности и атрибутов Божиих, которые лишь умозрительно, а не реально различаются друг от друга. По этому учению Бог — духовная субстанция или духовная сущность. Она невидима, и ее нельзя созерцать, так как Бога не видел никто никогда (Ин 1: 18) 2. Те места в Писании, где говорится, что люди видели Бога, баптисты объясняют неясно и неубедительно. Теофании с их точки зрения — это проявления Божества в видимой форме. Так, Иаков, после того как боролся с человеком, сказал: «Я видел Бога лицом к лицу». Или же они объясняются как отражение Божией славы. В качестве примера баптисты приводят слова апостола Павла о том, что Христос есть сияние славы Божией (Евр 1: 3). Сияние славы, по их мнению, не есть сама слава Божия, но ее отражение. Касаясь видения Моисеем Бога «сзади», баптисты в данном случае усматривают «последующий эффект» или «вечернюю зарю Бога». Какой природы были эти теофании: внешними проявлениями Божества или отражением славы Божией, тварными или нетварными, у баптистов нет внятного объяснения.

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 4

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2013 г. - 496 с.

ISBN 978-5-7533-0832-0

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 4 - Содержание

1. Богословие, библеистика, патрология

Скобелев М.А., доцент Библейское Откровение о творении мира — Шестоднев: жанр, экзегеза, богословие

Васильев А.А. Псалом святого пророка Ионы как композиционная проблема

Жила С., протоиерей Христология Послания апостола Павла к Колоссянам (1:14-20; 2:8-15)

Доброцветов П.К. «Пребывание — исхождение — возвращение» у преподобного Максима Исповедника

Сидоров А.И., профессор Как богатые пытаются войти в Царство Небесное (Ирина Хумнена Палеологиня, в монашестве Евлогия)

2. Литургика

Желтов М., священник, доцент, заведующий кафедрой Литургики Греческие рукописи Божественной литургии апостола Марка

3. Церковная история, агиография, история

Скурат Н., протоиерей, секретарь Ученого совета Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой Богословских дисциплин, клирик храма святого пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке города Москвы Московская церковь святого пророка Божия Илии, слывущая Обыденной, и ее приход в Отечественную войну 1812 года и последующий период: разорение и возрождение

Иоанн (Лудищев), иеромонах, проректор СДС Сретенский монастырь в 1924 году (по документам архивов)

Иоанн (Лудищев), иеромонах, проректор СДС Жизнеописание святителя Гурия(Степанова): 1919–1937 годы (по архивным материалам)

Сафонов Д., диакон Русская Духовная Миссия и Православное Палестинское Общество в 1948-1951 гг. (по документам государственного архива Израиля)

4. Церковное искусство

Ивлева С.Н., доцент Формирование иконографии Новомучеников и Исповедников Российских

5. Словесность

Малинаускене Н.К., доцент Редкие формы заимствований из греческого языка: игумен/игуменья, ойкумена (экумена, икумени), феномен, ноумен, пролегомены (пролегомена), паралипоменон

Маршева Л.И., профессор, заведующая кафедрой Древних и новых языков, Жирова А.В. Проблема выражения предикативности в церковнославянском языке

Ковынева И.Е. Немного о немецком и немецком в Сретенской духовной семинарии

6. Миссиология, педагогика, психология

Мошкова И.Н. Поиск путей преодоления «некомпетентности» в вопросах семейной жизни

Скурат Н., протоиерей, секретарь Ученого совета Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой Богословских дисциплин, клирик храма святого пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке города Москвы Опыт катехизации, просвещения и воцерковления на основе практического изучения литургики и подготовки клиросных чтецов в воскресно-церковно-приходской школе для взрослых

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 4 - Жила С., протоиерей Христология Послания апостола Павла к Колоссянам (1:14-20; 2:8-15)

В о всем Священном Писании, пожалуй, нет более четко и кратко сформулированного учения о Божественном достоинстве Иисуса Христа, Сына Божия, чем в Послании апостола Павла к Колоссянам (1:15-20; 2:9). Главные положения этого учения можно сформулировать так: Христос есть истинный Сын Божий, живой образ невидимого Бога, единосущный Богу Отцу, как от Него рожденный прежде бытия мира (1:15). Он не есть одно из созданий Божиих, пусть даже самых высших, но Сам является создателем всего сущего: Им создано всё, что на небесах и что на земле…Он есть прежде всего, и все Им стоит (1:16, 17). Ибо благоугодно было Богу, чтобы в Нем обитала всякая полнота… В Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем (1:12; 2:9). Такая отточенность христологических формулировок объясняется острой полемикой с колосской ересью, распространившейся во Фригии, в частности в Колоссах, где проповедовал и насадил веру ученик апостола Павла Епафрас (1:7). По этой причине для раскрытия христологической темы важно указать главные моменты тех лжеучений, в окружении которых начинала свое историческое бытие церковь в Колоссах. Сама же христология строится Апостолом по «зеркальному» принципу: он провозглашает те принципы евангельского учения о Христе и Его деле искупления, которые извращались лжеучениями.

Колосская ересь

Церковь в Колоссах состояла из обращенных язычников и иудеев, поэтому угрожавшая ересь содержала элементы язычества и иудаизма. Почитание язычниками Колосс и Ефеса фригийских богов Изиды, Митры, Сераписа, Гелиоса, Деметры, Артемиды не могло не влиять на уверовавших во Христа и не склонять их к сохранению тех или иных обрядов или взглядов. С другой стороны, обращенные иудеи тяготели к сохранению Моисеева закона – постановлений, обрядов и жертв. Синкретическое соединение элементов обоих этих учений породило во II веке христианскую ересь, известную под названием гностицизм. Хотя в Послании четких признаков этой ереси еще не видно, но элементы ее уже проявляются, о чем можно судить по многочисленным пассажам Апостола. Апостол выражает беспокойство за верность колоссян истине: если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали… Посему, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходúте в Нем… О горнем помышляйте, а не о земном (1:23; 2:6; 3:2).

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 5

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2014 г. - 446 с.

ISBN 978–5–7533–1010–1

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 5 – Содержание

1. Богословие, библеистика, патрология

Иеромонах Ириней (Пиковский) «Милости хочу, а не жертвы» (Мф.9:13): отношение Господа Иисуса Христа к ветхозаветным жертвоприношениям в контексте Евангельского Благовестия

Иже во святых отца нашего Афанасия «Слово о чуде, произошедшем в Вирите с честной и почитаемой иконой Христа и Бога нашего». Его же. «Об определениях» Перевод и комментарий П.К.Доброцветова

Святитель Феолипт Филадельфийский Слова о трезвении. Слово II. Перевод и комментарий профессора А.И.Сидорова

2. Литургика

Доцент, священник Михаил Желтов, заведующий кафедрой Литургики Каноны Благовещения Пресвятой Богородицы, часть I: неизданный канон авторства гимнографа Германа

Доцент, диакон Владимир Василик Невещественный огонь и вода Богоявления

3. История, искусство, философия

Профессор Н.Ю. Гвоздецкая Спор о Законе и Благодати: эпизод из древнеанглийской поэмы «Елена» (главы 7– 10)

Кюневульф «Елена» (Поэма. Главы 7–10) / Перевод с древнеанглийского и комментарии Н.Ю. Гвоздецкой и Е.Н. Клёминой

Профессор В.М. Кириллин О состоянии русского общества и государственности времени преподобного Сергия Радонежского и о значении его духовного подвига

Профессор В.М. Кириллин Преподобный Сергий Радонежский как покровитель воинских сил России

Протоиерей Александр Задорнов, заведующий кафедрой Общих гуманитарных дисциплин Концепция веротерпимости на начальном этапе европейского модерна

Доцент О.В. Стародубцев, заведующий кафедрой Церковной истории Русская церковная архитектура XIX века. Проблемы стиля: эклектика — романтизм — историзм

А.И. Осипова Исторические сведения о Московском Сретенском монастыре, его насельниках и жизнеописание архимандрита Виктора (Саврасова) в бытность его строителем (1853–1859) и настоятелем (1872–1880) обители

Протоиерей Николай Скурат, секретарь Ученого Совета СДС, заведующий кафедрой Богословских дисциплин Правитель дел Императорского Московского Воспитательного дома В.А.Симанский

Иеромонах Иоанн (Лудищев), проректор СДС Мученик за веру архимандрит Сергий (Плаксин) — наместник Сретенского монастыря

Иеромонах Силуан (Никитин) Первый православный епископ Хельсинки Александр (Карпин)

4. Словесность

Профессор Л.И. Маршева, заведующая кафедрой Древних и новых языков Славянские соединительные союзы в историческом аспекте

Доцент Н.К. Малинаускене Транслитерация греческого текста латиницей

Доцент Н.К. Малинаускене Греческие церковные термины

Положение об исследовательских работах, представляемых для публикации в ежегодном периодическом издании Сретенской Духовной Семинарии (СДС)

«Сретенский сборник: научные труды преподавателей СДС»

Содержание выпусков №№ 1–4 "Сретенского сборника"

Научные труды преподавателей СДС - Сретенский сборник - Выпуск 5 – Иеромонах Ириней (Пиковский) «Милости хочу, а не жертвы» (Мф.9:13): отношение Господа Иисуса Христа к ветхозаветным жертвоприношениям в контексте Евангельского Благовестия

«Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9: 13). Сегодня это выражение является одним из самых цитируемых мест Евангелия в российской прессе и в интернет-пространстве. При этом комментарии распространяются далеко за пределы кровавых жертвоприношений Ветхого Завета. Дела милосердия могут ставиться выше не только суббот, постов и молитв, но и необходимости жертвовать денежные суммы на храм и обязанности мужа финансово обеспечивать свою семью. Ссылка на милость как этическую норму, особый род сердечного сочувствия, жалости и сострадательности, которая выше рамок закона, притягивается даже к таким чисто политическим явлениям, как запрет на усыновление русских детей в США или требование отменить наказание преступницам, совершающим кощунственные действия в храмах.

Значит ли это, что мы можем дать словам Спасителя «милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9:13) бесконечно широкое применение? Или все же у слов «милость» и «жертва» есть свои смысловые, этические и богословские границы? Как прочитывать греческий союз «καὶ» со значениями «а, но, и, также» в контексте Мф. 9:13 и подобных выражений? Для начала посмотрим, при каких обстоятельствах Христос воспроизводит слова пророка Осии «милости хочу, а не жертвы» (ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, Ос. 6:6). В первый раз Он цитирует Осию, когда фарисеи упрекали Иисуса в том, что Он ел и пил с мытарями и грешниками. На что Тот привел не одну, а сразу три ответные фразы: «не здоровые имеют нужду во враче, но боль ные», «милости хочу, а не жертвы» и «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:12–13). В другой раз фарисеи упрекали Иисуса в том, что Его ученики срывали и растирали колосья в субботу. На что Он также привел серию возражений: Давид, когда был голоден нарушил больший закон, когда ел священные хлебы предложения; в храме священники нарушают субботу, но они невиновны; а поскольку Сын Человеческий — больше храма и Господин субботы, значит ученики невиновны. Слова Спасителя «если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы…» (Мф. 12:7) наводят на мысль, что фарисеи не знают слов пророка Осии, или, точнее, не верно их интерпретируют.