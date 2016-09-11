Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.

В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.

Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.

В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 17 - 2013

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея ISSN 1562-1421