Страницы - журнал ББИ 17 - 2013
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 17 - 2013
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2013 год - 17-1, 17-2, 17-3, 17-4.
Содержание номеров журнала
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 17-1 - 2013 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Вадим Витковский Лк 10 как ключ к вопросу об источниках и претекстах Евангелий от Луки и от Иоанна
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар Свобода субъекта
- Ромило Кнежевич Спасительная красота обычных предметов
- Ганс Кюнг Модели веры в вечную жизнь в религиях
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Дмитрий Урушев Богословие раскола
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Евгений Рашковский Библия как источник философского вдохновения
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Венцель ван Хайстин Уникальность человека и история imago Dei
ПЕРСОНАЛИИ
- Ирина Языкова Ганс Кюнг
ВСТРЕЧИ
- Почему новые книги об Иисусе все еще актуальны в наше время. Десять вопросов к профессору Ричарду Бокэму
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 17-2 - 2013 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Рэймонд Браун Единство и многообразие экклезиологии Нового Завета
- Ианнуарий Ивлиев Церковь Божья как эсхатологическая реальность в мире
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Кюнг Между раем и адом
- Кристер Саирсингх Ложь и уклонение от истины. Богословие греха и размышления о миссии церкви и спасении у Карла Барта в «Церковной догматике» IV/3
- Каллист Уэр «Ни иудея, ни эллина»: вселенское и национальное
ФИЛОСОФИЯ
- Светлана Коначева Возможности и границы применения онтологических категорий в интерпретации святоотеческого учения о личности
ДИАЛОГ
- Карл Ранер Комментарии к Никео-Константинопольскому символу веры. Тезис II
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Дмитрий Матвеев Карл Барт: попытка его понять. «Неоортодоксия» vs «антропологический поворот». Размышления над первым томом «Церковной догматики»
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Дмитрий Кирьянов Божественное действие и современная наука: проблемы интерпретации
ПЕРСОНАЛИИ
- Джордж Пэттисон Пламенный мыслитель. Сёрен Керкегор
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 17-3 - 2013 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Арсений Соколов Как звучат пророческие речи
БОГОСЛОВИЕ
- Иоанн Зизиулас Первенство и национализм
- Ганс Кюнг Между раем и адом
- Кирилл Войцель Сравнение онтологии «человечности» Бога у Николая Бердяева и Карла Барта
ФИЛОСОФИЯ
- Тереза Оболевич Восточно-христианский символизм
- Андрей Ширин Русская религиозная мысль и американский прагматизм: противоречие или взаимодополнение?
ДИАЛОГ
- Ольга Запромётова Как должно пользоваться Законом? Церковь и синагога: иудео-христианские контакты и формирование идентичности
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Ганс Шварц Музыка как дар Божий
СЛОВО И ОБРАЗ
- Александр Закуренко Христианские мотивы игры у Г. Сковороды, О. Мандельштама, Н. Гумилёва
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Дитрих Бонхёффер Проповеди
ПЕРСОНАЛИИ
- Иннокентий Павлов К 90-летию Никиты Ильича Толстого
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 17-4 - 2013 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар Созерцание формы
- Катя Толстая Непрерывное изменение? Ярослав Пеликан и парадокс Традиции
- Франк Бестебрёуртье Историческое богословие и история. Концепция Ярослава Пеликана о месте христианской доктрины между историей и герменевтикой
ДИАЛОГ
- Франс Бауэн Богословский диалог и жизнь в диалоге
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Сергей Брюн Константин I равноапостольный — восприятие личности и создание «образа» в свете христианского отношения к истории
- Дмитрий Урушев Чистый понедельник
СЛОВО И ОБРАЗ
- Светлана Мартьянова Трапеза в стране ГУЛАГа (на материале романа А.И. Солженицына «В круге первом»)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Дитрих Бонхёффер Проповеди
- Питер Крифт Вопросы о том, откуда мы знаем что-то об ангелах
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Андреи Гриб Православие и развитие математики
- Кирилл Копейкин Замечания к истории взаимоотношений науки и богословия в России
ОБРАЗОВАНИЕ
- Ян-Олаф Хенриксен Богословие как дисциплина
IN МЕМОRIАМ
- Иен Барбур
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