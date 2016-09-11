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Страницы - журнал ББИ 16 - 2012

Журнал Страницы 16 2012 г
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Ethics, Cultural Studies Art
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом. В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16 - 2012

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2012 год - 16-1, 16-2, 16-3, 16-4.
Содержание номеров журнала

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-1 - 2012 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Арсений Соколов Единство Книги Двенадцати пророков
  • Брюс М. Мецгер, Барт Д. Эрман Текстология и социальная история раннего христианства
  • Скотт С. Эллиотт «Спасибо, не стоит»: тактичность, убедительность и «борьба за власть» в Послании к Филимону
БОГОСЛОВИЕ
  • Карл Барт Богословие красоты
  • Пол Фидc Внимая возвышенному и прекрасному: богословские размышления об Эммануэле Левинасе и Айрис Мердок
ФИЛОСОФИЯ
  • Катарина Брекнер Красота и искусство у В. Соловьева и С. Булгакова. Спасет ли красота мир?
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Симонетта Сальвестрони Красота в последнем цикле стихотворений Бориса Пастернака
  • Янина Солдаткина Образ Христа в русской потаенной прозе «сталинского периода»: культурологический и аксиологический аспекты
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Михаил Юданин Немилосердная справедливость: диалектика универсального и партикулярного в этике на примере компьютерных игр
IN MEMORIAM
  • Н.Я. Мерперт
ПЕРСОНАЛИИ
  • Ирина Языкова Епископ-интеллигент: портрет на фоне эпохи. К столетию со дня рождения архиепископа Михаила Мудьюгина

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-2 - 2012 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Андрей Заякин Ограда Торы: полемика о Законе в свете дискуссий об Ограде в поздней античности
БОГОСЛОВИЕ
  • Ганс Урс фон Бальтазар Богословие и эстетика
  • Лайэм Уолш Богословие таинств:
  • Герберт Маккейб о языке Бога
ФИЛОСОФИЯ
  • Жан-Люк Марион Вера и разум
ДИАЛОГ
  • Эдвард Кесслер Антисемитизм и Холокост
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Рене Жирар Сошествие в ад
  • Ирина Языкова Икона в пространстве постмодерна
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Антон Тихомиров Бог и человек
ОБРАЗОВАНИЕ
  • Ольга Запрометова Возрождение иудаики в России
ПЕРЕВОДЫ
  • Псалмы. Новый русский перевод

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-3 - 2012 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ
  • Панделис Калаицидис От «возвращения к отцам» к необходимости современного православного богословия
  • Джордж Пэттисон Молитва и личность
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • Кардинал Карло Мария Мартини Церковь отстала на 200 лет
  • Антон Шугалей Введение в сотериологию брака. Брак и отношения полов в Священном Писании
ДИАЛОГ
  • Фраж Бауэн Экуменическая герменевтика или/и герменевтика экуменизма
  • Андрей Кострюков Почему не состоялся диалог? К вопросу о взаимоотношениях между католичеством и церковными структурами русской эмиграции в 1920 - 1930-е гг.
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Джузеппе Карузо Созданный, чтобы познать Бога: антропология Евагрия Понтийского
  • Массимо Фаджоли Второй ватиканский собор: полвека спустя
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Дмитрий Урушев Иван Сергеевич Тургенев и русское старообрядчество
  • Елена Хрипкова Аббат Сугерий и его идея единства христианского мира в программе базилики Сен-Дени
IN MEMORIAM
  • Ирина Языкова «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Памяти кардинала Карло Мария Мартини

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-4 - 2012 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Эрнст Кеземан Обосновывает ли новозаветный канон единство церкви?
  • Глеб Ястребов «Третий поиск исторического Иисуса»: кризис критериев достоверности
БОГОСЛОВИЕ
  • Ганс Урс фон Бальтазар Теологика. Общее введение
  • ЭндрюДанстан Карл Барт: красота и слава - вызов пониманию Бальтазара
  • Иннокентий Павлов Ганс Кюнг и Вальтер Каспер - последние богословы
ФИЛОСОФИЯ
  • Григорий Гутнер Герменевтика и идеология
ДИАЛОГ
  • Ганс Шварц Современное положение вещей в экуменизме
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Дмитрий Урушев Старообрядческий архиепископ Антоний (Шутов)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Николай Павлюченков Грузия и Кавказ в жизни и созерцаниях священника Павла Флоренского
РЕЛИГИЯ И НАУКА
  • Ганс Кюнг О вытеснении религиозности в психологии, психиатрии и психотерапии
  • Чарлз Талиаферро Проект естественного богословия
Views 1 091
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2016
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 11 years ago
спасибо большое

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