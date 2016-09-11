Страницы - журнал ББИ 16 - 2012
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом. В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16 - 2012
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2012 год - 16-1, 16-2, 16-3, 16-4.
Содержание номеров журнала
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-1 - 2012 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Арсений Соколов Единство Книги Двенадцати пророков
- Брюс М. Мецгер, Барт Д. Эрман Текстология и социальная история раннего христианства
- Скотт С. Эллиотт «Спасибо, не стоит»: тактичность, убедительность и «борьба за власть» в Послании к Филимону
БОГОСЛОВИЕ
- Карл Барт Богословие красоты
- Пол Фидc Внимая возвышенному и прекрасному: богословские размышления об Эммануэле Левинасе и Айрис Мердок
ФИЛОСОФИЯ
- Катарина Брекнер Красота и искусство у В. Соловьева и С. Булгакова. Спасет ли красота мир?
СЛОВО И ОБРАЗ
- Симонетта Сальвестрони Красота в последнем цикле стихотворений Бориса Пастернака
- Янина Солдаткина Образ Христа в русской потаенной прозе «сталинского периода»: культурологический и аксиологический аспекты
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Михаил Юданин Немилосердная справедливость: диалектика универсального и партикулярного в этике на примере компьютерных игр
IN MEMORIAM
- Н.Я. Мерперт
ПЕРСОНАЛИИ
- Ирина Языкова Епископ-интеллигент: портрет на фоне эпохи. К столетию со дня рождения архиепископа Михаила Мудьюгина
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-2 - 2012 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Андрей Заякин Ограда Торы: полемика о Законе в свете дискуссий об Ограде в поздней античности
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар Богословие и эстетика
- Лайэм Уолш Богословие таинств:
- Герберт Маккейб о языке Бога
ФИЛОСОФИЯ
- Жан-Люк Марион Вера и разум
ДИАЛОГ
- Эдвард Кесслер Антисемитизм и Холокост
СЛОВО И ОБРАЗ
- Рене Жирар Сошествие в ад
- Ирина Языкова Икона в пространстве постмодерна
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Антон Тихомиров Бог и человек
ОБРАЗОВАНИЕ
- Ольга Запрометова Возрождение иудаики в России
ПЕРЕВОДЫ
- Псалмы. Новый русский перевод
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-3 - 2012 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Панделис Калаицидис От «возвращения к отцам» к необходимости современного православного богословия
- Джордж Пэттисон Молитва и личность
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Кардинал Карло Мария Мартини Церковь отстала на 200 лет
- Антон Шугалей Введение в сотериологию брака. Брак и отношения полов в Священном Писании
ДИАЛОГ
- Фраж Бауэн Экуменическая герменевтика или/и герменевтика экуменизма
- Андрей Кострюков Почему не состоялся диалог? К вопросу о взаимоотношениях между католичеством и церковными структурами русской эмиграции в 1920 - 1930-е гг.
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Джузеппе Карузо Созданный, чтобы познать Бога: антропология Евагрия Понтийского
- Массимо Фаджоли Второй ватиканский собор: полвека спустя
СЛОВО И ОБРАЗ
- Дмитрий Урушев Иван Сергеевич Тургенев и русское старообрядчество
- Елена Хрипкова Аббат Сугерий и его идея единства христианского мира в программе базилики Сен-Дени
IN MEMORIAM
- Ирина Языкова «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Памяти кардинала Карло Мария Мартини
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 16-4 - 2012 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Эрнст Кеземан Обосновывает ли новозаветный канон единство церкви?
- Глеб Ястребов «Третий поиск исторического Иисуса»: кризис критериев достоверности
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар Теологика. Общее введение
- ЭндрюДанстан Карл Барт: красота и слава - вызов пониманию Бальтазара
- Иннокентий Павлов Ганс Кюнг и Вальтер Каспер - последние богословы
ФИЛОСОФИЯ
- Григорий Гутнер Герменевтика и идеология
ДИАЛОГ
- Ганс Шварц Современное положение вещей в экуменизме
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Дмитрий Урушев Старообрядческий архиепископ Антоний (Шутов)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Николай Павлюченков Грузия и Кавказ в жизни и созерцаниях священника Павла Флоренского
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Ганс Кюнг О вытеснении религиозности в психологии, психиатрии и психотерапии
- Чарлз Талиаферро Проект естественного богословия
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