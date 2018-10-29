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Сорокин - Введение в Писание Ветхого Завета

Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Educational
Книга протоиерея Александра Сорокина «Введение в Священное Писание Ветхого Завета» рассказывает об истории формирования Священного Писания древнего Израиля, ставшего неотъемлемой частью Библии — Ветхим Заветом. В основе повествования лежит хронологический принцип, который позволяет увидеть, как постепенно и последовательно Слово Божие принимало ту письменную форму, в которой оно стало Священным Писанием христианской Церкви.
Автор не только рассматривает каждую из книг Ветхого Завета на фоне важнейших событий истории народа древнего Израиля, но и приглашает читателя задуматься над ключевыми вопросами библейского богословия — об Имени Божием, о смысле Завета, о святости, искуплении, обетованиях, чаяниях народа Божия, которые найдут свое окончательное свершение в Новом Завете.

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций

СПб.: Институт богословия и философии, 2002 — 362 с.
ISBN 5-93389-007-3

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
БОГОВДОХНОВЕННЫЙ И БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
  • §1. Библия — Слово Божие
  • §2. Обзор истории народа Божия. Понятие Завета
  • §3. Библия — Слово Божие и слово человеческое
  • §4.Необходимость библейской критики
  • §6.Краткий обзор истории Священного Писания Ветхого Завета
  • §7.Жизнь Священного Писания в Церкви
  • §8.Различные уровни работы с текстом Священного Писания
1. НАЧАЛО
I.ИСХОД ИЗ ЕГИПТА — СОБЫТИЕ РОЖДЕНИЯ НАРОДА БОЖИЯ И ЕГО СИМВОЛ ВЕРЫ
  • §9.Различные варианты предания об Исходе в Библии
  • §10.Исход — Credo народа Божия
  • §11.Праздник Пасхи
  • §12.Значение Исхода и Ветхозаветной Пасхи для христиан
II.ИМЯ БОЖИЕ
  • §13.Имена Божии в Библии
  • §14.Призвание Моисея
  • §15.Откровение у неопалимой купины
  • §16.Еврейский текст Исх.3,14
  • §17.Греческий текст Исх.3,14
  • §18.Исход — первый опыт познания Имени
III.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА И ДЕКАЛОГ. ЖИЗНЬ В ПОЗНАНИИ ИМЕНИ
  • §19.Заключение Завета
  • §20.Декалог
2. СТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ХАНААНЕ
I.ДО НАЧАЛА СВЯЩЕННОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
  • §21.Утверждение в Ханаане
  • §22.Эпоха Судей
  • §23.Кто царствует в Израиле?
  • §24.Пророк Нафан и столичная традиция Царства Давида
  • §25.Начало священной письменности
II.СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ЮГА (ЯХВИСТ)
  • §26.Характерные особенности J
  • §27.Циклы о Начале и о патриархах
  • §28.История Начала (Быт.2,4б —3,24)
3. НАЧАЛО ПРОРОЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
  • §29.Введение в пророки
4. СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ СЕВЕРА
I.ПРОРОК ИЛИЯ
  • §30.Введение.«Народный ягвизм »
  • §31.Весть Илии
II.ПРОРОК АМОС
  • §32.«День Господень »
  • §33.Весть Амоса
III.ПРОРОК ОСИЯ
  • §34.«Блудодейство » Израиля
  • §35.Весть Осии
IV.СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА (ЭЛОГИСТ)
  • §36.Некоторые важные черты Е
  • §37.Краткий обзор Священной истории Севера
V.СУДЬБА СЕВЕРНЫХ СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ САМАРИИ
  • §38.Взаимодействие традиций: «Жертвоприношение Исаака » ((Быт.22)
5. СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ ЮГА
I.ПРОРОК ИСАЙЯ
  • §39.Общие сведения
  • §40.Призвание Исайи
  • §41.Весть молодого Исайи
  • §42.Священные традиции Иерусалима
  • §43.Мессианские пророчества Исайи
  • §44.Весть Михея
II.VII ВЕК В ИСТОРИИ СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ЮГА
  • §45.VII в.в истории Иуды.Царствование Манассии
  • §46.Пророк Софония
  • §47.Правление царя Иосии
III.КНИГА ВТОРОЗАКОНИЯ
  • §48.Характерные черты и главные идеи Второзакония
IV.РЕФОРМА ИОСИИ
  • §49.Пророк Аввакум
V.ПРОРОК ИЕРЕМИЯ
  • §50.Призвание Иеремии.Слово пророка — слово Господне
  • §51.Жалобы пророка —жалобы Бога
  • §52.Молитвы (исповеди)Иеремии
  • §53.Повествование Варуха (Иер.37 —45)
  • §54.Пророчества Иеремии о спасении
6. ЭПОХА ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА
I.ВТОРОЗАКОННИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
  • §55.Книга Иисуса Навина
  • §56.Книга Судей
  • §57.Книги Царств
II.ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ
  • §58.Введение
  • §59.Видение в Иерусалимском храме
  • §60.Пастырство Иезекииля в плену
  • §61.Пророчества о спасении
II.ДЕВТЕРОИСАЙЯ
  • §62.Жизнь в плену
  • §63.Призвание Девтероисайи (Ис.40,1 —11)
  • §64.Весть Девтероисайи
  • §65.Песни о Рабе (Отроке,Слуге)JHWH
7. ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН — КУЗНИЦА СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
  • §66.Духовное значение Вавилонского плена
I.КНИГА ЛЕВИТ
  • §67.Святость (инаковость)Бога
  • §68.Что такое народ Божий?
  • §69.Смысл жертвоприношений
II.СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ КОДЕКС (Р)
  • §70.Роль священников в иудейской общине в эпоху плена
  • §71.Характерные черты повествования Р
  • §72.История в 10 «толедот »
III.ШЕСТОДНЕВ — СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ РАССКАЗ О СОТВОРЕНИИ МИРА (БЫТ.1,1 —2,4А)
  • §73.Внешняя форма (композиция)Шестоднева
  • §74.Важные идеи рассказа
8. НАЧАЛО ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА
  • §75.Исторический обзор
I.ТРИТОИСАЙЯ
  • §76.«Стрельчатая арка с вершиной »
  • §77.Единство книги пророка Исайи (1 —66 глл.)
  • §78.Начало эпохи Второго Храма
II.ПРОРОКИ АГГЕЙ И ЗАХАРИЯ
  • §79.Аггей — поборник Храма
  • §80.Захария (1 —8).Развитие апокалиптики
III.ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ. ИУДЕЙСКОЕ РАССЕЯНИЕ
  • §81.Деятельность Ездры и Неемии
  • §82.Пророк Малахия
  • §83.Книга пророка Ионы
  • §84.Книги Паралипоменон,Ездры,Неемии
9. ЛИТЕРАТУРА МУДРЫХ ИЗРАИЛЯ
  • §85.Введение
  • §86.Персонифицированная Премудрость в Книге Притчей Соломоновых
  • §87.Книга Песни Песней Соломона
10. ПСАЛМЫ
  • §88.Особое место Псалтири в Библии и в Церкви
  • §89.Как появились псалмы?
  • §90.Жанры псалмов
  • §91.Псалмы плачи
  • §92.Благодарственные псалмы
  • §93.Гимны хвалы
  • §94.Царские псалмы
  • §95.Псалмы воцарения Бога
  • §96.Псалмы восхождения

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Эпоха Вавилонского плена

Разрушение Иерусалима и переселение в Вавилон ввергли народ Израиля в ощущение полной катастрофы. Однако в этой ситуации духовная жизнь народа Божия, как это часто и бывает, не только не прекратилась, но, наоборот, в лице пророков стала искать для себя новые живые формы. И здесь стояла двоякая задача: во-первых, оценить, осмыслить происшедшую катастрофу, ее причины, проанализировав прошедшую историю в свете главных религиозных требований. А во-вторых, найти в себе силы надеяться, что Бог не забыл Свой народ и что возможна жизнь с Богом и в новых, казалось бы, невыносимых условиях духовной чужбины.
Первую задачу решали священные писатели, взявшиеся написать историю пребывания Израиля в Ханаане со времен его появления там и до падения Иерусалима, естественно, взяв за духовный ориентир Закон Божий. Так появился целый корпус ветхозаветных исторических повествований, в который входят книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств. История описана здесь в оценке священного писателя, взявшего в качестве богословской основы книгу Второзакония, на которую ориентировался в своих религиозных реформах Иосия.

Вторую задачу решали пророки плена, оказавшиеся там вместе со своим народом и делавшие, таким образом, великое делоутешения народа. Но обо всем по порядку.
Views 3 002
Rating 4.6 / 5
Added 29.10.2018
Author r-popkov
Rate this publication:
4.6/5 (11)

Comments (3 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
P
pogrebnoi 7 years ago

И эта не скачивается. Пожалуйста, прошу поставить в очередь
E
esxatos 7 years ago

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