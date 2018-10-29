Сорокин - Введение в Писание Ветхого Завета
Книга протоиерея Александра Сорокина «Введение в Священное Писание Ветхого Завета» рассказывает об истории формирования Священного Писания древнего Израиля, ставшего неотъемлемой частью Библии — Ветхим Заветом. В основе повествования лежит хронологический принцип, который позволяет увидеть, как постепенно и последовательно Слово Божие принимало ту письменную форму, в которой оно стало Священным Писанием христианской Церкви.
Автор не только рассматривает каждую из книг Ветхого Завета на фоне важнейших событий истории народа древнего Израиля, но и приглашает читателя задуматься над ключевыми вопросами библейского богословия — об Имени Божием, о смысле Завета, о святости, искуплении, обетованиях, чаяниях народа Божия, которые найдут свое окончательное свершение в Новом Завете.
Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций
СПб.: Институт богословия и философии, 2002 — 362 с.
ISBN 5-93389-007-3
Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
БОГОВДОХНОВЕННЫЙ И БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- §1. Библия — Слово Божие
- §2. Обзор истории народа Божия. Понятие Завета
- §3. Библия — Слово Божие и слово человеческое
- §4.Необходимость библейской критики
- §6.Краткий обзор истории Священного Писания Ветхого Завета
- §7.Жизнь Священного Писания в Церкви
- §8.Различные уровни работы с текстом Священного Писания
1. НАЧАЛО
I.ИСХОД ИЗ ЕГИПТА — СОБЫТИЕ РОЖДЕНИЯ НАРОДА БОЖИЯ И ЕГО СИМВОЛ ВЕРЫ
- §9.Различные варианты предания об Исходе в Библии
- §10.Исход — Credo народа Божия
- §11.Праздник Пасхи
- §12.Значение Исхода и Ветхозаветной Пасхи для христиан
II.ИМЯ БОЖИЕ
- §13.Имена Божии в Библии
- §14.Призвание Моисея
- §15.Откровение у неопалимой купины
- §16.Еврейский текст Исх.3,14
- §17.Греческий текст Исх.3,14
- §18.Исход — первый опыт познания Имени
III.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА И ДЕКАЛОГ. ЖИЗНЬ В ПОЗНАНИИ ИМЕНИ
- §19.Заключение Завета
- §20.Декалог
2. СТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ХАНААНЕ
I.ДО НАЧАЛА СВЯЩЕННОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
- §21.Утверждение в Ханаане
- §22.Эпоха Судей
- §23.Кто царствует в Израиле?
- §24.Пророк Нафан и столичная традиция Царства Давида
- §25.Начало священной письменности
II.СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ЮГА (ЯХВИСТ)
- §26.Характерные особенности J
- §27.Циклы о Начале и о патриархах
- §28.История Начала (Быт.2,4б —3,24)
3. НАЧАЛО ПРОРОЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
- §29.Введение в пророки
4. СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ СЕВЕРА
I.ПРОРОК ИЛИЯ
- §30.Введение.«Народный ягвизм »
- §31.Весть Илии
II.ПРОРОК АМОС
- §32.«День Господень »
- §33.Весть Амоса
III.ПРОРОК ОСИЯ
- §34.«Блудодейство » Израиля
- §35.Весть Осии
IV.СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА (ЭЛОГИСТ)
- §36.Некоторые важные черты Е
- §37.Краткий обзор Священной истории Севера
V.СУДЬБА СЕВЕРНЫХ СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ САМАРИИ
- §38.Взаимодействие традиций: «Жертвоприношение Исаака » ((Быт.22)
5. СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ ЮГА
I.ПРОРОК ИСАЙЯ
- §39.Общие сведения
- §40.Призвание Исайи
- §41.Весть молодого Исайи
- §42.Священные традиции Иерусалима
- §43.Мессианские пророчества Исайи
- §44.Весть Михея
II.VII ВЕК В ИСТОРИИ СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ЮГА
- §45.VII в.в истории Иуды.Царствование Манассии
- §46.Пророк Софония
- §47.Правление царя Иосии
III.КНИГА ВТОРОЗАКОНИЯ
- §48.Характерные черты и главные идеи Второзакония
IV.РЕФОРМА ИОСИИ
- §49.Пророк Аввакум
V.ПРОРОК ИЕРЕМИЯ
- §50.Призвание Иеремии.Слово пророка — слово Господне
- §51.Жалобы пророка —жалобы Бога
- §52.Молитвы (исповеди)Иеремии
- §53.Повествование Варуха (Иер.37 —45)
- §54.Пророчества Иеремии о спасении
6. ЭПОХА ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА
I.ВТОРОЗАКОННИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
- §55.Книга Иисуса Навина
- §56.Книга Судей
- §57.Книги Царств
II.ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ
- §58.Введение
- §59.Видение в Иерусалимском храме
- §60.Пастырство Иезекииля в плену
- §61.Пророчества о спасении
II.ДЕВТЕРОИСАЙЯ
- §62.Жизнь в плену
- §63.Призвание Девтероисайи (Ис.40,1 —11)
- §64.Весть Девтероисайи
- §65.Песни о Рабе (Отроке,Слуге)JHWH
7. ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН — КУЗНИЦА СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
- §66.Духовное значение Вавилонского плена
I.КНИГА ЛЕВИТ
- §67.Святость (инаковость)Бога
- §68.Что такое народ Божий?
- §69.Смысл жертвоприношений
II.СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ КОДЕКС (Р)
- §70.Роль священников в иудейской общине в эпоху плена
- §71.Характерные черты повествования Р
- §72.История в 10 «толедот »
III.ШЕСТОДНЕВ — СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ РАССКАЗ О СОТВОРЕНИИ МИРА (БЫТ.1,1 —2,4А)
- §73.Внешняя форма (композиция)Шестоднева
- §74.Важные идеи рассказа
8. НАЧАЛО ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА
- §75.Исторический обзор
I.ТРИТОИСАЙЯ
- §76.«Стрельчатая арка с вершиной »
- §77.Единство книги пророка Исайи (1 —66 глл.)
- §78.Начало эпохи Второго Храма
II.ПРОРОКИ АГГЕЙ И ЗАХАРИЯ
- §79.Аггей — поборник Храма
- §80.Захария (1 —8).Развитие апокалиптики
III.ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ. ИУДЕЙСКОЕ РАССЕЯНИЕ
- §81.Деятельность Ездры и Неемии
- §82.Пророк Малахия
- §83.Книга пророка Ионы
- §84.Книги Паралипоменон,Ездры,Неемии
9. ЛИТЕРАТУРА МУДРЫХ ИЗРАИЛЯ
- §85.Введение
- §86.Персонифицированная Премудрость в Книге Притчей Соломоновых
- §87.Книга Песни Песней Соломона
10. ПСАЛМЫ
- §88.Особое место Псалтири в Библии и в Церкви
- §89.Как появились псалмы?
- §90.Жанры псалмов
- §91.Псалмы плачи
- §92.Благодарственные псалмы
- §93.Гимны хвалы
- §94.Царские псалмы
- §95.Псалмы воцарения Бога
- §96.Псалмы восхождения
Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Эпоха Вавилонского плена
Разрушение Иерусалима и переселение в Вавилон ввергли народ Израиля в ощущение полной катастрофы. Однако в этой ситуации духовная жизнь народа Божия, как это часто и бывает, не только не прекратилась, но, наоборот, в лице пророков стала искать для себя новые живые формы. И здесь стояла двоякая задача: во-первых, оценить, осмыслить происшедшую катастрофу, ее причины, проанализировав прошедшую историю в свете главных религиозных требований. А во-вторых, найти в себе силы надеяться, что Бог не забыл Свой народ и что возможна жизнь с Богом и в новых, казалось бы, невыносимых условиях духовной чужбины.
Первую задачу решали священные писатели, взявшиеся написать историю пребывания Израиля в Ханаане со времен его появления там и до падения Иерусалима, естественно, взяв за духовный ориентир Закон Божий. Так появился целый корпус ветхозаветных исторических повествований, в который входят книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств. История описана здесь в оценке священного писателя, взявшего в качестве богословской основы книгу Второзакония, на которую ориентировался в своих религиозных реформах Иосия.
Вторую задачу решали пророки плена, оказавшиеся там вместе со своим народом и делавшие, таким образом, великое делоутешения народа. Но обо всем по порядку.
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