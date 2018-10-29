Книга протоиерея Александра Сорокина «Введение в Священное Писание Ветхого Завета» рассказывает об истории формирования Священного Писания древнего Израиля, ставшего неотъемлемой частью Библии — Ветхим Заветом. В основе повествования лежит хронологический принцип, который позволяет увидеть, как постепенно и последовательно Слово Божие принимало ту письменную форму, в которой оно стало Священным Писанием христианской Церкви. Автор не только рассматривает каждую из книг Ветхого Завета на фоне важнейших событий истории народа древнего Израиля, но и приглашает читателя задуматься над ключевыми вопросами библейского богословия — об Имени Божием, о смысле Завета, о святости, искуплении, обетованиях, чаяниях народа Божия, которые найдут свое окончательное свершение в Новом Завете.

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций

СПб.: Институт богословия и философии, 2002 — 362 с.

ISBN 5-93389-007-3

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Содержание

ВВЕДЕНИЕ БОГОВДОХНОВЕННЫЙ И БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ §1. Библия — Слово Божие

§2. Обзор истории народа Божия. Понятие Завета

§3. Библия — Слово Божие и слово человеческое

§4.Необходимость библейской критики

§6.Краткий обзор истории Священного Писания Ветхого Завета

§7.Жизнь Священного Писания в Церкви

§8.Различные уровни работы с текстом Священного Писания 1. НАЧАЛО I.ИСХОД ИЗ ЕГИПТА — СОБЫТИЕ РОЖДЕНИЯ НАРОДА БОЖИЯ И ЕГО СИМВОЛ ВЕРЫ §9.Различные варианты предания об Исходе в Библии

§10.Исход — Credo народа Божия

§11.Праздник Пасхи

§12.Значение Исхода и Ветхозаветной Пасхи для христиан II.ИМЯ БОЖИЕ §13.Имена Божии в Библии

§14.Призвание Моисея

§15.Откровение у неопалимой купины

§16.Еврейский текст Исх.3,14

§17.Греческий текст Исх.3,14

§18.Исход — первый опыт познания Имени III.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА И ДЕКАЛОГ. ЖИЗНЬ В ПОЗНАНИИ ИМЕНИ §19.Заключение Завета

§20.Декалог 2. СТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ХАНААНЕ I.ДО НАЧАЛА СВЯЩЕННОЙ ПИСЬМЕННОСТИ §21.Утверждение в Ханаане

§22.Эпоха Судей

§23.Кто царствует в Израиле?

§24.Пророк Нафан и столичная традиция Царства Давида

§25.Начало священной письменности II.СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ЮГА (ЯХВИСТ) §26.Характерные особенности J

§27.Циклы о Начале и о патриархах

§28.История Начала (Быт.2,4б —3,24) 3. НАЧАЛО ПРОРОЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ §29.Введение в пророки 4. СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ СЕВЕРА I.ПРОРОК ИЛИЯ §30.Введение.«Народный ягвизм »

§31.Весть Илии II.ПРОРОК АМОС §32.«День Господень »

§33.Весть Амоса III.ПРОРОК ОСИЯ §34.«Блудодейство » Израиля

§35.Весть Осии IV.СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА (ЭЛОГИСТ) §36.Некоторые важные черты Е

§37.Краткий обзор Священной истории Севера V.СУДЬБА СЕВЕРНЫХ СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ САМАРИИ §38.Взаимодействие традиций: «Жертвоприношение Исаака » ((Быт.22) 5. СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ ЮГА I.ПРОРОК ИСАЙЯ §39.Общие сведения

§40.Призвание Исайи

§41.Весть молодого Исайи

§42.Священные традиции Иерусалима

§43.Мессианские пророчества Исайи

§44.Весть Михея II.VII ВЕК В ИСТОРИИ СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ЮГА §45.VII в.в истории Иуды.Царствование Манассии

§46.Пророк Софония

§47.Правление царя Иосии III.КНИГА ВТОРОЗАКОНИЯ §48.Характерные черты и главные идеи Второзакония IV.РЕФОРМА ИОСИИ §49.Пророк Аввакум V.ПРОРОК ИЕРЕМИЯ §50.Призвание Иеремии.Слово пророка — слово Господне

§51.Жалобы пророка —жалобы Бога

§52.Молитвы (исповеди)Иеремии

§53.Повествование Варуха (Иер.37 —45)

§54.Пророчества Иеремии о спасении 6. ЭПОХА ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА I.ВТОРОЗАКОННИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ §55.Книга Иисуса Навина

§56.Книга Судей

§57.Книги Царств II.ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ §58.Введение

§59.Видение в Иерусалимском храме

§60.Пастырство Иезекииля в плену

§61.Пророчества о спасении II.ДЕВТЕРОИСАЙЯ §62.Жизнь в плену

§63.Призвание Девтероисайи (Ис.40,1 —11)

§64.Весть Девтероисайи

§65.Песни о Рабе (Отроке,Слуге)JHWH 7. ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН — КУЗНИЦА СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ §66.Духовное значение Вавилонского плена I.КНИГА ЛЕВИТ §67.Святость (инаковость)Бога

§68.Что такое народ Божий?

§69.Смысл жертвоприношений II.СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ КОДЕКС (Р) §70.Роль священников в иудейской общине в эпоху плена

§71.Характерные черты повествования Р

§72.История в 10 «толедот » III.ШЕСТОДНЕВ — СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ РАССКАЗ О СОТВОРЕНИИ МИРА (БЫТ.1,1 —2,4А) §73.Внешняя форма (композиция)Шестоднева

§74.Важные идеи рассказа 8. НАЧАЛО ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА §75.Исторический обзор I.ТРИТОИСАЙЯ §76.«Стрельчатая арка с вершиной »

§77.Единство книги пророка Исайи (1 —66 глл.)

§78.Начало эпохи Второго Храма II.ПРОРОКИ АГГЕЙ И ЗАХАРИЯ §79.Аггей — поборник Храма

§80.Захария (1 —8).Развитие апокалиптики III.ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ. ИУДЕЙСКОЕ РАССЕЯНИЕ §81.Деятельность Ездры и Неемии

§82.Пророк Малахия

§83.Книга пророка Ионы

§84.Книги Паралипоменон,Ездры,Неемии 9. ЛИТЕРАТУРА МУДРЫХ ИЗРАИЛЯ §85.Введение

§86.Персонифицированная Премудрость в Книге Притчей Соломоновых

§87.Книга Песни Песней Соломона 10. ПСАЛМЫ §88.Особое место Псалтири в Библии и в Церкви

§89.Как появились псалмы?

§90.Жанры псалмов

§91.Псалмы плачи

§92.Благодарственные псалмы

§93.Гимны хвалы

§94.Царские псалмы

§95.Псалмы воцарения Бога

§96.Псалмы восхождения

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Эпоха Вавилонского плена

Разрушение Иерусалима и переселение в Вавилон ввергли народ Израиля в ощущение полной катастрофы. Однако в этой ситуации духовная жизнь народа Божия, как это часто и бывает, не только не прекратилась, но, наоборот, в лице пророков стала искать для себя новые живые формы. И здесь стояла двоякая задача: во-первых, оценить, осмыслить происшедшую катастрофу, ее причины, проанализировав прошедшую историю в свете главных религиозных требований. А во-вторых, найти в себе силы надеяться, что Бог не забыл Свой народ и что возможна жизнь с Богом и в новых, казалось бы, невыносимых условиях духовной чужбины.

Первую задачу решали священные писатели, взявшиеся написать историю пребывания Израиля в Ханаане со времен его появления там и до падения Иерусалима, естественно, взяв за духовный ориентир Закон Божий. Так появился целый корпус ветхозаветных исторических повествований, в который входят книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств. История описана здесь в оценке священного писателя, взявшего в качестве богословской основы книгу Второзакония, на которую ориентировался в своих религиозных реформах Иосия.