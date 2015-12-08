Ньюснер - Ньюзнер - Рабби беседует с апостолом Павлом
Книга рабби Ньюснера требует неспешного прочтения, потому что она ставит под сомнение и разрушает привычные представления о характере иудаизма и его отношений с христианством. Беседа рабби с апостолом Павлом затрагивает широкий круг проблем изучения религий: их истории, социологии и теологии. Тема беседы не только важна, но и обширна, а книга небольшая.
Трудность здесь заключается в том, что мы рассуждаем о споре двух тысячелетней давности и стремимся выразить мысли наших духовных предков посредством современной терминологии (религия, народ, индивид, нация, этнос, система, классификация и т.д.).
При этом рабби ясно и уважительно формулирует аргументы оппонента с пониманием его позиций, демонстрируя, что серьезные проблемы требуют серьезную и информированную дискуссию.
Будет замечательно, если читатель захочет продолжить беседу двух евреев со своими знакомыми: евреями и неевреями. Это станет ценным вкладом в 2000-летний юбилей апостола Павла.
Точный год его рождения неизвестен, но историки считают, что он родился между 7 и 10 годами первого века. Вопрос о том, что есть Израиль, был для Павла вопросом об истине, которой живет человек, и, можно предположить, что он оценил бы честный разговор с рабби на своем двух тысячелетнем юбилее.
Джейкоб Ньюснер - Дети по плоти, дети по обетованию - Рабби беседует с апостолом Павлом
Перевод Бориса Дынина, 2008
Children of the Flesh, Children of the Promise
A Rabbi Talks with Paul
Jacob Neusner
The Pilgrim Press
Cleveland, Ohio
1995 by Jacob Neusner
Джейкоб Ньюснер - Дети по плоти, дети по обетованию - Рабби беседует с апостолом Павлом - Содержания
1. Источник этнического определения Израиля у Павла
i. Этнический характер иудаизма и расхождение путей по Дж. Данну
ii. Какой иудаизм? Краткий обзор источников
iii. Израиль в системе Мишны
iv. Израиль в системе Павла
v. Источники определений и использования категории Израиль в иудаизме
v. Источник христианского различения этнического и религиозного в иудаизме
2. Что есть Израиль?
i. Этническая и религиозная идентификации
ii. Что есть Израиль? Сравнимые категории: Адам в раю, Израиль на земле Израиля
iii. Израиль как классификационный индикатор в Мишне
iv. Израиль как sui generis в Мишне
v. Израиль как sui generis в Ваикра Раба и в Иерусалимском Талмуде
vi. Как насчет язычников? Как насчет христиан?
3. Семья Израиля
i. Этнический Израиль: генеалогия и эндогамия как индикаторы
ii. Как и почему иудаизм видит в Израиле семью?
iii. Теологический смысл генеалогической метафоры
iv. Израиль как расширенная семья в Мишне
v. Израиль как семья (1): патриархи и матриархи и семья Израиля
vi. Израиль как семья (2): заслуги Отцов (зехут Авот) в Брейшит Раба
vii. Генеалогия как теологическая метафора
4. Народ Израиля. Как он знает Бога?
i. Что поставлено на карту избранием Израиля?
ii. Народ Израиля в Мишне
iii. Израиль как народ в Ваикра Раба
iv. Противоположность избранию: Рим как анти-Израиль
v. Израиль и Бог
vi. Народ-семья, sui generis, в конфронтации с христианством
5. Религия, национальность, этнос
Эпилог – Что зависит от святости Израиля?
Джейкоб Ньюснер - Дети по плоти, дети по обетованию - Рабби беседует с апостолом Павлом - Предисловие переводчика
Иудаизм предполагает сохранение пространственно-временной целостности общины верующих. Некоторые заповеди Торы не могут быть исполнены в одиночестве («Когда десять человек находятся вместе для изучения закона, дух Божий среди них» – Авот 3:7), а также переходящее из поколения в поколение, от отцов к детям изучение Торы ("И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» – Дварим 6:7). При советской власти оба эти условия стали неисполнимыми для массы русских евреев. Революция, гражданская война, социальные перемены привели к исходу иудеев из царской черты оседлости и к закрытию множества синагог и школ Торы. Это вело к разрушению общинной жизни, вне которой невозможно жить по Торе.
Рассеянию евреев среди русского населения и других национальностей России способствовали административная политика советской власти, хронический жилищный кризис и паспортный режим. Иудеи стали превращаться в евреев по паспорту, в подобие этнической группы. Конечно, и до революции существовали нерелигиозные евреи, и при советской власти были иудеи, сохранявшие верность Торе. Но процесс превращения религиозной общины в некую этническую общность, отчужденную от Торы, казался необратимым. Иудаизм переставал быть составляющей самосознания евреев.
Раввин и профессор Джейкоб Ньюснер (Jacob Neusner)
Выдающийся исследователь классических текстов раввинского иудаизма (Талмуда и Мидрашей), его формирования и системы.
Он опубликовал сотни академических и популярных работ на эти темы, продолжает свою полувековую университетскую деятельность и избран почетным членом многих академий Америки и Европы.
Comments (1 comment)