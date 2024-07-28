ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Восхвалений в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием раби Давида Кимхи - 3 тома

PSALMS with commentary of RaDaK Перевод Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

КНИГА ВОСХВАЛЕНИЙ с толкованием РаДаКа том I - 1-41 ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ 5768 - 2008 272 c. ISBN 978-965-7412-12-1

КНИГА ВОСХВАЛЕНИЙ с толкованием РаДаКа том II - 42-89 ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ 5768 - 2008 312 c. ISBN 978-965-7412-12-1

КНИГА ВОСХВАЛЕНИЙ с толкованием РаДаКа том III - 90-150 ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ 5768 - 2008 360 c. ISBN 978-965-7412-12-1

Книга Восхвалений в переводе Фримы Гурфинкель - Предисловие р. Давида Кимхи

Мудрецы [Бава батра 146] учили, что Давид, царь Исраэля, составил свою Книгу при участии десяти старейшин, которыми были: Адам, Малки-Цедек, Авраам, Асаф, Эйман, Иедутун, Моше и три сына Кораха: Асир, Элькана и Авиасаф. Т.е. эти десять мужей изрекли псалмы, в которых указаны их имена. И мудрецы говорили [Б'решит раба 22], что "Псалом, песнь на день субботний" [92] изречен Адамом. Он был сотворен в канун субботы, а в субботу поднялся рано утром и возгласил псалом, песнь на день субботний. По мнению мудрецов, Этан а-Эзрахи - это наш праотец Авраам. А псалом "Речь Господа к моему господину" [110] принадлежит Малки-Цедеку. Все остальные имена указаны.

И еще мудрецы говорили [Шохер тов 1]: "Наш учитель Моше представил Книгу Торы в пяти книгах, также и Давид разделил Книгу Восхвалений на пять книг". Они учили [Бера-хот 46; Песахим 117а], что эта Книга изречена святым (пророческим) духом и вошла в число Писаний, а не в число Книг Пророков, поскольку ее источником является не пророчество как таковое, а святой дух. Нам следует выяснить, в чем состоит различие между пророчеством и святым духом. Пророчество ниспосылается человеку, который является совершенным мудрецом со всеми присущими ему свойствами.

Порою пророчество приходит во сне. Когда же оно приходит к нему наяву, все чувства его перестают действовать, и он, устраненный от всех путей этого мира, в пророческом видении воспринимает, что к нему кто-то обращается и что-то ему говорит. Он либо воспринимает какие-то образы, либо, не видя никаких изображений, слышит голос, который к нему обращается. Когда же речь идет о святом духе, подразумевается, что человек совершенный занимается Б-жественной премудростью, и при этом ни одно из его чувств действовать не прекращает. Он говорит так, как говорят люди, однако его вдохновляет высший дух, и на его устах появляются слова восхваления и благодарения Б-гу или слова мудрые и назидательные, или же он говорит о грядущем по наитию свыше.

Так была изречена Книга Восхвалений. Мы находим, что псалмопевцев называют пророками. Например, о Давиде сказано: "чтобы восхвалять и благодарить, как повелел Давид, человек Б-жий" [Н'хем'я 12, 24], а "человек Б-жий" - это пророк. И также относительно Иедутуна сказано: "кто пророчествовал, чтобы благодарить и восхвалять Господа" [/ Кн. Летописи 25, 3]. И сказано там же [5]: "у Эмана, провидца царского", "сынов Асафа и Эмана, и Иедутуна, которые пророчествуют", "при Асафе, пророчествующем при царе". Но как бы то ни было, их пророчество носило особый характер, как мы разъясняли. Пророчество представляет собой несколько восходящих ступеней (несколько уровней). Так, например, Даниэлю были видения во сне и наяву, но в них он не достиг уровня Иешаяу, Иехезкеля и других пророков. По этой причине его Книга вошла не в число Книг Пророков, а в число Книг, которые называются Писаниями, т.е. написаны святым духом (по наитию свыше).

Итак, Книгу Восхвалений составил Давид, и в нее вместе со своими речами он включил речи названных выше песнопевцев. Псалмы, им составленные, он передавал для исполнения певцам, как сказано: "тогда Давид поручил благодарить Господа через Асафа и его братьев" [/ Кн. Летописи 16, 7], и сказано: "Управителю, Иедутуну, псалом от Давида" [62, 1], т.е. Давид составил его и передал Иедутуну. Некоторые псалмы посвящены противоборству с врагами, которые были у Давида лично или у сынов Исраэля. Другие представляют собой молитву или благодарение без ссылки на конкретное событие. Там, где в заглавии отмечено "от Давида" или ничье имя не названо, псалом изречен Давидом. Иногда "леДавид" означает "для Давида", как, например: "Управителю, псалом для Давида. Да ответит тебе Господь в день утеснения" [20, 1-2], "Для Давида, псалом. Речь Господа к моему господину" [110, 1]. В свою Книгу он также включил сохранившуюся в письменном виде молитву нашего учителя Моше [90].

В своих псалмах Давид говорил и о грядущем, например, об изгнании в Бавеле и о других (более поздних) изгнаниях. Его слова содержат в себе великие утешения, когда он говорит о восстановлении царства дома Давидова.

Напевы, псалмы и песни исполняли в сопровождении музыкальных инструментов или без такового. Однако сегодня мы не знаем, что означают указания в заглавиях псалмов. Мудрецы разъясняли так: "Управление" и "напев" - для грядущего, "вразумительное" - через толмача, "от Давида псалом" -сначала на него нисшел святой дух, а затем он изрек песнь, "псалом от Давида" - сначала он изрек песнь, а затем на него нисшел святой дух [П'сахим 117а]. Подробнее мы будем говорить об этом в толковании к четвертому псалму.

Итак, приступаю к толкованию, насколько это в силах моих, с помощью Того, Кто человека учит ведению.

РаДаК

Книга Восхвалений в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием раби Давида Кимхи - Книга 1



1 Счастлив муж, кто не поступал по совету нечестивых и на путь грешников не становился, и в сборище насмешников не сидел, 2 Но только к Ученью Господнему его изволение, и о Его Учении помышляет он днем и ночью.

1. счастлив муж - Слово "ашре" всегда употребляется во множественном числе, потому что человека признают счастливым не ввиду одной присущей ему добродетели или одного успеха, случайно достигнутого, но только ввиду многочисленных добродетелей, ему присущих.

Этот псалом Давида содержит учение о человеке и говорит о том, что человеку в этом мире надлежит делать, а также о добром воздаянии праведным и о наказании преступных. Из-за особой значимости псалма Давид открывает им свою Книгу.

кто не поступал (не ходил) по совету нечестивых (буйных) - Вначале говорится о дурном пути, потому что с детства человек приобщается к пути мирских вожделений: он ест, пьет и веселится, и с этим он растет. Когда же в нем крепнет сознание и он начинает различать между добром и злом, его предупреждают о том, чтобы он сторонился пути нечестивых и не следовал их совету.

А нечестивые - это те, для кого важнее всего обрести богатство и получить желаемое от этого мира. Не признавая различия между добром и злом, они грабят, воруют и убивают из-за своей ненасытной алчности. Слово "раша" означает бросок, порыв (страстей), подобно "Он утишит, и кто возмутит (йаршиа)" [Иов 34, 29]. Поэтому в связи с нечестивыми говорится о "хождении" и упоминается также "совет", потому что они советуют людям следовать их примеру и рекомендуют как высшее благо накопительство и забавы. И нередко человек поддается соблазну:

его привлекает сиюминутное благо, и он не задумывается о последствиях.

и на путь грешников не становился - "Путь" означает обычное поведение, занятие и поступки человека, подобно "и возвести им тот путь, по которому им идти" [Имена 18, 20]. "Не становился, не стоял" означает, что он не задерживался в их обществе, чтобы не брать с них примера.

и в сборище (на седбище) насмешников не сидел - "Насмешник" - тот, кто обращает свою хитрость ко злу и заносчиво говорит о людях дурное и выискивает в них недостатки и пороки и выдает другим чужие тайны. Обычно этим занимаются бездельники, сидящие праздно, и потому сказано: "и на седбище насмешников не сидел".

Три глагола в этом стихе называют все возможные состояния: человек либо ходит, либо стоит, либо сидит. Лежание -это вид сидения. К тому же, обычно лежа человек спит, а во время сна он ни добра, ни зла не делает. Таким образом, счастливым признается человек, который избегал дурного пути и сторонился дурных поступков.

2. но только - Иначе говоря: если человек сторонится дурного пути, но добра не делает, его счастливым нельзя назвать. К тому же относится сказанное "сторонись зла и делай добро" [34, 15], т.е. устраняйся от зла, чтобы делать добро.

Хотя мудрецы полагают, что, обуздывая свое дурное побуждение, человек как бы исполняет заповедь, тем что не преступает ее, ему все же надлежит совершить деяние доброе. И потому "счастлив тот муж, кто не поступал, не ходил". Однако что же он делал? "К Ученью Господнему его изволение". При этом "хефец" (изволение, желание) применимо и к учению, и к деянию, подобно "делать тебе желанное (хафаце-ха)" [Иешаяу 58, 13]. А деяние без учения благоугодным не будет.

и о Его (или: о своем) Учении о Такой повтор - обычное явление для языка иврит, подобно тому, как "сыны Исраэля" пять раз повторяется в одном стихе (без замены местоимением) [В пустыне 8, 19]. Иначе говоря, это прием стилистический.

А мудрецы толковали так: сначала оно называется Ученьем Господним, а по мере того как человек прилагает усилия, чтобы им овладеть, оно становится его Учением и называется его именем.

помышляет (или: произносит, молвит) - в сердце своем, подобно "помысел сердца моего пред Тобою" [19, 15]. Поскольку выше упоминались учение и деяние, теперь говорится об устремлении сердца, которое днем и ночью обращено к Учению и заповедям, как сказано: "и все твои деяния пусть будут во имя Небес" [Авот 1,3].

И можно понимать это слово как означающее учение с произнесением вслух. В этом случае под "днем и ночью" подразумевается всякое время (бодрствования) на протяжении дня или ночи, когда человек не занят обеспечением своих жизненных потребностей.

3 и он будет как дерево, у водных потоков посаженное, которое плод свой дает во время свое,

и лист его не опадет, - и во всем, что делает, он имеет успех. 4 Не так нечестивые, но словно мякина, уносимая ветром.

3. и он будет как дерево - Человек добрый сравнивается с деревом у водных потоков, чьи потребности неизменно удовлетворены. Так и он всегда доволен своей долей, мало ли, много ли им съедено.

у водных потоков - Один водный поток - с одной стороны, а другой - с другой стороны, и воды под ним проходят.

которое плод свой дает во время свое - Потому что на месте засушливом от недостатка влаги дерево запаздывает и поздно плодоносит, в отличие от посаженного у водных потоков.

и лист его не опадет о При засухе лист опадает, но дерево у водных потоков своих листьев не сбрасывает.

"Во время свое" как бы удваивается, т.е. также и лист его не опадет в свое время, в жаркую пору года, когда людям нужна тень. Или же подразумевается, что даже в пору дождей (зимой) не опадет его лист, как изредка встречается у деревьев с повышенной влажностью. - Так люди пользуются плодами доброго человека, т.е. от него усваивают его учение и учатся его добрым делам. "И лист его не опадет" означает, что люди пребывают под сенью его добрых дел.

В этом стихе можно видеть благословение и мир, и доброе воздаяние: если человек сторонится зла и творит добро, в награду за то он будет как дерево, посаженное у потоков водных.

4. не так нечестивые - От нечестивых и от их благ людям нет пользы, они только вред причиняют. В своей приверженности ко злу они подобны мякине, соломенной трухе, для всех бесполезной. Ветер ее подхватывает и разносит повсюду, и она летит в лица и в глаза прохожим, доставляя им неудобство. Или же ветром труху заносит в дома и на крыши, и там она тоже приносит вред.

2013-12-19

15.12.2013 - новые файлы в новой редакции - 3 тома