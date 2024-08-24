Юрген Ролофф - Введение в Новый Завет

Ролофф - Введение в Новый Завет - книги и модуль BibleQuote
Современная библеистика - Bibliotheca Biblica
Jürgen Roloff - видный немецкий библеист (1930-2004), более двадцати лет возглавлявший кафедру Нового Завета на богословском факультете Эрлангена.
Автор широко известных в Германии комментариев к Деяниям апостолов, Откровению Иоанна и Первому посланию к Тимофею, важнейшего труда по новозаветной экклесиологии "Церковь в Новом Завете" и ряда других исследований, председатель исследовательской комиссии по вопросам церкви и иудаизма при Евангелической церкви Германии.
Эта книга - неоценимое подспорье для любого студента, желающего войти в курс современных научных исследований.
Эта книга дает в сжатой форме информацию о возникновении, литературном своеобразии, содержании и богословском значении новозаветных Писаний. Она обращена в первую очередь к читателям и читательницам, не имеющим специальных знаний, но желающим получить необходимые для ориентации научно обоснованные данные о Новом Завете. Учитывая такую аудиторию, автор по возможности опустил всякого рода методические разъяснения. Профессиональные выражения встречаются лишь тогда, когда без них нельзя обойтись, и в этих случаях они всякий раз кратко объясняются. Перипетии обширных научных дискуссий, учесть которые в подробностях в состоянии лишь специалисты, также оставлены в стороне. Их результаты использованы лишь в той мере, в какой они представляют собой известный консенсус исследователей.
Мне показалось более важным сделать понятными взаимосвязи как между формой и содержанием отдельных новозаветных книг, так и между разными книгами. Кроме того, эта книга может дать некоторую общую ориентацию студентам, в первую очередь тем, которые изучают богословие не в качестве основной специальности. Надеюсь, что это будет способствовать исправлению того бедственного положения, с которым я сталкивался в моей многолетней преподавательской работе, причем с каждым годом все в большей степени.
Юрген Ролофф - Введение в Новый Завет
Перевод с немецкого Вадима Витковского
Серия «Современная библеистика» — Bibliotheca Biblica
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011 — viii + 227 с.
ISBN 978-5-89647-246-9
Юрген Ролофф - Введение в Новый Завет - Содержание
Предисловие
Часть I. ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ЗАВЕТ?
- 1. Новый Завет как собрание канонических Писаний
- 2. Новый Завет как вторая часть христианской Библии
Часть II. УСТНАЯ ТРАДИЦИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ НОВОМУ ЗАВЕТУ
- 3. Истоки предания об Иисусе
- 4. Развитие предания об Иисусе после воскресения
- 5. Миссионерские и катехизические формулы
- 6. Формы богослужебного прославления
Часть III. СТАДИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЕВАНГЕЛИЯМ
- 7. Путь становления письменного предания об Иисусе
- 8. Источник логиев (Q)
Часть IV. ПАВЕЛ И ЕГО ПОСЛАНИЯ
- 9. Личность и история Павла
- 10. Значение, своеобразие и проблемы посланий Павла
- 11. Первое послание к Фессалоникийцам
- 12. Первое послание к Коринфянам
- 13. Второе послание к Коринфянам
- 14. Послание к Галатам
- 15. Послание к Римлянам
- 16. Послание к Филиппийцам
- 17. Послание к Филимону
Часть V. СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
- 18. Что такое Евангелие?
- 19. Евангелие от Марка
- 20. Евангелие от Матфея
- 21. Историческое произведение Луки (Евангелие от Луки и Деяния апостолов)
Часть VI. ПСЕВДОЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ ПОСЛЕАПОСТОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ
- 22. Введение. Послания, приписанные другим авторам
- 23. Послание к Колоссянам
- 24. Послание к Ефесянам
- 25. Пастырские послания
- 26. Второе послание к Фессалоникийцам
- 27. Первое послание Петра
- 28. Послание Иуды
- 29. Второе послание Петра
- 30. Послание Иакова
- 31. Послание к Евреям
Часть VII. ПИСАНИЯ ИОАННОВА КРУГА
- 32. Евангелие от Иоанна
- 33. Три послания Иоанна
Часть VIII. ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА
- 34. Откровение Иоанна
Приложение
ОБЛАСТИ И ТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НОВОЗАВЕТНОЙ НАУКИ
Библиография
Рекомендуемая литература на русском языке
Юрген Ролофф - Введение в Новый Завет - Предисловие
Студенты не без оснований жаловались на то, что на занятиях по частным дисциплинам они вынуждены усваивать такой объем конкретного материала, что перестают различать магистральные направления и не могут уже составить целостной картины из многообразия
разработанных наукой проблем и аспектов.
Имея в виду такую общую ориентировку читателей, настоящее пособие стремится соединить в себе две частные дисциплины новозаветной науки: исагогику и богословие Нового Завета. Исагогика изучает историю возникновения отдельных новозаветных Писаний, их литературную структуру, процесс их собирания и, наконец, сведение их в новозаветный канон.
Богословие Нового Завета имеет своим предметом богословские понятия и идеи Нового Завета и отдельных его произведений, а также групп произведений. Объединение двух этих дисциплин должно идти по пути показа историко-богословской взаимосвязи между развитием
определенных богословских идей и возникновением отдельных новозаветных книг и их групп. При этом за основу берется то понимание, что каждая книга и группа возникали в силу определенной богословской потребности. Точнее сказать, новозаветные Писания
рассматриваются как выражение истории развития богословия.
Книги в разных форматах
18.02.12 - новый модуль от Eshatos в юникоде для BibleQuote6
20/05/2012
Эх, жалко, что ссылка на модуль нерабочая...
да рабочая уже...