Современная библеистика - Bibliotheca Biblica

Jürgen Roloff - видный немецкий библеист (1930-2004), более двадцати лет возглавлявший кафедру Нового Завета на богословском факультете Эрлангена.

Автор широко известных в Германии комментариев к Деяниям апостолов, Откровению Иоанна и Первому посланию к Тимофею, важнейшего труда по новозаветной экклесиологии "Церковь в Новом Завете" и ряда других исследований, председатель исследовательской комиссии по вопросам церкви и иудаизма при Евангелической церкви Германии.

Эта книга - неоценимое подспорье для любого студента, желающего войти в курс современных научных исследований.

Эта книга дает в сжатой форме информацию о возникновении, литературном своеобразии, содержании и богословском значении новозаветных Писаний. Она обращена в первую очередь к читателям и читательницам, не имеющим специальных знаний, но желающим получить необходимые для ориентации научно обоснованные данные о Новом Завете. Учитывая такую аудиторию, автор по возможности опустил всякого рода методические разъяснения. Профессиональные выражения встречаются лишь тогда, когда без них нельзя обойтись, и в этих случаях они всякий раз кратко объясняются. Перипетии обширных научных дискуссий, учесть которые в подробностях в состоянии лишь специалисты, также оставлены в стороне. Их результаты использованы лишь в той мере, в какой они представляют собой известный консенсус исследователей. Мне показалось более важным сделать понятными взаимосвязи как между формой и содержанием отдельных новозаветных книг, так и между разными книгами. Кроме того, эта книга может дать некоторую общую ориентацию студентам, в первую очередь тем, которые изучают богословие не в качестве основной специальности. Надеюсь, что это будет способствовать исправлению того бедственного положения, с которым я сталкивался в моей многолетней преподавательской работе, причем с каждым годом все в большей степени.

Юрген Ролофф - Введение в Новый Завет Перевод с немецкого Вадима Витковского Серия «Современная библеистика» — Bibliotheca Biblica М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011 — viii + 227 с. ISBN 978-5-89647-246-9

Юрген Ролофф - Введение в Новый Завет - Содержание Предисловие Часть I. ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ЗАВЕТ? 1. Новый Завет как собрание канонических Писаний

2. Новый Завет как вторая часть христианской Библии Часть II. УСТНАЯ ТРАДИЦИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ НОВОМУ ЗАВЕТУ 3. Истоки предания об Иисусе

4. Развитие предания об Иисусе после воскресения

5. Миссионерские и катехизические формулы

6. Формы богослужебного прославления Часть III. СТАДИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЕВАНГЕЛИЯМ 7. Путь становления письменного предания об Иисусе

8. Источник логиев (Q) Часть IV. ПАВЕЛ И ЕГО ПОСЛАНИЯ 9. Личность и история Павла

10. Значение, своеобразие и проблемы посланий Павла

11. Первое послание к Фессалоникийцам

12. Первое послание к Коринфянам

13. Второе послание к Коринфянам

14. Послание к Галатам

15. Послание к Римлянам

16. Послание к Филиппийцам

17. Послание к Филимону Часть V. СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 18. Что такое Евангелие?

19. Евангелие от Марка

20. Евангелие от Матфея

21. Историческое произведение Луки (Евангелие от Луки и Деяния апостолов) Часть VI. ПСЕВДОЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ ПОСЛЕАПОСТОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ 22. Введение. Послания, приписанные другим авторам

23. Послание к Колоссянам

24. Послание к Ефесянам

25. Пастырские послания

26. Второе послание к Фессалоникийцам

27. Первое послание Петра

28. Послание Иуды

29. Второе послание Петра

30. Послание Иакова

31. Послание к Евреям Часть VII. ПИСАНИЯ ИОАННОВА КРУГА 32. Евангелие от Иоанна

33. Три послания Иоанна Часть VIII. ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА 34. Откровение Иоанна Приложение ОБЛАСТИ И ТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НОВОЗАВЕТНОЙ НАУКИ Библиография Рекомендуемая литература на русском языке Юрген Ролофф - Введение в Новый Завет - Предисловие Студенты не без оснований жаловались на то, что на занятиях по частным дисциплинам они вынуждены усваивать такой объем конкретного материала, что перестают различать магистральные направления и не могут уже составить целостной картины из многообразия разработанных наукой проблем и аспектов. Имея в виду такую общую ориентировку читателей, настоящее пособие стремится соединить в себе две частные дисциплины новозаветной науки: исагогику и богословие Нового Завета. Исагогика изучает историю возникновения отдельных новозаветных Писаний, их литературную структуру, процесс их собирания и, наконец, сведение их в новозаветный канон. Богословие Нового Завета имеет своим предметом богословские понятия и идеи Нового Завета и отдельных его произведений, а также групп произведений. Объединение двух этих дисциплин должно идти по пути показа историко-богословской взаимосвязи между развитием определенных богословских идей и возникновением отдельных новозаветных книг и их групп. При этом за основу берется то понимание, что каждая книга и группа возникали в силу определенной богословской потребности. Точнее сказать, новозаветные Писания рассматриваются как выражение истории развития богословия. Книги в разных форматах

18.02.12 - новый модуль от Eshatos в юникоде для BibleQuote6

20/05/2012