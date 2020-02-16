Значение раввинской литературе для библейских исследований давно была признана многими учеными. Но из-за ее обширности и нехватки хороших работ на английском языке, изучающие Библию испытывают трудности в изучение этой литературы. Приведенный ниже индекс предназначен для облегчения изучения Нового Завета в свете Мишны.

Хотя термин Мишна могут относить к различным идеям и объектам (например к единичному закону или сборнику законов), здесь мы имеем дело с определенной коллекцией Еврейских писаний: "вклад четырех веков еврейской религиозной и культурной деятельности в Палестине, начиная с неопределенной даты (возможно в первой половине второго века до нашей эры) и заканчивая концом второго века нашей эры, объектом этой деятельности стало сохранение, развитие и применение в жизни «Закона» (Торы), в том виде, в котором многие поколения последователей еврейских религиозных лидеров научились понимать этот закон. Значение Мишны для студентов изучающих Библию заключается в раскрытии раввинской мысли времен Христа и ранней церкви, знание которой помогает понять учение и события Нового Завета.

Charles Gianotti - The New Testament and the Mishnah

ISBN: 0-8010-3791-3

Printed in

the

United States of America

The New Testament and the Mishnah - связь Мишны с Новым Заветом

Следующая работа устанавливает связь Нового Завета с Мишной. Сопоставление основано на KOMMENTAR ZUM NEUEN TESTAMENT AUS TALMUD UND MIDRASCH VON HERMANN L. STRACK UND PAUL BILLERBECK, немецкий комментарий к Новому Завету в свете Мишны и ранней еврейской литературы.

К сведениям необходимо проявлять осторожность. Strack и Billerbeck сделали сопоставление основываясь на лексических, исторических, культурных, общих толкованих и др. соображениях. Хотя большинство параллелей очевидны, некоторые из них не так ясны. Студент должен иметь базовое знание Мишны, еврейского образа мыслей, методов интерпретации и раннего раввинского взгляда на Ветхий Завет. Без это знания результат исследования, основанного на данной работе, значительно снижается.

Отметим, что индекс состоит из двух частей: сначала книги Нового Завета в каноническом порядке, далее трактаты Мишны в алфавитном порядке. Таким образом, индекс идет в двух направлениях.