Результат сотрудничества между Hermann Strack и Paul Billerbeck стал Комментарий к Новому Завету из Талмуда и Мидрашей и это действительно единственная в своем роде работа. Strack и Billerbeck кропотливо собирали материалы из Талмуда и Мидрашей, которые помогают объяснить веру, чаяния и практику евреев во времена Христа и периода ранней церкви.

Проходя каждую книгу Нового Завета стих за стихом, Strack Billerbeck ссылаются на Мидраш и Талмуд не только для того чтобы донести мнение экспертов до аудитории, но и для того чтобы показать, как многовековое учение содержащееся в данных источниках может раскрыть нам понимание того, что было сказано или сделано в конкретном стихе или разделе.

Хотя со времен Strack Billerbeck было выпущено много работ о иудаизме периода второго Храма, однако ни одна не спасобна заменить этот труд. Если вы хотите узнать о еврейском мировоззрении во времена Христа, вы должны иметь Комментарий к Новому Завету из Талмуда и Мидрашей в вашей библиотеке.

Billerbeck P., Strack H. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch - Комментарий к НЗ из Талмуда и Мидрашей»

Пол Биллербек. Мюнхен, 1926 г. На немецком языке

Billerbeck P., Strack H. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch - Комментарий к НЗ из Талмуда и Мидрашей» - Пример комментария - Перевод с немецкого

Мат.11,29 «примите ярмо моё на себя» = קבלו עולי (киблу оли). - עול (оль) в данном контексте означает «Должностная обязанность; Обязательства» в следующих сочитаниях.

а) עול מלכות השמים (принятие царства небесного)

Принятие ярма Небес — признание Бога как Царя и Господина Израиля, означало приверженность Ему, как к единственному, истинному Богу. Признание этого декларировалась дважды в день молитвой Шма. Прочитать «Шма» часто означало принятие «ярма Небес».

Брахот 10b:

Йоси сын Р. Ханина также сказал от имени Р. Элиэзера б. Иакова: в чем смысл стиха (Лев.19,26), не ешьте с кровью? Не ешьте прежде чем вы помолились за вашу кровь (жизнь). Р. Исаак сказал от имени Р. Иоханан, который принял от Р. Йоси сына Р. Ханина от имени Р. Элиэзера сына Яакова: Если человек ест и пьет, а затем говорит свои молитвы, о нем говорит Писание (3 Царств 14,9): “Меня жеты отбросил за спину свою”. Читать не גויך [твоя спина], но גאיך [твоя гордыня]. Говорит Святой, благословен Он: После того как возвысил себя, он приходит и принимает на себя Царство Небесное(т. е. читает «Шма»)!

Сэдэр Элии Р. 16 (82):

Чем удостоился Исаийя пророчествовать все самое лучшее и утешительное для Израиля? Тем, что с радостью принял на себя Царство Божие (см. Ис.6,8-10).

б) עול תורה (ярмо Торы)

Авот 3,5:

Раби Нехунья бен Гакана говорил: «С каждого, кто принимает на себя бремя Торы, снимается бремя подчинения властям и бремя заботы о пропитании. А на каждого, кто сбрасывает с себя бремя Торы, возлагается бремя подчинения властям (עול מלכות) и бремя заботы о пропитании (עול דרך ארץ)».

Сангедрин 94b:

Что значит (Ис.9,1): «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую». Не как первые поколения (царство Израилево), которые отвергли ярмо Торы, но как последующие (эпоха Хизкии), которые укрепили ярмо Торы на себе и были достойны, чтобы ради них сотворили бы чудеса рассечения моря и перехода через Ярден.

Мидраш Танхума (ве зот абраха) 32а:

Сказал Моше перед Благословеным: Господин мира, два ярма Ты возложил на сыновей Своих: ярмо Торы и ярмо служения царствам. Сказал ему Благословенный: всякий занимающийся Торой спасен от служения царствам; «Все святые в руке Твоей» (Втор.33,3), «припали к стопам Твоим» (там же).

в) עול מצוה (ярмо заповедей)

Мишна Брахот 2,2:

Сказал р. Иегошуа бен Корах: Почему «Шма» предшествует «Если послушаетесь...»? Для того, чтобы прежде всего принял на себя человек ярмо Царства Небесного, а потом уже ярмо заповедей.

Таргум Песнь Песней 1,10:

И как подходит их шея, чтобы нести ярмо Моих заповедей! - которое будет на них как ярмо на быке, который пашет в поле и кормит себя и своего хозяина.

Таргум Рут 3,11:

И теперь, дочь моя, не бойся. То что ты сказала мне я сделаю тебе, так как известно всем сидящим в воротах, Великому Сангедрину, моим людям, что ты праведная женщина и имеешь силы нести ярмо заповедей Господних.

Таргум Плачь Иеремии 3,27:

Хорошо для человека в молодости тренировать свою душу нести ярмо заповедей.

г) עול תשובה (ярмо тшувы)

Авода Зара 5а:

Р. Шмуэль бен Нахман, который сказал от имени рабби Натана: «Какое значение стиха: «И вот последующие (пророческие) слова Давида - речение Давида, сына Ишая, речение мужа, вознесенного высоко». Значение таково: «Слова Давида сына Ишая, который установил ярмо раскаяния» (так же в Моэд Катан 16b).

д) עול של הקדוש ברוך הוא (ярмо Святого, благословен Он) или עול שמים (ярмо Небес = ярмо Всевышнего)

Шмот Раба 30,5:

Потому что десять колен не хотели принять на себя ярма Благословенного, и пришел Санхерив и увел их в плен.

Сифра Левит 25,38:

«С лихвой не отдавай им пищи твоей. Я Господь Бог твой». Отсюда сказали, кто берет на себя ярмо закона о росте, берет на себя ярмо Небес, а кто сбрасывает с себя иго закона о росте, сбрасывает иго Небес.

Сота 47b:

Когда умножаются лицемерные в суде — отменено (Втор.1,17): « Не бойся...», и прекратилось (там же): «Не различайте лиц на суде»; и свергли ярмо Небес и возложили на них ярмо плоти и крови (עולבשר ודם).

е) עול בשר ודם (ярмо плоти и крови)

Авот Рабби Натан 20:

Р. Ханина, сеган священников, говорит: «Кто принимает к своему сердцу слова Торы, того избавляют от многих мыслей: о голоде, о глупостях, о блуде, о злом йецере, о злой (вар.: чужой) жене, о пустых вещах, об ярме людском, ибо так написано в книге Псалмов через Давида, царя израильского (Пс. 19 [18],9): «Повеления Господа праведны и веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи». А кто не принимает к сердцу слов Торы, на того налагают много мыслей: о голоде, о глупостях, о блуде, о злом йецере, о злой жене, о пустых вещах, об ярме людском, ибо так написано во Второзаконии через Моше, учителя нашего (Втор.28,46-48): «Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем во-век. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, и жажде, и наготе, и при отсутствии всего (син.пер.: во всяком недостатке)».

Далее Сота 47b.

ж) עול מלכות (ярмо царства, «ярмо земного правительства»)

см. Авот 3,5

з) עול דרך ארץ (ярмо светской занятости, заботы о пропитании)

см. там же.

и) עול (ярмо)

В абсолютном смысле - «ярмо Божье» или «ярмо Царства Небес»

Шавуот 13а:

Сказал Рабби: для всех нарушений Торы, совершил ли [нарушитель] тшуву или не совершил тшуву — Йом Кипур приносит искупление, кроме сбрасывающих ярмо, извращающих уччение Торы и отвергающих завет на плоти; во всех этих случаях, если раскаялся - Йом Кипур приносит искуплкение, а если нет — Йом Кипур не приносит искупления. Откуда такое мнение рабби? Так говорит писание: «Ибо он презрел слово Господне», это относится к тому, кто сбрасывает с себя ярмо, и нарушает ее заповеди, это отвергающий завет на плоти, - душа такого должна быть отрезана от народа. Отрезан — до дня Йом Кипура и отрезан — после Йом Кипура. Должен быть отрезан даже если совершил тшуву? Так говорит писание: «Грех его на нем», и я не говорю, [что Йом Кипур не искупает], но только тогда, когда грех его все еще на нем.

Так же в Йома 85b. В том же смысле עול Пеа 1,16b, 23, 32.

Работу, основанную на этих комментариях, смотрите здесь