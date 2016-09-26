Среди книг и статей Н. А. Скабалановича наибольший интерес представляет монография «Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина», изданная в Петербурге в 1884 г. [1] и, как упоминалось выше, принесшая автору степень доктора богословия. Ссылки на это капитальное исследование крайне редко встретишь в советской исторической литературе. [2] Оно – как и все научное творчество Н. А. Скабалановича – так и не стало объектом историографического изучения. Ученый взял предметом своего исследования один из самых темных и запутанных периодов в истории Византии. Это было время династических смут и переворотов, непрерывных войн с соседями. Такого рода периоды обыкновенно характеризуются, как писал И. Е. Троицкий, «крайней подвижностью и спутанностью всех и внешних, и внутренних отношений, естественно создают исследователям большие трудности». [3] Н. А. Скабаланович же решил остановиться на изучении не отдельных событий или сторон византийской жизни XI в., не на внешней, политической истории, которая уже не раз обращала на себя внимание исследователей, а на «всестороннем воспроизведении внутреннего состояния византийского государства и Церкви в данную эпоху». [4]

Николай Афанасьевич Скабаланович - Византийское государство и Церковь в XI в. От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина

Серия: Библиотека христианской мысли. Исследования

СПб, Издательство Олега Абышко, 2004 г.Твердый переплет, 864 стр.

ISBN 5-89740-107-4 Том 1

ISBN 5-89740-108-6 Том 2

Николай Афанасьевич Скабаланович - Византийское государство и Церковь в XI в. От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I КомнинаК истории изучения творческой биографии Н. А. Скабалановича

О размахе предпринятого исследования свидетельствует сам тематический охват монографии. Из ее 10 глав первые две содержат подробную информацию об императорском дворе, о придворных партиях, интригах, династических переворотах и т. д. Третья глава посвящена центральному управлению, в ней последовательно рассматриваются положение императорской власти, меры, предпринимаемые императорами для обеспечения прав на престол, участие народа в избрании императора, обрисованы придворный этикет и церемониал, культ императоров, анализируются организация и функции государственных учреждений. Следует заметить, что именно в этой главе Н. А. Скабаланович, отделив «чины от должностей», [5] первым представил нам византийскую табель о рангах. В четвертой главе речь идет о областном управлении, анализируется организация фем, как округов военных, судебно–административных и податных, перечисляются все известные для данной эпохи фемы, суммируется информация источников о каждой из них. В пятой главе рассматриваются такие существенные вопросы социального и экономического строя византийского государства, как формы землевладения, податная система, отмечено большое влияние славянского элемента на социальный быт Византии, выразившееся в развитии свободного крестьянства и общинного землевладения. «Преобладающее значение в этом отношении, – по мнению ученого, – принадлежало славянскому племени, национальный гений которого играл в судьбах учреждений Восточной Римской империи роль аналогичную с той, какая в судьбах учреждений Западной Римской империи принадлежала гению германскому». [6] Далее в главе прослежено не только становление чиновной аристократии и двух категорий крестьянства: париков и общинников, но и происхождение, сущность и значение харистикарной и прониарной систем землевладения. Шестая глава посвящена вопросам организации податной системы, в ней рассматриваются разного рода платежи и повинности, способы сбора податей, а также важнейшие статьи государственных расходов.

«Византийская податная система своей организацией ясно доказывает, – по утверждению историка, – что она составляет прямое наследие податной системы императорского Рима. В частностях обнаруживаются однако же черты, отличающие ее от этой последней, – замечается отличие в постановке бюджетного периода, в том значении, какое получили основные подати, и в том развитии, какое сообщено податям второстепенным и дополнительным»; [7] седьмая – описанию военного и морского дела, восьмая суду, в девятой главе обобщены сведения о положении Константинопольской патриархии, о синоде, церковной иерархии, большое место уделено освещению союза Церкви и государства. Н. А. Скабаланович считал, что «…знакомство с византийским государством не будет полно до тех пор, пока параллельно не изучена будет жизнь Церкви. Союз государства и Церкви в Византии простирался, – по его мнению, – даже слишком далеко». [8] В 10–й главе речь идет о политических, экономических и религиозных причинах роста монастырей, содержатся сведения о новооснованных монастырях и монастырских уставах, дается характеристика монашествующих, описывается влияние монашества на византийское общество и государство.

Столь многогранная тема докторской диссертации Н. А. Скабалановича была очень мало разработана в литературе. Ее всестороннему освещению мешала прежде всего нехватка источников. Н. А. Скабаланович проделал огромную работу по разысканию источников, имеющих отношение к XI в. Он впервые ввел в научный оборот многие византийские, западные и восточные письменные памятники. [9]

Свое понимание принципов работы с источниками историк изложил во введении к монографии. Скабаланович считал, что тщательный анализ источников – существенно необходимое условие для научной разработки исторического материала. Критическая оценка самого источника, по мнению исследователя, должна включать следующие элементы: определение места и времени его возникновения, личности автора памятника, выяснение отношения данного памятника к другим, современным ему или однородным, анализ происхождения сведений, содержащихся в нем, выявление сравнительной ценности этих сведений. [10]

Важно отметить, что эта отнюдь не простая источниковедческая программа не оставалась лишь декларацией. В значительной мере она была реализована.

Как отметил П. В. Безобразов в своей рецензии на монографию, большая заслуга Н. А. Скабалановича в области источниковедения состояла в том, что «он первый у нас воспользовался неоднократными намеками В. Г. Васильевского и провел резкую грань между первоисточниками и компиляторами», [11] указав на то, что они неравнозначны по своему значению. Первоисточники, утверждал ученый, имеют наибольшую ценность, ибо в них сведения исходят от современников, очевидцев. Источники же вторичного характера (по П. В. Безобразову – компиляторы) подобной ценности по отношению к заимствованной части не имеют, исключая случаи, когда они дополняют ее новыми подробностями или когда за утратой первоисточников им «по необходимости приходится отводить место, принадлежащее последним». [12] Ученый показал, трудами каких писателей пользовались Михаил Глика, Иоанн Зонара и др. Н. А. Скабаланович не принимал на веру то, что было до него сказано историками Византии. Он старался критически пересмотреть все сведения о события и людях с тем, чтобы после тщательной проверки, на основе совокупности всех источников и литературы предпринять собственную реконструкцию происходившего. Его труд содержит массу фактов, добытых ученым из самых разнохарактерных источников и прошедших самую придирчивую экспертизу. Особенно критический талант автора диссертации проявился в вопросах хронологии. Н. А. Скабаланович стремился не оставить необследованной ни одной даты, и, как писал проф. И. Е. Троицкий, «в этой сфере автор заявил себя с наилучшей стороны и оказал науке большие услуги». [13] Его критические замечания относительно письменных памятников, по нашему мнению, и сейчас представляют несомненную научную ценность для исследователей, занимающихся византийской историей XI в.

[1] Скабаланович Н. А. Об апокрисисе Христофора Филалета. СПб., 1873; Он же. Византийская наука и школы в XI в.//Христианское Чтение. Март–апрель. СПб., 1884. С. 344–369; май–июнь. С. 730–770; Он же. Научная разработка византийской истории XI в./ /Христианское Чтение. Июль–август. Спб., 1884. С. 162–180; Он же. Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. СПб., 1884; Он же. О нравах византийского общества в Средние века / /Христианское Чтение. Январь–февраль. СПб.. 1886. С. 544–592 и др. Работа Н. А. Скабалановича «Византийская наука и школы в XI в.» может рассматриваться как интереснейшая 11 глава к докторской диссертации автора. Об апокрисисе Христофора Филалета. СПб., 1873;Византийская наука и школы в XI в.//Христианское Чтение. Март–апрель. СПб., 1884. С. 344–369; май–июнь. С. 730–770;Научная разработка византийской истории XI в./ /Христианское Чтение. Июль–август. Спб., 1884. С. 162–180;Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. СПб., 1884;нравах византийского общества в Средние века / /Христианское Чтение. Январь–февраль. СПб.. 1886. С. 544–592 и др. Работа Н. А. Скабалановича «Византийская наука и школы в XI в.» может рассматриваться как интереснейшая 11 глава к докторской диссертации автора. Каждан А. П. Деревня и город в Византии ΙΧ–Χ в. М., 1960. С. 337. [2] Как одно из исключений см., например:Деревня и город в Византии ΙΧ–Χ в. М., 1960. С. 337. [3] Журналы общего собрания Совета Академии от 23 апреля 1884 г. Спб., 1885 С. 213. [4] Флоринский Т. Д. Новый русский труд по истории Византии. [Рец. на кн.:1 Н. Скабаланович. Византийское государство и Церковь в XI в. / /Университетские известия. Киев, 1884. 8. С. 186. Новый русский труд по истории Византии. [Рец. на кн.:1Византийское государство и Церковь в XI в. / /Университетские известия. Киев, 1884. 8. С. 186. [5] Безобразов П. В. Византия в XI в. [ Рец. на кн.:]Н. Скабаланович. Византийское государство и Церковь в XI в./ /Ж. М. Н. Пр. Ч. CCXXXVL. Ноябрь. 1884. С. 161. Византия в XI в. [ Рец. на кн.:]Н.Византийское государство и Церковь в XI в./ /Ж. М. Н. Пр. Ч. CCXXXVL. Ноябрь. 1884. С. 161. [6] Скабаланович Н. А. Византийское государство и Церковь. С. 230. Византийское государство и Церковь. С. 230. [7] Там же. С. 270. [8] Скабаланович Н. А. Научная разработка византийской истории. С. 179. Научная разработка византийской истории. С. 179. »(Безобразов П. В. Византия в XI в. С.153– 154). [9] Следует заметить, что источникам «на греческом языке, которые появились в пределах византийского государства, Н. А. Скабаланович отводит первое место, второе – западно–европейским, особенно нижне–итальянским, написанным на латинском языке, третье – восточным, т. е. армянским, грузинским, сирийским и арабскимВизантия в XI в. С.153– 154). [10] Скабаланович Н. А. Научная разработка византийской истории XI в. С. 170–171. Научная разработка византийской истории XI в. С. 170–171. [11] Безобразов П. В. Византия в XI в. С. 155. Византия в XI в. С. 155. [12] Скабаланович Н. А. Византийское государство и Церковь. С. II. Византийское государство и Церковь. С. II. [13] Журналы общего собрания Совета Академии от 23 апреля 1884 г. С. 216.

Николай Афанасьевич Скабаланович (1848-1918)

Профессор общей и церковной истории Санкт-Петербургской Духовной академии, доктор богословия, один из самых талантливых русских церковных историков.

Его основополагающая работа "Византийское государство и Церковь..." - это настоящая энциклопедия по Византии, непревзойденный во многих отношениях даже по настоящее время научный труд, в том числе и по своим литературным достоинствам. В приложении даются статьи "Византийская наука и школы в XI в.", "О нравах византийского общества в Средние века", "Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии" и другие, позволяющие с большей полнотой и вниманием остановиться на конкретных вопросах как внутренней истории Византийской империи в целом, так и истории Византийско-Восточной церкви в частности.



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