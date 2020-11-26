Мы надеемся, что эта книга будет полезна любому читателю, которого интересует ближневосточный конфликт и его влияние на судьбы мира. Но в первую очередь эта книга адресована тем россиянам, для которых высшим авторитетом является Библия и которые рассматривают текущие события в ее вечном Свете. Именно такой взгляд способен глубже других проникнуть в сокровенный смысл восстановления государства Израиль и охватить масштаб той борьбы с силами Зла, в которую также вовлечена Россия, и в которой Израиль сегодня стоит на переднем крае.

Православные иерархи, богословы и философы, отрывки из работ которых собраны в первом разделе этой книги, доказали, что истинный христианин не может быть антисемитом. Но большинство этих трудов было написано до восстановления государства Израиль в 1948 году. Почему истинный последователь Христа не может быть анти-сионистом, не может поддерживать врагов Израиля и не может устраниться от борьбы, которую ведет Израиль? Эти причины рассматривает второй раздел — книга Яна Виллема ван дер Ховена «Вавилон и Иерусалим».

Миссия России неразрывно связана с Миссией Израиля, и возвращение мира из Вавилона в Иерусалим —- от веры в выгоду к вере в благодать — лежит через единение этих двух народов. О том, как любой христианин России может приблизить это единение — в разделе «Стража Божьего Града». Некоторые из практических шагов, которые может предпринять для этого Россия и Русская Православная Церковь рассматриваются в заключительном разделе этой книги наряду с положением арабов-христиан Ближнего Востока, страдающих сегодня от тех же врагов, что Израиль, и нуждающихся в помощи России.

Вавилон и Иерусалим – Ближневосточный конфликт в свете Библии

Редактор-составитель: Дмитрий Радышевский

Редактор: Елена Халфен

Москва – Иерусалим – 2002 г.

ISBN 5-902007-05-4

Вавилон и Иерусалим – Ближневосточный конфликт в свете Библии – Содержание

От редактора

Православие о судьбах Израиля Святитель Феофан Затворник Митрополит Филарет (Дроздов). Из «Слова в Великую Пятницу» Св. Иоанн Кронштадтский. Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе Митрополит Антоний (Храповицкий). К кишиневскому бедствию Архиепископ Никанор (Бровкович). Из поучения Епископ Виссарион. Из кн. «Единение в Церкви Христовой из иудеев и язычников» Вл. С. Соловьев. Из ст. «Еврейство и христианский вопрос» Вяч. И. Иванов. Из ст. «К идеологии еврейского вопроса»

Н. А. Бердяев. Из ст. «Христианство и антисемитизм» Из кн. «Философия неравенства»

С. Н. Булгаков. Из ст. «Гонения на Израиль» Тайна Израиля Христианство без Израиля

Яков Кротов. Из ст. «Еврей»

Прот. Сергий Гаккель. Из ст. «Как соотносится западное богословие “после Освенцима” с сознанием и богослужением Русской православной церкви?»

Архиепископ Иоанн (Шаховской). Из «Письма к христианам и евреям об ответственности»

Алексий II, Патриарх Московский и Всея Руси. Из речи на встрече с раввинами

Ян Виллем ван дер Ховен «Вавилон и Иерусалим» Вступление глава 1. Иерусалим — центр нового Божия Мира глава 2. Время бедствий Иакова глава 3. Ранние христиане-сионисты глава 4. Еврейские сионисты глава 5. Почему ненавидят Израиль глава 6. Вавилон и Церковь глава 7. Битва за землю глава 8. Храмовая Гора

Стража Божьего Града Международный Центр Христиан, Друзей Сиона (ICZC) Основные принципы Христианского Сионизма Подготовка к приходу Господа и Мессии Храмовая гора и модель Храма Праздник Кущей (Скинии Завета) Приглашение христианам России Спасти христиан Святой Земли Дж. Фара. Преследование христиан в Палестинской Автономии А. Либерман. Только Израиль защитит христиан Святой земли от истребления Иеромонах Иосиф (Киперман). Церковь христиан-сионистов и русское православие

Примечания

Практические способы помочь Иерусалиму

Вавилон и Иерусалим – Ближневосточный конфликт в свете Библии – Тайна Израиля

Личные предки Спасителя являются только представителями всего своего народа, носителя священной крови, таковой страшной тайне послужившей. Ветхозаветная святость предков Спасителя свидетельствуется церковью о многих и не входящих в список прямой родословной. Еврейство, как и все народы, состоит из совокупности разных индивидов, которые различаются между собой личными свойствами, однако эти индивидуальные различия не упраздняют органического единства крови и судьбы. Мало того, необходимо отнести принадлежность из бранного народа, в качестве родословной Христа Спасителя, ко всей ветхозаветной его части: все ветхозаветное еврейство принадлежит к предкам Спасителя, прямо ли или косвенно.

Об этом свидетельствует факт церковной канонизации, причисление к лику христианских святых многочисленных ветхозаветных праведников от Адама: патриархов, пророков, судей и различных угодников Божиих, о которых повествует апостол Павел в 11 главе послания к Евреям (об этом же свидетельствует церковь их богослужебным почитанием в месяцеслове и проскомидийном чине). Вся же сила избранности и святости Израиля находит для себя личное выражение в Приснодеве. Однако и она почитается церковью, как даровавшая человечество Богочеловеку, не в личном только качестве своем, но и как Новая Ева, Дщерь и Матерь избранного народа. Израиль, от которого воспринял человечество Свое Богочеловек, есть единство и органическая связь — телесная, душевная и духовная всего еврейского народа.

В этом избранность избранного народа нс отменяется всеми его падениями, единоличными и народными. Об этом свидетельствуют непререкаемо книги пророческие, с их беспощадными обличениями еврейскому народу, которые соединяются, однако, с нсотменно данными ему обетованиями, «Заветом» Бога с Израилем во всей его непреложности, с такой энергией засвидетельствованной ап. Павлом. Израиль, как ветхозаветная церковь, принадлежит Христу, есть Его тело, Его человечество ветхозаветное, которое становится и новозаветным, включается в Церковь Христову силою самого Боговоплощения. Отсюда является очевидным, что это включение совершается не только здесь, на земле, но и за пределами земной жизни, силою «проповеди во аде», так сказать, загробного его крещения.

Христианство без Израиля. Христианство без иудео-христианства себя до конца не осуществляет, остается неполным. Оно может обрести свою полноту лишь соединившись с иудео-христианством, как это и было в церкви апостольской, ибо эта последняя была именно таковою. Господь избрал своими апостолами и послал на проповедь научить и крестить все языки — именно своих единокровных соплеменников, но не кого-либо другого. И первенствующая церковь иерусалимская была иудео-христианская. После этого и невзирая на это, Израиль Христа отвергся, церковь же оказалась церковью языков без Израиля. Это обрекло мир на христианство без центрального своего ядра, а отвергшийся Христа Израиль на агасфсризм и на христоборчество духовное.

Еврейство и в состоянии отверженности находится в нерушимой связи с христианством, в единстве конечной судьбы, которая, однако, нс может совершиться, пока не осуществится это единство, не раскроется его сила. Христос не придет в мир, доколе не будет призван воплем всего мира: «ей, гряди, Господи Иисусе», но в этот вопль ранее должно включиться и Израилево: «осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!» Но это нс может явиться как бы внезапным и неожиданным событием, которое противоречило бы всей его истории и ниспровергало бы все его судьбы, напротив, оно будет зрелым плодом, который таинственно созревает на корне маслины природной.

Это-то сокровенное созревание вносит непрерывность в историю Израиля, которая ведет к тому, что «весь Израиль спасется», но, следовательно, уже и спасается и ныне. Такова эта тайна о его спасении. Как понять эту антиномию: совершившееся уже искупление человечества крестною жертвою Господа Иисуса Христа и совершающееся, еще продолжающееся? В ней проявляется соотношение времени и вечности, становления и бытия. Полнота спасения включает не только силу его, но и образ совершения, Ветхий Завет и Новый, а в нем и еще новейший, «последние времена», всю священную историю Нового Завета. Христос прославленный и воскресший и одесную Отца сидящий пребывает и на земле в людях Своих, с Ним соединенных через вочеловечение Его, с ними Он и еще состражет, сораспинается.