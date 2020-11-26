Вавилон и Иерусалим – Ближневосточный конфликт в свете Библии
Мы надеемся, что эта книга будет полезна любому читателю, которого интересует ближневосточный конфликт и его влияние на судьбы мира. Но в первую очередь эта книга адресована тем россиянам, для которых высшим авторитетом является Библия и которые рассматривают текущие события в ее вечном Свете. Именно такой взгляд способен глубже других проникнуть в сокровенный смысл восстановления государства Израиль и охватить масштаб той борьбы с силами Зла, в которую также вовлечена Россия, и в которой Израиль сегодня стоит на переднем крае.
Православные иерархи, богословы и философы, отрывки из работ которых собраны в первом разделе этой книги, доказали, что истинный христианин не может быть антисемитом. Но большинство этих трудов было написано до восстановления государства Израиль в 1948 году. Почему истинный последователь Христа не может быть анти-сионистом, не может поддерживать врагов Израиля и не может устраниться от борьбы, которую ведет Израиль? Эти причины рассматривает второй раздел — книга Яна Виллема ван дер Ховена «Вавилон и Иерусалим».
Миссия России неразрывно связана с Миссией Израиля, и возвращение мира из Вавилона в Иерусалим —- от веры в выгоду к вере в благодать — лежит через единение этих двух народов. О том, как любой христианин России может приблизить это единение — в разделе «Стража Божьего Града». Некоторые из практических шагов, которые может предпринять для этого Россия и Русская Православная Церковь рассматриваются в заключительном разделе этой книги наряду с положением арабов-христиан Ближнего Востока, страдающих сегодня от тех же врагов, что Израиль, и нуждающихся в помощи России.
Вавилон и Иерусалим – Ближневосточный конфликт в свете Библии
Редактор-составитель: Дмитрий Радышевский
Редактор: Елена Халфен
Москва – Иерусалим – 2002 г.
ISBN 5-902007-05-4
Вавилон и Иерусалим – Ближневосточный конфликт в свете Библии – Содержание
От редактора
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Православие о судьбах Израиля
- Святитель Феофан Затворник
- Митрополит Филарет (Дроздов). Из «Слова в Великую Пятницу»
- Св. Иоанн Кронштадтский. Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе
- Митрополит Антоний (Храповицкий). К кишиневскому бедствию
- Архиепископ Никанор (Бровкович). Из поучения
- Епископ Виссарион. Из кн. «Единение в Церкви Христовой из иудеев и язычников»
- Вл. С. Соловьев. Из ст. «Еврейство и христианский вопрос»
- Вяч. И. Иванов. Из ст. «К идеологии еврейского вопроса»
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Н. А. Бердяев.
- Из ст. «Христианство и антисемитизм»
- Из кн. «Философия неравенства»
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С. Н. Булгаков.
- Из ст. «Гонения на Израиль»
- Тайна Израиля
- Христианство без Израиля
- Яков Кротов. Из ст. «Еврей»
- Прот. Сергий Гаккель. Из ст. «Как соотносится западное богословие “после Освенцима” с сознанием и богослужением Русской православной церкви?»
- Архиепископ Иоанн (Шаховской). Из «Письма к христианам и евреям об ответственности»
- Алексий II, Патриарх Московский и Всея Руси. Из речи на встрече с раввинами
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Ян Виллем ван дер Ховен «Вавилон и Иерусалим»
- Вступление
- глава 1. Иерусалим — центр нового Божия Мира
- глава 2. Время бедствий Иакова
- глава 3. Ранние христиане-сионисты
- глава 4. Еврейские сионисты
- глава 5. Почему ненавидят Израиль
- глава 6. Вавилон и Церковь
- глава 7. Битва за землю
- глава 8. Храмовая Гора
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Стража Божьего Града
- Международный Центр Христиан, Друзей Сиона (ICZC)
- Основные принципы Христианского Сионизма
- Подготовка к приходу Господа и Мессии
- Храмовая гора и модель Храма
- Праздник Кущей (Скинии Завета)
- Приглашение христианам России
- Спасти христиан Святой Земли
- Дж. Фара. Преследование христиан в Палестинской Автономии
- А. Либерман. Только Израиль защитит христиан Святой земли от истребления
- Иеромонах Иосиф (Киперман). Церковь христиан-сионистов и русское православие
- Примечания
- Практические способы помочь Иерусалиму
Вавилон и Иерусалим – Ближневосточный конфликт в свете Библии – Тайна Израиля
Личные предки Спасителя являются только представителями всего своего народа, носителя священной крови, таковой страшной тайне послужившей. Ветхозаветная святость предков Спасителя свидетельствуется церковью о многих и не входящих в список прямой родословной. Еврейство, как и все народы, состоит из совокупности разных индивидов, которые различаются между собой личными свойствами, однако эти индивидуальные различия не упраздняют органического единства крови и судьбы. Мало того, необходимо отнести принадлежность из бранного народа, в качестве родословной Христа Спасителя, ко всей ветхозаветной его части: все ветхозаветное еврейство принадлежит к предкам Спасителя, прямо ли или косвенно.
Об этом свидетельствует факт церковной канонизации, причисление к лику христианских святых многочисленных ветхозаветных праведников от Адама: патриархов, пророков, судей и различных угодников Божиих, о которых повествует апостол Павел в 11 главе послания к Евреям (об этом же свидетельствует церковь их богослужебным почитанием в месяцеслове и проскомидийном чине). Вся же сила избранности и святости Израиля находит для себя личное выражение в Приснодеве. Однако и она почитается церковью, как даровавшая человечество Богочеловеку, не в личном только качестве своем, но и как Новая Ева, Дщерь и Матерь избранного народа. Израиль, от которого воспринял человечество Свое Богочеловек, есть единство и органическая связь — телесная, душевная и духовная всего еврейского народа.
В этом избранность избранного народа нс отменяется всеми его падениями, единоличными и народными. Об этом свидетельствуют непререкаемо книги пророческие, с их беспощадными обличениями еврейскому народу, которые соединяются, однако, с нсотменно данными ему обетованиями, «Заветом» Бога с Израилем во всей его непреложности, с такой энергией засвидетельствованной ап. Павлом. Израиль, как ветхозаветная церковь, принадлежит Христу, есть Его тело, Его человечество ветхозаветное, которое становится и новозаветным, включается в Церковь Христову силою самого Боговоплощения. Отсюда является очевидным, что это включение совершается не только здесь, на земле, но и за пределами земной жизни, силою «проповеди во аде», так сказать, загробного его крещения.
Христианство без Израиля. Христианство без иудео-христианства себя до конца не осуществляет, остается неполным. Оно может обрести свою полноту лишь соединившись с иудео-христианством, как это и было в церкви апостольской, ибо эта последняя была именно таковою. Господь избрал своими апостолами и послал на проповедь научить и крестить все языки — именно своих единокровных соплеменников, но не кого-либо другого. И первенствующая церковь иерусалимская была иудео-христианская. После этого и невзирая на это, Израиль Христа отвергся, церковь же оказалась церковью языков без Израиля. Это обрекло мир на христианство без центрального своего ядра, а отвергшийся Христа Израиль на агасфсризм и на христоборчество духовное.
Еврейство и в состоянии отверженности находится в нерушимой связи с христианством, в единстве конечной судьбы, которая, однако, нс может совершиться, пока не осуществится это единство, не раскроется его сила. Христос не придет в мир, доколе не будет призван воплем всего мира: «ей, гряди, Господи Иисусе», но в этот вопль ранее должно включиться и Израилево: «осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!» Но это нс может явиться как бы внезапным и неожиданным событием, которое противоречило бы всей его истории и ниспровергало бы все его судьбы, напротив, оно будет зрелым плодом, который таинственно созревает на корне маслины природной.
Это-то сокровенное созревание вносит непрерывность в историю Израиля, которая ведет к тому, что «весь Израиль спасется», но, следовательно, уже и спасается и ныне. Такова эта тайна о его спасении. Как понять эту антиномию: совершившееся уже искупление человечества крестною жертвою Господа Иисуса Христа и совершающееся, еще продолжающееся? В ней проявляется соотношение времени и вечности, становления и бытия. Полнота спасения включает не только силу его, но и образ совершения, Ветхий Завет и Новый, а в нем и еще новейший, «последние времена», всю священную историю Нового Завета. Христос прославленный и воскресший и одесную Отца сидящий пребывает и на земле в людях Своих, с Ним соединенных через вочеловечение Его, с ними Он и еще состражет, сораспинается.
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