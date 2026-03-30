Этот монументальный труд - прекрасное толкование Библии, предназначенное как для студентов-богословов, так и для всех читателей, интересующихся Новым Заветом.

В своей монографии Джордж Лэдд предлагает исследовательскую версию современного прочтения Нового Завета. Книга содержит обширные библиографические сведения, всестороннее исследование богословия каждого из авторов синоптических евангелий и проблем единства и многообразия Нового Завета. Она делает Новый Завет понятным, позволяет увидеть, как взаимодействуют между собой его книги, как развивается его учение, как оно перекликается с основными философскими школами того времени и чем отличается от них.

Джордж Лэдд ушел из жизни в 1980 г., но перед смертью он планировал выпустить пересмотренное издание этой книги, исправив в нем два отмеченных критиками недостатка: неполное освещение богословия отдельных авторов синоптических евангелий и споров о единстве и разночтениях в подходе к Новому Завету. К сожалению, Лэдд не успел осуществить свой замысел. Мы же смогли не только подготовить это новое издание, но и включить в него статьи двух выдающихся специалистов по Новому Завету, Р.Т.Франса (глава 16) и Д.Уэнхема (Приложение) из Уиклиф-холла, Оксфорд. На мой взгляд, качество этих статей таково, что сам Лэдд выразил бы особую благодарность их авторам.

В данное издание внесены и другие изменения. Когда Лэдд писал эту книгу, форма мужского рода, относящаяся к Богу, была еще общепринятой, но сегодня язык стал более чувствительным в этом отношении, а потому Дайана Брэдли тщательно просмотрела текст и изменила местоимения. Хотя формы мужского рода сохранены, вероятно, читателям не лишне будет напомнить, что Бог — не мужчина (равно как и не женщина).

В новом издании пересмотрена и библиография. Мы проделали огромную работу, изучив литературу за последние двадцать лет по всем освещенным Лэддом вопросам. Так как библиография должна быть краткой, в выборе включенных в нее книг мы не смогли избежать несколько произвольного подхода. Тем не менее мы опирались на прежнюю библиографию, ни в коей мере не ограничивая новый список трудами евангельских христиан или теми работами, с выводами которых согласился бы Лэдд.

Джордж Элдон Лэдд - Богословие Нового Завета

Пер. с англ. О.А.Рыбакова

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2003. — 800 с.

ISBN 5-7454-0732-8

GEORGE ELDON LADD A THEOLOGY OF THE NEW TESTAMENT

Revised Edition William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan

В своем труде автор еще раз утверждает авторитетность Священного Писания.

Джордж Лэдд постоянно обращался к последним трудам богословов в данной области, иногда руководствуясь ими, иногда оспаривая предлагаемые в них выводы.

Отзывы о книге

«Как и прежде, этот труд продолжает оставаться образцом богословия Нового Завета… Теперь он стал только лучше».

Гарольд У. Хенез

Богословская семинария Далласа

«Трудно найти лучший способ ознакомить студентов с богословием Нового Завета, чем с помощью проверенного временем произведения Лэдда. Ничто из написанного позже не может заменить этой книги».

Роберт Х. Гандри

Вестмонт-колледж

«В этом тщательно продуманном переиздании не просто сохранен дух более ранней работы Лэдда, она стала еще полезнее… Этот учебник теперь пригоден для будущего поколения студентов, которые не только интересуются критическим исследованием новозаветного послания, но и верят в авторитетность Писания для церкви».

Джоэл Б. Грин

Западная американская баптистская семинария

«Я счастлив видеть это новое издание "Богословия Нового Завета" Лэдда… Наследие Лэдда очень ценно, и я от всей души поддерживаю идею этого переиздания».

Бен Уитерингтон III

Богословская семинария Эшленда

Джордж Элдон Лэдд - Богословие Нового Завета - Содержание

1. Введение. История богословия НЗ

I. Синоптические евангелия

2. Иоанн Креститель

3. Зачем нужно Царство: мир и человечество

4. Царство Божие

5. Новый Век спасения

6. Бог Царства

7. Тайна Царства

8. Царство и церковь

9. Этика Царства

10. Мессия

11. Сын Человеческий

12. Сын Божий

13. Проблема мессианства: Иисус в истории и исторический Иисус

14. Миссия Мессии

15. Эсхатология

16. Евангелия от Матфея, Марка и Луки (Р.Т.Франс)

II. Евангелие от Иоанна

17. Проблема критики

18. Дуализм Иоанна

19. Христология

20. Вечная жизнь

21. Христианский образ жизни

22. Святой Дух

23. Эсхатология

III. Ранняя церковь

24. Богословие Деяний: проблема критики

25. Воскресение Иисуса

26. Эсхатологическая керигма

27. Церковь

IV. Павел

28. Павел: введение

29. Источники мысли Павла

30. Человечество вне Христа

31. Личность Христа

32. Деяния Христа: искупление

33. Деяния Христа: оправдание и примирение

34. Психология Павла

35. Новая жизнь во Христе

36. Закон

37. Жизнь христианина

38. Церковь

39. Эсхатология

V. Послание к евреям и соборные послания

40. Послание к евреям

41. Послание Иакова

42. Первое послание Петра

43. Второе послание Петра и Послание Иуды

44. Послания Иоанна

VI. Апокалипсис

45. Апокалипсис

46. Приложение: единство и многообразие Нового Завета (Дэвид Уэнхем)

Джордж Элдон Лэдд - Богословие Нового Завета - Царство Божие

В определенных кругах евангельских христиан Америки и Великобритании широко распространился довольно новаторский взгляд на Царство. Приняв в качестве предпосылки, что все ветхозаветные пророчества об Израиле должны исполниться буквально, диспенсационалисты резко разграничивают между собой Царство Божье и Царство Небесное.

Последнее — это правление небес (Бога) на земле и прежде всего относится к теократическому Царству, которое обещано Израилю в Ветхом Завете. Евангелие от Матфея рассказывает только об иудейской стороне Царства. Когда Иисус объявлял, что Царство Небесное близко. Он имел в виду земное теократическое Царство, обещанное Израилю. Но Израиль отказался от предложенного Царства, и, вместо учреждения Царства в Израиле, Иисус обратился к народу с новым посланием, предлагая мир и служение всем, кто в Него поверит, и начав формирование новой семьи верующих, не ограниченной никакими расовыми барьерами.

Таинство Царства Небесного в Мф. 13 заключается в христианской вере как форме Божьего правления над всей землей, имеющего место между двумя пришествиями Христа. Закваска (Мф. 13:33) всегда символизирует зло; в Царстве Небесном — церкви верующих — истинное учение будет искажаться ложным. Нагорная проповедь — закон Царства Небесного; это Моисеев закон ветхозаветного теократического Царства, истолкованный Иисусом, и он должен действовать в Царстве земном.

Царство Небесное, отвергнутое Израилем, станет реальностью по возвращении Христа, когда Израиль обратится и ветхозаветные обетования о возрождении Царства Давида исполнятся в буквальном смысле. Основная идея этого богословия в том, что существует два Божьих народа, Израиль и церковь, у которых разные судьбы, согласно двум божественным замыслам.[12]



В течение одного года (1963 — 1964) независимо друг от друга были написаны и вышли три книги, в которых Царство истолковывается в основном с точки зрения истории искупления. Царство — это царственное правление Бога. С ним связано два момента: исполнение ветхозаветных обетовании в исторической миссии Иисуса и завершение века и времени, ведущее к началу Века Грядущего.[13]

Это особый богословский труд, с него началось крушение фундаменталистских твердынь в моем разуме. Открывает глубины Царства Божия уже сейчас, и грядущего Царства Божия в силе и славе во Второе Пришествие Господа Иисуса Христа, Царства, которому не будет конца.



Настоятельно советую внимательно изучить его верующим евангельских церквей - баптистов, пятидесятников, харизматов, адвентистов седьмого дня - для укрепления в библейской истине, с любовью esxatos

18/07/2012