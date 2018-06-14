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Ильин - Шесть дней творения

Шесть дней творения - Владимир Ильин
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Книга Ильина "Шесть дней творения" является одним из наиболее интересных трудов в области библейской эволюционной апологетики и экзегетики.
Вокруг вопроса об отношении библейского повествования о начале земли и человека к научной картине их происхождения и возможной гибели скопились целые горы недоразумений, заблуждений, двусмыслиц и злонамеренной лжи. Здесь, как и всюду, очень важно отличать ложность от лживости. Ложностъ является на почве заблуждений и недоразумений, имеющих своим источником ограниченность и извращенность познавательных сил человека.
Ложные суждения возникают в силу недостаточности материала, его несогласованности, противоречивости, а также — в трактовке данной темы — от философско-богословского недомыслия. Но там, где налицо имеются злонамеренные искажения и где действует моральная дефективность, сказывающаяся в сознательном извращении истины, в нарочитом приятии заведомой лжи, — там мы усматриваем лживость.
Лживые суждения вообще возникают на почве субъективно-психологического пристрастия к излюбленным, произвольно принятым взглядам. При этом — в огромном большинстве случаев — объективная истина и связанные с ее открытием объективные научные заслуги не только не принимаются во внимание, но заранее берутся под подозрение как могущие быть опасными для предвзятых и излюбленных доктрин.

Ильин Владимир Николаевич - Шесть дней творения - Библия и наука о творении и происхождении мира

Издательство Белорусского Экзархата, 2006.
ISBN 985-6804-09-4

Ильин Владимир Николаевич Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира - Содержание

  • Глава I. Знание и миф
  • Глава II. Миф как соединительное звено наук естественных и гуманитарных
  • Глава III. Проблема происхождения — творение и рождение
  • Глава IV. Дни творения и проблема библейского текста
  • Глава V. Первый и четвертый дни творения
  • Глава VI. Хаос, свет, материя
  • Глава VII. Космогонические гипотезы
  • Глава VIII. Положение Земли в мироздании
  • Глава IX. Первый и второй дни творения
  • Глава X Третий день творения. Геологические периоды
  • Глава XI. Происхождение жизни. Биосфера
  • Глава XII. Пятый и шестой дни творения. Происхождение видов органического мира
  • Глава XIII. Шестой день творения и происхождение человека

Ильин Владимир Николаевич Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира - Знание и миф

В Библии — в первых главах Книги Бытия и в других ее текстах, связанных по содержанию и смыслу с Книгой Бытия, — даны не история или теория мира, но образ возникающей сущности внутреннего бытия вещей.

Выражаясь кратко и на языке философии, — в Библии раскрыта генетическая эйдология Космоса с Землей в центре. В слове Божьем, в священных письменах откровения явлено творческое действие Бога Слова в совершенном образе вещей, в зонах тварного мира как целого.
Никакой определенной теорией не ограничено Св. Писание, ибо «СловоБожье не вяжется» — по чудному выражению св. ап. Павла. Библейская истина — солнце, в лучах которого являются и обличаются учения и теории, вечно приходя, уходя и вновь являясь в новом обличий... «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и
и нет ничего нового под солнцем"(Еккл 1,9). Есть только одно вечно новое, вечно молодое, и в его свете все кажется старым. Это солнце Любви, внутренняя сущность бытия.

Ильин Владимир Николаевич (1891—1974)

Русский православный философ, богослов, литературный критик, публицист. В 1919 г. иммигрировал из России, с 1925 г— профессор русского Богословского института в Париже.
Основные произведения — «Преподобный Серафим Саровский» (1925); «Всенощное бдение» (1927); «Шесть дней творения» (1930); «Загадка жизни и происхождение живых существ» (1929); «Арфа царя Давида в русской поэзии» (1960).
Работа «Шесть дней творения: Библия и наука о творении и происхождении мира» (1-е издание: Париж, 1930 г.) относится к наиболее интересным трудам в области библейской эволюционной апологетики и экзегетики.
Views 2 863
Rating 4.8 / 5
Added 14.06.2018
Author MagnusMaster
Rate this publication:
4.8/5 (9)

Comments (3 comments)

D
deynar 4 years ago

Спасибо!

 
P
pikalov 14 years ago
Спасибо!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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