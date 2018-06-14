Книга Ильина "Шесть дней творения" является одним из наиболее интересных трудов в области библейской эволюционной апологетики и экзегетики.

Вокруг вопроса об отношении библейского повествования о начале земли и человека к научной картине их происхождения и возможной гибели скопились целые горы недоразумений, заблуждений, двусмыслиц и злонамеренной лжи. Здесь, как и всюду, очень важно отличать ложность от лживости. Ложностъ является на почве заблуждений и недоразумений, имеющих своим источником ограниченность и извращенность познавательных сил человека.

Ложные суждения возникают в силу недостаточности материала, его несогласованности, противоречивости, а также — в трактовке данной темы — от философско-богословского недомыслия. Но там, где налицо имеются злонамеренные искажения и где действует моральная дефективность, сказывающаяся в сознательном извращении истины, в нарочитом приятии заведомой лжи, — там мы усматриваем лживость.

Лживые суждения вообще возникают на почве субъективно-психологического пристрастия к излюбленным, произвольно принятым взглядам. При этом — в огромном большинстве случаев — объективная истина и связанные с ее открытием объективные научные заслуги не только не принимаются во внимание, но заранее берутся под подозрение как могущие быть опасными для предвзятых и излюбленных доктрин.

Ильин Владимир Николаевич - Шесть дней творения - Библия и наука о творении и происхождении мира

Издательство Белорусского Экзархата, 2006.

ISBN 985-6804-09-4

Ильин Владимир Николаевич Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира - Содержание

Глава I. Знание и миф

Глава II. Миф как соединительное звено наук естественных и гуманитарных

Глава III. Проблема происхождения — творение и рождение

Глава IV. Дни творения и проблема библейского текста

Глава V. Первый и четвертый дни творения

Глава VI. Хаос, свет, материя

Глава VII. Космогонические гипотезы

Глава VIII. Положение Земли в мироздании

Глава IX. Первый и второй дни творения

Глава X Третий день творения. Геологические периоды

Глава XI. Происхождение жизни. Биосфера

Глава XII. Пятый и шестой дни творения. Происхождение видов органического мира

Глава XIII. Шестой день творения и происхождение человека

Ильин Владимир Николаевич Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира - Знание и миф

В Библии — в первых главах Книги Бытия и в других ее текстах, связанных по содержанию и смыслу с Книгой Бытия, — даны не история или теория мира, но образ возникающей сущности внутреннего бытия вещей.



Выражаясь кратко и на языке философии, — в Библии раскрыта генетическая эйдология Космоса с Землей в центре. В слове Божьем, в священных письменах откровения явлено творческое действие Бога Слова в совершенном образе вещей, в зонах тварного мира как целого.



Никакой определенной теорией не ограничено Св. Писание, ибо «СловоБожье не вяжется» — по чудному выражению св. ап. Павла. Библейская истина — солнце, в лучах которого являются и обличаются учения и теории, вечно приходя, уходя и вновь являясь в новом обличий... «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и

и нет ничего нового под солнцем"(Еккл 1,9). Есть только одно вечно новое, вечно молодое, и в его свете все кажется старым. Это солнце Любви, внутренняя сущность бытия.

Ильин Владимир Николаевич (1891—1974)

Русский православный философ, богослов, литературный критик, публицист. В 1919 г. иммигрировал из России, с 1925 г— профессор русского Богословского института в Париже.

Основные произведения — «Преподобный Серафим Саровский» (1925); «Всенощное бдение» (1927); «Шесть дней творения» (1930); «Загадка жизни и происхождение живых существ» (1929); «Арфа царя Давида в русской поэзии» (1960).

Работа «Шесть дней творения: Библия и наука о творении и происхождении мира» (1-е издание: Париж, 1930 г.) относится к наиболее интересным трудам в области библейской эволюционной апологетики и экзегетики.

