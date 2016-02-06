Библия Испанский язык
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BIBLES - LA SANTA BIBLIA
by Reina-Valera, 1909
Издание высокого качества, SAGE Software Albany, Oregon 1996
Books For The Ages
AGES Software • Albany, OR USA
Version 1.0 1996
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BIBLES - LA SANTA BIBLIA - Библия на испанском языке - GENESIS
CAPITULO 1
1 En el principio crió Dios los cielos y la tierra.
2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
haz de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz.
4 Y vió Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las
tinieblas.
5 Y llamó Dios á la luz Día, y á las tinieblas llamó Noche: y fué la
tarde y la mañana un día.
6 Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y
separe las aguas de las aguas.
7 E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo
de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión: y
fué así.
8 Y llamó Dios á la expansión Cielos: y fué la tarde y la mañana
el día segundo.
9 Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los
cielos en un lugar, y descúbrase la seca: y fué así.
10 Y llamó Dios á la seca Tierra, y á la reunión de las aguas llamó
Mares: y vió Dios que era bueno.
11 Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé
simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su
simiente esté en él, sobre la tierra: y fué así.
12 Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según
su género: y vió Dios que era bueno.
13 Y fué la tarde y la mañana el día tercero.
sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
haz de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz.
4 Y vió Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las
tinieblas.
5 Y llamó Dios á la luz Día, y á las tinieblas llamó Noche: y fué la
tarde y la mañana un día.
6 Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y
separe las aguas de las aguas.
7 E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo
de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión: y
fué así.
8 Y llamó Dios á la expansión Cielos: y fué la tarde y la mañana
el día segundo.
9 Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los
cielos en un lugar, y descúbrase la seca: y fué así.
10 Y llamó Dios á la seca Tierra, y á la reunión de las aguas llamó
Mares: y vió Dios que era bueno.
11 Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé
simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su
simiente esté en él, sobre la tierra: y fué así.
12 Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según
su género: y vió Dios que era bueno.
13 Y fué la tarde y la mañana el día tercero.
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