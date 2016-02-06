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BIBLES - LA SANTA BIBLIA

by Reina-Valera, 1909

Издание высокого качества, SAGE Software Albany, Oregon 1996

Books For The Ages

AGES Software • Albany, OR USA

Version 1.0 1996

BIBLES - LA SANTA BIBLIA - Библия на испанском языке - GENESIS



CAPITULO 1

1 En el principio crió Dios los cielos y la tierra.