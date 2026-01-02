Ключ, помогающий понять Слово Божье. Понимая, что в изучении Нового Завета существует множество разных подходов, авторы сосредоточились на значении греческого текста, не вдаваясь детально в сопоставление разных точек зрения.

Роджерc К. Л. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому Новому Завету

Издатель: Библия для всех 1008 стр., тв.пер., 2001 год

Перевод Рыбаковой О. А.

IBSN 5-7454-0545-7



Все стихи из канонических книг Библии приводятся и нумеруются по русскому Синодальному переводу. При составлении грамматических комментариев авторы достаточно широко отразили семантику синтаксических связей, а поэтому используемая в книге классификация отличается от принятой в учебнике древнегреческого языка С. И. Соболевского. В кратком словаре лингвистических терминов, использованных в книге, приводится перечень слов, которые редко упоминаются в грамматиках и требуют разъяснения.



Авторы использовали нумерацию новозаветных греческих слов по Гудрику - Коленбергеру, а чтобы читателям было легче с нею работать, в книге помещена таблица соответствий этих номеров по указателю Стронга. Данная книга поможет всем изучающим греческий текст Нового Завета более точно понять его суть и осмысленно принять запечатленное в Писаниях свидетельство о Христе.

Роджерc - Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому Новому Завету - 1-е Коринфянам 12



1. πνευματικός (#4421) духовный. Суффикс указывает на нечто, принадлежащее духу (МН, 378f). Это слово может иметь форму masc., духовные люди, или п., дух, духовное, духовные дары (Pearson, 47f; Grosheide). άγνοεΐν praes. act. inf. от άγνοέω (#51) быть в неведении. Inf. дополнение к основному гл. θέλω (#2527) praes. ind. act., "я хочу, чтобы вы не были в неведе- НИИ.״

2. ήτε impf. ind. act. от ειμί (#1639) быть. άφωνος (#936) безгласный, немой, ώς άν 06055:323) используется с impf. для указания на повторение (RG, 974). ήγεσθε impf. ind. pass, от άγω 072) вести, άπαγόμενοι praes. pass.part, от άπάγω (#552) уводить, уносить. Имеется в виду момент экстаза, который переживали язычники, когда человеком овладевала сверхъестественная сила (Вагrett). Свободный оборот надо дополнить ήτε, тогда он образует перифр. конструкцию (Fee; Kistemaker).

3. έν (#1877) с dat. в, через, под контролем. λαλών praes. act.part, от λαλέω (#4246) говорить. Adj. part, в роли subst. άνάθεμα (#353) то, что удалено от бога, покинутый богами, проклятие, проклятый (Grosheide; TDNT; EDNT; GELTS, 28; RAC, 1:427-30). Павел ссылается на демонические силы, которые правили жизнями коринфян до их обращения в христианство. Возможно, бесы использовали дар экстатической речи, чтобы проклинать Иисуса (Pearson, 4950f; см. H.Wayne House, "Tongues and the Mystery Religions of Corinth", Bib Sac 140 [1983]: 134-50; Jouette M.Bassler, "1 Cor 12:3 — Curse and Confession in Context", JBL 101 [1982]: 415-18). δύναται praes. ind. pass, (dep.) от δύναμαι (#1538) быть способным, с inf. Praes. указывает постоянную истину, ειπείν aor. act. inf. от λέγω (#3306) говорить. Inf. как дополнение основного гл. Κύριος 'Ιησούς 03261:2652) Иисус есть Господь (см. 8:6). εί μή 01623:3590) кроме. По поводу мнения, что Павел в первую очередь имеет в виду начальника еинагоги, который научил христиан-иудеев говорить эти слова, чтобы остаться членами общины, см. J.D.M.Derrett, "Cursing Jesus (1 Cor. 13:3): The Jews as Religious 'Persecutors׳״, NTS 21 (1975): 544-54.

4. διαίρεσις (#1348) распределение, разделение, наделение (RP; BAGD; MM; GELTS, 103), разница, разнообразие (Conzelmann).

5. διακονιών gen.pl. от διακονία (#1355) служба, служение. Gen. описания.

6. ενέργημα (#1920) исполнение, нечто, что достигается путем^затраты сил. Таковы результаты или эффект работы, данный Богом (RP). ένεργών praes. act. part, (adj.) от ένεργέω (#1919) исполнять, трудиться, работать, производить, τά πάντα έν πάσιν "все во всех". Второе "все" может быть п. или masc., но акцент ставится на том, что Бог трудится через людей (Могris).

7. δίδοται praes. ind. pass, от δίδωμι (#1443) давать. Praes. указывает на привычное и повторяющееся действие. Богосл. pass, означает, что дающим является Бог. φανέρωσις (#5748) проявление, прояснение. συμφέρον praes. act. part. п. sing, от συμφέρω (#5237) сводить вместе, давать на благо, быть выгодным, полезным (BAGD). Здесь используется с предл. πρός, который означает "имея в виду выгоду", то есть "на благо всем" (RP). Part, в роли subst.

8. κατά τό αυτό πνεύμα 02848:3836:899: 4460) согласно самому Духу. Предлог указывает на норму или стандарт.

9. πίστις (#4411) вёра. Здесь вера связана с чудесами, о которых говорится в следующих строках (Barrett), ΐαμα (#2611) исцеление. Здесь мн. ч. указывает на разные случаи исцеления больных (Godet).

10. διακρίσις (#1360) разделение вещей, отличие, разница, γλώσσα (#1185) язык (R0bert H.Gundry, "Ecstatic Utterance" [Ν.Ε.В.]?" JTS 17 [1966], 299-307; DPL, 939-43; о букв, значении см. Fee), έρμηνεία (#2255) толкование.

11. ένεργεί praes. ind. act. от ένεργέω (#1919) работать, давать энергию. Это слово часто использовалось для обозначения чудесного воздействия силы Бога (MNTW, 46-54; см. ст. 6). διαιρούν praes. act. part. (adj.) от διαιρέω (#1349) распределять (см. ст. 4). ίδί<£ dat. от ίδιος (#2625) свой, особенный; здесь: индивидуально, частным образом, лично. Dat. преимущества, καθώς (#2777) подобно тому как, согласно, βούλεται praes. ind. med. (dep.) от βούλομαι (#1089) желать, определять. Praes. подчеркивает привычное или повторяющееся действие. Христос дает дары не в зависимости от заслуг или пожеланий человека, но согласно Своей собственной воле (Hodge).

12. καθάπερ (#2749) подобно тому как. σώμα (#5393) тело. (Об этом сравнении см. SBT, 235f; SPC, 165-67). μέλη nom.pl. от μέλος (#3517) член, όντα praes. part. act. от ειμί (#1639) быть. Уступительное part., "хотя их много", ούτως καί ό Χριστός (#5986) так и Христос. Павел в этом сравнении использует скорее собирательный образ Христа, чем образ Его как отдельной личности (SBT, 235).

13. καί γάρ (#1609:4246) ибо даже, и, даже (BD, 236). ημείς πάντες все мы. Павел включает себя в число верующих (см. Samuel Byrskog, "Co-Senders, Co-Authors and Paul's Use of the First Person Plural", ZNW 87 [1996]: 230-50). εις έν σώμα (#1650:1651: 5393) в одно тело. Предлог указывает на результат процесса (Barrett; Weiss), έβαπτίσθημεν aor. ind.pass, от βαπτίζω (#966) креститься. Павел говорит не о крещении водой, но о духовном преображении, которое испытывает поверивший в Христа и которое является результатом принятия им дара Духа Святого при обращении (BHS, 130f). Aor. указывает на происшедшее событие, έποτίσθημεν aor. ind. pass, от коτίζω (#4540) заставлять пить, поить, давать пить, орошать (МН; BHS, 131).

14. το σώμα (#5393), артикль при подлежащем "тело" является обобщающим: "любое тело" (Barrett; GGBB, 253-54). έστιν praes. ind. act. от ειμί (#1639) быть, состоять из чего-л.

15. είπη aor. conj. act. от λέγω (#3306) говорить. Conj. с έάν (#1569) в cond. 3 типа, которое предполагает возможность уеловия. ότι потому что. παρά τούτο из-за этого, наряду с этим, насчет этого, по этой причине (IBG, 51). предл. с асс. является причинным (RG, 616). Одно из отр., ού (#4024), следует воспринимать с предлогом: "не утверждая это", а другое — ούκ (#4024) — отрицает остальную часть предложения: "не является частью тела" (Fee; Kistemaker).

16. εϊπη aor. conj. act. от λέγω (#3306) говорить (см. ст. 15). ους (#4044) ухо.

17. εί (#1623) если. Вводит cond. 1 типа, которое предполагает реальность условия ради силы аргумента (VA, 294-304). άκοή (#198) слух, όσψρησις (#4018) обоняние. Если бы все тело представляло собой один орган, последствия этого были бы печальны (Grosheide).

18. νυνί δέ но теперь, но, но на самом деле (RP). έθετο aor. ind. med. (dep.) от τίθημι (#5502) ставить, класть, организовывать (Kistemaker; BAGD). έν έκαστον (#1651:1667) каждый, ήθέλησεν aor. ind. act. от θέλω (#2527) желать, хотеть. Бог создал единство, но не однообразие. Aor. относится к акту сотворения (RP).

19. εί (#1623) если. Вводит cond. 2 типа, противоречащее факту, ήν impf. ind. act. от ειμί (#1639) быть.

20. νΰν δέ (#3815:1254) но теперь (см. ст. 18). "Теперь" является логическим, а "но" — противительным (Fee).

21. ειπείν aor. act. inf. от λέγω (#3306) говорить. Inf. как дополнение основного гл. σου gen. sing, от σύ (#5198) ты. Gen. с именем χρεία (#5970), "нуждаться в тебе".

22. άλλά (#247) противительное значение, напротив (RWP). πολλφ μάλλον насколько больше. Dat. сравнения, положительная степень adj. в роли сравнительной (Kistemaker). δοκοΰντα praes. act. part, от δοκέω (#1506) казаться, считать себя, обычно с inf. άσθενέστερα сотр. от άσθενής (#822) слабый; сотр. слабее. Есть нежные органы, такие, как глаз, и невидимые, такие, как сердце (Barrett), ΰπάρχειν praes. act. inf. от ύπάρχω (#5639) быть, существовать. Inf. с part., хотя они и разделены (BD, 250). αναγκαίος (#338) необходимый, жизненно важный (LN, 1:672; по поводу adj. см. TLNT).

23. δοκοΰμεν praes. ind. act. от δοκέω (#1506) казаться (см. ст. 22). Гномический praes. указывает на общую истину, άτιμότερα сотр. от άτιμος (#872) непочитаемый; сотр. менее почетный, είναι praes. act. inf. от είμι (#1639) быть, τούτοις dat. pl. от ούτος (#5393) этот человек или вещь. "Для тех". Indir. obj. περισσοτέραν сотр. от περισσός (#4358) больший; сотр. более великий. περιτίθεμεν praes. ind. act. от περιτίθημι (#4363) оборачивать, одевать. Гномический praes. указывает на вечную истину, άσχήμων (#860) неприличный, то есть интимные части тела (BAGD). Об отношении к гениталиям в античном мире см. RAC, 10:1-52. εύσχημοσύνη (#2362) приличие, достоинство, презентабельность. Здесь используется в знач. скромность (BAGD).

24. ευσχήμων (#2362) приличный, συνεκέρασεν aor. ind. act. от συνκεράννυμι (#5166) смешивать, мешать. Бог "смешал" части тела, чтобы они работали в согласии (Grosheide). ύστερουμένφ praes. med./ pass. part, от ύστερέω (#5728) заканчиваться, недоставать, не хватать. Part, в роли subst. δούς aor. act. part, от δίδωμι (#1443) давать. Part, образа действия, указывает, как произошло смешивание.

25. ή praes. conj. act. от ειμί быть (#1639). Conj. с ϊνα (#2671) выражает цель, в данном случае отрицательную, σχίσμα разделение, ведущее к расколу (см. 1:10). μεριμνώσιν praes. conj. act. от μεριμνάω (#3534) заботиться, волноваться о чем-л. Conj. с ϊνα (#2671) выражает цель.

26. πάσχει praes. ind. act. от πάσχω (#4248) страдать, συμπάσχει praes. ind. act. от συμπάσκω (#5224) страдать вместе, δοξάζεται praes. ind. pass, от δοξάζω (#1519) почитать, прославлять; pass, быть в почете, иметь хорошую репутацию, συγχαίρει praes. ind. act. от συγχαίρω (#5176) ликовать вместе. Гл. в форме praes. в этом стихе являются гномическими, указывают на вечную истину.

27. έκ μέρους (#1666:3538) от части. Здесь это выражение значит "индивидуально" (Barrett).

28. έθετο aor. ind. med. (dep.) от τίθημι (#5502), см. ст. 18. πρώτον (#4754) асс. sing. во-первых, δεύτερον (#1309) асс. sing, вовторых, τρίτον (#5568) асс. sing, в-третьих. Имена в асс. используются как наречия. В этих словах есть указание на подчинение (Godet; Fee), δύναμις (#1539) мощь; могущественный поступок или деяние (BAGD; DPL, 345-47, 876-77). ϊαμα (#2611) исцеление. Gen. описывает дары: "дары, которые состоят из..." άντιλήμψις (#516) помощь, вспоможение. Основное значение этого слова: "действие, предпринятое ради другого"; как в папирусах, так и с Септ, оно используется для обозначения помощи, исходящей от Бога или человека (BS, 92; MM; GELTS, 41). κυβέρνησις (#3236) управление; букв, относится к управлению кораблем. Р1. здесь указывает на доказательства способности занимать руководящее положение в церкви (BAGD; TDNT). В одном из надписей этот гл. относился к управлению домашним хозяйством (ММ).

29. μή (#3590), отр. используется для введения вопроса, на который ожидается отрицательный ответ: "не все ведь апостолы, не так ли?"

30. διερμηνεύουσα praes. ind. act. от διερμηνεύω (#1450) переводить, толковать.

31. ζηλούτε praes. imper. act. от ζηλόω (#2420) жаждать, завидовать, страстно желать. Верующие могут мечтать о даре; Дух же раздает дары, как Он того хочет (Bengel), μείζονα сотр. от μέγας (#3505) обширный, большой; сотр. больше, καθ' ύπερβολήV (#2848:5651) букв, по поводу превосходящего. Лучше всего отнести это к описанию "пути": "путь, превосходящий всякое сравнение" (RWP).

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