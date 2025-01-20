Английское слово "introduction" ("введение") восходит к латинскому introducere ("вводить") и означает действие введения. Помимо этого, оно означает проникновение в сферу знаний, относящихся к какой-либо определенной теме, и особым образом имеет отношение к тому материалу, который подготавливает почву для исследования какого-либо физического объекта.

В самом широком смысле термин "библейское введение" имеет отношение ко всем исследованиям и дисциплинам, которые предшествуют изучению содержания Библии. В то же время это слово стало употребляться и в более узком смысле. Его можно рассматривать как специальный термин, который пришел к нам из Германии, где относительно недавно его стали использовать для обозначения конкретных исследований, предваряющих толкование Библии.

В этой книге он используется именно в таком значении, поэтому, можно сказать, что библейское введение представляет собой науку, или дисциплину, которая имеет дело с определенными темами, предваряющими исследование и истолкование содержания Библии. Иногда это называется словом "исагогика" ("введение").

Как научная дисциплина, введение относится к разделу богословского исследования, которое можно назвать библиологическим, поскольку оно имеет дело непосредственно с самим Святым Писанием. Далее оно разделяется на две части - общее и специальное введение. Общее затрагивает темы, относящиеся к Библии в целом, такие как Канон и текст; специальное – затрагивает темы, которые относятся к отдельным библейским книгам или частям, и освещает вопросы единства, авторства, датировки, подлинности и литературных особенностей повествования. За исключением нескольких вступительных замечаний, данная работа будет представлять собой специальное введение.

Эдвард Янг – Введение в Ветхий Завет

Заокская духовная академия

Издательский отдел 1998

Эдвард Янг – Введение в Ветхий Завет - Содержание

Глава первая. Исследование библейского введения

Глава вторая. Общие замечания

Глава третья. Книга Бытие

Глава четвертая. Книга Исход

Глава пятая. Книга Левит

Глава шестая. Книга Числа

Глава седьмая. Книга Второзаконие

Глава восьмая. Литературная критика Пятикнижия

Глава девятая. Пророки

Глава десятая. Книга Иисуса Навина

Глава одиннадцатая. Книга Судей.

Глава двенадцатая. Книги Самуила (1-я и 2-я книги Царств)

Глава тринадцатая. Книги Царств

Глава четырнадцатая. Книга пророка Исайи

Глава пятнадцатая. Книга пророка Иеремии

Глава шестнадцатая. Книга пророка Иезекииля

Глава семнадцатая. Малые пророки (Книга Двенадцати)

Глава восемнадцатая. Поэтические книги

Глава девятнадцатая. Псалтирь

Глава двадцатая. Книга Притчей

Глава двадцать первая. Книга Иова

Глава двадцать вторая. Книга Песни Песней Соломона

Глава двадцать третья. Книга Руфь

Глава двадцать четвертая. Книга плач Иеремии

Глава двадцать пятая. Книга Екклесиаста

Глава двадцать шестая. Книга Есфирь

Глава двадцать седьмая. Книга пророка Даниила

Глава двадцать восьмая. Книги Ездры и Неемии

Глава двадцать девятая. Книги Паралипоменон (Летописей)

Эдвард Янг – Введение в Ветхий Завет - История исследования ветхозаветного Введения

а. Период ранней церкви.

Отцы раннехристианской церкви не интересовались вопросом научного введения как такового. Их основным занятием было толкование содержания Писаний и изложение вероучения. Однако время от времени им приходилось обращать внимание и на этот вопрос. Когда, например, Порфирий, критикуя книгу пророка Даниила, заявил, что она является подделкой, Иероним не замедлил ответить ему, но этот ответ был связан с его собственным комментарием на Книгу Даниила и формально не представлял собой введения к ней.

По-видимому, первое обращение к проблеме введения можно найти в трактате Августина "О христианском учении" (De doctrina Christiana). В этой работе содержатся ценные сведения о самом предмете истолкования текста, который Августин называет praecepta tractandarum scripturarum. В первых двух книгах автор излагает и развивает основы правильного истолкования Библии. Особый интерес и значение представляет его опровержение донатистского взгляда, сторонники которого, в частности, чрезмерно высоко оценивали Септуагинту. Среди донатистов можно назвать Тихония Африканца, который незадолго до появления трактата Августина написал работу, в которой излагал семь правил, необходимых по его мнению, для понимания Писаний. Сделанное Августином опровержение ложных принципов Тихония и поныне остается весьма ценным.

Противостоя Руфину, Иероним тоже изложил некоторые принципы толкования. Однако его работа, озаглавленная "Libellus de optimo interpretandi genere", представляет собой гораздо меньшую ценность, чем работа Августина.

Впервые слово "введение" появилось в"Eisagoge eis tas theias gfaphas" (то есть, "Введение в Святые Писания") – произведении некоего Адриана, о котором почти ничего неизвестно. Сначала Адриан рассматривает особенности библейского языка (антропоморфизмы, антропопатизмы, особые выражения, метафоры и т.д.), а затем - форму или жанр Писаний. Он различает исторический и пророческий материал и последний подразделяет на слова, видения и символические действия. Наконец, он высказывает несколько соображений по поводу истолкования.

В 6-м веке африканский епископ Иунилий написал две книги, названные De partibus legis divinae, в которых попытался охарактеризовать особенности библейского языка и разработать более методическое его осмысление.

Особый интерес представляет работа Марка Аврелия Кассиодора (умер около 567-го года), который написал две книги под общим названием De institulione divinarum scripturarum, где он дает указания, помогающие осмыслить библейский материал, а также некоторые советы, касающиеся переписки манускриптов. В 12-15 главах он особым образом рассматривает Канон и текстологические вопросы; в других же отношениях его работу в большей или меньшей степени можно назвать введением в само богословие.

Уделим внимание еще двум работам: "Prolegomena" Исидора Севильского и "Postilla perpetua" Николая де Лира (умер в 1340-м г.). В последней работе содержатся предварительные заметки о книгах канонических и неканонических (de libris canonicis et not canonicis).

Все перечисленные работы были написаны под влиянием и в согласии с главенствующим преданием Церкви, и потому в большей или меньшей степени все они по своему характеру были богословскими. Быть может, только работу Иунилия в какой-то мере можно рассматривать как исключение, поскольку в ней содержатся некоторые самостоятельные мысли, возникшие благодаря влиянию некоего священника, по имени Павел, который принадлежал школе в Нисибисе. Однако не следует думать, что все эти ранние произведения не были научными, как раз наоборот. Причина же их "невнимания" к вопросам и проблемам, которые сегодня поднимаются в различных введениях к Ветхому Завету, заключается в том, что эти проблемы в ту пору еще не были достаточно четко сформулированы.