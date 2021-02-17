Фред Грив - Обзор Ветхого Завета - Учебное пособие

Грив - Обзор Ветхого Завета
Многие из нас слышали о таких переводах Ветхого Завета, которые кроме обычных 39 книг содержат и другие. Как определить, какие книги правильно относить к канону Ветхого Завета? Сравним древнееврейскую Библию, которой пользовались Христос и Его апостолы, с нашей. В древнееврейской Библии только 24 книги, но изложенный в них материал в точности соответствует материалу, изложенному в наших 39 книгах.
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ КАНОН
I. Закон (Тора— 5 книг): Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
II. Пророки (Небиим — 8 книг):
1. Ранние (4 книги: Иисуса Навина, Судей, Самуила, Царств);
2. Поздние (4 книги: Исаии, Иеремии, Иезекииля, двенадцати «малых» пророков).
III. Писания (Кетубим — 11 книг):
1. Поэзия (3 книги: Псалтирь, Притчей, Иова);
2. Пять свитков (5 книг: Песнь Песней Соломона, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст, Есфирь);
3. Три книги: пророка Даниила, Ездры —Неемии, Паралипоменон.
Вы, наверное, уже заметили, что наш канон Ветхого Завета подразделяет тот же самый материал на большее количество книг, так что в целом в нашем каноне на 15 книг больше, чем в древнееврейском. Это происходит потому, что написанное 12 «малыми» пророками мы считаем 12 отдельными книгами, а написанное Ездрой и Неемией считаем двумя самостоятельными книгами. Что же касается книг Самуила, Царств и Парали- поменон, то каждую из этих книг мы делим на две книги (причем в русских Библиях первая и вторая книги Самуила называются первой и второй книгами Царств, а первая и вторая книги Царств становятся по порядку уже третьей и четвертой книгами Царств). Поэтому 39 книг нашего Ветхого Завета можно классифицировать следующим образом:
I. Пятикнижие: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
II. Исторические книги: Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руфь, 1 Царств, 2 Царств, 3 Царств, 4 Царств, 1 Паралипоменон, 2 Паралипоменон, Ездры, Неемии, Есфирь.
III. Поэтические книги: Иова, Псалтирь, Притчей, Екклесиаста, Песнь Песней Соломона.
IV. «Великих» пророков: Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, Иезекииля, Даниила.
V. «Малых» пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии.
Фред Грив - Обзор Ветхого Завета - Учебное пособие
М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. — 592 с.
ISBN 5-87727-021-4
Фред Грив - Обзор Ветхого Завета - Учебное пособие - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I: НАЧАЛА
- УРОК 1. Вселенная, человек и искупление ...
- УРОК 2. Период патриархов
РАЗДЕЛ II: НАРОД ИЗРАИЛЯ
- УРОК 3. Святой народ Божий
- УРОК 4. Обетование, завоевание и владение землей
- УРОК 5. Переходный период
РАЗДЕЛ III: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ЦАРСТВА
- УРОК 6. Расширение царства Давидом и Соломоном
- УРОК 7. Северное царство от разделения до рассеяния
- УРОК 8. Южное царство и пленение
- УРОК 9. После пленения
РАЗДЕЛ IV: ПОЭЗИЯ И МУДРОСТЬ
- УРОК 10. Песни жизни: Псалмы
- УРОК 11. Толкование жизни: литература мудрости
РАЗДЕЛ V: ПРОРОКИ
- УРОК 12. «Великие» пророки
- УРОК 13. «Малые» пророки: предостережения Израилю и Иудее
- УРОК 14. «Малые» пророки: чужеземные народы и период пленения
УКАЗАТЕЛЬ СЛОВАРЯ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ...
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