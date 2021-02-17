Фред Грив - Обзор Ветхого Завета - Учебное пособие

Многие из нас слышали о таких переводах Ветхого Завета, которые кроме обычных 39 книг содержат и другие. Как определить, какие книги правильно относить к канону Ветхого Завета? Сравним древнееврейскую Библию, которой пользовались Христос и Его апостолы, с нашей. В древнееврейской Библии только 24 книги, но изложенный в них материал в точности соответствует материалу, изложенному в наших 39 книгах.

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ КАНОН I. Закон (Тора— 5 книг): Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. II. Пророки (Небиим — 8 книг): 1. Ранние (4 книги: Иисуса Навина, Судей, Самуила, Царств); 2. Поздние (4 книги: Исаии, Иеремии, Иезекииля, двенадцати «малых» пророков). III. Писания (Кетубим — 11 книг): 1. Поэзия (3 книги: Псалтирь, Притчей, Иова); 2. Пять свитков (5 книг: Песнь Песней Соломона, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст, Есфирь); 3. Три книги: пророка Даниила, Ездры —Неемии, Паралипоменон. Вы, наверное, уже заметили, что наш канон Ветхого Завета подразделяет тот же самый материал на большее количество книг, так что в целом в нашем каноне на 15 книг больше, чем в древнееврейском. Это происходит потому, что написанное 12 «малыми» пророками мы считаем 12 отдельными книгами, а написанное Ездрой и Неемией считаем двумя самостоятельными книгами. Что же касается книг Самуила, Царств и Парали- поменон, то каждую из этих книг мы делим на две книги (причем в русских Библиях первая и вторая книги Самуила называются первой и второй книгами Царств, а первая и вторая книги Царств становятся по порядку уже третьей и четвертой книгами Царств). Поэтому 39 книг нашего Ветхого Завета можно классифицировать следующим образом: I. Пятикнижие: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. II. Исторические книги: Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руфь, 1 Царств, 2 Царств, 3 Царств, 4 Царств, 1 Паралипоменон, 2 Паралипоменон, Ездры, Неемии, Есфирь. III. Поэтические книги: Иова, Псалтирь, Притчей, Екклесиаста, Песнь Песней Соломона. IV. «Великих» пророков: Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, Иезекииля, Даниила. V. «Малых» пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии.