Преподобный Паисий Угличский, в миру Павел Гавренев, родился в 1397 г., рано осиротел и десяти лет от роду принял постриг в монастыре своего дяди по материнской линии, другого почитаемого святого, преподобного Макария Калязинского. В юности преподобный Паисий прославился праведным житием и занимался переписыванием богослужебных книг (рукопись со Словами Григория Богослова, приписываемая руке Паисия, до сих пор хранится в Тверском музее). Однажды во время ночной молитвы ему явился ангел, предсказавший грядущие перемены. И действительно, вскоре князь Андрей Васильевич Большой пригласил Паисия в Углич, где тот стал настоятелем Покровского монастыря, построил в этом монастыре каменную церковь и преставился в 1504 г., в возрасте 107 лет, окруженный собранной им братией. Все эти и многие другие биографические сведения о преподобном Паисии Угличском мы узнаем из его жития, так как другие источники до наших дней не сохранились. При этом наиболее подробными являются поздние редакции памятника, в которых появляются все новые и новые подробности о земной жизни святого, о его дружбе с другим угличским святым, преподобным Кассианом Учемским, о постоянном участии в его судьбе угличского князя Андрея Большого. Так строгий канонический текст, каким является краткая редакция Жития, превращается в развернутое повествование не только о жизни святого и монастыря, настоятелем которого он долгое время являлся, но и о истории города Углича в последние десятилетия XV в. Именно поэтому исследование, представленное в этой книге, не замыкается на истории создания и бытования Жития Паисия Угличского, а представляет собой попытку показать этот памятник в кругу других произведений, близких ему по времени и месту создания, объединенных с ним общей судьбой, литературными и языковыми чертами.

Работа над книгой проходила в Институте лингвистических исследований РАН, и я выражаю искреннюю благодарность моим коллегам из отдела теории грамматики за их бесценные советы и замечания, а также за постоянную поддержку, которую я чувствую на протяжении многих лет. Я глубоко и сердечно признательна моему учителю Татьяне Всеволодовне Рождественской, благодаря которой увлечение историей языка переросло для меня в специальность, а интерес к житиям стал источником научных интересов; советы Татьяны Всеволодовны неизменно поддерживали меня во время работы. Исследование в настоящем виде было бы невозможно без вопросов, соображений, замечаний, высказанных моими рецензентами, оппонентами, коллегами, принимавшими участие в обсуждении разных этапов работы: Т. И. Афанасьевой, Я. Э. Ахапкиной, М. Д. Воейковой, Т. В. Пентковской, А. А. Романовой, Т. Р. Руди, сотрудниками отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Выражаю искреннюю признательность сотрудникам отдела рукописей Российской национальной библиотеки, Библиотеки Российской академии наук, Государственного исторического музея, Древлехранилища ИРЛИ РАН за терпение и доброжелательную атмосферу, которой они окружают своих читателей.

Елизавета Сосновцева – Житие Паисия Угличского: Исследование и тексты

М. : Издательский Дом ЯСК, 2020.- 288 с.

ISBN 978-5-907290-17-4

Елизавета Сосновцева – Житие Паисия Угличского: Исследование и тексты - Содержание

Предисловие

Часть I. Житие Паисия Угличского в кругу агиографических памятников средневекового Углича Введение

Глава 1. Формирование цикла местных агиографических памятников в Угличе в XVII-XVIII вв.

1.1. Жития угличских святых в рукописной традиции

1.2. Рукописная традиция Жития Кассиана Учемского

1.3. Почитание князя Андрея Васильевича Большого в Угличе

1.4. Выводы

Глава 2. Житие Паисия Угличского в рукописной традиции XVII-XIX вв.

2.1. Основные проблемы изучения памятника

2.2. Рукописная традиция Жития Паисия Угличского

2.3. Методы распространения агиографического текста

2.4. Своеобразие списков пространной редакции

2.5. Способы распространения пространной редакции

2.6. Житие Паисия Угличского и Житие Юлиании Лазаревской: стратегии редактирования позднего агиографического текста

2.7. Выводы

Глава 3. Житие Паисия Угличского, памятник агиографии XVII-XVIII вв.: опыт лингвистического описания

Введение

3.1. Разночтения в древнейших фрагментах Жития Паисия Угличского

3.2. Пространная редакция Жития Паисия в угличских списках 80-х гг. XVIII в.: лингвистические разночтения

3.3. Система прошедших времен в пространной редакции Жития Паисия Угличского

3.4. Выводы

Заключение

Часть II. Житие Паисия Угличского: тексты

1. Правила, принятые при передаче текста Жития Паисия Угличского

2. Житие Паисия Угличского: Краткая редакция 2.1. Описание рукописи РНБ, собрание Титова. № 4217 2.2. Житие Паисия Угличского. Краткая редакция. РНБ. Собрание Титова. № 4217. Л. 16-51 об.

3. Житие Паисия Угличского: Пространная редакция 3.1. Описание рукописи РНБ, собрание Александро-Невской лавры А-47 3.2. Житие Паисия Угличского. Пространная редакция. РНБ. Собрание Александро-Невской лавры. А-47. Л. 232-319

Источники

Список сокращений

Литература