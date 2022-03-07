Сосновцева – Житие Паисия Угличского
Преподобный Паисий Угличский, в миру Павел Гавренев, родился в 1397 г., рано осиротел и десяти лет от роду принял постриг в монастыре своего дяди по материнской линии, другого почитаемого святого, преподобного Макария Калязинского. В юности преподобный Паисий прославился праведным житием и занимался переписыванием богослужебных книг (рукопись со Словами Григория Богослова, приписываемая руке Паисия, до сих пор хранится в Тверском музее). Однажды во время ночной молитвы ему явился ангел, предсказавший грядущие перемены. И действительно, вскоре князь Андрей Васильевич Большой пригласил Паисия в Углич, где тот стал настоятелем Покровского монастыря, построил в этом монастыре каменную церковь и преставился в 1504 г., в возрасте 107 лет, окруженный собранной им братией. Все эти и многие другие биографические сведения о преподобном Паисии Угличском мы узнаем из его жития, так как другие источники до наших дней не сохранились. При этом наиболее подробными являются поздние редакции памятника, в которых появляются все новые и новые подробности о земной жизни святого, о его дружбе с другим угличским святым, преподобным Кассианом Учемским, о постоянном участии в его судьбе угличского князя Андрея Большого. Так строгий канонический текст, каким является краткая редакция Жития, превращается в развернутое повествование не только о жизни святого и монастыря, настоятелем которого он долгое время являлся, но и о истории города Углича в последние десятилетия XV в. Именно поэтому исследование, представленное в этой книге, не замыкается на истории создания и бытования Жития Паисия Угличского, а представляет собой попытку показать этот памятник в кругу других произведений, близких ему по времени и месту создания, объединенных с ним общей судьбой, литературными и языковыми чертами.
Работа над книгой проходила в Институте лингвистических исследований РАН, и я выражаю искреннюю благодарность моим коллегам из отдела теории грамматики за их бесценные советы и замечания, а также за постоянную поддержку, которую я чувствую на протяжении многих лет. Я глубоко и сердечно признательна моему учителю Татьяне Всеволодовне Рождественской, благодаря которой увлечение историей языка переросло для меня в специальность, а интерес к житиям стал источником научных интересов; советы Татьяны Всеволодовны неизменно поддерживали меня во время работы. Исследование в настоящем виде было бы невозможно без вопросов, соображений, замечаний, высказанных моими рецензентами, оппонентами, коллегами, принимавшими участие в обсуждении разных этапов работы: Т. И. Афанасьевой, Я. Э. Ахапкиной, М. Д. Воейковой, Т. В. Пентковской, А. А. Романовой, Т. Р. Руди, сотрудниками отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Выражаю искреннюю признательность сотрудникам отдела рукописей Российской национальной библиотеки, Библиотеки Российской академии наук, Государственного исторического музея, Древлехранилища ИРЛИ РАН за терпение и доброжелательную атмосферу, которой они окружают своих читателей.
Елизавета Сосновцева – Житие Паисия Угличского: Исследование и тексты
М. : Издательский Дом ЯСК, 2020.- 288 с.
ISBN 978-5-907290-17-4
Елизавета Сосновцева – Житие Паисия Угличского: Исследование и тексты - Содержание
Предисловие
Часть I. Житие Паисия Угличского в кругу агиографических памятников средневекового Углича Введение
Глава 1. Формирование цикла местных агиографических памятников в Угличе в XVII-XVIII вв.
- 1.1. Жития угличских святых в рукописной традиции
- 1.2. Рукописная традиция Жития Кассиана Учемского
- 1.3. Почитание князя Андрея Васильевича Большого в Угличе
- 1.4. Выводы
Глава 2. Житие Паисия Угличского в рукописной традиции XVII-XIX вв.
- 2.1. Основные проблемы изучения памятника
- 2.2. Рукописная традиция Жития Паисия Угличского
- 2.3. Методы распространения агиографического текста
- 2.4. Своеобразие списков пространной редакции
- 2.5. Способы распространения пространной редакции
- 2.6. Житие Паисия Угличского и Житие Юлиании Лазаревской: стратегии редактирования позднего агиографического текста
- 2.7. Выводы
Глава 3. Житие Паисия Угличского, памятник агиографии XVII-XVIII вв.: опыт лингвистического описания
- Введение
- 3.1. Разночтения в древнейших фрагментах Жития Паисия Угличского
- 3.2. Пространная редакция Жития Паисия в угличских списках 80-х гг. XVIII в.: лингвистические разночтения
- 3.3. Система прошедших времен в пространной редакции Жития Паисия Угличского
- 3.4. Выводы
- Заключение
Часть II. Житие Паисия Угличского: тексты
- 1. Правила, принятые при передаче текста Жития Паисия Угличского
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2. Житие Паисия Угличского: Краткая редакция
- 2.1. Описание рукописи РНБ, собрание Титова. № 4217
- 2.2. Житие Паисия Угличского. Краткая редакция. РНБ. Собрание Титова. № 4217. Л. 16-51 об.
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3. Житие Паисия Угличского: Пространная редакция
- 3.1. Описание рукописи РНБ, собрание Александро-Невской лавры А-47
- 3.2. Житие Паисия Угличского. Пространная редакция. РНБ. Собрание Александро-Невской лавры. А-47. Л. 232-319
- Источники
Список сокращений
Литература
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