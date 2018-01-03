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Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой

Василий Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
От автора.
В год 1020-летия Крещения Руси естественно задуматься о путях русского православия - причем, именно «путях», так как единого пути у русского православия не было.
Через несколько столетий после Крещения Руси оно разделилось между двумя центрами, Киевом и Москвой.
На отдельные столетия киевский центр мог физически перемещаться в Новогрудок (на территории современной Белоруссии), а московский - в Санкт-Петербург, но символического значения Киева и Москвы это никогда не отменяло.
Киев оставался центром западнорусской православной традиции, общей для нынешних Украины и Белоруссии, а Москва - для православной традиции восточнорусской.
Эти традиции нередко сталкивались в конфликтах, но никогда не отделялись друг от друга окончательно.

Василий Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой - Очерк истории русской православной традиции между XV и XX веками

Издание 2-е, дополненное
М.: Три квадрата, 2010. -296 с.
ISBN 978-5-94607-112-7

Василий Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой - Содержание

  • Библиографическая справка: основная литература по истории русского христианства
  • Введение. Русское православие после Киевской Руси: формирование «биполярности»
  • Русский исихазм в XIV веке
  • Первые признаки разделения между русскими западом и востоком
  • Глава I. Процесс разделения Киевской митрополии (1431-1503) Источники и историография
    • 1. Киевская митрополия от смерти митрополита Фотия до падения Константинополя (1431-1453)
      • 1.1. Флорентийская уния и митрополит Исидор Киевский
      • 1.2. Киевская митрополия между Фотием и Исидором
      • 1.3. Москва, 1441: отвержение Исидора, принятие унии
      • 1.4. Киевская митрополия между Исидором и Ионой
      • 1.5. Иона - митрополит без автокефалии
      • 1.6. Церковно-государственная идеология Твери
      • 1.7. Промежуточный итог: Киевская митрополия накануне 1453 года
    • 2. Разделение Киевской митрополии
      • 2.1. Константинопольский патриархат после турецкого завоевания
      • 2.2. Киевская митрополия отвергает унию (1454-1459)
      • 2.3. Антиуниатская идеология Киевской митрополии0
      • 2.4. «Новая хронология» Киевской митрополии: Московский собор 1459 года
      • 2.5. «Новая хронология» Киевской митрополии: митрополит Иона
      • 2.6. Проблема преемства митрополиту Ионе
      • 2.7. «Отложенный статус» Киевской митрополии
      • 2.8. Предпосылки московского раскола
      • 2.9. Московский раскол: факты и «легенда Иосифа»
      • 2.10. Вторая попытка введения унии в Литве
      • 2.11. Митрополит Спиридон и стабилизация московского раскола
      • 2.12. Смены митрополитов на Киевском престоле в Литве
      • 2.13. Третья попытка введения унии в Литве
      • 2.14. Итоги разделения Киевской митрополии
  • Глава II. Московская церковь между иосифлянами и нестяжателями (1503-1584)
    • 1. Каноническое право для «Третьего Рима»: реформы иосифлян
      • 1.1. Московский собор 1503 года
      • 1.2. Москва - Третий Рим: Послание старца Филофея
      • 1.3. Родословие московских царей от кесаря Августа
      • 1.4. Стоглавый собор (1551)
    • 2. Контрреформы нестяжателей
    • 3. Нестяжательство как программа политической оппозиции: князь Андрей Курбский
    • 4. Князь Курбский и «третий Рим» Чингисхана
      • 4.1. Н. С. Трубецкой о «наследии Чингисхана»
      • 4.2. Государственная «метарелигия»
      • 4.3. Культ царского рода
      • 4.4. Сакрализация личности царя
      • 4.5. Московская монархическая идеология и ее оппоненты
  • Глава III. Московское патриаршество: установление, падение, восстановление (1589-1633)
    • 1. Установление Московского патриаршества: Рим все еще третий, но уже не единственный
    • 2. Значение повторной хиротонии Московского первосвятителя
      • 2.1. Происхождение обряда повторной епископской хиротонии
      • 2.2. Применение повторной хиротонии к поставлению первосвятителя
      • 2.3. «Московский примат» вместо примата Римского
    • 3. Смутное время: одновременный крах «царства» и «священства»
    • 4. Патриарх Филарет: вторая попытка православной вселенной в пределах только Третьего Рима
  • Глава IV. Киевская митрополия до Переяславской Рады (1467-1654)
    • 1. Две «Руси»
    • 2. До Брестской Унии 1596 года: богословские кружки, библия, братства
      • 2.1. Супрасльский монастырь
      • 2.2. Кружок князя Курбского и старца Артемия в Миляновичах
      • 2.3. Острог
      • 2.4. Острожская Библия
      • 2.5. Братства
    • 3. Брестская уния (1596): ожидания и ближайшие последствия
    • 4. Последствия Брестской Унии: 1596- 20-е годы XVII века
    • 5. Попытка заключения второй унии. Петр Могила и церковный раскол
    • 6. «Псевдоморфоза православия»
  • Глава V. Церковная юрисдикция Киева в спорах между Константинополем и Москвой
    • 1. Киевская митрополия после Переяславской Рады (1654-1683)
    • 2. Подготовка Киевской митрополии к переводу в Московский патриархат (1683-1685)
    • 3. Кто, с кем и почему вел переговоры в Турции
    • 4. Договоренности 1686 года: маленькие дипломатические хитрости
      • 4.1. Первоначальная позиция Москвы (октябрь 1685)
      • 4.2. Исходная позиция Москвы для переговоров в Турции (ноябрь 1685)
      • 4.3. Формальные итоги переговоров в Турции
      • 4.4. Предварительный проект патриарха Досифея
      • 4.5. Непосредственная реакция Москвы
      • 4.6. Итоги 1686 года
    • 5. Ближайшие последствия переподчинения Киевской митрополии
    • 6. Исторический постскриптум: дело о Польской автокефалии
  • Глава VI. Великий раскол и староверие
    • 1. Русская культура в XVII веке и кружок боголюбцев (ревнителей благочестия)
    • 2. Начало Великого раскола
    • 3. Главные действующие лица с 1650-х годов по 1682 год
      • 3.1. Патриарх Никон
      • 3.2. Непосредственные противники Никона и царь Алексей Михайлович
      • 3.3. Иностранцы
      • 3.4. Монашество
    • 4. Реакция традиционалистов внутри государственной церкви. Ересь «пестрых»
    • 5. Староверие. Жизнь старообрядческих общин до XX столетия
      • 5.1. Раскол между диаконом Феодором и протопопом Аввакумом. «Ануфриевщина»
      • 5.2. Беспоповство
      • 5.3. Поповцы
      • 5.4. Единоверие
  • Глава VII. Реформы Петра I и синодальный период государственной Церкви (1700-1917)
    • 1. Ограничение патриаршей власти (1700-1721)
    • 2. Учреждение Святейшего Правительствующего Синода (1721)
    • 3. Развитие Петровских реформ в XVIII столетии
    • 4. XIX столетие. Основные тенденции
    • 5. Крах государственной Церкви в 1917 году и его последствия
      • 5.1. Предреволюционное положение
      • 5.2. Восстановление патриаршества
      • 5.3. Обновленчество
      • 5.4. Церковные разделения в период гонений
Заключение. Общерусская православная традиция
Литература

Василий Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой - Предисловие

Православная традиция, наследовавшая Крещению Руси при князе Владимире, спустя пять веков после Крещения стала биполярной, но не распалась окончательно на две независимых традиции. Истории такой би-полярности русского христианства и посвящена эта книга.
Первый вариант этого очерка был написан по-английски как глава "Russian Christianity" для The Blackwell Companion to Eastern Christianity. Тогда главной задачей было дать предельно краткое введение в современное состояние изучения всех проблем, связанных с историей русской православной традиции от начала до настоящего времени (что, впрочем, было совершенно нереально уместить в 10 или 13 тысячах английских слов).
Всякая попытка систематизации хороша тем, что дает шанс если и не всегда открыть нечто новое, то, по крайней мере, по-новому увидеть нечто старое. Самое интересное из этого «старого», что мне тогда удалось увидеть, - это, как ни странно, единство русской христианской Традиции даже и в период с XV по XVIII век.
Это единство таково, что оно кажется само собой разумеющимся для тех, чье знакомство с русской церковной историей не выходит за пределы (всегда идеологически ангажированных) учебников, а для тех, кто изучает церковную историю сколько-нибудь глубже - уже далеко не очевидно. Для них очевидно другое - что имеются налицо две разных традиции, обе из которых возводили себя к Киевской Руси и святому Владимиру. Одна традиция - московская, а другая - киевская.
Не секрет, что даже в худшие времена церковного раскола и разрыва евхаристического общения между Киевом и Москвой (1467-1589) культурное и даже собственно религиозное взаимодействие между соответствующими традициями оставалось очень тесным. Тем не менее, политическая и церковно-политическая конъюнктура никогда не складывалась так, чтобы излагать историю русского православия без налета «московской» или «киевской» партийности.
Обычно мы видим другое: либо такую «историю русской церкви», в которой речь идет только о церкви Московской, а рассказ о западнорусской церковной жизни, если он есть вообще, занимает положение, в лучшем случае, какого-то экскурса, либо мы видим «историю Украинской церкви», возводимую едва ли не куда-то к крещению древних укров (о которых см., напр.: ЧАЙЧЕНКО, 2003) святым князем Украины Володымером, и которая чуть ли не вся состоит в сопротивлении «москалям»... Но нам в Великой России грешно смеяться над потомками «древних укров»: мы делаем то же самое, что и они, когда подменяем историю русской Церкви историей церкви Московской.
С какого-то времени (во всяком случае, уже к XIV веку) история русского христианства, не разделяясь окончательно на два самостоятельных потока, стала биполярной. Русское христианство поляризовалось между двумя центрами притяжения - восточнорусским и «литовским», то есть западнорусским. Ниже мы постараемся дать краткий очерк истории этого биполярного развития русского православия, стараясь не допускать диспропорциональности во внимании ни к одному из обоих полюсов.
Views 2 107
Rating 4.6 / 5
Added 03.01.2018
Author sobesednik
Rate this publication:
4.6/5 (11)

Comments (2 comments)

E
esxatos 8 years ago

По правде говоря, никаких различий в издании 2010 года по сравнению с изданием 2009 года не заметил.
B
brat Andron 8 years ago

А пишет, что издание дополненное. Чем дополненное ?

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