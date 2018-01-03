От автора.

В год 1020-летия Крещения Руси естественно задуматься о путях русского православия - причем, именно «путях», так как единого пути у русского православия не было.

Через несколько столетий после Крещения Руси оно разделилось между двумя центрами, Киевом и Москвой.

На отдельные столетия киевский центр мог физически перемещаться в Новогрудок (на территории современной Белоруссии), а московский - в Санкт-Петербург, но символического значения Киева и Москвы это никогда не отменяло.

Киев оставался центром западнорусской православной традиции, общей для нынешних Украины и Белоруссии, а Москва - для православной традиции восточнорусской.

Эти традиции нередко сталкивались в конфликтах, но никогда не отделялись друг от друга окончательно.

Василий Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой - Очерк истории русской православной традиции между XV и XX веками

Издание 2-е, дополненное

М.: Три квадрата, 2010. -296 с.

ISBN 978-5-94607-112-7

Василий Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой - Содержание

Библиографическая справка: основная литература по истории русского христианства

Введение. Русское православие после Киевской Руси: формирование «биполярности»

Русский исихазм в XIV веке

Первые признаки разделения между русскими западом и востоком

Глава I. Процесс разделения Киевской митрополии (1431-1503) Источники и историография 1. Киевская митрополия от смерти митрополита Фотия до падения Константинополя (1431-1453) 1.1. Флорентийская уния и митрополит Исидор Киевский 1.2. Киевская митрополия между Фотием и Исидором 1.3. Москва, 1441: отвержение Исидора, принятие унии 1.4. Киевская митрополия между Исидором и Ионой 1.5. Иона - митрополит без автокефалии 1.6. Церковно-государственная идеология Твери 1.7. Промежуточный итог: Киевская митрополия накануне 1453 года 2. Разделение Киевской митрополии 2.1. Константинопольский патриархат после турецкого завоевания 2.2. Киевская митрополия отвергает унию (1454-1459) 2.3. Антиуниатская идеология Киевской митрополии0 2.4. «Новая хронология» Киевской митрополии: Московский собор 1459 года 2.5. «Новая хронология» Киевской митрополии: митрополит Иона 2.6. Проблема преемства митрополиту Ионе 2.7. «Отложенный статус» Киевской митрополии 2.8. Предпосылки московского раскола 2.9. Московский раскол: факты и «легенда Иосифа» 2.10. Вторая попытка введения унии в Литве 2.11. Митрополит Спиридон и стабилизация московского раскола 2.12. Смены митрополитов на Киевском престоле в Литве 2.13. Третья попытка введения унии в Литве 2.14. Итоги разделения Киевской митрополии

Глава II. Московская церковь между иосифлянами и нестяжателями (1503-1584) 1. Каноническое право для «Третьего Рима»: реформы иосифлян 1.1. Московский собор 1503 года 1.2. Москва - Третий Рим: Послание старца Филофея 1.3. Родословие московских царей от кесаря Августа 1.4. Стоглавый собор (1551) 2. Контрреформы нестяжателей 3. Нестяжательство как программа политической оппозиции: князь Андрей Курбский 4. Князь Курбский и «третий Рим» Чингисхана 4.1. Н. С. Трубецкой о «наследии Чингисхана» 4.2. Государственная «метарелигия» 4.3. Культ царского рода 4.4. Сакрализация личности царя 4.5. Московская монархическая идеология и ее оппоненты

Глава III. Московское патриаршество: установление, падение, восстановление (1589-1633) 1. Установление Московского патриаршества: Рим все еще третий, но уже не единственный 2. Значение повторной хиротонии Московского первосвятителя 2.1. Происхождение обряда повторной епископской хиротонии 2.2. Применение повторной хиротонии к поставлению первосвятителя 2.3. «Московский примат» вместо примата Римского 3. Смутное время: одновременный крах «царства» и «священства» 4. Патриарх Филарет: вторая попытка православной вселенной в пределах только Третьего Рима

Глава IV. Киевская митрополия до Переяславской Рады (1467-1654) 1. Две «Руси» 2. До Брестской Унии 1596 года: богословские кружки, библия, братства 2.1. Супрасльский монастырь 2.2. Кружок князя Курбского и старца Артемия в Миляновичах 2.3. Острог 2.4. Острожская Библия 2.5. Братства 3. Брестская уния (1596): ожидания и ближайшие последствия 4. Последствия Брестской Унии: 1596- 20-е годы XVII века 5. Попытка заключения второй унии. Петр Могила и церковный раскол 6. «Псевдоморфоза православия»

Глава V. Церковная юрисдикция Киева в спорах между Константинополем и Москвой 1. Киевская митрополия после Переяславской Рады (1654-1683) 2. Подготовка Киевской митрополии к переводу в Московский патриархат (1683-1685) 3. Кто, с кем и почему вел переговоры в Турции 4. Договоренности 1686 года: маленькие дипломатические хитрости 4.1. Первоначальная позиция Москвы (октябрь 1685) 4.2. Исходная позиция Москвы для переговоров в Турции (ноябрь 1685) 4.3. Формальные итоги переговоров в Турции 4.4. Предварительный проект патриарха Досифея 4.5. Непосредственная реакция Москвы 4.6. Итоги 1686 года 5. Ближайшие последствия переподчинения Киевской митрополии 6. Исторический постскриптум: дело о Польской автокефалии

Глава VI. Великий раскол и староверие 1. Русская культура в XVII веке и кружок боголюбцев (ревнителей благочестия) 2. Начало Великого раскола 3. Главные действующие лица с 1650-х годов по 1682 год 3.1. Патриарх Никон 3.2. Непосредственные противники Никона и царь Алексей Михайлович 3.3. Иностранцы 3.4. Монашество 4. Реакция традиционалистов внутри государственной церкви. Ересь «пестрых» 5. Староверие. Жизнь старообрядческих общин до XX столетия 5.1. Раскол между диаконом Феодором и протопопом Аввакумом. «Ануфриевщина» 5.2. Беспоповство 5.3. Поповцы 5.4. Единоверие

Глава VII. Реформы Петра I и синодальный период государственной Церкви (1700-1917) 1. Ограничение патриаршей власти (1700-1721) 2. Учреждение Святейшего Правительствующего Синода (1721) 3. Развитие Петровских реформ в XVIII столетии 4. XIX столетие. Основные тенденции 5. Крах государственной Церкви в 1917 году и его последствия 5.1. Предреволюционное положение 5.2. Восстановление патриаршества 5.3. Обновленчество 5.4. Церковные разделения в период гонений



Заключение. Общерусская православная традиция

Литература

Василий Лурье - Русское православие между Киевом и Москвой - Предисловие

Православная традиция, наследовавшая Крещению Руси при князе Владимире, спустя пять веков после Крещения стала биполярной, но не распалась окончательно на две независимых традиции. Истории такой би-полярности русского христианства и посвящена эта книга.

Первый вариант этого очерка был написан по-английски как глава "Russian Christianity" для The Blackwell Companion to Eastern Christianity. Тогда главной задачей было дать предельно краткое введение в современное состояние изучения всех проблем, связанных с историей русской православной традиции от начала до настоящего времени (что, впрочем, было совершенно нереально уместить в 10 или 13 тысячах английских слов).

Всякая попытка систематизации хороша тем, что дает шанс если и не всегда открыть нечто новое, то, по крайней мере, по-новому увидеть нечто старое. Самое интересное из этого «старого», что мне тогда удалось увидеть, - это, как ни странно, единство русской христианской Традиции даже и в период с XV по XVIII век.

Это единство таково, что оно кажется само собой разумеющимся для тех, чье знакомство с русской церковной историей не выходит за пределы (всегда идеологически ангажированных) учебников, а для тех, кто изучает церковную историю сколько-нибудь глубже - уже далеко не очевидно. Для них очевидно другое - что имеются налицо две разных традиции, обе из которых возводили себя к Киевской Руси и святому Владимиру. Одна традиция - московская, а другая - киевская.

Не секрет, что даже в худшие времена церковного раскола и разрыва евхаристического общения между Киевом и Москвой (1467-1589) культурное и даже собственно религиозное взаимодействие между соответствующими традициями оставалось очень тесным. Тем не менее, политическая и церковно-политическая конъюнктура никогда не складывалась так, чтобы излагать историю русского православия без налета «московской» или «киевской» партийности.

Обычно мы видим другое: либо такую «историю русской церкви», в которой речь идет только о церкви Московской, а рассказ о западнорусской церковной жизни, если он есть вообще, занимает положение, в лучшем случае, какого-то экскурса, либо мы видим «историю Украинской церкви», возводимую едва ли не куда-то к крещению древних укров (о которых см., напр.: ЧАЙЧЕНКО, 2003) святым князем Украины Володымером, и которая чуть ли не вся состоит в сопротивлении «москалям»... Но нам в Великой России грешно смеяться над потомками «древних укров»: мы делаем то же самое, что и они, когда подменяем историю русской Церкви историей церкви Московской.

С какого-то времени (во всяком случае, уже к XIV веку) история русского христианства, не разделяясь окончательно на два самостоятельных потока, стала биполярной. Русское христианство поляризовалось между двумя центрами притяжения - восточнорусским и «литовским», то есть западнорусским. Ниже мы постараемся дать краткий очерк истории этого биполярного развития русского православия, стараясь не допускать диспропорциональности во внимании ни к одному из обоих полюсов.