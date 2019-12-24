Церковь – Богословие - История - материалы IV конференции - 2016
Наша конференция не только стала традиционной, но и привлекает внимание самых разных людей из многих городов России и зарубежных стран, с разными темами исследований, разными методологическими установками, но объединенных любовью к богословию и истории нашей Церкви. Из года в год особое внимание в работе форума уделяется изучению памяти новых мучеников и исповедников, подвижников благочестия, деятельности Церкви в условиях гонений безбожной власти.
Эта тема невольно заставляет еще раз спросить себя о честности — честности человека, ученого, способности дать ответ за свои слова. Не зря в среде тех, кто пострадал за свои религиозные или иные убеждения, было немало людей науки, честность которых проявлялась во всех сторонах их жизни. Ссылки, лагеря, лишения делали тверже их веру, уверенность в своей правоте. Вера помогла им не только перенести скорби, но и умножить богатство своей души. Разными были их пути.
Кто-то был расстрелян, кто-то умер от болезней, кто-то перенес все страдания и постарался поделиться этим опытом с другими. Иные в эмиграции пытались сохранить свою религиозную и национальную идентичность.Это церковные иерархи,священники,монахи,миряне, и в том числе ученые — богословы, историки, филологи.
Церковь – Богословие - История: материалы IV Международной научно-богословской конференции
(Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.)
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2016 г. — 400 с.
ISBN 978-5-8295-0423-6
Церковь – Богословие - История: материалы IV Международной научно-богословской конференции - Содержание
Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. Слово к читателям
Раздел I. Русская церковь в XX веке: подвиг новомученичества и исповедничества
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Аркадий (Логинов), иером., Иванова О.В. Предварительные заметки об особенностях рукописных литургических текстов из собрания Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке
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Глаголев О.О. Вопросы покаяния в духовном наследии архим. Сергия (Савельева)
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Евстафия (Морозова), мон. Преданные слуги Царственных страстотерпцев: подвиг веры и верности
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Иванова О.В. Борьба уральского епископата, духовенства и мирян с обновленчеством в 1922–1925 годы
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Ключагин А.И., Печерин А.В. Источники по истории Екатеринбургской (Свердловской) епархии за период с 1921 по 1938 годы из архива Московской Патриархии
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Мазырин А., свящ. К вопросу о богословии новомучеников
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Маркелов А.В. Общение архиепископа Пахомия (Кедрова) с представителями различных церковных направлений в Чернигове в 1928–1930 годах
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Никулин С.А. Попытка архиепископа Товии (Остроумова) вернуть мощи святого праведного Симеона Верхотурского Православной Церкви в 1947–1948 годах
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Парфенова Е.Г. Вопросы возрождения церковной жизни в духовном наследии и деятельности протоиерея Николая Буткина (начало ХХ века
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Печерин А.В., Разин А.В. Представление о монархической власти в публицистическом и гомилетическом наследии священномученика Андроника (Никольского)
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Чибисова А.А. Проект создания Лиги Церквей: к постановке проблемы
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Чумаченко Т.А. Кризис руководства Антиохийской Церкви во второй половине 1960-х годов и позиция Московской Патриархии
Раздел II. Церковь в истории
- Бахарев Д.С. Репрезентация православного ландшафта современного Екатеринбурга в интернет-пространстве
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Белобородова И.Н. К проблеме протестантского миссионерства среди коренных малочисленных народов Севера России (на материалах полевых исследований в Ямало-Ненецком автономном округе)
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Галимов Т.Р. К вопросу о церковно-ордынских отношениях в глазах современников монгольского господства на Руси (вторая половина XIII — начало XIV веков)
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Заляева Г.Ш. Формирование епископского двора в домонгольской Руси: постановка проблемы
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Коркодинова А.В., Главацкая Е.М., Боровик Ю.В. Брачные стратегии лютеран Екатеринбурга по материалам метрических книг церкви св. Петра (1892–1919 годы)
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Костромин К., прот. Храм св. Петра на Почайне или Турова божница?
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Кустова Е.В. Короткий век вятской обители (из истории УстьСвятицкого Спасского монастыря)
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Никулин И., свящ. Существовали ли разряды в системе административно-территориального управления Сибирской епархии в XVII веке?
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Петр (Гайденко), иером. Несколько слов об организации внутренней жизни древнерусского женского монастыря (домонгольская Русь): постановка проблемы
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Салахатдинова Г.Т. История возникновения церковных приходов на территории Казанской губернии (на примере Вознесенской церкви села Боровецкое
Раздел III. Богословие в истории, обществе, искусстве и культуре
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Борозенец Т.А. Понятийная система православного богословия
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Давыдов О.М. Многообразие поэтических жанров на страницах Оренбургских епархиальных ведомостей 1870–1880-х годов
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Дьячкова Н.А. Речевой портрет оппозиционного журналиста-либерала
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Макаров Д.И. Триадология Николая Месарита: между Андроником Каматиром и Никифором Влеммидом (предварительные заметки)
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Мартынова Т.В. Не проговорённое. Апофатика художественного мира в прозе А.П. Чехова
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Меньшиков М.А. Библейский взгляд на земную (государственную) власть и ее носителей
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Пращерук Н.В. «В школе сокрушения»: о книге Екатерины Домбровской «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны»
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Сергеев А.А. Религии вымышленных миров: религиозность и фантастика, важность анализа религиозной составляющей в современных произведениях фантастики и фэнтези
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Чернов Л.С., Погорельская Е.Ю. К характеру потустороннего в «Бесах» Ф.М.
Раздел IV. Богословская наука и богословское образование
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Акишин С.Ю. Образ профессора А. А. Дмитриевского в переписке Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова
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Белобородов П.С. Влияние педагогической системы Общества Иисуса на духовное образование в России
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Кузоро К.А. Биографический метод в изучении церковной исторической науки XIX — первой четверти XX веков: значение, возможности, перспективы
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Полетаева Е.А. Конспект лекций по «Нравственному богословию» середины XIX века из фонда библиотеки ЕДС
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Сартаков А.В. Два ректора: протоиерей Александр Владимирский и архимандрит Антоний (Храповицкий) в переписке Н.Ф. Красносельцева и И.С. Бердникова
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Сухова Н.Ю. Антон Владимирович Карташев: попытка христианского осмысления истории
Раздел V. Традиционная книжная культура и история старообрядчества
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Богданов В.П. Письма крестьянской семьи Ершовых периода I Мировой войны
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Вонсевска А. Брак в системе ценностей мазурских старообрядцев
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Гудков А.Г. Григорий Матвеев сын Прянишников и его скрипторий (по воспоминаниям городецкого каллиграфа и художника И.Г. Блинова и материалам личного фонда Г.М. Прянишникова в НИОР РГБ)
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Есипова В.А. К вопросу о читательских практиках крестьянства Сибирского региона в XX веке (по материалам ОРКП НБ ТГУ и ТОКМ)
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Липатов В.А. Агиографический канон и фольклорные традиции (литературные произведения о Симеоне и Косме Верхотурских и фольклорные легенды о них)
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Михеева А.А. Проблема исчезновения крюковой грамотности у беспоповцев Вятки в последней трети XX — начале XXI веков
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Палкин А.С. К вопросу о начале распространения единоверия в Вятской епархии (1830–1840-е годы)
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Романюк Т.С. Открытие «благословенных» церквей для старообрядцев Уральского казачьего войска в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века
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Шелудякова О.Е. Некоторые особенности канонических песнопений Древней Руси как типа высказывания
Сведения об авторах
Церковь – Богословие - История: материалы IV Международной научно-богословской конференции - Аркадий (Логинов), иером., Иванова О.В. Предварительные заметки об особенностях рукописных литургических текстов из собрания Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке
За год существования Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке его собрание пополнилось двумя фондами рукописных молитвенных текстов, связанных с деятельностью почившего в 1980-е гг. тайного священника из Нижней Салды о. Михаила (Соколова) и екатеринбурженки Валентины Лаптевой.
Подобного рода тексты редко хранятся и собираются, чаще просто уничтожаются. Так утрачиваются интереснейшие исторические источники, с помощью которых можно реконструировать картину повседневной молитвенной практики ХХ века — периода гонений и репрессий в отношении Православной Церкви, острой нехватки храмов и духовенства, дефицита духовной литературы и религиозного образования.
Весной 2015 г. в рамках экспедиции, проходившей в г. Верхняя Салда, сотрудникам музея передали несколько школьных тетрадок и блокнот с текстами канона за умерших, пасхальной заутрени и другими молитвами. Вклад был сделан духовными дочерями иером. Михаила (Соколова). О самом священнике известно немного. Он родился в 1915 г. в Псковской губернии в семье певчего Якова Соколова и его жены Марии. В 1931 г. всю семью выслали на Урал, в Нижнюю Салду. Яков Соколов, отец Михаила, в своем доме устраивал нелегальные молитвенные собрания, которые посещало до 100 человек, в том числе и молодежь. Это стало причиной его ареста и осуждения на 10 лет лагерей. Его дело продолжил сын. Дважды он был осужден, отбывал наказание. Точно неизвестно, где и как Михаил принял монашеский постриг и сан, но в Салду он вернулся уже иеромонахом. Никаких записей об особенностях совершаемых им богослужений не осталось. Только устные воспоминания детей тех верующих, которые разделяли с о. Михаилом его молитвы. Исследование переданных текстов может помочь в понимании опыта тайных богослужений второй половины ХХ века.
«Канон за умерших» написан в обычном блокноте советского периода, выпущенном не ранее 1972 г. Весь текст полностью написан одним почерком. На обложке тем же почерком указано заглавие «Канон за умерших». В блокноте вырваны начальные и конечные страницы. Но текст начинается с заглавия «Канон за умершаго», отличающегося от указанного на обложке ед. числом. Сразу обращает на себя внимание то, что в тексте практически отсутствуют знаки препинания. Бóльшая часть начала предложений не выделена прописными буквами. Сопоставив наш текст с имеющимися в молитвословах, можно обнаружить, что местами имеет место стихийная русификация — наличествует замена «и» на «ы», «е» на «ё».
Канон начинается с возгласа «Благословен Бог наш молитв святых отец наших». Традиционно в последованиях оговаривается начало иереем: «Благословен Бог наш», что является инципитом обычного в богослужениях возгласа, для мирских началом служит молитва: «Молитвами святых отец наших...». В представленном памятнике это не оговаривается, а возгласы прочитываются как одно не согласованное предложение. После начального возгласа указана молитва «Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас (Д)».
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