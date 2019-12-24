Наша конференция не только стала традиционной, но и привлекает внимание самых разных людей из многих городов России и зарубежных стран, с разными темами исследований, разными методологическими установками, но объединенных любовью к богословию и истории нашей Церкви. Из года в год особое внимание в работе форума уделяется изучению памяти новых мучеников и исповедников, подвижников благочестия, деятельности Церкви в условиях гонений безбожной власти.

Эта тема невольно заставляет еще раз спросить себя о честности — честности человека, ученого, способности дать ответ за свои слова. Не зря в среде тех, кто пострадал за свои религиозные или иные убеждения, было немало людей науки, честность которых проявлялась во всех сторонах их жизни. Ссылки, лагеря, лишения делали тверже их веру, уверенность в своей правоте. Вера помогла им не только перенести скорби, но и умножить богатство своей души. Разными были их пути.

Кто-то был расстрелян, кто-то умер от болезней, кто-то перенес все страдания и постарался поделиться этим опытом с другими. Иные в эмиграции пытались сохранить свою религиозную и национальную идентичность.Это церковные иерархи,священники,монахи,миряне, и в том числе ученые — богословы, историки, филологи.

Церковь – Богословие - История: материалы IV Международной научно-богословской конференции

(Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.)

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2016 г. — 400 с.

ISBN 978-5-8295-0423-6

Церковь – Богословие - История: материалы IV Международной научно-богословской конференции - Содержание

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. Слово к читателям

Раздел I. Русская церковь в XX веке: подвиг новомученичества и исповедничества

Аркадий (Логинов), иером., Иванова О.В. Предварительные заметки об особенностях рукописных литургических текстов из собрания Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке

Глаголев О.О. Вопросы покаяния в духовном наследии архим. Сергия (Савельева)

Евстафия (Морозова), мон. Преданные слуги Царственных страстотерпцев: подвиг веры и верности

Иванова О.В. Борьба уральского епископата, духовенства и мирян с обновленчеством в 1922–1925 годы

Ключагин А.И., Печерин А.В. Источники по истории Екатеринбургской (Свердловской) епархии за период с 1921 по 1938 годы из архива Московской Патриархии

Мазырин А., свящ. К вопросу о богословии новомучеников

Маркелов А.В. Общение архиепископа Пахомия (Кедрова) с представителями различных церковных направлений в Чернигове в 1928–1930 годах

Никулин С.А. Попытка архиепископа Товии (Остроумова) вернуть мощи святого праведного Симеона Верхотурского Православной Церкви в 1947–1948 годах

Парфенова Е.Г. Вопросы возрождения церковной жизни в духовном наследии и деятельности протоиерея Николая Буткина (начало ХХ века

Печерин А.В., Разин А.В. Представление о монархической власти в публицистическом и гомилетическом наследии священномученика Андроника (Никольского)

Чибисова А.А. Проект создания Лиги Церквей: к постановке проблемы

Чумаченко Т.А. Кризис руководства Антиохийской Церкви во второй половине 1960-х годов и позиция Московской Патриархии

Раздел II. Церковь в истории

Бахарев Д.С. Репрезентация православного ландшафта современного Екатеринбурга в интернет-пространстве

Белобородова И.Н. К проблеме протестантского миссионерства среди коренных малочисленных народов Севера России (на материалах полевых исследований в Ямало-Ненецком автономном округе)

Галимов Т.Р. К вопросу о церковно-ордынских отношениях в глазах современников монгольского господства на Руси (вторая половина XIII — начало XIV веков)

Заляева Г.Ш. Формирование епископского двора в домонгольской Руси: постановка проблемы

Коркодинова А.В., Главацкая Е.М., Боровик Ю.В. Брачные стратегии лютеран Екатеринбурга по материалам метрических книг церкви св. Петра (1892–1919 годы)

Костромин К., прот. Храм св. Петра на Почайне или Турова божница?

Кустова Е.В. Короткий век вятской обители (из истории УстьСвятицкого Спасского монастыря)

Никулин И., свящ. Существовали ли разряды в системе административно-территориального управления Сибирской епархии в XVII веке?

Петр (Гайденко), иером. Несколько слов об организации внутренней жизни древнерусского женского монастыря (домонгольская Русь): постановка проблемы

Салахатдинова Г.Т. История возникновения церковных приходов на территории Казанской губернии (на примере Вознесенской церкви села Боровецкое

Раздел III. Богословие в истории, обществе, искусстве и культуре

Борозенец Т.А. Понятийная система православного богословия

Давыдов О.М. Многообразие поэтических жанров на страницах Оренбургских епархиальных ведомостей 1870–1880-х годов

Дьячкова Н.А. Речевой портрет оппозиционного журналиста-либерала

Макаров Д.И. Триадология Николая Месарита: между Андроником Каматиром и Никифором Влеммидом (предварительные заметки)

Мартынова Т.В. Не проговорённое. Апофатика художественного мира в прозе А.П. Чехова

Меньшиков М.А. Библейский взгляд на земную (государственную) власть и ее носителей

Пращерук Н.В. «В школе сокрушения»: о книге Екатерины Домбровской «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны»

Сергеев А.А. Религии вымышленных миров: религиозность и фантастика, важность анализа религиозной составляющей в современных произведениях фантастики и фэнтези

Чернов Л.С., Погорельская Е.Ю. К характеру потустороннего в «Бесах» Ф.М.

Раздел IV. Богословская наука и богословское образование

Акишин С.Ю. Образ профессора А. А. Дмитриевского в переписке Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова

Белобородов П.С. Влияние педагогической системы Общества Иисуса на духовное образование в России

Кузоро К.А. Биографический метод в изучении церковной исторической науки XIX — первой четверти XX веков: значение, возможности, перспективы

Полетаева Е.А. Конспект лекций по «Нравственному богословию» середины XIX века из фонда библиотеки ЕДС

Сартаков А.В. Два ректора: протоиерей Александр Владимирский и архимандрит Антоний (Храповицкий) в переписке Н.Ф. Красносельцева и И.С. Бердникова

Сухова Н.Ю. Антон Владимирович Карташев: попытка христианского осмысления истории

Раздел V. Традиционная книжная культура и история старообрядчества

Богданов В.П. Письма крестьянской семьи Ершовых периода I Мировой войны

Вонсевска А. Брак в системе ценностей мазурских старообрядцев

Гудков А.Г. Григорий Матвеев сын Прянишников и его скрипторий (по воспоминаниям городецкого каллиграфа и художника И.Г. Блинова и материалам личного фонда Г.М. Прянишникова в НИОР РГБ)

Есипова В.А. К вопросу о читательских практиках крестьянства Сибирского региона в XX веке (по материалам ОРКП НБ ТГУ и ТОКМ)

Липатов В.А. Агиографический канон и фольклорные традиции (литературные произведения о Симеоне и Косме Верхотурских и фольклорные легенды о них)

Михеева А.А. Проблема исчезновения крюковой грамотности у беспоповцев Вятки в последней трети XX — начале XXI веков

Палкин А.С. К вопросу о начале распространения единоверия в Вятской епархии (1830–1840-е годы)

Романюк Т.С. Открытие «благословенных» церквей для старообрядцев Уральского казачьего войска в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века

Шелудякова О.Е. Некоторые особенности канонических песнопений Древней Руси как типа высказывания

Сведения об авторах

Церковь – Богословие - История: материалы IV Международной научно-богословской конференции - Аркадий (Логинов), иером., Иванова О.В. Предварительные заметки об особенностях рукописных литургических текстов из собрания Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке

За год существования Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке его собрание пополнилось двумя фондами рукописных молитвенных текстов, связанных с деятельностью почившего в 1980-е гг. тайного священника из Нижней Салды о. Михаила (Соколова) и екатеринбурженки Валентины Лаптевой.

Подобного рода тексты редко хранятся и собираются, чаще просто уничтожаются. Так утрачиваются интереснейшие исторические источники, с помощью которых можно реконструировать картину повседневной молитвенной практики ХХ века — периода гонений и репрессий в отношении Православной Церкви, острой нехватки храмов и духовенства, дефицита духовной литературы и религиозного образования.

Весной 2015 г. в рамках экспедиции, проходившей в г. Верхняя Салда, сотрудникам музея передали несколько школьных тетрадок и блокнот с текстами канона за умерших, пасхальной заутрени и другими молитвами. Вклад был сделан духовными дочерями иером. Михаила (Соколова). О самом священнике известно немного. Он родился в 1915 г. в Псковской губернии в семье певчего Якова Соколова и его жены Марии. В 1931 г. всю семью выслали на Урал, в Нижнюю Салду. Яков Соколов, отец Михаила, в своем доме устраивал нелегальные молитвенные собрания, которые посещало до 100 человек, в том числе и молодежь. Это стало причиной его ареста и осуждения на 10 лет лагерей. Его дело продолжил сын. Дважды он был осужден, отбывал наказание. Точно неизвестно, где и как Михаил принял монашеский постриг и сан, но в Салду он вернулся уже иеромонахом. Никаких записей об особенностях совершаемых им богослужений не осталось. Только устные воспоминания детей тех верующих, которые разделяли с о. Михаилом его молитвы. Исследование переданных текстов может помочь в понимании опыта тайных богослужений второй половины ХХ века.

«Канон за умерших» написан в обычном блокноте советского периода, выпущенном не ранее 1972 г. Весь текст полностью написан одним почерком. На обложке тем же почерком указано заглавие «Канон за умерших». В блокноте вырваны начальные и конечные страницы. Но текст начинается с заглавия «Канон за умершаго», отличающегося от указанного на обложке ед. числом. Сразу обращает на себя внимание то, что в тексте практически отсутствуют знаки препинания. Бóльшая часть начала предложений не выделена прописными буквами. Сопоставив наш текст с имеющимися в молитвословах, можно обнаружить, что местами имеет место стихийная русификация — наличествует замена «и» на «ы», «е» на «ё».

Канон начинается с возгласа «Благословен Бог наш молитв святых отец наших». Традиционно в последованиях оговаривается начало иереем: «Благословен Бог наш», что является инципитом обычного в богослужениях возгласа, для мирских началом служит молитва: «Молитвами святых отец наших...». В представленном памятнике это не оговаривается, а возгласы прочитываются как одно не согласованное предложение. После начального возгласа указана молитва «Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас (Д)».