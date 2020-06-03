Федоров Александр - Богословие и история

«Если Богословие (как наука) опирается не на ряд наук (археологию, историю и т.д.), а на религиозный мистицизм, то такая религия ведет к сектанству. Богословие и история являются живыми науками, поэтому с течением времени богословские и исторические умозаключения могут меняться. Яркие примеры в истории таких событий Галилей и Джордано Бруно». Александр Федоров, составитель книги 14 ноября 2010 год

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приуготовлен». 2 Тим. 3:16-17

«Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого с самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как идея красоты вместе с идеей добра». А. С. Пушкин

Величие Библии познается в том, что она есть «совершенное орудие Божие» для нравственного очищения человека. Не всякий может пользоваться этим оружием, но только тот, кто владеет герменевтическим принципом. Этот принцип объединяет логику всей организации священного текста, всей его согласной исторической направленности, в которой осуществляется гармония разных частей величественного многовекового произведения Духа. Этим принципом истолкования является сам Христос. Библия в ее сокровенном смысле представляет собой тайную, запечатанную книгу, полностью открыть которую смог лишь Иисус Христос, истинный Бог и истинный Человек. Многие впали в серьезные заблуждения, не воспользовавшись этим принципом духовного толкования и следуя одной лишь букве. В этом заключается этимология Христианства. («Этимология» с греч. etymon-истина, logos-учение — истинное учение.)