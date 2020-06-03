Федоров - Богословие и история
«Если Богословие (как наука) опирается не на ряд наук (археологию, историю и т.д.), а на религиозный мистицизм, то такая религия ведет к сектанству. Богословие и история являются живыми науками, поэтому с течением времени богословские и исторические умозаключения могут меняться. Яркие примеры в истории таких событий Галилей и Джордано Бруно». Александр Федоров, составитель книги 14 ноября 2010 год
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приуготовлен». 2 Тим. 3:16-17
«Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого с самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как идея красоты вместе с идеей добра». А. С. Пушкин
Величие Библии познается в том, что она есть «совершенное орудие Божие» для нравственного очищения человека. Не всякий может пользоваться этим оружием, но только тот, кто владеет герменевтическим принципом. Этот принцип объединяет логику всей организации священного текста, всей его согласной исторической направленности, в которой осуществляется гармония разных частей величественного многовекового произведения Духа. Этим принципом истолкования является сам Христос. Библия в ее сокровенном смысле представляет собой тайную, запечатанную книгу, полностью открыть которую смог лишь Иисус Христос, истинный Бог и истинный Человек. Многие впали в серьезные заблуждения, не воспользовавшись этим принципом духовного толкования и следуя одной лишь букве. В этом заключается этимология Христианства. («Этимология» с греч. etymon-истина, logos-учение — истинное учение.)
Федоров Александр - Богословие и история
СПб.: Нестор-История, 2011. — 220 с.
ISBN 978-5-98187-850-3
Федоров Александр - Богословие и история - Содержание
- Общие сведения о библеистике
- Ветхий Завет
- Новый Завет
- Введение в библейскую археологию
- Введение в патрологию
- Первый период
- Второй период
- Третий период
- Четвертый период
- Александрийская школа как основополагающий источник катехизаторской деятельности
- Раскол христианства и русской истории
- Раскол христианства
- Раскол русской истории
- Очерк истории святынь Приморского района
Федоров Александр - Богословие и история - Ветхий Завет
Понятие «мудрость», или «премудрость», обозначает распространенный в древнем мире от Месопотамии до Египта, но также и в Греции и Риме межкультурный феномен, который можно было бы назвать практическим знанием или повседневным знанием, добытым с помощью практики или направленным на достижение практических целей. Мудрость не просто знание. «Человек, который много знает, еще не мудрец. А мудрец не обязательно должен знать много или, тем более, все.» Для того чтобы стать мудрым, человеку необходимо верное знание и умение правильно применять это знание. Для мудрости важно верное знание о жизни. Для нее важно научение умению жить, искусству жизни, практическое применение этого искусства и передача его другим людям. «Начало мудрости — страх Божий» (Притч. 1:7; 9:10; 15:32; Иов. 28:28). Страх Божий есть принцип, живущий внутри истинной премудрости и служащий ей фундаментом. Страх Божий в литературе премудрости — это не тот страх Божий, какого требует Бог от Авраама (Быт., гл. 22), не покорная вера, но доверие к Богу, причем доверие к Нему, как к тому, кто, невзирая на все препятствия и опасности, повелевает всем в целом и ведет к успеху тех людей, кто ищет «уставов» для жизни, поступает соответственно им и передает их новым поколениям. Поэтому древняя мудрость Израиля может быть по праву определена как «богословие практического разума»: источник знаний в ней — разум, направлена она в основном не на теоретическое познание, а на удачную жизненную практику, и ее основной принцип — это фундаментальное знание о Боге, как о том, кто, сотворив мир, борется со злом и поддерживает добро. Новый Завет носит ярко выраженный характер еврейской мудрости. Уже древнейшее предание об Иисусе рисует Его учителем мудрости, говорящим языком, подобным ветхозаветным книгам мудрости.
Прежде всего, Евангелие от Луки изображает Иисуса посланцем и олицетворением Премудрости, и это совершенно сходно с тем, что делается в текстах вышеописанной «теологизированной мудрости». И даже Апостол Павел заимствует нечто из еврейского богословия мудрости, чтобы развить свою христологию об Иисусе как мудрости Бога в противоположность мудрости мира сего. В своей трезвости, порой даже скептицизме мудрость служит хорошей прививкой от любых форм религиозного фанатизма. Книга Псалтирь есть книга премудрости, состоящая из 150 поэтических текстов, различных по жанру, происхождению и времени написания. Принятое в христианской традиции слово «Псалмы» (Книга Псалмов), т. е. написанный речитатив в сопровождении струнного инструмента (от греч. «играть на струнах»).
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