Христианское чтение - журнал СПбДА
Настоящій указатель къ „Христ. Чт.“, обнимая собою все время существованія журнала до 1903 года включительно, замѣняетъ и дополняетъ собою всѣ изданные прежде указатели (а именно: 1) указатель за 12 лѣтъ, изданный вь 1832 году, 2) указатель за 1821—1842 г.г., изданный въ 1843 году, 3) его предложеніе до 1861 года, 4) указатель проф. Н. И. Барсова—съ начала существованія журнала до 1870 года и 5) его продолженіе до 1880 года—А. С. Родосскаго).
Указатель статей в журнале Христианское чтение за 1821-1903 годы
С.-ПЕТЕРБУРГ. Типографія Главнаго Управленія Удѣловъ. Моховая, 40. 1905.
Указатель статей в журнале Христианское чтение за 1821-1903 годы - Содержание
I. Священное Писаніе.
- 1. Книги свящ. Писанія въ переводѣ на русскій языкъ
- 2. Библіологія:
- а) Исагогика общая и частная
- б) Исторія канона. Апокрифы
- в) Исторія н критика подлинныхъ текстовъ и переводовъ и библейская филологія
- г) Герменевтика и исторія толкованія Библіи
- 3. Толкованія на книги и отдѣльныя мѣста св. Писанія
II. Библейская исторія и вспомогательныя науки.
- 1. Библейская исторія:
- а) Ветхаго Завѣта
- б) Новаго Завѣта.
- 2. Бибдеіісісоо богословіе Ветхаго и Новаго Завѣта
- 3. Библейская археологія, географія и хронологія
III. Патрологія и древняя церковная литература.
- 1. Творенія св. Отцовъ и учителей Церкви и церковныхъ писателей
- 2. Изслѣдованія и статьи по патристикѣ и др. церковной литературѣ.—Свѣдѣнія о церковныхъ писателяхъ
IV. Церковная исторія.
-
A. Общая:
- 1. Исторія Церкви до IX в. и исторія христіанскаго востока
- 2. Исторія католичества и протестантства (и разборъ западныхъ вѣроисповѣданій). •
- Б. Исторія славянскихъ церквей
-
B. Русская церковная исторія:
- 1. Матеріалы
- 2. Статьи по русской церковной исторіи
Указатель статей в журнале Христианское чтение за 1821-1903 годы - Из книги
|
48. Альбовъ М., свящ.— Объ апокрофи-ческихъ евангеліяхъ. 1871: I, 43; II, 1. 1872:11,300,622.
49. Дагаевъ Н.—Вопросъ о великой синагогѣ въ еіч> отношеніи къ исторіи ветхозавѣтнаго канона 1895: II, 522.
50. Его смсе.—Два важнѣйшихъ вопроса въ исторіи ветхозавѣтнаго канона. (Рѣчь, произн. предъ защитой диссертаціи: „Исторія ветхозавѣтнаго канона44, 8-гб Марта 1899 г.). 1899: I (ССѴІІ,) 678.
51. Лопухинъ А: П.—Кризисъ въ отрицательной шксг;іѣ. (Къ вопросу объ исторической * достовѣрности • книги „Дѣяній Апостольскихъ44). 1896: II, 3.
52. Меѳодій (Великановъ) архим. — Къ вопросу о подлинности XIV главы кн. св. пророка Даніила. 1897: II (ССІѴг) 468.
53. Рождественскій В. Г./прот.— Исторія новозавѣтнаго канона. 1872: III, 300, 575.
54. Его же.— Исторія новозавѣтнаго канона. 1873: I, 47; II, 473; III, 37. 1874: II, 93, 423, 732.
55. Его же.—О книгахъ новозавѣтныхъ неканоническихъ, употреблявшихся въ христіанской Церкви II и III вѣка. (Глава изъ исторіи новозавѣтнаго канона). 1875: И, 4.
56. Его же.— Новооткрытый отрывокъ апокрифическаго Евангелія ап. Петра. 1894: I, 73; Н, 27, 382.
|
П. Гильдебрандта: Справочный и объяснительный словарь къ Новому Завѣту. 1888:11, 854. / -
65. ГлубоковскІй Н. Н.—Греческій рукописный ѳвангѳлистарій изъ собранія пррф. И. Е. Троицкаго. 1897:, № 6-^12. 1898: № 1—9 [Въ приложеніи).
66. Его же.—Новѣйшее пріобрѣтеніе для текстуальной критики Новаго завѣта. 1899: II (ССѴЧІІі) 331. „ .
67. Его же.—Греческій языкъ Библіи,— особенно въ Новомъ Завѣтѣ,-по современному состоянію науки. . 1902: З.
• 68. Г.—Вновь найденный пурпуровый списокъ евангелій. 1897: 11 (ССІѴі) 150.
69. Елеонскій Ѳ. Г.—Къ вопросу объ особенностяхъ оригинальнаго текста,- какимъ пользовалась ЬХХ толковниковъ при своемъ переводѣ.. (Филологическое объясненіе 28 ст. ХЬѴІ главы- книги Бытія). '1881: II, 366.
70. Его же. — Примѣры сдѣланныхъ Елизаветинскими справщиками исправленій текста первопечатной славянской биб-ліц, не служащихъ къ его усовершеніго. 1902: I (ССХІІІ2) 675, 841.
71. Е(леонскій) Ѳ. (Г).—Новый замѣчательный результатъ библейско-филологическихъ изысканій относительно книги прор. Даніила. 1903:1 (ССХѴ2) 674.
72. Дейсманъ Г. А., проф.—Современное состояніе и дальнѣйшія задачи изученія греческой Библіи въ филологическомъ отношеніи (съ предисловіемъ и примѣчаніями проф. Н. Глубоковскаго). 1898: II
Христианское чтение - №5 - 2011 - Научно-богословский журнал - Специальный выпуск - Библейская археология
ISSN 1814-5574
Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2011.
Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2011.
Библейская археология Нового Завета
- Протоиерей Георгий Урбанович. Церковь и римская власть в I в. (малоазийский регион) в литературных источниках и по материалам археологическихисследований
- К.В. Неклюдов. Период правления тетрарха Ирода Антипы по данным археологии
Библейская археология Ветхого Завета
- Протоиерей Димитрий Юревич. Анализ современных теорий завоевания евреями Ханаана: методология и археологические свидетельства
- Священник Александр Тимофеев. Загадка Сихема: библейско-археологическийэкскурс
- Иеромонах Варлаам (Горохов). Историко-археологический контекст времени правления древнеизраильского царя Давида
Кумранистика
- Протоиерей Димитрий Гольцев. Идеальный Храм по Храмовому свитку
Античная археология
- О.Г. Ребизов. Археологические исследования в Александрии Египетской:проблемы и перспективы
Церковная археология
- М.М. Казаков. Десакрализация язычества: свидетельства археологии
История древней Церкви
- С.А. Сахаров. Особенности правового статуса духовенства в Поздней Римской империи (по данным «Кодекса Феодосия»)
Христианское чтение : научный журнал - № 6, 2020
Санкт-Петербург, Издательство СПбПДА, 2020 год
ISSN 1814-5574
ТЕОЛОГИЯ
- Иеромонах Мефодий (Зинковский). Православное богословие личности и проблематика искусственного интеллекта
- Г. В. Бежанидзе, А. О. Титова. Парадигма церковно-государственных отношений у архиепископа Феофана (Прокоповича): от Средневековья к Новому времени
- Т. А. Фолиева. «Фаустина Ковальская — учитель Церкви?»: о некоторых тенденциях в современной католической теологии в Польше
- Иеромонах Никон (Касярум). Предпосылки догматической методологии: от митр. Макария (Булгакова) к Вл. Соловьеву
- Л. А. Мещерякова. «Выход из храма под открытое небо языка» («евангельские» стихи Бориса Пастернака)
Библеистика
- И. А. Хангиреев. Проблемы текстологии и интерпретации в «Похвале отцам» на примере образа царя Давида (Сир 47: 1–13)
- Священник Алексей Сергеев. «Вопросы Евангельские» блаженного Августина Гиппонского: время создания, особенности экзегезы и перевод первых 17 вопросов
Литургика
- Священник Леонид Сенченко. Характерные особенности, свойственные литургии по Супрасльскому служебнику 1758 г.
- Церковное право. Научная полемика
- Ю. В. Оспенников. «Отрицая современный ему римский экстраординарный процесс»: отзыв на статью прот. А. Балакая о церковном суде Древней Церкви
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
- К. В. Карпов. Привационная трактовка зла в религиозном и натуралистическом мировоззрениях
- А. Ю. Коробов-Латынцев. Вопрос о христолюбивом воинстве в русской философии
- Т. С. Самарина. Религиоведческий анализ «Святого» Р. Отто
- А. В. Черняев, А. Ю. Бердникова. Теологическая рецепция идей Н. А. Бердяева на Западе
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Священник Роман (Руслан) Савчук. Идеологические аспекты осмысления украинской церковной истории в материалах Научного конгресса Тысячелетия Крещения Руси-Украины (Мюнхен, апрель-май 1988 г.)
- А. В. Антощенко. О деятельности профессора Свято-Сергиевского православного богословского института А. В. Карташева в годы Второй мировой войны
- М. В. Шкаровский. «Преображенские дела» 1930–1931 гг.
- А. А. Лаушкин. Жизненный путь митрополита Орловского и Брянского Палладия (Шерстенникова)
- П. И. Федотова. Житие Владимира особого состава — апокриф позднего Cредневековья
- В. И. Ульяновский. «Библиотечное зеркало» киевских монастырей XVII–XVIII вв.: книги «живые» и «мертвые», доминанты латинские и кириллические
Научная жизнь. Полемика
- И. М. Оначенко. Страницы из жизни молодого отца Александра Шмемана (рецензия на книгу: «Прот. Александр Шмеман. Прот. Георгий Флоровский: Письма 1947–1955 годов» / Сост., пред. П. Л. Гаврилюк. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. 448 с.: ил.)
Христианское чтение : научный журнал - № 1 [январь-февраль] : Теология. Философия. История. — 2021
Главный редактор епископ Петергофский Силуан (Никитин Сергей Сергеевич)
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбПДА, 1821-1917, 1991- . 248 с.
ISSN 1814-5574 (Print)
ISSN 2686-908X (Online)
К 200-ЛЕТИЮ «ХРИСТИАНСКОГО ЧТЕНИЯ»
- Приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
- Слово главного редактора епископа Петергофского Силуана
- Поздравление от журнала «Труды кафедры богословия»
- Поздравление от журнала «Русско-Византийский вестник»
- Поздравление от журнала «Вестник Исторического общества»
- Поздравление от журнала «Палеоросия»
- Поздравление от журнала «Актуальные вопросы церковной науки»
- Поздравление от журнала «Труды и переводы»
- Беседа с главным редактором «Христианского чтения» (1993-2008) профессором протоиереем Владимиром Мустафиным
- Беседа с ответственным редактором «Христианского чтения» (2008-2015) протоиереем Димитрием Юревичем
- К. Е. Нетужилов - Журнал «Христианское чтение»: исторический контекст и социокультурные факторы возникновения
- A. Н. Кашеваров - Общественно-политическая проблематика в выступлениях протоиерея Михаила Чельцова на страницах журнала «Христианское чтение» в период революции 1905-1907 гг.
- С. Л. Фирсов - «Христианское чтение»: К истории издания журнала в 1914-1917 годах
- Протоиерей Алексий Марченко - Церковно-историческая тематика на страницах епархиальной печати на примере газеты «Пермские епархиальные ведомости»
- Священник Антоний Борисов - Отзыв на научный журнал «Труды кафедры богословия»
- М. А. Морозов - Отзыв на научный журнал «Русско-Византийский вестник»
- Ю. В. Балакшина - Отзыв на научный журнал «Вестник Исторического общества»
- B. И. Петрушко. Отзыв на научный журнал - «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях»
- Д. В. Руднев - Отзыв на научный журнал «Труды и переводы»
ТЕОЛОГИЯ
- Пастор Ари Ойелль - Взгляд отца Церкви Григория Нисского на религиозное и светское образование и на их правильное взаимоотношение
- С. Ј Милојевић - Исцеление как антиномия излечению в «Житии королевы Елены» архиепископа Даниила
- А. В. Ворохобов - Интерпретация онтологического аргумента в философской теологии Чарльза Хартсхорна
- Д. А. Рубцов - Интерпретации богословского наследия Оригена в русской оригениане
- П. Б. Михайлов - Между веком и вечностью. Богословие истории в истории богословия
Библеистика
- Д. Г. Добыкин, В. А. Капитонов - Жизнь и взгляды Иоанна Габлера
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
- Д. И. Макаров - Об античных и византийских параллелях к современным российским логико-семантическим теориям
- Л. Н. Болтовская - Сенека и римская нравственная философия (к проблеме смерти)
Научная жизнь. Полемика
- Ф. О. Нофал - На пути к религиозной целостности: чем объяснить герменевтический провал Грэма Харви? (Отзыв на книгу «Секс, еда и незнакомцы. Религия как повседневная жизнь» (М.: НЛО, 2020))
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Священник Георгий Безик - Деятельность Святейшего Синода по руководству военным духовенством армии Российской империи в Первой мировой войне
- Священник Виктор Гелюта - Православие в контексте государственноконфессиональных отношений в Китайской Народной Республике
- Пастор Томи Карттунен - К церкви встречи. Развитие евангелическо-лютеранской церкви Финляндии с 1970-х годов
- Священник Андрей Постернак - Диакониссы в Сиро-Яковитской и Несторианской Церквах
Научная жизнь. Полемика
- Д. М. Володихин - Алексей I Комнин — спаситель Империи ромеев
Христианское чтение : научный журнал - № 2 - 2021
Теология. Философия. История
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбДА, № 2 [март-апрель], 2021. 316 с.
К 800-ЛЕТИЮ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
- Епископ Петергофский Силуан (Никитин), протоиерей Константин Костромин. Святой Александр Невский в истории России и Финляндии: точки соприкосновения
- Р. А. Соколов. Канонизация Александра Невского и судьба его мощей
- Н. В. Регинская. Иконописный образ святого Александра Невского как символ единения восточнославянских этносов
- В. О. Яковлев. Географический аспект жизненного пути князя Александра Невского
- П. И. Федотова. Святой Александр и святой Владимир: две загадки русской агиографии
- Н. И. Петров. О сакрализации изображения монарха в России XVIII — начала XIX вв.
ТЕОЛОГИЯ
- Священник Алексий Дикарев. Материнский образ Божественной Премудрости в Библии и христианской традиции
- С. С. Пименов. Лютерова теология Креста
- А. Н. Петровский. К вопросу апокатастасиса: единство Бога и творения в наследии прп. Максима Исповедника
- А. Г. Волкова. «Облако неведения» как образец апофатического мистицизма Средневековья
- Л. А. Карелина. Методологические особенности лекционного курса догматического богословия прот. А. В. Горского
- Священник Андрей Ващенко. Некоторые особенности богословско-аскетического подхода к христианству у прп. Порфирия Кавсокаливита
-
Библеистика
- Иеромонах Ириней (Пиковский). Псалмы Септуагинты как пример теологического перевода
-
Церковное право
- П. И. Гайденко. Княжеская расправа над иноками Василием и Феодором Печерскими (каноническо-правовая сторона совершившегося)
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
- А. Ю. Полунов. Русская народная утопия, общественный уклад и религиозный мир народов Азии и Африки в контексте внешней политики Российской империи в конце XIX — начале XX в.
- Священник Роман Степанов, Ю. Т. Тулянская. Категории времени в рамках концепций мифа и символа в наследии А. Ф. Лосева и Мирчи Элиаде
- Р. Р. Вахитов. Два чуда при рождении мифа евразийства
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Протоиерей Петр Мангилёв, священник Иван Никулин. Русский архиерей XVII в. в поездке по епархии (на примере сибирского митрополита Игнатия (Римского-Корсакова))
- М. В. Шкаровский. Петербургские старообрядцы, не имеющие священства, в 1720-х — 1941 гг.
- Иеромонах Ферапонт (Широков). Преобразование Вологодской духовной семинарии по новому Уставу в 1869 г. (по материалам отчета о ревизии)
- Священник Мераб Саралидзе. Сравнительный анализ форм и результатов миссионерской и просветительской деятельности епископа Гурия (Буртасовского) на Дальнем Востоке и в Поволжье
- И. Н. Васильев. Удовлетворение религиозных нужд беженцев в учреждениях благотворительных комитетов на территории Петроградской губернии в годы Первой мировой войны (на примере приютов Татьянинского комитета)
- Протоиерей Георгий Пименов. Паломнические поездки епископа Мефодия (Кульмана) как способ объединения русской эмиграции
- Священник Тимофей Чайкин. «Комиссия по отделению церкви от государства и школы от церкви» в 1920–1921 гг. в Донской области: деятельность и результаты
-
Научная полемика
- А. Ю. Митрофанов. С благодарностью и сожалением. Очередной спор на руинах российской византинистики. Ответ на статью В. П. Степаненко «Рецензия на: Митрофанов А. Ю. Император Алексей I Комнин и его стратегия. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2020. — 280 с.»
Христианское чтение : научный журнал - № 3 - 2021
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбДА, № 3 [май-август] : Теология. Философия. История. 2021. 456 с
ISSN 2686-908X
К 300-ЛЕТИЮ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
- Приветственное слово главного редактора журнала «Христианское чтение» епископа Петергофского Силуана (Никитина), ректора СПбДА с 2019 года
- Поздравление протоиерея Владимира Сорокина, ректора СПбДА в 1987–1992 годы
- Поздравление митрополита Петрозаводского и Карельского Константина (Горянова), ректора СПбДА в 1996–2008 годы
- Поздравление митрополита Тверского и Кашинского Амвросия (Ермакова), ректора СПбДА в 2008–2018 годы
- Поздравление епископа Истринского Серафима (Амельченкова), ректора СПбДА в 2018–2019 годы
- Епископ Силуан (Никитин), протоиерей Георгий Митрофанов, протоиерей Владимир Хулап, протоиерей Константин Костромин, протоиерей Димитрий
- Юревич, священник Димитрий Лушников, Е. М. Гундяева. Перспективы духовного образования в Санкт-Петербургской духовной академии
- А. Г. Фирсов. Духовное образование как спонсор правительства: духовно-учебный и типографский капиталы Синода в российском бюджете 1860-х гг.
- М. В. Шкаровский. Борьба за возвращение Церкви исторического здания Санкт-Петербургской духовной академии в 1992–2013 гг.
- Л. К. Александрова-Чукова, А. К. Галкин. „От первого лица“: Богословско-пастырские курсы в Ленинграде в дневниках, резолюциях и письмах митрополита
- Григория (К двум 75-летним юбилеям открытия духовных школ: 22 ноября 1945 г. и 14 октября 1946 г.)
- Протоиерей Константин Костромин. Правовые аспекты создания Богословского института в Петрограде
- В. В. Серпенинов. Патриарх Алексий I: к вопросу об образовании
- В. И. Шаронов. «Незнаем Ты без них и без меня». Предисловие к первой публикации полной редакции «Венка сонетов» и «Терцин» Л. П. Карсавина
- А. П. Соловьев. Ученики В. И. Несмелова и философско-теологические исследования в Казанской духовной академии 1910-х гг.
- Т. Н. Жуковская, А. В. Ашихмин. О религиозности университетского человека, ее основаниях и трансформациях (на материалах Санкт-Петербургского
- университета XIX века): к постановке проблемы
- Иеромонах Онуфрий (Ларин). Исторические, правовые и культурные предпосылки возрождения теологического образования в постсоветской России
- Священник Димитрий Лушников. Учение о принципах богословского познания в основном богословии архиепископа Никанора (Бровковича; 1826–1890)
- Иеромонах Афанасий (Микрюков). Религиозно-антропологические истоки русской педагогической школы. Пример Г. С. Сковороды
- И. Б. Гаврилов, П. К. Иванов. К характеристике «метафизики сердца» П. Д. Юркевича
- А. А. Бовкало. Об одной книге из собрания митрополита Григория (Чукова)
ТЕОЛОГИЯ
- Иеромонах Афанасий (Букин). К вопросу о причинах продолжительной жизнеспособности донатистского раскола
- Протоиерей Олег Корытко. Трудности перевода: коранический термин al-ṣ amad, его интерпретация и история православно-мусульманских отношений
- Священник Михаил Легеев, иеромонах Мефодий (Зинковский).
- Типология исторического развития: τρуπος τῆς ἐνεργείας Святой Троицы и его значение для истории
- Иеромонах Никон (Скарга). Преподобный Исаак Сирин и Феодор Мопсуестийский: союз или разногласие? (Обзор 1-го собрания прп. Исаака Сирина)
-
История Церкви
- Иеромонах Иона (Черкасов). Отношение православного духовенства Симбирской епархии к проблеме пересмотра богослужебного языка в начале XX века
-
Церковное право
- А. В. Ведяев. Нормативное регулирование деятельности церковного суда в Русской Православной Церкви: история, современное состояние, проблемы и перспективы
- Священник Владислав Баган. Формирование церковного права как научной дисциплины в России в конце XVIII — начале ХХ вв.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
- А. Ю. Бердникова. А. Бергсон и Э. Гуссерль в философской системе Н. О. Лосского
- Священник Максим Никулин. «Ум, который один управляет всей вселенной». Ионийская ноология: рецепция и критика
- А. П. Дмитриев. Борис Федорович Егоров как исследователь славянофильства
-
Научная жизнь. Полемика
- Т. Н. Резвых. «Идейный Дон Кихот». О месте Н. Н. Страхова в русской философии. Рецензия на: Фатеев В. А. Н. Н. Страхов: Личность. Творчество. Эпоха. Монография. СПб.: Пушкинский Дом, 2021. 652 с.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Ю. С. Дмитриев. Cпецифика процесса секуляризации церковных земель на примере некоторых вотчин Троице-Сергиева монастыря в Переславском уезде С.
- А. Маньков. Придворная карьера протоиерея Гавриила Одоевского (1786–1867)
- Священник Георгий Безик. Смирение и сила веры в образе римского сотника в деятельной евангельской любви военного духовенства в войне (1914–1918 гг.)
- Иеромонах Никодим (Хмыров). Роль Сербского патриарха Варнавы в преодолении юрисдикционных разделений Русской Православной Церкви заграницей
- А. А. Хохлов. Церковное правосудие в епархиальной практике в Синодальный период (на примере «Седмиозерного дела»)
-
Научная жизнь. Полемика
- И. В. Петров. История храма как история России: от созидания к революции и обратно. Рецензия на книгу: Карпук Д. А. Путиловская церковь святителя
- Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры: история, традиции, современность. Н. Новгород: Союзполиграф, 2020. 604 с.
-
Некролог
- Д. И. Макаров. Сергей Сергеевич Хоружий (05. 10. 1941–22. 09. 2020)
No comments yet. Be the first!