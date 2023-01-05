48. Альбовъ М., свящ.— Объ апокрофи-ческихъ евангеліяхъ. 1871: I, 43; II, 1. 1872:11,300,622.

49. Дагаевъ Н.—Вопросъ о великой синагогѣ въ еіч> отношеніи къ исторіи ветхозавѣтнаго канона 1895: II, 522.

50. Его смсе.—Два важнѣйшихъ вопроса въ исторіи ветхозавѣтнаго канона. (Рѣчь, произн. предъ защитой диссертаціи: „Исторія ветхозавѣтнаго канона44, 8-гб Марта 1899 г.). 1899: I (ССѴІІ,) 678.

51. Лопухинъ А: П.—Кризисъ въ отрицательной шксг;іѣ. (Къ вопросу объ исторической * достовѣрности • книги „Дѣяній Апостольскихъ44). 1896: II, 3.

52. Меѳодій (Великановъ) архим. — Къ вопросу о подлинности XIV главы кн. св. пророка Даніила. 1897: II (ССІѴг) 468.

53. Рождественскій В. Г./прот.— Исторія новозавѣтнаго канона. 1872: III, 300, 575.

54. Его же.— Исторія новозавѣтнаго канона. 1873: I, 47; II, 473; III, 37. 1874: II, 93, 423, 732.

55. Его же.—О книгахъ новозавѣтныхъ неканоническихъ, употреблявшихся въ христіанской Церкви II и III вѣка. (Глава изъ исторіи новозавѣтнаго канона). 1875: И, 4.

56. Его же.— Новооткрытый отрывокъ апокрифическаго Евангелія ап. Петра. 1894: I, 73; Н, 27, 382.





П. Гильдебрандта: Справочный и объяснительный словарь къ Новому Завѣту. 1888:11, 854. / -



65. ГлубоковскІй Н. Н.—Греческій рукописный ѳвангѳлистарій изъ собранія пррф. И. Е. Троицкаго. 1897:, № 6-^12. 1898: № 1—9 [Въ приложеніи).

66. Его же.—Новѣйшее пріобрѣтеніе для текстуальной критики Новаго завѣта. 1899: II (ССѴЧІІі) 331. „ .

67. Его же.—Греческій языкъ Библіи,— особенно въ Новомъ Завѣтѣ,-по современному состоянію науки. . 1902: З.

• 68. Г.—Вновь найденный пурпуровый списокъ евангелій. 1897: 11 (ССІѴі) 150.

69. Елеонскій Ѳ. Г.—Къ вопросу объ особенностяхъ оригинальнаго текста,- какимъ пользовалась ЬХХ толковниковъ при своемъ переводѣ.. (Филологическое объясненіе 28 ст. ХЬѴІ главы- книги Бытія). '1881: II, 366.

70. Его же. — Примѣры сдѣланныхъ Елизаветинскими справщиками исправленій текста первопечатной славянской биб-ліц, не служащихъ къ его усовершеніго. 1902: I (ССХІІІ2) 675, 841.

71. Е(леонскій) Ѳ. (Г).—Новый замѣчательный результатъ библейско-филологическихъ изысканій относительно книги прор. Даніила. 1903:1 (ССХѴ2) 674.

72. Дейсманъ Г. А., проф.—Современное состояніе и дальнѣйшія задачи изученія греческой Библіи въ филологическомъ отношеніи (съ предисловіемъ и примѣчаніями проф. Н. Глубоковскаго). 1898: II